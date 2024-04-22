StorX Ağı ile DePIN Potansiyelinin Kilidini Açmak: Merkezi Olmayan Bulutta Devrim Yaratmak

22 Nisan 2024 - StorX ağlarının B2 test ağının lansmanı ve ağın ana ağa geçişi ve B1 için Kullanım Ömrü Sonu (EOL) duyurusu, StorX Ağının veri depolama çözümlerinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamasının yolunu açıyor.





Merkezi olmayan bulut bilişim, gelişmiş güvenliği, ölçeklenebilirliği ve uygun fiyatı nedeniyle dikkat çekti. Merkezi olmayan bulut platformları, blockchain ve dağıtılmış depolama protokollerinden yararlanarak, merkezi varlıklara bağımlılığı en aza indirirken bilgi işlem kaynaklarına erişimi demokratikleştirmeyi hedefliyor.





Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağları (DePIN), eşler arası bağlantıları kolaylaştırarak bireylerin bilgisayarlar, enerji şebekeleri ve depolama gibi donanımları merkezi kontrol olmadan açık bir pazar aracılığıyla paylaşmasına ve kullanmasına olanak tanır. XDC Ağı gibi halka açık blockchain teknolojisi, DePIN'lerin cihazları açık ve merkezi olmayan bir şekilde yönetmesine olanak tanıyarak güvenliği ve yeniliği artırır.





Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ve XDC Network kurucu ortağı Ritesh Kakkad gibi sektör liderleri, DePIN'lerin faydasını vurguluyor. Yapay zekaya ve gelişen teknolojilere olan talep arttıkça, bilgi işlem ve depolama kaynakları için merkezi şirketlere güvenmek riskler doğuruyor. XDC Ağındakiler gibi DePIN'ler, bilgi işlem gücü ve bağlantı sağlamak için topluluk tarafından işletilen ana düğümleri kullanarak merkezi olmayan çözümler sunar. Bu yaklaşım, tek arıza noktalarını azaltır ve uygun maliyetli, dayanıklı bir altyapı sunar.

StorX Ağı, SRX tokenını kullanarak merkezi olmayan depolamanın potansiyelini örnekliyor. Bu token, ödemeler, kullanıcıları ödüllendirme ve ağ içindeki karar alma süreçlerinde ekosistemde çok önemli bir rol oynuyor. StorX Network'ün güçlü şifreleme ve veri paylaşma teknikleri, mutlak veri gizliliği ve güvenliği sağlar. Uçtan uca şifreleme gibi özellikler, kullanıcıların verilerinin tam kontrolünü ve sahipliğini elinde tutmasına olanak tanıyarak merkezi veri depolamayla ilişkili riskleri azaltır.





StorX Network, kurulduğu günden bu yana kayda değer bir büyüme göstererek 117.000'den fazla kullanıcısı ve 4.000'den fazla düğüm operatörüyle lider bir merkezi olmayan depolama platformu haline geldi. DePIN gibi yeni ortaya çıkan trendlere uyum sağlama yeteneği ve yakın zamanda piyasaya sürülen B2 test ağı, StorX Network'ün yeniliğe olan bağlılığını vurguluyor. B2 test ağı, sezgisel bir kontrol paneli arayüzü, kişiselleştirilmiş depolama için Kasalar, gelişmiş veri güvenliği için Parola Gizli Anahtarı ve küresel dosya paylaşım yetenekleri gibi özellikler sunar.





Kurucu Handy Barot, StorX'in merkezi olmayan depolamada devrim yaratacağına inandığı ana ağın öncüsü olarak B2 test ağının başlatılmasından duyduğu heyecanı dile getiriyor. B1 için Kullanım Ömrü Sonu (EOL) duyurusunun yanı sıra ağın ana ağa geçişi, StorX Ağının veri depolama çözümlerinin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamasının yolunu açıyor.





StorX Ağı ana ağa doğru ilerledikçe, merkezi olmayan bulut bilişime yönelik yenilikçi yaklaşımı yeni standartlar belirlemeye devam edecek. DePIN ve StorX Ağının birleşmesi, bireylere ve kuruluşlara bulut bilişimin potansiyelinden güvenli ve uygun maliyetle yararlanma olanağı tanıyan yeni bir merkezi olmayan altyapı ve hizmet çağını müjdeliyor. Daha fazla bilgi için StorX'i ziyaret edin.

StorX Hakkında:

StorX, kullanıcılara verilerini bulutta güvenli bir şekilde saklama olanağı veren merkezi olmayan bir bulut depolama ağıdır. StorX'e yüklenen her dosya, dünya çapında bireysel operatörler tarafından işletilen otonom depolama düğümlerine bölünür ve birden fazla parçaya şifrelenir. Bağımsız depolama ağlarının bir koleksiyonu olarak tasarlanan hiçbir operatörün verilerinize tam erişimi yoktur. StorX, eski merkezi depolama sağlayıcılarından daha hızlıdır ve aynı zamanda kullanıcıların, merkezi bir buluta kıyasla maliyetlerden önemli miktarda tasarruf etmelerine olanak tanır. StorX, yedek depolama kapasitesine sahip kullanıcıların alan kiralamasına ve SRX tokenlarından büyük getiri elde etmesine olanak tanır. $SRX, HitBTC, Liquid, LCX, Coinstore, Bitmart ve Bitrue gibi çok katmanlı borsalarda listeleniyor. StorX Ağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://beta.storx.tech adresini ziyaret edin.





Bizi sosyal kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın:





Heyecan | LinkedIn | Facebook | Reddit | Telgraf





İletişim: [email protected]

