利用 StorX 网络释放 DePIN 潜力：彻底改变去中心化云

2024 年 4 月 22 日-StorX 网络的 B2 测试网启动和网络向主网过渡以及 B1 的生命周期终止 (EOL) 公告，为 StorX 网络在塑造数据存储解决方案的未来方面发挥关键作用铺平了道路。





去中心化云计算因其增强的安全性、可扩展性和可负担性而备受关注。通过利用区块链和分布式存储协议，去中心化云平台旨在实现计算资源访问的民主化，同时最大限度地减少对中心化实体的依赖。





去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 促进点对点连接，使个人能够通过开放市场共享和使用计算机、能源网和存储等硬件，而无需集中控制。公共区块链技术（例如 XDC 网络）允许 DePIN 公开和去中心化地管理设备，从而提高安全性和创新能力。





以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 和 XDC Network 联合创始人 Ritesh Kakkad 等行业领袖强调了 DePIN 的实用性。随着对人工智能和新兴技术的需求不断增长，依赖中心化公司提供计算和存储资源会带来风险。DePIN（例如 XDC Network 中的 DePIN）使用社区运营的主节点提供去中心化解决方案，以提供计算能力和连接性。这种方法减少了单点故障，并提供了经济高效、弹性的基础设施。

StorX Network 通过使用 SRX 代币体现了去中心化存储的潜力。该代币在生态系统中起着至关重要的作用，用于支付、奖励用户和网络内的决策。StorX Network 强大的加密和数据分片技术可确保绝对的数据隐私和安全。端到端加密等功能允许用户完全控制和拥有其数据，从而降低与中心化数据存储相关的风险。





StorX Network 自成立以来经历了显著的增长，成为领先的去中心化存储平台，拥有超过 117,000 名用户和 4,000 多名节点运营商。它对 DePIN 等新兴趋势的适应性以及最近推出的 B2 测试网凸显了 StorX Network 对创新的承诺。B2 测试网引入了直观的仪表板界面、用于个性化存储的 Vault、用于增强数据安全性的密码密钥以及全局文件共享功能等功能。





创始人 Handy Barot 对 B2 测试网的发布表示兴奋，认为这是主网的前奏，StorX 认为这将彻底改变去中心化存储。网络向主网的过渡，以及 B1 的生命周期结束 (EOL) 公告，为 StorX Network 在塑造数据存储解决方案的未来方面发挥关键作用铺平了道路。





随着 StorX Network 走向主网，其去中心化云计算的创新方法将继续树立新标准。DePIN 和 StorX Network 的融合预示着去中心化基础设施和服务的新时代的到来，使个人和企业能够安全且经济地利用云计算的潜力。请访问StorX了解更多信息。

关于StorX：

StorX 是一个去中心化的云存储网络，它使用户能够安全地将数据存储在云中。StorX 上上传的每个文件都被拆分并加密为多个片段，存储到由全球各个运营商运营的自主存储节点。StorX 被设计为独立存储网络的集合，没有特定的运营商可以完全访问您的数据。StorX 比传统的集中式存储提供商更快，并且与集中式云相比，它还允许用户节省大量成本。StorX 使具有闲置存储容量的用户能够租赁空间并通过 SRX 代币获得丰厚的回报。$SRX 在 HitBTC、Liquid、LCX、Coinstore、Bitmart 和 Bitrue 等多层交易所上市。要了解有关 StorX 网络的更多信息，请访问https://beta.storx.tech





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