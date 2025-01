Evrloot Polkadotyň Aý şöhlesi zynjyrynda mugt oýnamak RPG kampaniýasyna başlady

BOSTON, Massaçusets, 2024-nji ýylyň 5-nji dekabry / Chainwire / - Garaşylýan blokirleme esasly RPG, Evrloot ýapyk beta-dan çykyp, 2024-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda resmi taýdan mugt oýnamak kampaniýasy bilen işe başlar.





13 hyjuwly gurluşykçydan ybarat global topar tarapyndan işlenip düzülen Evrloot, orta asyr fantaziýa dünýäsinde çuňňur oýun oýnamagy we zynjyrly mehanika bilen utgaşdyryp, gödek, ýeňil MMO tejribesini hödürleýär.





Evrloot, Web3 oýunlarynyň köpüsinden özboluşly çemeleşme bilen tapawutlanýar: Ilki bilen zynjyrly oýun oýnaň, soň gürleşiň. Oýun, NFT-lere oýun tygşytlamak, öňegidişlikleri we üstünlikleri göze görnüp duran we zynjyrly söwda etmek arkaly oýunçylara güýç berýär.





Oýunçylaryň oýun tejribesi - balyk tutmagy özleşdirmek ýa-da güýçli ýarag ýasamak - janly ýa-da enjamlaşdyrylan ERC-6220 görnüşinde ele alynýar, esasanam NFTs 2.0, ekosistemalara bökdençsiz girip bolýar, her ýeňşiň oýunçylarda galmagyny üpjün edýär.





Oýunçylar boş wezipeleri, taktiki awto-batter zindanlaryny we zynjyrly senetçilik ulgamlaryny öwrenmäge mümkinçilik alarlar. Esasy aýratynlyklary şulary öz içine alýar:





Boş wezipeler: Oýunçylar seýrek zatlary tapmaga mümkinçilik döredip, alty sagatlyk balykçylyk ekspedisiýasyna öz häsiýetlerini ibermek üçin ýörite çeňňek ýerleşdirip bilerler.

Hünärment: Balyk we otlar ýaly çeşmeler nanany saglyk üçin birleşdirip bolýar.

Taktiki zynjyrlar: Oýunçylar howply zindanlarda gezmek üçin oljalaryny enjamlaşdyrýarlar. Diňe çykýanlar zynjyrdan ýasalan oljalaryny howpsuz saklaýarlar.

NFT Söwda bazary: “Zeper ýeten söweş paltasy” ýaly gymmatly zatlary, oýnuň ýerli bazary arkaly saglyk gazlary we beýleki çeşmeler üçin çalşyp bolýar.

Evrloot, NFT-leriň kollektiwler ýaly bar bolmakdan başga-da köp zat edip biljekdigine ynanýan Polkadot janköýerleriniň höwesli taslamasy hökmünde başlady. Oýun beta tapgyrynda yzygiderli ösdi, Kusama we Polkadotda 1,5 milliondan gowrak zynjyrly amallary ýazga aldy we 400 töweregi NFT eýeleriniň jemgyýetini ösdürdi. Üstünlikli “Gülgüne waka” wagtynda 1000 aýlyk işjeň ulanyjyda (MAU) iň ýokary derejä ýetdi. Doly goýberilmegi üçin oýun “Moonbeam” -da başlar, gapjyk we gaz abstraksiýasy bar.





“Evrloot” -yň işe girizilmegi elýeterliligi ileri tutýar. Oýunçylar päsgelçiliksiz doly oýun oýnamak tejribesine çümüp bilerler - kripto gapjygy ýa-da öňünden töleg talap edilmeýär. Öňe barýarkalar, oýunçylar erkin oýnamak üçin nyşanlaryny güýçlendirilen aýratynlyklar üçin NFT-lere täzeläp bilerler. Şeýle-de bolsa, oýun erkin oýunçylaryň kämilleşdirmek üçin hiç hili basyş etmezden doly tejribeden peýdalanmagyny üpjün edýär.





“Chainfood” studiýasynyň baş direktory Tobi “Dekard” Amann, “Evrloot” -yň döredijileri paýlaşdy: “Evrloot bilen maksadymyz gyzykly we oýunçylaryň lezzetini ileri tutýan, dünýäni oýunçylary üçin kanwada öwürýän çuňňur we tolgundyryjy Dark Fantasy Web3 dünýäsini döretmek. Oýun içindäki hereketleri arkaly oýunçylar hekaýany emele getirýärler we bu dünýäni ýitirýärler. RPG höwesjeňleri hökmünde şuňa meňzeş kanwany döretmek hemişe biziň arzuwymyzdy we Evrloot bilen gözýetimimizi doly zynjyr bilen üpjün etmek üçin tolgundyryjy we ahlakly pursat tapdyk. "





“Ewrlootyň indiki ösüş etabyna girendigini görüp, diýseň begenýärin. “Chainfood” studiýasynda wepaly jemgyýet bilen “Evrloot” -da aýratyn bir oýun bar - “Free-To-Play” modeline geçmek olara has köp täsir eder we has köp oýunçynyň bu oýnuň aýratynlygyny ýüze çykarmagyna mümkinçilik döreder. ” "Moonbeam" -yň ekosistemany ösdürmegiň başlygy Sikko Naets aýtdy.





“Evrloot” -yň pleýerinde oýnalan şahamça kampaniýasy ulanylýar. Oýunçylar, oýna getiren şahamçalary bilen baglanyşýan oýun klanlaryna goşulýarlar. Işjeň oýun urugynyň bir bölegi bolmak, diňe bir bar bolan jemgyýetler bilen oýunçy bileleşigini görkezmek bilen çäklenmän, kampaniýanyň II tapgyry üçin möhüm bolup biljek ballaryny artdyrýar. Oýunçylar mugt birleşýärler we islege görä 1299 sany aýratyn NFT 2.0 nyşanlaryndan birine täzeläp bilerler.





Freemium kämilleşdirmeler, kosmetika we bazar tölegleri bilen iş modelini herekete getirýän Evrloot, oýunçy tejribesine zyýan bermezden durnukly ykdysadyýet hödürleýär. “Evrloot” işe goýberilende hiç hili nyşany bolmazdan işleýän bolsa, oýunçylar işleri ýerine ýetirmek we dostlaryna ýüzlenmek arkaly Ballary ýygnap bilýärler.





“Evrloot”, oýnuň başlanmagyna gabat gelýän sowgat kampaniýasyny hem geçirer. Aýratyn oýunlara gatnaşýan oýunçylar, orta asyr kagyzlarynda elde ýasalan konsepsiýa sungatyny, “Evrloot” futbolkasyny we stikerlerini öz içine alýan 3 sany aýratyn söwda paketinden 1-sini gazanyp bilerler. Oýunçylar goýberilen senesi bilen 21-nji dekabr aralygynda azyndan bir gün "🐂⭕️" urugyna goşulyp girip bilerler. Weňijiler 21-nji dekabrda çekiler we X arkaly habarlaşarlar (eger oýun bilen baglanyşykly bolsa).

Has giňişleýin maglumat üçin ulanyjylar edip bilerler Sosial mediýada Evrloot-y yzarlaň iň täze täzelenmeler üçin.

Evrloot hakda

Evrloot Etiki Web3 oýunlaryna höwesli dünýä topary tarapyndan döredilen orta asyr fantaziýa sazlamasy bilen blokirleme esasly RPG. “NFr” esasly mehanika bilen gyzykly oýun oýnamagy birleşdirip, “Evrloot” oýunçylara zynjyrly we söwda aktiwlerini dinamiki bazarda saklamaga mümkinçilik berýär. “Moonbeam” -da gurlan “Evrloot” blockchain oýunlaryny özeninde gyzykly, elýeterlilik we dowamlylyk bilen täzeden kesgitlemegi maksat edinýär.

Polkadot hakda

Polkadot Web3-iň güýçli, ygtybarly ýadrosy bolup, dünýäniň käbir üýtgeýän programmalaryny we blokirlemelerini birleşdirýän umumy binýady üpjün edýär.





Polkadot, devlere öz ýöriteleşdirilen blokcheyn taslamalaryny aňsatlyk bilen dizaýn etmäge we gurmaga mümkinçilik berýän ösen modul arhitekturasyny, birikdirilen zynjyrlaryň we programmalaryň arasynda blok blok önümçiligi üçin şol bir ýokary standarty üpjün edýän birleşdirilen howpsuzlyk we nirede aç-açan ulgamy üpjün edýän ygtybarly dolandyryş hödürleýär. Ösüş we durnuklylyk üçin blockchain ekosistemasyny kemala getirmekde her kim aýdýar. “Polkadot” bilen ulanyjylar diňe bir gatnaşyjylar däl, geljegini kesgitlemek güýji bilen bilelikde döredijiler.

Habarlaşyň

Comms we PR dolandyryjysy

Jonatan Duran

Aýralyk

[email protected]

Bu hekaýa “Chackerwire” tarapyndan “HackerNoon's Business Blogging” programmasy boýunça ýaýradyldy. Programma barada has giňişleýin öwreniň şu ýerde