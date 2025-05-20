Нова технологія сканування в інструкціях з фондового ринку показує історичний рекорд кожної установки торгівлі

за Chainwire2m2025/05/20
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Stock Market Guides оголосила про останнє вдосконалення своєї власної технології сканування акцій. Сканер тепер показує, як кожна з цих торговельних налаштувань виконувалася історично згідно з дослідженнями backtest.Ця нова технологія доступна не тільки для активних акціонерних трейдерів, але і для інвесторів, які купують і тримають, а також трейдерів опціонів.
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Altadena, United States / California, May 20th, 2025/Chainwire/--Лідери фондового ринку, компанія, яка пропонує програмне забезпечення для сканування фондового ринку, оголосила про останнє вдосконалення своєї власної технології сканування фондового ринку.

Лідери фондового ринку

ЇїСкарбний сканерВін не тільки знаходить налаштування торгівлі в реальному часі, які популярні серед активних трейдерів, але також тепер показує, як кожна з цих налаштувань торгівлі виконувалася історично згідно з дослідженнями backtest.

Скарбний сканер

За словами Енді Юди, старшого консультанта в Stock Market Guides, "Одним з прикладів сканування, який ми пропонуємо, є для надпроданих акцій на основі їх індикатора RSI. Це популярний налаштування торгівлі для багатьох активних акціонерних трейдерів. Перш ніж ви тягнете виклик на покупку акції, яка перепродана, ви не хотіли б знати, як ця акція діяла історично, коли вона була перепродана?

За словами Енді Юди, старшого консультанта в Stock Market Guides, "Одним з прикладів сканування, який ми пропонуємо, є для надпроданих акцій на основі їх індикатора RSI. Це популярний налаштування торгівлі для багатьох активних акціонерних трейдерів. Перш ніж ви тягнете виклик на покупку акції, яка перепродана, ви не хотіли б знати, як ця акція діяла історично, коли вона була перепродана?

Ця нова технологія доступна не тільки для активних акціонерних трейдерів, але і для інвесторів, що купують і тримають, а також для трейдерів опціонів. сканер на Stock Market Guides обслуговує налаштування торгівлі, засновані на технічному аналізі, такі як схеми і індикатори акцій, а також інвестиції, засновані на фундаментальному аналізі, такі як співвідношення ціни до прибутку та зростання прибутку.

Клієнти також можуть дозволити сканеру вибирати для них торгівлі.запасівтаВаріанти акцій.

запасівВаріанти акцій

Ця модернізація технології сканера є останньою функцією, яку Stock Market Guides зробила доступною для роздрібних інвесторів. Вони також пропонують безкоштовні освітні керівництва, які охоплюють все від того, як купувати акції всюди, до того, як розрахувати цінності індикаторів фондового ринку.

Про фондових ринках

Лідери фондового ринкузаснована в Альтадена, Каліфорнія, і пропонує послуги сканування запасів для громадськості з 2023 року. до того, його засновники зробили роки досліджень і розробок, які призвели до створення бізнесу і його пропозицій.

Лідери фондового ринку

Для отримання додаткової інформації про інструкції фондового ринку та його асортимент освітнього контенту та послуг користувачі можуть відвідатиhttps://www.stockmarketguides.comЛідери фондового ринку продовжують надавати освітній контент, спрямований на підтримку інформованого прийняття фінансових рішень для своїх читачів.

https://www.stockmarketguides.com

Контакти

Старший консультант

Майкл Фергюсон

Лідери фондового ринку

м[email protected]

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business BloggingПрограма.

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