Uusi skanneritekniikka osakemarkkinoiden oppaissa näyttää jokaisen kaupankäynnin historiallisen rekisterin

Altadena, United States / California, May 20th, 2025/Chainwire/-- Osakemarkkinoiden oppaita , yhtiö, joka tarjoaa osakemarkkinoiden skannausohjelmistoa, on ilmoittanut uusimman parannuksen omaan osakekanneriin.

Niiden Skanneriä paitsi löytää kaupankäynnin asetuksia reaaliajassa, jotka ovat suosittuja aktiivisten kauppiaiden keskuudessa, mutta se myös nyt näyttää, miten kukin näistä kaupankäynnin asetuksista suoritti historiallisesti backtest-tutkimuksen mukaan.

Andy Yudan mukaan, Senior Consultant at Stock Market Guides, "Yksi esimerkki skannauksesta, jota tarjoamme, on yli myytyjen osakkeiden osalta niiden RSI-indikaattorin perusteella. Se on suosittu kaupankäynnin asetus monille aktiivisille osakekauppiaille. Ennen kuin vetää laukaisinta osakkeen ostamisesta, joka on yli myyty, et halua tietää, miten kyseinen osake on toiminut historiallisesti, kun se on yli myyty?

Tämä uusi tekniikka on saatavilla paitsi aktiivisille osakekauppiaille, myös ostaa ja pitää sijoittajille sekä vaihtoehtojen kauppiaille. skanneri osakemarkkinoiden oppaissa palvelee kaupankäynnin asetuksia, jotka perustuvat tekniseen analyysiin, kuten kaavion malleihin ja osakkeiden indikaattoreihin, sekä sijoituksiin, jotka perustuvat perustavanlaatuiseen analyysiin, kuten hinta-tulo-suhteisiin ja voittojen kasvuun.

Asiakkaat voivat myös sallia skannerin valita kauppoja heille. Varastot ja Varastovaihtoehdot .

Tämä skanneriteknologian päivitys on uusin ominaisuus, jonka Stock Market Guides on asettanut vähittäissijoittajien saataville. he tarjoavat myös ilmaisia opetusoppaita, jotka kattavat kaiken siitä, miten osakkeita ostetaan koko matkan, miten lasketaan edistyneitä osakemarkkinoiden indikaattorien arvoja.

Osakemarkkinoiden oppaita sijaitsee Altadena, Kalifornia, ja on tarjonnut varaston skannauspalveluja yleisölle vuodesta 2023. Ennen sitä, sen perustajat tekivät vuosia tutkimusta ja kehitystä, joka johti luomiseen liiketoiminnan ja sen tarjoukset.

Lisätietoja osakemarkkinoiden oppaista ja sen koulutuksellisesta sisällöstä ja palveluista, käyttäjät voivat käydä https://www.stockmarketguides.com Stock Market Guides jatkaa opetusmateriaalin tarjoamista, jonka tarkoituksena on tukea tietoista taloudellista päätöksentekoa lukijoilleen.

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.

