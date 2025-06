株式市場ガイドの新しいスキャナテクノロジーは、各取引セットアップの歴史的トラックレコードを示す

Altadena, United States / California, May 20th, 2025/Chainwire/-- 株式市場ガイド 株式市場スキャンソフトウェアを提供する同社は、独自の株式スキャナー技術の最新の改善を発表しました。

彼らの ストックスキャナー アクティブなトレーダーの間で人気のあるリアルタイムのトレーディングセットアップを見つけるだけでなく、これらのトレーディングセットアップのそれぞれがバックテスト研究に基づいて歴史的にどのように実行されたかを示しています。

株式市場ガイドのシニアコンサルタントであるアンディ・ユダ氏によると、「私たちが提供するスキャンの一例は、RSI指標に基づいて売り過ぎた株式です。これは多くのアクティブな株式取引業者にとって人気のある取引設定です。売り過ぎた株を購入するトリガーを引く前に、売り過ぎた株が歴史的にどのように機能したかを知りたがらないだろうか? もしその株がその取引設定で歴史的に成功した記録を持っていないなら、なぜ今買うのですか? その歴史的パフォーマンスは、私たちのスキャナーが明らかにする情報です。

株式市場ガイドのシニアコンサルタントであるアンディ・ユダ氏によると、「私たちが提供するスキャンの一例は、RSI指標に基づいて売り過ぎた株式です。これは多くのアクティブな株式取引業者にとって人気のある取引設定です。売り過ぎた株を購入するトリガーを引く前に、売り過ぎた株が歴史的にどのように機能したかを知りたがらないだろうか? もしその株がその取引設定で歴史的に成功した記録を持っていないなら、なぜ今買うのですか? その歴史的パフォーマンスは、私たちのスキャナーが明らかにする情報です。

この新しいテクノロジーは、アクティブな株式トレーダーだけでなく、購入・保有投資家やオプショントレーダーにも利用できます。Scan は、グラフパターンや株式指標などの技術的な分析に基づく取引セットアップに対応し、価格対所得比率や収益成長などの根本的な分析に基づく投資にも対応します。

顧客はまた、スキャナーが彼らのために取引を選択することを可能にすることができます。 倉庫 そして 株式オプション .

このスキャナ技術のアップグレードは、株式市場ガイドが小売投資家に提供した最新の機能です. 彼らはまた、すべてをカバーする無料の教育ガイドを提供しています。

株式市場ガイドについて

株式市場ガイド カリフォルニア州アルタデーナに本社を置いており、2023年以来、株式スキャンサービスを一般に提供してきました。

株式市場ガイドとその教育的コンテンツとサービスの範囲についての詳細については、ユーザーは訪問することができます。 https://www.stockmarketguides.com 株式市場ガイドは、読者のための知的財務意思決定を支援するための教育的コンテンツを提供し続けています。

コンタクト

高齢コンサルタント

マイケル・ファーガソン

株式市場ガイド

オリジナルタイトル: [email protected]

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 プログラム .