Hoe Maruti Techlabs Medicare-polisverkope vir HealthPro-versekering vereenvoudig het, verwerkingstyd met 50% verminder het

Kundigheid gelewer

Frontend, Backend & QA

Nywerheid

Versekering

Die Kliënt

Ons kliënt, HealthPro Insurance, is onder die top vyf Medicare-versekeringsmakelaars in die Verenigde State. Gesertifiseer deur Healthcare.gov, hulle spesialiseer in die verskaffing van leiding met bekostigbare gesondheidsversekering en ondersteuning vir tandheelkundige, visie- en langtermynlewensversekering.

Projek Omvang

Ons kliënt het agente in diens geneem om sy polisse soos enige ander versekeringsmaatskappy te verkoop. Die polisse word verkoop en bestuur deur 'n webwerf wat deur die regering goedgekeur is.





Ons kliënt moes elke agent se rekord handmatig verfris, die lêers na die administrasierekening uitvoer en dit daagliks in hul CRM-sagteware oplaai, 'n hoogs ondoeltreffende proses.





Hierdie uiters tydrowende proses het 'n outomatiese oplossing vereis om hul handmatige pogings om hul alledaagse agente se verkoopsrekords in te samel en op te laai na hul CRM te verminder.





Die primêre doelwit van hierdie projek is om outomatisering in te stel om waardevolle hulpbronne en tyd met beleidsdatabestuur vry te maak. Gevolglik sal dit ook die doeltreffendheid en akkuraatheid van klantdata binne ons kliënt se CRM verbeter.

Die Uitdaging

Die oplaai van klantdata na die CRM het 10-12 uur met die hand geneem, wat gelei het tot gemiste oplaaie en tegniese probleme. Die proses het ook kompromieë as gevolg van tegniese probleme en menslike foute waargeneem.





Sulke ongelukke het verhoed dat die jongste klantdata op klantgerigte portale weerspieël, wat die maatskappy se reputasie negatief beïnvloed het en die kansellasiekoers verhoog het.





Daarbenewens, byvoorbeeld, as 'n enkele webblad 100 agente gelys het en daar was 40 webblaaie, kan die druk van die 'herlaai-knoppie' vir al 100 agente op 'n enkele bladsy veroorsaak dat die werf wanfunksioneer.





Ons kliënt wou die volgende uitdagings en padblokkades aanspreek wat hul databestuursproses belemmer.

Verminder die totale tyd om kliëntdata na die CRM aansienlik te migreer.

Uitskakeling van die agent se tyd wat in die uitvoering van herhalende take belê is wat in die verkoop van polisse gebruik kon word.

Versag foute terwyl die agentdata-oortjie verfris word, soos '429 koerslimiet' of 'Kan nie bladsy laai nie.

Hoekom Maruti Techlabs?

Ons kliënt het voorheen met Maruti Techlabs saamgewerk om hul dienste van die publiek na die private wolk te migreer om hul bedieners en databasisse se stabiliteit en sekuriteit te verbeter.





Verder het 'n konsultant ons aanbeveel nadat hy opgemerk het dat ons 'n soortgelyke oplossing vir een van ons ander kliënte in dieselfde bedryf ontwikkel het. Hulle het erken ons kundigheid in skaalbare wolkinfrastruktuur en pasgemaakte sagteware-oplossings en het met ons saamgewerk om hul versekeringsprosesse te optimaliseer.





Voortbou op ons suksesvolle prestasierekord en die onderskrywing van 'n betroubare konsultant, het die kliënt gekies om ons vennootskap vir 'n ander projek uit te brei.

Oplossing

Ons kliënt se primêre doelwit was om die 'Betaling'-kolom vir verskillende agente vanaf die admin-aanmelding te verfris.









Om hierdie doel te bereik, het ons 'n Selenium-skrip geskep wat deur die Admin se geloofsbriewe sal aanmeld en elke ry sal verfris wat nie die status "Van vandag" weerspieël nie.













Die skrip sal data van die webwerf af skraap, 'n datumreeks kies waarvoor dit data moet uitvoer en dit na die admin-e-pos stuur.









Die rekords sal in 'n CSV-lêer uitgevoer word. Ons geïmplementeerde skrif sal dan die klantrekords aflaai en oplaai na die Vtiger CRM.

Al die rekords kan daagliks, weekliks of maandeliks na ons kliënt se CRM gemigreer word, soos benodig.





Om 'n koste-effektiewe oplossing te ontwerp, het ons AWS Batch as 'n diens geïmplementeer, waar elke skrif onafhanklik maar gelyktydig loop. Sodra dit klaar is met die uitvoering daarvan, stop die AWS-groep, wat geld bespaar.





Ons het 'n deurlopende vennootskap met ons kliënt gevestig. Benewens die skrif wat hierbo geïmplementeer is, het ons kundiges gedink oor maniere om die doeltreffendheid van die oplossing te verbeter. Ons strategiese uitvoerings vir toekomstige verbeterings sluit in:

Skripoutomatisering - Ons beplan om outomatisering bekend te stel aangesien die skrif handmatige aktivering benodig.

Ons beplan om outomatisering bekend te stel aangesien die skrif handmatige aktivering benodig. Geheuefunksie - Dit sal ons skrip toelaat om met uitvoering te begin presies waar dit opgehou het as dit breek as gevolg van kwessies soos '429 koerslimiet' of 'Bladsy laai nie behoorlik nie'.

Dit sal ons skrip toelaat om met uitvoering te begin presies waar dit opgehou het as dit breek as gevolg van kwessies soos '429 koerslimiet' of 'Bladsy laai nie behoorlik nie'. Vooraf ingestelde skripbeëindiging - Hierdie kenmerk stop outomaties om alle skrifte op 'n voorafbepaalde tyd uit te voer om logprobleme te vermy.

Hierdie kenmerk stop outomaties om alle skrifte op 'n voorafbepaalde tyd uit te voer om logprobleme te vermy. Data/metriek-kontroleskerm - Ons kliënt kan daaglikse, weeklikse en maandelikse verkoopsdata en verslae intyds waarneem.

Kommunikasie en samewerking

Om die uitvoering van hierdie projek te optimaliseer en tydige aflewering te verseker, het ons 'n toegewyde span ontplooi wat bestaan uit:

1 Backend Ontwikkelaar

1 Gehalteversekeringsingenieur

1 DevOps-ingenieur



Ons het deur die loop van die projek breedvoerig met ons kliënt se verkoopshoof gekommunikeer deur verskeie platforms vir tydige kommunikasie te gebruik.

Slack - Vinnige kommunikasie,

Google Vergader - Daaglikse opdaterings en navrae,

Zoom - Weeklikse ontplooiings

Gmail - Amptelike kanaal om kontrakte, weeklikse opdaterings en meer te deel.

Jira - Projekbestuur en kwessieopsporing

Samevloeiing - Die samestelling van planne en dokumente agter die oplossing.

Tegnologie stapel

Resultaat

Ons oplossing het ons kliënt se beleiddata-insamelingsproses aansienlik verbeter. Hier is 'n paar belangrike voordele wat hulle waargeneem het.

Die intydse status van beleide in die CRM is nou geredelik beskikbaar.

Ons het agentproduktiwiteit in klante-uitreik en verkope gemaksimeer deur klerklike werk te outomatiseer.

CRM-rekordopdaterings word nou 75% vinniger voltooi.

Outomatiese skrifte het die akkuraatheid van klantdata aansienlik verbeter en die risiko van duplisering uitgeskakel.

Tydige toegang tot kliëntedata het besigheidsverlies verhoed en sodoende klanttevredenheid verhoog.

Aansienlike kostebesparings is behaal deur AWS-joernaal as 'n diens.



Maruti Techlabs se samewerkingspogings het ons kliënt se kliëntdata-insamelingsproses suksesvol gestroomlyn. Terwyl ons voortgaan met ons voortgesette vennootskap, bly ons daartoe verbind om bedrywighede verder te optimaliseer en voortgesette sukses te dryf.

