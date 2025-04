Kamoo Maruti Techlabs e Nolofaditšego Thekišo ya Pholisi ya Medicare bakeng sa Inšorense ya HealthPro, ya Fokotša Nako ya Tshepedišo ka 50%

Boitseanape bo Tlisoa

Moreki wa rena, HealthPro Insurance, o gare ga di-broker tše hlano tša godimo tša inšorense ya Medicare kua United States. E netefaditšwe ke Healthcare.gov, ba ikgethile go fana ka tlhahlo ka inšorense ya maphelo ye e sa bitšego kudu le thekgo ya inšorense ya bophelo ya Meno, Pono, le ya nako ye telele.

Bogolo bja Protšeke

Moreki wa rena o ile a thwala baemedi go rekiša dipholisi tša gagwe go swana le khamphani efe goba efe ye nngwe ya inšorense. Dipholisi di rekišwa le go laolwa ka weposaete yeo e dumeletšwego ke mmušo.





Moreki wa rena o ile a swanelwa ke go hlabolla ka seatla rekoto ya moemedi yo mongwe le yo mongwe, a romela ntle difaele akhaontong ya molaodi, gomme a di tsenya ka gare ga softwere ya bona ya CRM letšatši le letšatši, e lego tshepedišo yeo e sa šomego gabotse kudu.





Tshepetšo ye yeo e jago nako kudu e be e nyaka tharollo ya go itiriša go fokotša maitapišo a bona a diatla a go kgoboketša le go tsenya direkhoto tša thekišo tša baemedi ba bona ba letšatši le letšatši go CRM ya bona.





Maikemišetšo a magolo a protšeke ye ke go tsebagatša go itirela go lokolla methopo ya bohlokwa le nako ka taolo ya datha ya pholisi. Ka morago ga moo, e be e tla godiša gape bokgoni le go nepagala ga datha ya bareki ka gare ga CRM ya moreki wa rena.

Tlhohlo

Go tsenya ya data ya bareki go CRM ka seatla go tšere diiri tše 10-12, gomme seo sa lebiša go dipeeletšo tše di fošitšwego le ditaba tša setegeniki. Tshepetšo e ile ya bona gape diphetogo ka lebaka la mathata a sethekniki le diphošo tša batho.





Dikotsi tše bjalo di ile tša thibela ya data ya moragorago ya bareki go naganišiša ka di-portal tšeo di lebanego le bareki, tša ama botumo bja khamphani gampe le go oketša tekanyo ya churn.





Go tlaleletša, go fa mohlala, ge letlakala le tee la wepe le be le lokeletša baemedi ba 100 gomme go na le matlakala a wepe a 40, go kgotla ‘konope ya go hlabolla’ ya baemedi ka moka ba 100 letlakaleng le tee go ka dira gore sebaka se se šome gabotse.





Moreki wa rena o be a nyaka go rarolla ditlhohlo tše di latelago le dithibelo tša tsela tšeo di šitišago tshepedišo ya bona ya taolo ya datha.

Fokotša kudu palomoka ya nako ya go huduša datha ya bareki go CRM.

Go fediša nako ya moemedi yeo e beeleditšwego go swara mešomo ye e ipoeletšago yeo e bego e ka šomišwa go melawana ya go rekiša.

Fokotša diphošo ge o dutše o hlabolla thepo ya datha ya moemedi, go swana le 'moedi wa seelo sa 429' goba 'Ga e kgone go laetša letlakala.

Ke ka baka la’ng Maruti Techlabs?

Moreki wa rena o be a kile a dirišana le Maruti Techlabs go huduša ditirelo tša bona go tšwa go setšhaba go ya lerung la praebete go kaonafatša go tsepama le tšhireletšo ya di-server tša bona le di-database.





Go feta fao, moeletši o ile a re kgothaletša ka morago ga go lemoga gore re hlamile tharollo ye e swanago go yo mongwe wa bareki ba rena ba bangwe ka intastering yona yeo. Ba lemogile bokgoni bja rena bja mananeokgoparara a leru ao a ka oketšegago le ditharollo tša disoftware tše di rulagantšwego gomme ba dirišana le rena go kaonafatša ditshepedišo tša bona tša inšorense.





Ka go aga godimo ga rekoto ya rena ye e atlegilego le thekgo ya moeletši yo a botegago, moreki o ile a kgetha go katološa tirišano ya rena bakeng sa projeke ye nngwe.

Tharollo

Maikemišetšo a magolo a moreki wa rena e be e le go hlabolla kholomo ya ‘Tefo’ ya baemedi ba go fapana go tšwa go go tsena ga admin.









Go fihlelela pakane ye, re hlotše sengwalwa sa Selenium seo se bego se tla tsena ka mangwalo a tumelelo a Admin gomme sa hlabolla mothaladi wo mongwe le wo mongwe wo o sa bontšhego maemo a 'Go tloga ka Lehono.'













Sengwalwa se tla gohla datha go tšwa wepsaeteng, sa kgetha legoro la letšatšikgwedi leo se swanetšego go romela ntle datha gomme sa e romela go imeile ya molaodi.









Direkoto di tla romelwa ntle ka faeleng ya CSV. Sengwalwa sa rena seo se phethagaditšwego se tla taonelouta le go tsenya direkhoto tša bareki go Vtiger CRM.

Direkoto ka moka di ka hudušetšwa go CRM ya moreki wa rena letšatši le letšatši, beke le beke, goba kgwedi le kgwedi, ka moo di nyakago.





Go hlama tharollo ye e sa bitšego kudu, re phethagatša AWS Batch bjalo ka tirelo, moo sengwalwa se sengwe le se sengwe se šomago ka go ikemela eupša ka nako e tee. Ge e šetše e phethile phethagatšo ya yona, sehlopha sa AWS se a ema, se boloka tšhelete.





Re hlomile tirišano ye e tšwelago pele le moreki wa rena. Go tlaleletša go mongwalo wo o phethagaditšwego ka mo godimo, ditsebi tša rena di hlamile ka ditsela tša go godiša go šoma gabotse ga tharollo. Diphethagatšo tša rena tša maano tša dikaonafatšo tša ka moso di akaretša:

Script Automation - Re rera go tsebagatša automation ka ge script e nyaka go tsenywa tirišong ka seatla.

Re rera go tsebagatša automation ka ge script e nyaka go tsenywa tirišong ka seatla. Mošomo wa Memory - Se se be se tla dumelela sengwalwa sa rena go thoma phethagatšo gabotse moo se tlogetšego gona ge e ka thubega ka lebaka la ditaba tša go swana le' 429 moedi wa seelo' goba 'Letlakala ga le laetše gabotse.'

Se se be se tla dumelela sengwalwa sa rena go thoma phethagatšo gabotse moo se tlogetšego gona ge e ka thubega ka lebaka la ditaba tša go swana le' 429 moedi wa seelo' goba 'Letlakala ga le laetše gabotse.' Preset Script Termination - Sebopego se se emiša ka go iketla go phethagatša dingwalwa ka moka ka nako ye e beilwego e sa le pele go efoga ditaba tša go loga.

Sebopego se se emiša ka go iketla go phethagatša dingwalwa ka moka ka nako ye e beilwego e sa le pele go efoga ditaba tša go loga. Data / Metrics Dashboard - Moreki wa rena o be a ka lebelela ya data ya thekišo ya letšatši le letšatši, beke le beke, le kgwedi le kgwedi le dipego ka nako ya nnete.

Kgokagano le Tirišano

Go kaonafatša phethagatšo ya projeke ye le go netefatša kabo ye e lego nakong, re ile ra romela sehlopha se se ineetšego seo se akaretšago:

1 Mohlami wa Backend

1 Moentšeneare wa Netefatšo ya Boleng

1 Moentšeneare wa DevOps



Re ile ra boledišana kudu le Molaodi wa Thekišo wa moreki wa rena go ralala le projeke, re diriša diforamo tše di fapa-fapanego bakeng sa kgokagano e lego nakong.

Slack - Kgokagano ya ka pela, .

Google Meet - Diapdeite tša letšatši le letšatši le dipotšišo, .

Zoom - Beke le beke roll-outs

Gmail - Mokero wa semmušo wa go abelana dikonteraka, diapdeite tša beke le beke, le tše dingwe.

Jira - Taolo ya projeke & latedisa taba

Confluence - Go kopanya maano le ditokomane ka morago ga tharollo.

Mokgobo wa Theknolotši

Poelo

Tharollo ya rena e kaonafaditše kudu tshepedišo ya kgoboketšo ya datha ya pholisi ya moreki wa rena. Mehola e mengwe e bohlokwa yeo ba e lemogilego ke ye.

Boemo bja nako ya nnete bja melawana ka go CRM bjale bo hwetšagala gabonolo.

Re ile ra godiša tšweletšo ya moemedi go fihlelela bareki le thekišo ka go itiriša mošomo wa bongwaledi.

Diapdeite tša rekoto ya CRM bjale di phethilwe ka 75% ka lebelo.

Dingwalwa tša go itiriša di godišitše kudu go nepagala ga datha ya bareki le go fediša kotsi ya go ipoeletša.

Phihlelelo ya nako ya data ya bareki e thibetše tahlegelo ya kgwebo, ka go realo e oketša kgotsofalo ya bareki.

Go boloka ditshenyegelo mo gogolo go fihleletšwe ka sehlopha sa AWS bjalo ka tirelo.



Maiteko a tirišano a Maruti Techlabs a nolofaditše ka katlego tshepedišo ya kgoboketšo ya datha ya bareki ya moreki wa rena. Ge re tšwetša pele tirišano ya rena ye e tšwelago pele, re dula re ikgafile go kaonafatša ditiro go ya pele le go otlela katlego ye e tšwelago pele.

Tshepetšo ya rena ya Tlhabollo

Re latela mekgwa ye mebotse ya Agile, Lean, & DevOps go hlama prototype ye e phagamego yeo e tlišago dikgopolo tša badiriši ba gago go dienywa ka tirišano & phethagatšo ya ka pela. Selo sa rena sa pele ke nako ya karabelo ya ka pela & phihlelelo.





Re tloga re nyaka go ba sehlopha sa gago se se katološitšwego, ka fao ka ntle le dikopano tša ka mehla, o ka kgonthišega gore yo mongwe le yo mongwe wa maloko a sehlopha sa rena o kgole le mogala o tee, imeile goba molaetša.