Khai phá tiềm năng DePIN với Mạng StorX: Cách mạng hóa đám mây phi tập trung

Ngày 22 tháng 4 năm 2024 - Ra mắt testnet B2 của mạng StorX và quá trình chuyển đổi mạng sang mạng chính cùng với thông báo End of Life (EOL) cho B1, mở đường cho StorX Network đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của các giải pháp lưu trữ dữ liệu.





Điện toán đám mây phi tập trung đã thu hút được sự chú ý nhờ tính bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng chi trả được nâng cao. Bằng cách tận dụng blockchain và các giao thức lưu trữ phân tán, nền tảng đám mây phi tập trung nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập vào tài nguyên máy tính đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thực thể tập trung.





Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) tạo điều kiện cho các kết nối ngang hàng, cho phép các cá nhân chia sẻ và sử dụng phần cứng như máy tính, lưới năng lượng và bộ lưu trữ thông qua một thị trường mở mà không cần kiểm soát tập trung. Công nghệ chuỗi khối công khai, chẳng hạn như Mạng XDC, cho phép DePIN quản lý các thiết bị một cách công khai và phi tập trung, cải thiện tính bảo mật và đổi mới.





Các nhà lãnh đạo trong ngành như người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và người đồng sáng lập XDC Network Ritesh Kakkad nhấn mạnh đến tiện ích của DePIN. Khi nhu cầu về AI và các công nghệ mới nổi tăng lên, việc phụ thuộc vào các công ty tập trung về tài nguyên máy tính và lưu trữ sẽ gây ra rủi ro. DePIN, chẳng hạn như các DePIN trong Mạng XDC, cung cấp các giải pháp phi tập trung bằng cách sử dụng các nút chính do cộng đồng vận hành để cung cấp sức mạnh tính toán và khả năng kết nối. Cách tiếp cận này làm giảm các điểm thất bại duy nhất và cung cấp cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, hiệu quả về mặt chi phí.

Mạng StorX minh họa tiềm năng của việc lưu trữ phi tập trung bằng cách sử dụng mã thông báo SRX. Mã thông báo này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thanh toán, thưởng cho người dùng và ra quyết định trong mạng. Các kỹ thuật mã hóa và phân chia dữ liệu mạnh mẽ của StorX Network đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu tuyệt đối. Các tính năng như mã hóa đầu cuối cho phép người dùng giữ toàn quyền kiểm soát và quyền sở hữu dữ liệu của họ, giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu tập trung.





Mạng StorX đã có sự tăng trưởng vượt trội kể từ khi thành lập, trở thành nền tảng lưu trữ phi tập trung hàng đầu với hơn 117.000 người dùng và hơn 4.000 nhà khai thác nút. Khả năng thích ứng của nó với các xu hướng mới nổi như DePIN và việc ra mắt mạng thử nghiệm B2 gần đây đã nêu bật cam kết đổi mới của StorX Network. Mạng thử nghiệm B2 giới thiệu các tính năng như giao diện bảng điều khiển trực quan, Vault để lưu trữ được cá nhân hóa, Khóa bí mật cụm mật khẩu để tăng cường bảo mật dữ liệu và khả năng chia sẻ tệp toàn cầu.





Người sáng lập Handy Barot bày tỏ sự phấn khích đối với việc ra mắt testnet B2 như một tiền thân của mainnet, mà StorX tin rằng sẽ cách mạng hóa việc lưu trữ phi tập trung. Việc chuyển đổi mạng sang mạng chính, cùng với thông báo Kết thúc vòng đời (EOL) cho B1, mở đường cho Mạng StorX đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của các giải pháp lưu trữ dữ liệu.





Khi Mạng StorX tiến tới mạng chính, cách tiếp cận đổi mới của nó đối với điện toán đám mây phi tập trung sẽ tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn mới. Sự hội tụ của DePIN và StorX Network báo trước một kỷ nguyên mới về cơ sở hạ tầng và dịch vụ phi tập trung, trao quyền cho các cá nhân và doanh nghiệp khai thác tiềm năng của điện toán đám mây một cách an toàn và giá cả phải chăng. Truy cập StorX để biết thêm thông tin.

Giới thiệu về StorX:

StorX là mạng lưu trữ đám mây phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu của họ một cách an toàn trên đám mây. Mỗi tệp được tải lên StorX được chia nhỏ và mã hóa thành nhiều đoạn tới các nút lưu trữ tự động do các nhà khai thác riêng lẻ trên toàn thế giới vận hành. Được thiết kế như một tập hợp các mạng lưu trữ độc lập, không có nhà điều hành cụ thể nào có toàn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn. StorX nhanh hơn các nhà cung cấp lưu trữ tập trung truyền thống và cũng cho phép người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí so với đám mây tập trung. StorX cho phép người dùng có dung lượng lưu trữ dự phòng thuê dung lượng và kiếm được lợi nhuận lớn bằng mã thông báo SRX. $SRX được liệt kê trên các sàn giao dịch nhiều tầng như HitBTC, Liquid, LCX, Coinstore, Bitmart và Bitrue. Để biết thêm về Mạng StorX, hãy truy cập https://beta.storx.tech





Đừng quên theo dõi chúng tôi trên các kênh xã hội của chúng tôi:





