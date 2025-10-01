TokenFi en New to The Street kondig nasionale media-vennootskap aan om 219M+ huishoudings te bereik

Miami, Florida, 1st, 2025/Chainwire/--TokenFi, die real-world asset tokenization platform, gaan primetime. In 'n groot sigbaarheid duik, het 'n omvattende media vennootskap met New to The Street onderteken, 'n toonaangewende multi-platform finansiële media handelsmerk.Die drie maande se veldtog sal die TokenFi se missie om tokenisasie te revolusioneer en assetlancerings te vereenvoudig, maak tokenisasie toeganklik vir almal sonder dat koderingskennis vereis word. die token die token Die media-uitbreiding sluit biografiese interviewe segmente wat nasionaal op Fox Business en Bloomberg TV uitgezien word, kommersiële plasings tydens werksure, hoë frekwensie digitale billboards in Times Square, en live beleggersvergaderinge. Wat is in die veldtog? TokenFi-leierskap sal elke maand in twee diepgaande TV-interviews verskyn, wat as gesponsorde inhoud oor Fox Business en Bloomberg TV versprei, wat meer as 219 miljoen Amerikaanse huishoudings bereik. TokenFi-advertensies sal die ikoon Reuters 42nd Street Billboard 20 keer per uur, vier weke per maand verlig. Meer as 100+ dertig sekondes advertensies sal maandelik oor groot finansiële netwerke soos CNBC, FOX Business en Bloomberg loop, met 'n ander 50 advertensies op Bloomberg begin in maand twee. Alle inhoud sal versprei word oor New to The Street se 3,4 miljoen YouTube-abonnees en sosiale platforms.TokenFi sal ook deelneem aan makelaar ontmoet-en-greetings, retail beleggers vergaderings in New York City, en virtuele sessies met gesinskantore en geakkrediteerde beleggers. Oor die tokenfi is 'n volgende generasie platform vir crypto en asset tokenisasie, wat gebruikers in staat stel om aktiva moeiteloos te lanseer of te tokeniseer. TokenFi is toegewyd aan die revolusie van die triljoene-dollar tokenisasie bedryf deur 'n gebruikersvriendelike koppelvlak te bied wat geen kode-kennis vereis nie. die token die token Die webwerf: https://tokenfi.com https://tokenfi.com Op Twitter: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi Oor die flok is die volk se cryptocurrency en nut token van die Floki-ekosisteem. Floki streef na om die wêreld se bekendste en mees gebruikte cryptocurrency te word en beplan om hierdie ambisieuse doel te bereik deur middel van 'n fokus op nut, filantropië, gemeenskap en bemarking. Vloei Vloei Die webwerf: https://floki.com https://floki.com Op Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu Die YouTube: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial Die Telegram: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK Instruksies vir Instagram: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ Tydens die toets: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto Disorders vir: https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki Die Facebook: https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share Die Reddit: https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ Die Twitch: https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki Kontak Gemeenskapsverhoudingsambtenaar PEDRO VIDAL Floki / TokenFi Vryheid@marketing.com \n \n Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Die program Die program