如今，全球有超过50.7 亿人使用社交媒体。去年，新增社交媒体账户超过 2.59 亿，相当于全球超过 62.6% 的人口正在使用或访问社交媒体。





我们依赖这些平台作为交流和与他人联系的工具，这意味着我们不断受到在无边界的数字环境中上传和共享的数字内容的刺激。





Instagram 等平台拥有全球超过 24 亿用户，每天大约有 9500 万张新照片和视频被上传和分享。平均每天有 4 亿用户活跃，这产生了难以想象的数字数据，这些数据将帮助下一代历史学家、研究人员和学者发掘我们这个时代的文化意义。





然而，随着数十亿活跃用户和数百万新增用户上线，随着数十亿用户随着时间流逝只留下曾经生活过的数字足迹，未来的社交媒体账户将会是什么样子？





随着社交媒体的不断发展，它也正在变成一个数字墓地，这不仅给很多人带来了心理挑战，而且进一步引发了人们对数字政策、立法和法律的重要性的质疑，这些政策、立法和法律有助于管理这些数字墓地，以及如何在剩余的时间里存储个人信息。

数字墓地的兴起

据 ExpressVPN 称，Instagram、TikTok 和 X（以前称为 Twitter）等平台上的已故用户数量很快就会超过在世用户数量。





美国等国家尤其突出。据估计，到 2100 年，已故账户数量将达到约 6.59 亿，几乎是全国人口的两倍。





尽管社交媒体用途广泛，并且已经超越了网络和通信的概念，但它正迅速成为网上不活跃账户的宝库，不仅有忘记账户详细信息的用户持有这些账户，而且还有数百万已故且不会很快回归的个人持有这些账户。





牛津大学互联网研究所2019 年的一项研究估计，到本世纪初，Facebook（现称为 Meta）将拥有超过 49 亿个已故用户账户。该论文的研究人员表示，如果 Facebook 平台继续以 2018 年的速度增长，未来 50 年内，Facebook 上的已故用户数量将超过在世用户数量。





作者强调“网络亡灵留下的个人数字遗产是或至少将成为我们共同文化遗产的一部分。”





我们正在创建的数字墓地对于未来的历史学家揭示我们过去的本质以及对于下一代来说将具有无价的价值；这将成为对历史事件、人物和文化自我理解的记录。





然而，适应社交媒体平台的转变需要对已故个人账户的立法、教育和宣传进行适当的规划。





对于许多人来说，看到老朋友、家人或同事出现在他们的时间线上，这一令人震惊的现实不仅仅是保存了他们的数字遗产；相反，它巩固了这样的信念：社交媒体平台负有改善我们的沟通方式和保存数字遗产的固有责任。

保存数字遗产

随着越来越多的人上网，社交媒体用户数量的快速增长，平台需要设计来协助个人进行遗产规划，使他们能够利用可以转移权限的工具，并允许亲人更有效地迁移他们的个人信息和已故用户的数据。





关于社交媒体遗产规划的法律和规则仍然有限。对许多人来说，这给他们带来了心理挑战，因为他们必须克服失去朋友或家人的痛苦。不仅如此，这些平台的官僚主义因素也使许多人无法访问或删除已故用户的帐户。





与我们的自然世界不同，在自然世界中，所有权受到大量法律法规的约束，而考虑我们去世后我们的数字资产会发生什么，往往需要采取多方面的方法。





以财产所有权或任何其他有形资产为例。大多数人计划将这些资产合法转让给近亲、配偶、伴侣或家庭成员。当我们开始发现数字资产的复杂性以及在我们不再存在后如何管理它们时，应该在定义的法律程序框架内考虑所有权的概念化。





然而，这些流程很少，而且根本不足以帮助朋友和家人访问甚至删除已故用户的社交媒体帐户。





数以百万计的社交媒体账户引发了新的评论，即公司如何更好地概念化提供更明确的措施来计划在一个人去世后删除数字遗产的现实。





除此之外，已故者的数百万个账户不仅需要转移社交媒体资料和个人信息的权限，而且如果一个人选择走这条路，最终还需要选择将这些账户从数字生态系统中彻底删除和抹去。





这里的重要性可能不仅仅是为了让未来的历史学家了解我们的过去而保存数字遗产，而是利用这些发展为用户提供更合适的选择，并创建一个明确的框架，通过该框架可以转移和适当使用这些数字资产的所有权。

思考未来：准备数字遗产

规划未来通常需要准备好一份详细的计划，以帮助我们应对不确定的挑战。然而，现在考虑未来不仅仅需要了解传统遗产规划的重要性。





了解您离开后您的社交媒体帐户会发生什么，将有助于展开讨论，发掘社交媒体平台近年来推出的更好的新功能，以帮助在世用户提供更合适的专有数字解决方案。

Facebook/Meta

Facebook 的母公司 Meta 此前曾因处理已故个人残留账户的方式而遭到社区的强烈反对。





到本世纪初，此类账户的数量将达到近 50 亿，Facebook 已开始规划未来，允许用户选择自己死后账户的去向。

纪念

一个主要选项是允许用户选择将他们的帐户变成纪念页面。这将允许朋友和家人在帐户上收集和分享回忆，而不会出现在公共空间（例如推荐好友列表）中。个人资料在帐户持有人的姓名旁边标有“纪念”。

遗留联系方式

另一种选择是指定一名用户作为您帐户的受托人，允许他们在帐户被纪念后管理帐户。然后，指定的受托人可以固定特定帖子并代表您更新个人资料。某些限制会限制此人访问您的消息或删除好友。

删除

用户可以选择在他们去世后彻底删除他们的帐户。这将包括与主帐户相关的其他个人资料和个人信息。一旦 Meta 收到您去世的通知，您的帐户（包括所有照片、视频、帖子和数据）将从他们的系统中删除。

Instagram

Instagram 是 Meta Platforms 的一部分，是一个照片和视频共享平台，最近推出了一些用户死后可以采取的措施来保护他们的账户。

纪念

Instagram 上的纪念帐户与 Facebook 个人资料类似，用户名旁边会显示“纪念”字样。这样可以保留个人资料，朋友和家人仍可以与其互动。但是，个人资料不会显示在公共空间（例如推荐好友或探索页面）上。





需要考虑的是，Instagram 要求朋友或家人直接联系 Instagram 并向他们提供必要的文件，例如讣告或死亡证明，以帮助验证个人的去世并启动纪念过程。

删除

用户可以选择在去世后删除其帐户；但与 Facebook 不同的是，近亲或朋友必须通知 Instagram 并提供启动该流程所需的文件。这样 Instagram 就可以永久删除和移除任何残留帐户的任何数字痕迹。





抖音

中国公司 TikTok 仍为用户提供一些有限的选项。这些选项主要包括朋友或家人直接联系 TikTok 代表以删除所需帐户。





该过程可能很长，并且需要指定人员向 TikTok 代表提供必要的文件，例如死亡证明或讣告，以验证删除或停用该帐户。





此外，用户可以规划并将个人详细信息（例如登录信息和密码）分配给指定的朋友或家人。这要求您在登录详细信息发生变化时通知此人，并设置一种安全的方式与他们共享帐户详细信息。

谷歌

与其他平台不同，Google 为用户提供了更成熟、 更主动的措施。简而言之，用户可以使用他们的“非活动帐户管理器”工具来决定如果他们长时间不活动，他们的帐户会发生什么。





例如，用户可以决定是否在帐户闲置 3 个月、12 个月或 18 个月后将其删除。此外，如果帐户长时间处于闲置状态，用户可以指定可信联系人来通知他们。





此外，亲属或朋友可以直接联系 Google 代表，请求删除帐户。但是，与 Facebook、Instagram 和 TikTok 一样，代表会要求个人在删除任何帐户之前提交法律文件。

X

以前的 Twitter 平台提供的选项比较有限，唯一可靠的解决方案是指定人员或代表代表您提交所需文件。





指定代表可以提交账户移除或删除请求。此后，公司将发送有关个人需要提交的所需文件的说明。





尽管 X 保证这些信息将得到保密，但对于许多人来说，这可能是一种情感上的挑战，因为他们必须重温已故亲人的记忆。





另一种方法是指定一个指定人员，通常是亲密的朋友、配偶或伴侣，并与他们分享您的登录信息。这将授予他们访问您个人资料的权限；但是，从其他或无法识别的设备登录可能会引起进一步的安全问题。





无论您选择哪种方式，必须确保指定代表可以完全访问必要的信息以有效删除帐户，并且您授权他们与 X 代表共享个人信息。

Snapchat

与其他社交媒体平台不同，Snapchat 不提供将经典帐户转为纪念帐户的选项。相反，用户需要指派专人向 Snapchat 申请帐户删除代码，或通知 Snapchat 代表启动帐户删除程序。





有了访问代码，某人就可以访问您的个人 Snapchat 帐户并按照特殊说明永久删除个人资料。这个过程相对简单，删除请求后 30 天，帐户将被永久删除。





如果某人没有访问代码，则指定的朋友或家人需要直接联系 Snapchat，告知他们已故人员的帐户已被删除。这意味着，任何发起此类请求的人都需要持有死亡证明。





成功完成该过程后，Snapchat 将通知您删除过程已经开始，并且该帐户将被永久删除。

规划数字资产的重要性

一旦您去世，您的数字遗产将会如何处理，目前还没有明确的解释。





虽然一些社交媒体平台已经开发出新工具，允许用户选择在他们不再存在之后如何处理他们的个人资料，但当你知道自己的账户很可能会和已故用户的数以百万计、数十亿计的其他账户一起出现时，你还是会感到有些不安。





预计未来几年数字墓地将继续增长，个人用户现在将负责在去世前很久做出必要的安排，以确保他们的数字遗产能够为子孙后代保存下来，或者完全从数字生态系统中消除。





在我们制定更明确的规则和法律之前，最好的解决方案是选择帐户纪念或指定一个指定的活着的人在您不再存在时删除或管理您的社交媒体帐户。





然而，必须考虑你当前的选择会对你的遗属产生怎样的情感和精神影响。现在，是否保留这些记录的选择让我们更接近于我们是否想在地球上存在，并继续作为数字记忆存在，供那些爱我们的人使用，供未来的历史学家用作我们过去和他们现在之间的纽带。