Le phénomène des cimetières numériques

Aujourd’hui, plus de 5,07 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde. Au cours de la dernière année, plus de 259 millions de nouveaux comptes de réseaux sociaux ont été créés, ce qui équivaut à plus de 62,6 % de la population mondiale utilisant ou accédant désormais aux réseaux sociaux.





Notre dépendance à l'égard de ces plateformes en tant qu'outils de communication et de connexion avec les autres signifie que nous sommes constamment stimulés par le contenu numérique téléchargé et partagé à travers le paysage numérique sans frontières.





Avec plus de 2,4 milliards d’utilisateurs dans le monde, une plateforme telle qu’Instagram voit environ 95 millions de nouvelles photos et vidéos téléchargées et partagées quotidiennement. En moyenne, 400 millions d’utilisateurs sont actifs chaque jour, ce qui génère une quantité imaginable de données numériques qui aideront la prochaine génération d’historiens, de chercheurs et d’universitaires à découvrir l’importance culturelle de notre époque.





Cependant, avec des milliards d’utilisateurs actifs et des millions d’autres en ligne, à quoi ressembleront les comptes de médias sociaux à l’avenir alors que des milliards d’utilisateurs traversent le temps et ne laissent derrière eux que l’empreinte numérique d’une vie autrefois vécue ?





À mesure que les médias sociaux continuent de se développer, le cimetière numérique qu'ils sont en train de devenir va également se développer, créant non seulement des défis psychologiques pour beaucoup, mais remettant également en question l'importance des politiques, de la législation et des lois numériques pour aider à régir ces cimetières numériques et la manière dont les informations personnelles sont stockées. pour le reste du temps.

L’essor des cimetières numériques

Selon ExpressVPN , les utilisateurs décédés seront bientôt plus nombreux que les utilisateurs vivants sur des plateformes comme Instagram, TikTok et X (anciennement Twitter).





Des pays comme les États-Unis se démarquent particulièrement. On estime qu'il existera environ 659 millions de comptes décédés d'ici 2100, soit près du double de la population totale du pays.





Bien qu'ils soient polyvalents et qu'ils dépassent le cadre des réseaux et de la communication, les médias sociaux sont en train de devenir rapidement une mine de comptes inactifs en ligne, détenus non seulement par des utilisateurs qui avaient oublié les détails de leur compte, mais plus encore par des millions de personnes décédées qui ne reviendront pas de sitôt. .





Une étude de 2019 de l'Institut Internet de l'Université d'Oxford estime que d'ici le tournant du siècle, Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, comptera plus de 4,9 milliards de comptes d'utilisateurs décédés. Les chercheurs du journal suggèrent que dans les 50 prochaines années, les morts seront plus nombreux que les vivants sur Facebook si la plateforme continue de croître au rythme de 2018.





Les auteurs soulignent que « le patrimoine numérique personnel laissé par les morts en ligne fait, ou du moins deviendra, une partie de notre patrimoine culturel commun ».





Le cimetière numérique que nous créons s’avérera d’une valeur inestimable pour les futurs historiens qui découvriront la nature de notre passé et pour la prochaine génération ; cela deviendra un enregistrement de la compréhension de soi des événements historiques, des personnes et des cultures.





Cependant, pour s’adapter à l’évolution des plateformes de médias sociaux, il faudra une planification appropriée en matière de législation, d’éducation et de défense des comptes appartenant à des personnes décédées.





Pour de nombreuses personnes, la réalité choquante de voir un vieil ami, un membre de la famille ou un collègue apparaître sur leur fil d’actualité ne se limite pas à la simple préservation de leur patrimoine numérique ; cela renforce au contraire la conviction que les plateformes de médias sociaux ont la responsabilité inhérente d’améliorer la façon dont nous communiquons et conservons l’héritage numérique.

Préserver l’héritage numérique

À mesure que de plus en plus de personnes se connectent et que le nombre d'utilisateurs de médias sociaux augmente rapidement, les plateformes devront être conçues pour aider les individus dans la planification de leur héritage, leur permettant de tirer parti d'outils capables de transférer leur autorité et de permettre à leurs proches de migrer leurs informations et données personnelles. des utilisateurs décédés plus efficacement.





Les lois et règles entourant la planification successorale sur les réseaux sociaux sont encore limitées. Pour beaucoup, cela laisse un défi psychologique : devoir surmonter la perte d’un ami ou d’un membre de la famille. De plus, les éléments bureaucratiques de ces plateformes laissent à de nombreuses personnes un pouvoir limité pour accéder ou supprimer les comptes d'utilisateurs décédés.





Contrairement à notre monde naturel, où la propriété exclusive est soumise à un nombre considérable de lois et de réglementations, considérer ce qu'il adviendra de nos actifs numériques après notre décès relève souvent d'une approche multiforme.





Prenons, par exemple, la propriété immobilière ou tout autre actif corporel. La plupart des gens prévoient que ces actifs soient légalement transférés à un plus proche parent, un conjoint, un partenaire ou un membre de la famille. Lorsque nous commençons à découvrir les complexités des actifs numériques et la manière dont ils seront gérés une fois que nous ne serons plus là, la conceptualisation de la propriété devrait être envisagée dans le cadre d'un processus juridique défini.





Cependant, ces processus sont rares et ne sont tout simplement pas suffisamment établis pour aider les amis et les membres de la famille à accéder ou même à supprimer les comptes de réseaux sociaux d'un utilisateur décédé.





Les millions de comptes de médias sociaux persistants soulèvent de nouvelles remarques sur la manière dont les entreprises peuvent mieux conceptualiser la réalité de la fourniture de mesures plus définies pour planifier la suppression de l'héritage numérique une fois qu'une personne est décédée.





De plus, les millions de comptes appartenant aux morts nécessitent non seulement l'autorisation de transférer des profils de réseaux sociaux et des informations personnelles, mais, en fin de compte, le choix de voir ces comptes complètement supprimés et effacés de l'écosystème numérique si une personne choisit de suivre cette voie. .





L'importance ici est peut-être plus que de préserver les héritages numériques dans le but de permettre aux futurs historiens de comprendre notre passé, mais plutôt d'utiliser ces développements comme un moyen d'offrir aux utilisateurs des choix plus appropriés et de créer un cadre défini à travers lequel la propriété exclusive de ces actifs numériques peuvent être transférés et utilisés de manière appropriée.

Penser l’avenir : préparer l’héritage numérique

Planifier l’avenir implique généralement de disposer d’un plan bien détaillé qui nous aidera à relever des défis incertains. Cependant, penser à l’avenir implique désormais plus que comprendre l’importance de la planification successorale traditionnelle.





Savoir ce qui arrivera à vos comptes de réseaux sociaux une fois que vous ne serez plus là aidera à ouvrir la discussion pour découvrir les nouvelles fonctionnalités améliorées que les plateformes de réseaux sociaux ont introduites ces dernières années pour aider les utilisateurs vivants avec des solutions numériques propriétaires plus adaptées.

Facebook/Méta

Meta, la société mère de Facebook, a déjà subi d'énormes réactions négatives de la part de la communauté concernant sa gestion des comptes persistants appartenant à des personnes décédées.





Alors que le nombre de ces comptes approchera les 5 milliards au tournant du siècle, Facebook a commencé à planifier l'avenir en permettant aux utilisateurs de choisir ce qu'il adviendra de leurs comptes une fois qu'ils auront quitté l'entreprise.

Commémoration

Une option principale consiste à permettre aux utilisateurs d'opter pour que leur compte soit transformé en une page commémorative . Cela permettrait aux amis et aux membres de la famille de rassembler et de partager des souvenirs sur le compte sans que ceux-ci n'apparaissent dans les espaces publics tels que les listes d'amis suggérés. Le profil est marqué de « Remembering » à côté du nom du titulaire du compte.

Contact hérité

Une autre option serait de désigner un utilisateur désigné comme fiduciaire de votre compte, lui permettant de gérer le compte une fois qu'il est mémorisé. L'administrateur désigné peut ensuite épingler des publications spécifiques et mettre à jour le profil en votre nom. Certaines limitations empêcheraient la personne d'accéder à vos messages ou de supprimer des amis.

Effacement

Les utilisateurs peuvent choisir que leurs comptes soient entièrement supprimés après leur décès. Cela inclurait d’autres profils et informations personnelles liés au compte principal. Une fois que Meta aura été informé de votre décès, votre compte, y compris toutes les photos, vidéos, publications et données, sera effacé de leurs systèmes.

Instagram

Instagram est une plateforme de partage de photos et de vidéos qui fait partie de Meta Platforms et a récemment introduit certaines mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour protéger leurs comptes après leur décès.

Commémoration

Un compte commémoratif sur Instagram fonctionnera de la même manière qu'un profil Facebook, avec le mot « Remembering » affiché à côté du nom de l'utilisateur. Cela permettrait de préserver le profil et de permettre aux amis et aux membres de la famille de toujours interagir avec lui. Cependant, le profil n'apparaîtra pas dans les espaces publics tels que les amis suggérés ou sur la page Explorer.





Il convient de considérer qu'Instagram exige qu'un ami ou un membre de la famille contacte directement Instagram et leur fournisse la documentation nécessaire, comme une nécrologie ou un certificat de décès, pour aider à authentifier le décès d'une personne et à lancer le processus de commémoration.

Effacement

Les utilisateurs peuvent choisir de supprimer leur compte après leur décès ; cependant, contrairement à Facebook, un parent proche ou un ami doit informer Instagram et fournir la documentation nécessaire pour lancer le processus. Cela permet à Instagram de supprimer définitivement toute trace numérique de tout compte persistant.





TIC Tac

TikTok, propriété chinoise, dispose encore de quelques options utilisateur limitées. Il s’agit principalement d’un ami ou d’un membre de la famille contactant directement un représentant TikTok pour supprimer le compte souhaité.





Le processus peut être long et nécessite que la personne désignée fournisse au représentant TikTok les documents nécessaires, comme un certificat de décès ou une notice nécrologique, pour valider la suppression ou la désactivation du compte.





De plus, les utilisateurs peuvent planifier et attribuer leurs informations personnelles, telles que les informations de connexion et le mot de passe, à un ami ou un membre de la famille désigné. Cela vous oblige à informer la personne si vos informations de connexion changent et à mettre en place un moyen sûr de partager les détails de votre compte avec elle.

Google

Contrairement à d’autres plateformes, Google propose des mesures plus établies et proactives pour les utilisateurs. En bref, les utilisateurs peuvent utiliser leur outil Inactive Account Manager pour décider ce qu'il adviendra de leurs comptes s'ils restent inactifs pendant une période prolongée.





Par exemple, les utilisateurs peuvent décider s'ils souhaitent que leur compte soit supprimé après 3, 12 ou 18 mois d'inactivité. De plus, les utilisateurs peuvent désigner des contacts de confiance qui seront avertis si le compte reste inactif pendant des périodes prolongées.





De plus, un parent ou un ami peut contacter directement un représentant Google pour demander la suppression d'un compte. Cependant, comme Facebook, Instagram et TikTok, le représentant exigera que les individus soumettent des documents juridiques avant de supprimer un compte.

X

L'ancienne plateforme Twitter offre des options quelque peu limitées , et la seule solution fiable consisterait à désigner une personne ou un représentant désigné pour soumettre la documentation requise en votre nom.





Le représentant désigné peut soumettre une demande de suppression ou de suppression de compte. Une fois ensuite, l'entreprise enverra des instructions concernant les documents requis qu'une personne doit soumettre.





Bien que X assure que les informations seront traitées de manière confidentielle, pour de nombreuses personnes, cela peut être un défi émotionnel, devoir revivre le souvenir d'êtres chers décédés.





Une autre façon de procéder consiste à désigner une personne désignée, généralement un ami proche, un conjoint ou un partenaire, et à partager vos informations de connexion avec elle. Cela leur donnera accès à votre profil ; cependant, la connexion à partir d'un appareil différent ou non reconnu pourrait soulever d'autres problèmes de sécurité.





Quelle que soit la voie que vous choisissez, il est impératif de vous assurer que le représentant désigné a un accès complet aux informations nécessaires pour supprimer efficacement le compte et que vous l'autorisez à partager des informations personnelles avec un représentant X.

Snapchat

Contrairement à d’autres plateformes de réseaux sociaux, Snapchat ne propose pas la possibilité de transformer un compte classique en compte commémoratif. Au lieu de cela, les utilisateurs devront désigner une personne désignée pour demander des codes de suppression de compte à Snapchat ou pour informer un représentant de Snapchat de l'initiation d'une suppression de compte.





Avec un code d'accès, une personne peut accéder à votre compte personnel Snapchat et suivre des instructions spéciales pour supprimer définitivement le profil. Le processus est relativement simple et 30 jours après la demande de suppression, le compte sera définitivement supprimé.





Si une personne ne dispose pas de codes d'accès, un ami ou un membre de la famille désigné devra contacter directement Snapchat pour l'informer de la suppression du compte d'une personne décédée. Cela signifierait que toute personne qui initie une telle demande devra être en possession de l'acte de décès.





Une fois le processus terminé avec succès, Snapchat vous informera que le processus de suppression a commencé et que le compte sera définitivement supprimé.

L'importance de planifier vos actifs numériques

Il n'y a pas d'explication définitive sur ce qu'il adviendra de votre héritage numérique une fois que vous serez décédé.





Alors que certaines plateformes de médias sociaux ont depuis développé de nouveaux outils pour permettre aux utilisateurs de choisir ce qui adviendra de leur profil une fois qu'ils ne seront plus là, sachant que votre compte finira très probablement sur des millions et des milliards d'autres comptes persistants d'utilisateurs décédés. est une pensée quelque peu choquante.





Alors que les cimetières numériques devraient continuer de croître dans les années à venir, les utilisateurs individuels seront désormais responsables de prendre les dispositions nécessaires bien avant leur disparition pour garantir que leur héritage numérique soit soit préservé pour les générations futures, soit peut-être totalement retiré de l'écosystème numérique.





Jusqu'à ce que des règles et des lois plus définitives soient en place, la meilleure solution est d'opter pour la mémorisation des comptes ou de désigner une personne vivante désignée pour supprimer ou gérer vos comptes de réseaux sociaux une fois que vous n'êtes plus là.





Pourtant, il est essentiel de réfléchir à la façon dont vos choix actuels peuvent avoir un impact émotionnel et mental sur ceux que vous laissez derrière vous. Le choix de conserver ou non ces récits nous rapproche désormais de la question de savoir si nous voulons avoir une présence ici sur terre et continuer à vivre comme une mémoire numérique pour ceux qui nous ont aimés et que les futurs historiens pourront utiliser comme lien entre notre passé. et leur présent.