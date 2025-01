Evrloot lanceert gratis te spelen RPG-campagne op Polkadot's Moonbeam Chain

BOSTON, Massachusetts, 5 december 2024/Chainwire/--Evrloot, de verwachte blockchain-gebaseerde RPG, zal naar verwachting de gesloten bètaversie verlaten en officieel worden gelanceerd met een gratis te spelen campagne eind november 2024.





Evrloot is ontwikkeld door een wereldwijd team van 13 gepassioneerde bouwers en biedt een rogue-like, lichte MMO-ervaring in een middeleeuwse fantasiewereld, waarbij diepgaande gameplay wordt gecombineerd met innovatieve on-chain mechanica.





Evrloot onderscheidt zich van de meeste Web3-games met een unieke aanpak: bouw eerst een leuk on-chain spel, praat later. Het spel geeft spelers meer macht door NFT's te behandelen als save games, waardoor voortgang en prestaties tastbaar en verhandelbaar on-chain worden.





De in-game ervaringen van spelers, of het nu gaat om het onder de knie krijgen van vissen of het maken van een krachtig wapen, worden vastgelegd als zielgebonden of uitrustbare ERC-6220, in feite NFT's 2.0 die naadloos toegankelijk zijn in alle ecosystemen, zodat elke overwinning bij de spelers blijft.





Spelers krijgen de kans om idle missions, tactical auto-battler dungeons en on-chain crafting systems te verkennen. Belangrijkste kenmerken zijn:





Inactieve missies: Spelers kunnen speciaal aas inzetten om hun personage op een zes uur durende visexpeditie te sturen, waarbij ze de kans krijgen om zeldzame voorwerpen te ontdekken.

Crafting: Grondstoffen zoals vis en kruiden kunnen worden gecombineerd om gezondheidsdrankjes te maken.

Tactical Dungeons: Spelers rusten hun buit uit om gevaarlijke dungeons te doorkruisen. Alleen degenen die veilig naar buiten komen, houden hun buit, die on-chain wordt gemined.

NFT-handelsmarktplaats: waardevolle voorwerpen, zoals een 'beschadigde strijdbijl', kunnen via de marktplaats van het spel worden geruild voor gezondheidsdrankjes en andere hulpbronnen.

Evrloot begon als een passie project van Polkadot fans die geloofden dat NFT's meer konden dan alleen bestaan als verzamelobjecten. De game is gestaag gegroeid tijdens de bètafase, met meer dan 1,5 miljoen on-chain transacties op Kusama en Polkadot en het kweken van een community van ongeveer 400 NFT eigenaren. Het piekte op 1.000 Monthly Active Users (MAU) tijdens het succesvolle "Pink Event." Voor de volledige release zal de game worden gelanceerd op Moonbeam, met een naadloze onboarding ervaring met wallet en gas abstraction.





De lancering van Evrloot geeft prioriteit aan toegankelijkheid. Spelers kunnen zich zonder barrières in de volledige gameplay-ervaring storten: geen crypto-wallet of voorafgaande betaling vereist. Naarmate ze vorderen, hebben spelers de optie om hun free-to-play-personages te upgraden naar NFT's voor verbeterde functies. De game zorgt er echter voor dat gratis spelers van de volledige ervaring genieten zonder enige druk om te upgraden.





Tobi "Deckard" Amann, CEO van Chainfood Studio, de ontwikkelaars van Evrloot, deelde: "Ons doel met Evrloot is om een meeslepende en spannende Dark Fantasy Web3-wereld te creëren die prioriteit geeft aan plezier en spelersplezier, en de wereld transformeert in een canvas voor zijn spelers. Door hun in-game acties vormen spelers het verhaal en smeden ze de overlevering van deze wereld. Als RPG-enthousiastelingen is het altijd onze droom geweest om een canvas als dit te creëren - en met Evrloot hebben we een opwindende en ethische kans gevonden om onze visie volledig on-chain te brengen."





"Ik ben erg enthousiast om te zien dat Evrloot de volgende groeifase ingaat. Chainfood studio heeft een heel speciaal spel in Evrloot met een enorm loyale community - door over te stappen op een Free-To-Play-model krijgen ze veel meer exposure en kunnen veel meer spelers ontdekken wat dit spel zo speciaal maakt", aldus Sicco Naets, Head of Ecosystem Development bij Moonbeam.





Evrloot's speler onboarding maakt gebruik van een gamified affiliate campagne. Spelers sluiten zich aan bij in-game clans die terugverwijzen naar de affiliates die hen naar de game hebben gebracht. Deel uitmaken van een actieve in-game clan laat niet alleen zien dat spelers een alliantie hebben met bestaande communities, het verhoogt ook de punten die ze potentieel kunnen verdienen die belangrijk zijn voor Fase II van de campagne. Spelers sluiten zich gratis aan en kunnen optioneel upgraden naar een van de 1299 exclusieve NFT 2.0-personages.





Met freemium-upgrades, cosmetica en marktplaatskosten die het bedrijfsmodel aandrijven, biedt Evrloot een duurzame economie zonder de spelerservaring in gevaar te brengen. Hoewel Evrloot bij de lancering zonder token werkt, kunnen spelers punten verzamelen door taken te voltooien en vrienden te verwijzen.





Evrloot zal ook een weggeefactie houden die samenvalt met de lancering van de game. Spelers die deelnemen aan specifieke in-game activiteiten maken kans op 1 van de 3 exclusieve merchandise packs met originele handgetekende concept art op handgemaakt middeleeuws papier, een Evrloot T-shirt en stickers. Spelers kunnen meedoen door lid te worden van de "🐂⭕️" clan voor ten minste één dag tussen de releasedatum en 21 december. Winnaars worden getrokken op 21 december en gecontacteerd via X (indien gekoppeld in-game).

Voor meer informatie kunnen gebruikers Volg Evrloot op sociale media voor de meest recente updates.

Over Evrloot

Evrloot is een blockchain-gebaseerde RPG met een middeleeuwse fantasy-setting, ontwikkeld door een wereldwijd team dat gepassioneerd is over ethische Web3-gaming. Evrloot combineert boeiende gameplay met NFT-gebaseerde mechanica, waardoor spelers hun voortgang on-chain kunnen houden en activa kunnen verhandelen in een dynamische marktplaats. Evrloot is gebouwd op Moonbeam en wil blockchain-gaming opnieuw definiëren met plezier, toegankelijkheid en duurzaamheid als kern.

Over Polkadot

Stippen is de krachtige, veilige kern van Web3 en biedt een gedeelde basis die enkele van 's werelds meest transformatieve apps en blockchains verenigt.





Polkadot biedt geavanceerde modulaire architectuur waarmee ontwikkelaars eenvoudig hun eigen gespecialiseerde blockchainprojecten kunnen ontwerpen en bouwen, gepoolde beveiliging die dezelfde hoge standaard voor veilige blokproductie garandeert in alle verbonden ketens en apps die ermee verbonden zijn, en robuust bestuur dat zorgt voor een transparant systeem waarin iedereen inspraak heeft in het vormgeven van het blockchain-ecosysteem voor groei en duurzaamheid. Met Polkadot zijn gebruikers niet alleen deelnemers, ze zijn mede-creators met de macht om de toekomst ervan vorm te geven.

