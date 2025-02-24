ማሩቲ ቴክላብስ እንዴት የሜዲኬር ፖሊሲን ለ HealthPro ኢንሹራንስ እንዳቀለለ፣ የሂደት ጊዜን በ 50% መቀነስ

ባለሙያ ተሰጥቷል።
የፊት፣ የኋላ እና QA
ኢንዱስትሪ
ኢንሹራንስ
ደንበኛው
ደንበኞቻችን HealthPro ኢንሹራንስ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉ አምስት የሜዲኬር ኢንሹራንስ ደላላዎች መካከል አንዱ ነው። በHealthcare.gov የተመሰከረላቸው፣ በተመጣጣኝ ዋጋ የጤና መድህን እና የጥርስ ህክምና፣ ራዕይ እና የረጅም ጊዜ የህይወት መድህን ድጋፍ በመስጠት ላይ ያተኮሩ ናቸው።
የፕሮጀክት ወሰን
ደንበኛችን እንደ ማንኛውም የኢንሹራንስ ኩባንያ ፖሊሲዎቹን ለመሸጥ ወኪሎችን ቀጥሯል። ፖሊሲዎቹ የሚሸጡት እና የሚተዳደሩት በመንግስት ተቀባይነት ባለው ድህረ ገጽ ነው።
ደንበኞቻችን የእያንዳንዱን ወኪል መዝገብ በእጅ ማደስ፣ ፋይሎቹን ወደ የአስተዳዳሪ መለያው መላክ እና በየቀኑ ወደ CRM ሶፍትዌር መስቀል ነበረባቸው፣ ይህም በጣም ውጤታማ ያልሆነ ሂደት።
ይህ በጣም ጊዜ የሚወስድ ሂደት የእለት ተእለት ወኪሎቻቸውን የሽያጭ መዝገቦችን ወደ CRM በመሰብሰብ እና በመስቀል ላይ የሚያደርጉትን ጥረት ለመቀነስ አውቶሜትድ መፍትሄ ያስፈልገዋል።
የዚህ ፕሮጀክት ዋና አላማ ጠቃሚ ሀብቶችን እና ጊዜን ከፖሊሲ መረጃ አስተዳደር ጋር ለማስለቀቅ አውቶሜሽን ማስተዋወቅ ነው። በመቀጠል፣ በደንበኞቻችን CRM ውስጥ ያለውን የደንበኛ ውሂብ ቅልጥፍና እና ትክክለኛነትን ያሻሽላል።
ፈተናው
የደንበኛ ውሂብን ወደ CRM መጫን በእጅ ከ10-12 ሰአታት ፈጅቷል፣ ይህም ያመለጡ ሰቀላዎች እና ቴክኒካዊ ችግሮች አስከትሏል። ሂደቱም በቴክኒክ ችግሮች እና በሰዎች ስህተቶች ምክንያት መስማማቶችን ተመልክቷል.
እንደዚህ አይነት ብልሽቶች የቅርብ ጊዜ የደንበኞች መረጃ ከደንበኛ ጋር በሚገናኙ ፖርታል ላይ እንዳያንፀባርቅ፣ የኩባንያውን መልካም ስም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደር እና የመጨናነቅ መጠንን ከፍ እንዲል አድርጓል።
በተጨማሪም፣ ለምሳሌ፣ አንድ ነጠላ ድረ-ገጽ 100 ወኪሎችን ከዘረዘረ እና 40 ድረ-ገጾች ካሉ፣ በአንድ ገፅ ላይ ላሉ 100 ወኪሎች ሁሉ 'አድስ የሚለውን ቁልፍ' መምታቱ ጣቢያው እንዲበላሽ ሊያደርግ ይችላል።
ደንበኞቻችን የመረጃ አያያዝ ሂደታቸውን የሚያደናቅፉ የሚከተሉትን ተግዳሮቶች እና የመንገድ እገዳዎች ለመፍታት ይፈልጋሉ።
- የደንበኞችን ውሂብ ወደ CRM ለማዛወር አጠቃላይውን ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሱ።
- ፖሊሲዎችን ለመሸጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ተደጋጋሚ ተግባራትን ለማከናወን የወኪሉን ጊዜ በማጥፋት።
- እንደ' 429 ተመን ገደብ' ወይም 'ገጽ መጫን አልተቻለም' የመሳሰሉ የወኪል ውሂብ ትርን በማደስ ላይ እያሉ ስህተቶችን ይቀንሱ።
ለምን Maruti Techlabs?
የእኛ ደንበኛ ከዚህ ቀደም ከማሩቲ ቴክላብስ ጋር በመተባበር አገልግሎታቸውን ከህዝብ ወደ ግል ደመና በማሸጋገር የአገልጋዮቻቸውን እና የውሂብ ጎታዎቻቸውን መረጋጋት እና ደህንነት ለማሻሻል ነበር።
በተጨማሪም አንድ አማካሪ በተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ ላሉት ደንበኞቻችን ተመሳሳይ መፍትሄ እንዳዘጋጀን ከተመለከቱ በኋላ ጠቁመዋል። ሊሰፋ በሚችል የደመና መሠረተ ልማት እና ብጁ የሶፍትዌር መፍትሄዎች ላይ ያለንን እውቀት ተገንዝበው የኢንሹራንስ ሂደታቸውን ለማመቻቸት ከእኛ ጋር ተባብረዋል።
በስኬታማ ሪከርዳችን እና በታመነ አማካሪ ድጋፍ ደንበኛው ለሌላ ፕሮጀክት አጋርነታችንን ለማራዘም መርጧል።
መፍትሄ
የደንበኞቻችን ዋና አላማ ከአስተዳዳሪው መግቢያ ለተለያዩ ወኪሎች 'ክፍያ' የሚለውን አምድ ማደስ ነበር።
ይህንን ግብ ለማሳካት፣ በአስተዳዳሪው ምስክርነቶች ውስጥ የሚገባ እና እያንዳንዱን ረድፍ 'ከዛሬ ጀምሮ' የሚለውን ሁኔታ የማያንጸባርቅ የሴሊኒየም ስክሪፕት ፈጠርን።
ስክሪፕቱ ከድር ጣቢያው ላይ ያለውን ውሂብ ይሰርዛል፣ ውሂብ ወደ ውጭ ለመላክ የሚፈልገውን የቀን ክልል ይመርጣል እና ወደ አስተዳዳሪ ኢሜል ይልካል።
መዝገቦቹ በCSV ፋይል ወደ ውጭ ይላካሉ። የእኛ የተተገበረው ስክሪፕት የደንበኞችን መዝገቦች ወደ Vtiger CRM ያውርዳል እና ይሰቅላል።
ሁሉም መዝገቦች እንደሚያስፈልጋቸው በየቀኑ፣ በየሳምንቱ ወይም በየወሩ ወደ ደንበኛችን CRM ሊሰደዱ ይችላሉ።
ወጪ ቆጣቢ መፍትሄን ለመንደፍ፣ እያንዳንዱ ስክሪፕት በተናጥል ግን በተመሳሳይ ጊዜ የሚሰራበትን AWS Batchን እንደ አገልግሎት ተግባራዊ አድርገናል። አንዴ አፈፃፀሙን ሲያጠናቅቅ፣ የAWS ባች ይቆማል፣ ገንዘብ ይቆጥባል።
ከደንበኛችን ጋር ቀጣይነት ያለው አጋርነት መስርተናል። ከላይ ከተተገበረው ስክሪፕት በተጨማሪ ባለሙያዎቻችን የመፍትሄውን ውጤታማነት የሚያጎለብቱባቸውን መንገዶች አዘጋጅተዋል። ለወደፊት ማሻሻያዎች የእኛ ስልታዊ ግድፈቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
- ስክሪፕት አውቶሜሽን - ስክሪፕቱ በእጅ ማግበር ስለሚያስፈልገው አውቶማቲክን ለማስተዋወቅ አቅደናል።
- የማህደረ ትውስታ ተግባር - ይህ የእኛ ስክሪፕት እንደ' 429 ተመን ገደብ' ወይም 'ገጽ በትክክል ካልተጫነ' በመሳሰሉት ጉዳዮች ቢሰበር በትክክል መተግበርን እንዲጀምር ያስችለዋል።
- ቅድመ ዝግጅት ስክሪፕት ማቋረጡ - ይህ ባህሪ የምዝግብ ማስታወሻ ችግሮችን ለማስወገድ በተወሰነ ጊዜ ሁሉንም ስክሪፕቶች መፈጸሙን ያቆማል።
- የውሂብ/ሜትሪክስ ዳሽቦርድ - ደንበኛችን በየቀኑ፣ ሳምንታዊ እና ወርሃዊ የሽያጭ መረጃዎችን እና ሪፖርቶችን በቅጽበት መመልከት ይችላል።
ግንኙነት እና ትብብር
የዚህን ፕሮጀክት አፈፃፀም ለማመቻቸት እና በወቅቱ ማድረስን ለማረጋገጥ፣ የሚከተለውን ያካተተ ራሱን የቻለ ቡድን አሰማርተናል።
1 የጀርባ ገንቢ
1 የጥራት ማረጋገጫ መሐንዲስ
1 DevOps መሐንዲስ
የተለያዩ መድረኮችን በመጠቀም በጊዜ ሂደት ከደንበኛችን የሽያጭ ዋና ኃላፊ ጋር በስፋት ተነጋግረናል።
- Slack - ፈጣን ግንኙነት;
- Google Meet - ዕለታዊ ዝመናዎች እና መጠይቆች፣
- አጉላ - ሳምንታዊ ልቀቶች
- Gmail - ኮንትራቶችን፣ ሳምንታዊ ዝመናዎችን እና ሌሎችን ለማጋራት ይፋዊ ሰርጥ።
- ጂራ - የፕሮጀክት አስተዳደር እና ጉዳይ መከታተያ
- መግባባት - ከመፍትሔው በስተጀርባ እቅዶችን እና ሰነዶችን ማሰባሰብ.
የቴክኖሎጂ ቁልል
ውጤት
የእኛ መፍትሔ የደንበኞቻችንን የፖሊሲ መረጃ አሰባሰብ ሂደት በእጅጉ አሻሽሏል። ያዩዋቸው አንዳንድ ጉልህ ጥቅሞች እዚህ አሉ።
በCRM ውስጥ ያሉ የፖሊሲዎች ቅጽበታዊ ሁኔታ አሁን በቀላሉ ይገኛል።
የቄስ ስራን በራስ ሰር በማስተካከል የደንበኞችን ተደራሽነት እና ሽያጮችን ከፍ አድርገናል።
የ CRM ሪኮርድ ዝመናዎች አሁን በ75% በፍጥነት ተጠናቀዋል።
አውቶማቲክ ስክሪፕቶች የደንበኞችን መረጃ ትክክለኛነት በእጅጉ አሻሽለዋል እና የማባዛትን አደጋ አስቀርተዋል።
የደንበኞችን መረጃ በወቅቱ ማግኘት የንግድ ሥራ ኪሳራ እንዳይደርስ አድርጓል፣ በዚህም የደንበኞችን እርካታ ይጨምራል።
በAWS ባች እንደ አገልግሎት ከፍተኛ ወጪ መቆጠብ ተችሏል።
የማሩቲ ቴክላብስ የትብብር ጥረቶች የደንበኞቻችንን የደንበኞች መረጃ አሰባሰብ ሂደት በተሳካ ሁኔታ አስተካክለዋል። ቀጣይነት ያለው አጋርነታችንን ስንቀጥል፣ ስራዎችን የበለጠ ለማሻሻል እና ቀጣይ ስኬትን ለመምራት ቁርጠኞች ነን።
የእድገት ሂደታችን
የተጠቃሚህን ሃሳቦች በትብብር እና ፈጣን አፈፃፀም የሚያመጣ የላቀ ፕሮቶታይፕ ለመፍጠር Agile፣ Lean እና DevOps ምርጥ ተሞክሮዎችን እንከተላለን። የእኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ፈጣን ምላሽ ጊዜ እና ተደራሽነት ነው።
የአንተ የተራዘመ ቡድን መሆን እንፈልጋለን፣ ስለዚህ ከመደበኛ ስብሰባዎች ውጪ፣ እያንዳንዱ የቡድናችን አባላት አንድ የስልክ ጥሪ፣ ኢሜይል ወይም መልእክት ርቀት ላይ መሆናቸውን እርግጠኛ መሆን ትችላለህ።