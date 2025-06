Nuwe skannertegnologie by aandelemarkgids toon die historiese spoorrekord van elke handelsopstelling

Altadena, United States / California, May 20th, 2025/Chainwire/-- Gids vir die aandelemark , 'n maatskappy wat aandelemark skanning sagteware bied, het die nuutste verbetering aan sy gepatenteerde aandelemark skanner tegnologie aangekondig.

hulle Die skanner nie net vind handelsopstellings in werklike tyd wat gewild is onder aktiewe handelaars, maar dit toon ook nou hoe elkeen van daardie handelsopstellings histories uitgevoer het volgens backtest navorsing.

Volgens Andy Yuda, 'n Senior Consultant by Stock Market Guides, "Een voorbeeld van 'n skanning wat ons bied, is vir oorverkoop aandele gebaseer op hul RSI-indeks. Dit is 'n gewilde handelsopstelling vir baie aktiewe handelaars. Voordat jy die trigger op die aankoop van 'n aandeel wat oorverkoop is, wil jy nie weet hoe daardie aandeel in die geskiedenis gewerk het wanneer dit oorverkoop is nie?

Volgens Andy Yuda, 'n Senior Consultant by Stock Market Guides, "Een voorbeeld van 'n skanning wat ons bied, is vir oorverkoop aandele gebaseer op hul RSI-indeks. Dit is 'n gewilde handelsopstelling vir baie aktiewe handelaars. Voordat jy die trigger op die aankoop van 'n aandeel wat oorverkoop is, wil jy nie weet hoe daardie aandeel in die geskiedenis gewerk het wanneer dit oorverkoop is nie?

Hierdie nuwe tegnologie is beskikbaar nie net vir aktiewe aandele handelaars nie, maar ook vir koop-en-hou beleggers sowel as opsies handelaars. Die skanner by Stock Market Guides bedien handelsopstellings wat gebaseer is op tegniese analise, soos grafieke patrone en aandele indikators, sowel as belegging gebaseer op fundamentele analise, soos prys-tot-inkomste verhouding en winsgroei.

Kliënte kan ook die skanner toelaat om handel vir hulle te kies. die voorraad en Aktiewe opsies .

Hierdie skanner tegnologie-upgrade is die nuutste funksie wat Stock Market Guides aan detailbeleggers beskikbaar gemaak het. Hulle bied ook gratis opvoedkundige gidse wat alles dek, van hoe om aandele te koop tot hoe om gevorderde aandelemarkindikator waardes te bereken.

Oor die aandelemark gidse

Gids vir die aandelemark is gebaseer in Altadena, Kalifornië, en het die aanbod van voorraad skanning dienste aan die publiek sedert 2023. Voordat, sy stigters het jare van navorsing en ontwikkeling wat gelei het tot die skepping van die besigheid en sy aanbiedings.

Vir meer inligting oor Stock Market Guides en sy verskeidenheid opvoedkundige inhoud en dienste, gebruikers kan besoek https://www.stockmarketguides.com Stock Market Guides lewer voortdurend opvoedkundige inhoud wat daarop gemik is om ingeligte finansiële besluitneming vir sy lesers te ondersteun.

Kontak

Senior raadgewer

deur Michael Ferguson

Gids vir die aandelemark

Skepper van die mark: [email protected]

Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program.

Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program.