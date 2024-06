Desbloqueando o potencial DePIN com a rede StorX: revolucionando a nuvem descentralizada

22 de abril de 2024 - O lançamento da rede de teste B2 das redes StorX e a transição da rede para a rede principal juntamente com o anúncio do fim da vida útil (EOL) para B1, abrem caminho para que a Rede StorX desempenhe um papel fundamental na definição do futuro das soluções de armazenamento de dados.





A computação em nuvem descentralizada ganhou atenção devido à sua segurança, escalabilidade e acessibilidade aprimoradas. Ao aproveitar o blockchain e os protocolos de armazenamento distribuído, as plataformas de nuvem descentralizadas visam democratizar o acesso aos recursos de computação, ao mesmo tempo que minimizam a dependência de entidades centralizadas.





As redes descentralizadas de infra-estruturas físicas (DePIN) facilitam as ligações peer-to-peer, permitindo que os indivíduos partilhem e utilizem hardware como computadores, redes de energia e armazenamento através de um mercado aberto sem controlo centralizado. A tecnologia blockchain pública, como a Rede XDC, permite que os DePINs gerenciem dispositivos de forma aberta e descentralizada, melhorando a segurança e a inovação.





Líderes da indústria como o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, e o cofundador da XDC Network, Ritesh Kakkad, enfatizam a utilidade dos DePINs. À medida que aumenta a procura de IA e de tecnologias emergentes, a dependência de empresas centralizadas para recursos de computação e armazenamento apresenta riscos. DePINs, como os da Rede XDC, fornecem soluções descentralizadas usando nós mestres operados pela comunidade para fornecer poder de computação e conectividade. Essa abordagem reduz pontos únicos de falha e oferece infraestrutura resiliente e econômica.

A Rede StorX exemplifica o potencial do armazenamento descentralizado usando o token SRX. Este token desempenha um papel crucial no ecossistema de pagamentos, recompensando usuários e tomada de decisões dentro da rede. As técnicas robustas de criptografia e fragmentação de dados da StorX Network garantem privacidade e segurança absolutas dos dados. Recursos como criptografia ponta a ponta permitem que os usuários mantenham total controle e propriedade de seus dados, mitigando os riscos associados ao armazenamento centralizado de dados.





A StorX Network experimentou um crescimento notável desde a sua criação, tornando-se uma plataforma líder de armazenamento descentralizado com mais de 117.000 usuários e mais de 4.000 operadores de nós. A sua adaptabilidade às tendências emergentes, como o DePIN, e o recente lançamento da sua testnet B2 destacam o compromisso da StorX Network com a inovação. A testnet B2 apresenta recursos como uma interface de painel intuitiva, Vaults para armazenamento personalizado, uma chave secreta de senha para maior segurança de dados e recursos globais de compartilhamento de arquivos.





O fundador Handy Barot expressa entusiasmo pelo lançamento da testnet B2 como precursora da mainnet, que a StorX acredita que revolucionará o armazenamento descentralizado. A transição da rede para a rede principal, juntamente com o anúncio do fim da vida útil (EOL) do B1, abre caminho para que a StorX Network desempenhe um papel fundamental na definição do futuro das soluções de armazenamento de dados.





À medida que a StorX Network avança em direção à rede principal, a sua abordagem inovadora à computação em nuvem descentralizada continuará a estabelecer novos padrões. A convergência da Rede DePIN e StorX anuncia uma nova era de infraestrutura e serviços descentralizados, capacitando indivíduos e empresas a aproveitar o potencial da computação em nuvem de forma segura e acessível. Visite StorX para obter mais informações.

Sobre StorX:

StorX é uma rede descentralizada de armazenamento em nuvem que permite aos usuários armazenar seus dados com segurança na nuvem. Cada arquivo carregado no StorX é dividido e criptografado em vários fragmentos para nós de armazenamento autônomos operados por operadores individuais em todo o mundo. Projetado como um conjunto de redes de armazenamento independentes, nenhum operador específico tem acesso completo aos seus dados. O StorX é mais rápido que os provedores de armazenamento centralizado legados e também permite que os usuários economizem quantias substanciais em custos em comparação com uma nuvem centralizada. O StorX permite que usuários com capacidade de armazenamento extra aluguem espaço e obtenham ótimos retornos em tokens SRX. $SRX está listado em bolsas de vários níveis como HitBTC, Liquid, LCX, Coinstore, Bitmart e Bitrue. Para saber mais sobre a Rede StorX, visite https://beta.storx.tech





