Libérer le potentiel de DePIN avec StorX Network : révolutionner le cloud décentralisé

22 avril 2024 – Le lancement du testnet B2 de StorX Networks et la transition du réseau vers le réseau principal parallèlement à l'annonce de la fin de vie (EOL) du B1 ouvrent la voie à StorX Network pour jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir des solutions de stockage de données.





Le cloud computing décentralisé a attiré l'attention en raison de sa sécurité améliorée, de son évolutivité et de son prix abordable. En tirant parti des protocoles de blockchain et de stockage distribué, les plateformes cloud décentralisées visent à démocratiser l'accès aux ressources informatiques tout en minimisant la dépendance à l'égard d'entités centralisées.





Les réseaux d'infrastructure physique décentralisés (DePIN) facilitent les connexions peer-to-peer, permettant aux individus de partager et d'utiliser du matériel tel que des ordinateurs, des réseaux énergétiques et du stockage via un marché ouvert sans contrôle centralisé. La technologie de blockchain publique, telle que le réseau XDC, permet aux DePIN de gérer les appareils de manière ouverte et décentralisée, améliorant ainsi la sécurité et l'innovation.





Des leaders de l’industrie comme Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, et Ritesh Kakkad, cofondateur de XDC Network, soulignent l’utilité des DePIN. À mesure que la demande en IA et en technologies émergentes augmente, le recours à des entreprises centralisées pour les ressources informatiques et de stockage présente des risques. Les DePIN, tels que ceux du réseau XDC, fournissent des solutions décentralisées utilisant des nœuds maîtres gérés par la communauté pour fournir puissance de calcul et connectivité. Cette approche réduit les points de défaillance uniques et offre une infrastructure rentable et résiliente.

StorX Network illustre le potentiel du stockage décentralisé en utilisant le jeton SRX. Ce jeton joue un rôle crucial dans l'écosystème pour les paiements, la récompense des utilisateurs et la prise de décision au sein du réseau. Les techniques robustes de cryptage et de partage des données de StorX Network garantissent une confidentialité et une sécurité absolues des données. Des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout permettent aux utilisateurs de conserver le contrôle total et la propriété de leurs données, atténuant ainsi les risques associés au stockage centralisé des données.





StorX Network a connu une croissance remarquable depuis sa création, devenant une plateforme de stockage décentralisée de premier plan avec plus de 117 000 utilisateurs et plus de 4 000 opérateurs de nœuds. Son adaptabilité aux tendances émergentes telles que DePIN et le lancement récent de son testnet B2 soulignent l'engagement de StorX Network en faveur de l'innovation. Le testnet B2 introduit des fonctionnalités telles qu'une interface de tableau de bord intuitive, des coffres-forts pour un stockage personnalisé, une clé secrète de phrase secrète pour une sécurité améliorée des données et des capacités mondiales de partage de fichiers.





Le fondateur Handy Barot exprime son enthousiasme pour le lancement du testnet B2 en tant que précurseur du réseau principal, qui, selon StorX, révolutionnera le stockage décentralisé. La transition du réseau vers le réseau principal, parallèlement à l'annonce de la fin de vie (EOL) du B1, ouvre la voie à StorX Network pour jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir des solutions de stockage de données.





À mesure que StorX Network évolue vers le réseau principal, son approche innovante du cloud computing décentralisé continuera d'établir de nouvelles normes. La convergence de DePIN et StorX Network annonce une nouvelle ère d'infrastructures et de services décentralisés, permettant aux particuliers et aux entreprises d'exploiter le potentiel du cloud computing de manière sécurisée et abordable. Visitez StorX pour plus d’informations.

À propos de StorX :

StorX est un réseau de stockage cloud décentralisé qui permet aux utilisateurs de stocker leurs données en toute sécurité dans le cloud. Chaque fichier téléchargé sur StorX est divisé et crypté en plusieurs fragments vers des nœuds de stockage autonomes exploités par des opérateurs individuels dans le monde entier. Conçu comme un ensemble de réseaux de stockage indépendants, aucun opérateur particulier n’a un accès complet à vos données. StorX est plus rapide que les anciens fournisseurs de stockage centralisé et permet également aux utilisateurs de réaliser des économies substantielles par rapport à un cloud centralisé. StorX permet aux utilisateurs disposant d'une capacité de stockage disponible de louer de l'espace et d'obtenir d'excellents rendements en jetons SRX. $SRX est coté sur des bourses à plusieurs niveaux comme HitBTC, Liquid, LCX, Coinstore, Bitmart et Bitrue. Pour en savoir plus sur StorX Network, visitez https://beta.storx.tech





N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux :





Twitter | LinkedIn | Facebook | Reddit | Télégramme





Contact : [email protected]