Dijital Mezarlıklar Olgusu

Bugün dünya genelinde 5,07 milyardan fazla insan sosyal medya kullanıyor . Geçen yıl 259 milyondan fazla yeni sosyal medya hesabı oluşturuldu; bu da şu anda sosyal medyayı kullanan veya sosyal medyaya erişen küresel nüfusun yüzde 62,6'sından fazlasına denk geliyor.





İletişim araçları olarak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için bu platformlara olan bağımlılığımız, sınırsız dijital ortamda yüklenen ve paylaşılan dijital içerik tarafından sürekli olarak teşvik edildiğimiz anlamına geliyor.





Dünya çapında 2,4 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram gibi bir platformda, her gün yaklaşık 95 milyon yeni fotoğraf ve video yükleniyor ve paylaşılıyor. Her gün ortalama 400 milyon kullanıcı aktif durumda ve bu da gelecek nesil tarihçilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin çağımızın kültürel önemini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak hayal edilebilecek miktarda dijital veri üretiyor.





Ancak milyarlarca aktif kullanıcı ve milyonlarcası daha çevrimiçi hale gelirken, milyarlarca kullanıcının zaman içinde geçip gitmesi ve geride yalnızca bir kez yaşanmış bir hayatın dijital ayak izini bırakması nedeniyle sosyal medya hesapları gelecekte nasıl görünecek?





Sosyal medya büyümeye devam ettikçe, dijital mezarlık da büyümeye devam edecek ve birçok kişi için yalnızca psikolojik zorluklar yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda bu dijital mezarlıkların yönetilmesine yardımcı olacak dijital politikaların, mevzuatın ve yasaların öneminin ve kişisel bilgilerin nasıl saklandığının sorgulanmasına neden olacak. zamanın geri kalanı için.

Dijital Mezarlıkların Yükselişi

ExpressVPN'e göre yakında Instagram, TikTok ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda ölen kullanıcıların sayısı yaşayan kullanıcıları geride bırakacak.





Özellikle ABD gibi ülkeler öne çıkıyor. 2100 yılına kadar kabaca 659 milyon ölen hesabın var olması bekleniyor; bu rakam tüm ülke nüfusunun neredeyse iki katı kadar.





Çok yönlü olmasına ve ağ oluşturma ve iletişim yapılarının ötesine geçmesine rağmen, sosyal medya hızla çevrimiçi etkin olmayan hesaplar hazinesi haline geliyor; bu hesaplar yalnızca hesap ayrıntılarını unutmuş kullanıcılar tarafından değil, aynı zamanda yakın gelecekte geri dönmeyecek olan milyonlarca ölen kişi tarafından da tutuluyor. .





Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü'nün 2019 yılında yaptığı bir araştırma , yüzyılın başında artık Meta olarak bilinen Facebook'ta 4,9 milyardan fazla ölen kullanıcı hesabının olacağını tahmin ediyor. Makalenin araştırmacıları, platformun 2018'deki hızda büyümeye devam etmesi halinde, önümüzdeki 50 yıl içinde Facebook'ta ölü sayısının yaşayanlardan daha fazla olacağını öne sürüyor.





Yazarlar, "İnternetteki ölülerin bıraktığı kişisel dijital mirasın, ortak kültürel mirasımızın bir parçası olduğunu veya en azından olacağını" vurguluyor.





Yarattığımız dijital mezarlık, geçmişimizin doğasını ortaya çıkaran gelecek tarihçiler ve gelecek nesiller için çok değerli olacak; bu, tarihi olayların, insanların ve kültürlerin kendi kendine anlaşılmasının bir kaydı haline gelecektir.





Ancak sosyal medya platformlarındaki değişime uyum sağlamak, mevzuat, eğitim ve ölen kişilere ait hesapların savunulmasına ilişkin uygun planlamayı gerektirecektir.





Birçok kişi için eski bir arkadaşın, aile üyesinin veya iş arkadaşının zaman çizelgelerinde belirmesinin sarsıcı gerçekliği, dijital miraslarını korumaktan daha fazlasıdır; bunun yerine, sosyal medya platformlarının iletişim kurma ve dijital miraslara tutunma şeklimizi geliştirme konusunda doğal bir sorumluluğa sahip olduğu inancını güçlendiriyor.

Dijital Mirasları Korumak

Daha fazla insan çevrimiçi hale geldikçe ve sosyal medya kullanıcılarının sayısı hızla arttıkça, platformların bireylere miras planlamalarında yardımcı olacak, yetkilerini aktarabilecek ve sevdiklerinin kişisel bilgi ve verilerini taşımalarına olanak tanıyacak araçlardan yararlanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanması gerekecektir. vefat eden kullanıcıların daha etkili bir şekilde azaltılması.





Sosyal medyada eski planlamayı çevreleyen yasa ve kurallar hâlâ sınırlıdır. Çoğu kişi için bu, bir arkadaşının veya aile üyesinin kaybının üstesinden gelmek zorunda kalmak gibi psikolojik bir zorluk bırakıyor. Sadece bu değil, bu platformların bürokratik unsurları da birçok kişiye, ölen kullanıcıların hesaplarına erişme veya hesapları kaldırma konusunda sınırlı yetki bırakıyor.





Özel mülkiyetin çok sayıda yasa ve düzenlemeye tabi olduğu doğal dünyamızın aksine, öldükten sonra dijital varlıklarımıza ne olacağını düşünmek genellikle çok yönlü bir yaklaşımdır.





Örneğin mülk mülkiyetini veya diğer maddi varlıkları ele alalım. Çoğu kişi bu varlıkların yasal olarak en yakın akrabalarına, eşlerine, partnerlerine veya aile üyelerinden birine devredilmesini planlamaktadır. Dijital varlıkların karmaşıklığını ve artık ortalıkta olmadığımızda bunların nasıl yönetileceğini ortaya çıkarmaya başladığımızda, mülkiyeti kavramsallaştırmanın tanımlanmış bir yasal süreç çerçevesinde düşünülmesi gerekir.





Ancak bu süreçler çok az sayıdadır ve arkadaşların ve aile üyelerinin, ölen bir kullanıcının sosyal medya hesaplarına erişmesine ve hatta bu hesapları kaldırmasına yardımcı olacak kadar kurulmamıştır.





Milyonlarca sosyal medya hesabı, şirketlerin, bir kişi öldükten sonra dijital mirasları ortadan kaldırmayı planlamak için daha tanımlı önlemler sağlama gerçekliğini nasıl daha iyi kavramsallaştırabilecekleri konusunda yeni görüşler ortaya çıkarıyor.





Dahası, ölülere ait milyonlarca hesap, yalnızca sosyal medya profillerini ve kişisel bilgileri aktarma yetkisini değil, aynı zamanda bir kişinin bu yolu izlemeyi seçmesi durumunda bu hesapların dijital ekosistemden tamamen kaldırılması ve silinmesi seçeneğini de gerektirir. .





Buradaki önem belki de gelecekteki tarihçilerin geçmişimizi anlamalarına olanak sağlamak adına dijital mirasları korumaktan daha fazlasıdır; bunun yerine bu gelişmeleri kullanıcılara daha uygun seçenekler sunmanın ve bu dijital varlıkların mülkiyet hakkının alınacağı tanımlanmış bir çerçeve oluşturmanın bir yolu olarak kullanmaktır. uygun şekilde aktarılabilir ve kullanılabilir.

Gelecek İçin Düşünmek: Dijital Mirasları Hazırlamak

Geleceğe yönelik planlama genellikle belirsiz zorluklarla başa çıkmamızda bize yol gösterecek, ayrıntılı bir planın hazır olmasını gerektirir. Ancak gelecek için düşünmek artık geleneksel emlak planlamasının önemini anlamaktan daha fazlasını gerektiriyor.





Artık ortalıkta olmadığınızda sosyal medya hesaplarınıza ne olacağını bilmek, sosyal medya platformlarının son yıllarda yaşayan kullanıcılara daha uygun özel dijital çözümlerle yardımcı olmak için sunduğu daha iyi yeni özellikleri ortaya çıkarmak için tartışmanın başlatılmasına yardımcı olacaktır.

Facebook/Meta

Facebook'un ana şirketi olan Meta, daha önce ölen kişilere ait kalan hesapları yönetmesi nedeniyle topluluktan büyük tepki almıştı.





Yüzyılın başında bu hesapların sayısı 5 milyara yaklaşırken Facebook, kullanıcıların hesapları öldükten sonra onlara ne olacağını seçmelerine olanak tanıyarak gelecek için planlama yapmaya başladı.

Anıtlaştırma

Birincil seçenek, kullanıcıların, hesaplarının anıtlaştırılmış bir sayfaya dönüştürülmesini tercih etmelerine olanak sağlamaktır. Bu, arkadaşların ve aile üyelerinin, önerilen arkadaş listeleri gibi halka açık alanlarda görünmeden hesapta anılarını toplamasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak. Profil, hesap sahibinin adının yanında "Hatırlanıyor" ifadesi ile işaretlenir.

Eski İletişim

Diğer bir seçenek de, belirlenmiş bir kullanıcıyı hesabınızın emanetçisi olarak atamak ve bu kullanıcıya, hesap anıtlaştırıldıktan sonra hesabı yönetme olanağı vermek olabilir. Atanan mütevelli daha sonra belirli gönderileri sabitleyebilir ve profili sizin adınıza güncelleyebilir. Belirli sınırlamalar, kişinin mesajlarınıza erişmesini veya arkadaşlarını çıkarmasını kısıtlayabilir.

Silme

Kullanıcılar, vefat ettikten sonra hesaplarının tamamen silinmesini tercih edebilir. Bu, birincil hesaba bağlı diğer profilleri ve kişisel bilgileri içerir. Meta'ya vefatınız bildirildiğinde, tüm fotoğraflar, videolar, gönderiler ve veriler de dahil olmak üzere hesabınız Meta'nın sistemlerinden silinecektir.

instagram

Instagram, Meta Platformlarının bir parçası olan ve yakın zamanda kullanıcıların ölümlerinden sonra hesaplarını korumak için alabilecekleri bazı önlemleri getiren bir fotoğraf ve video paylaşım platformudur.

Anıtlaştırma

Instagram'da anıtlaştırılan bir hesap, Facebook profiline benzer şekilde çalışacak ve kullanıcının adının yanında "Hatırlanıyor" kelimesi görüntülenecek. Bu, profilin korunmasına ve arkadaşların ve aile üyelerinin profille etkileşime girmesine olanak tanır. Ancak profil, önerilen arkadaşlar gibi halka açık alanlarda veya Keşfet Sayfası'nda görünmeyecektir.





Dikkate alınması gereken bir husus, Instagram'ın, bir kişinin vefatının doğrulanmasına ve anma işleminin başlatılmasına yardımcı olmak için bir arkadaşının veya aile üyesinin doğrudan Instagram ile iletişime geçmesini ve onlara ölüm ilanı veya ölüm belgesi gibi gerekli belgeleri sunmasını gerektirmesidir.

Silme

Kullanıcılar vefat ettikten sonra hesaplarının kapatılmasını seçebilirler; ancak Facebook'tan farklı olarak yakın bir akraba veya arkadaşın, süreci başlatmak için Instagram'ı bilgilendirmesi ve gerekli belgeleri sağlaması gerekir. Bu, Instagram'ın kalan herhangi bir hesabın dijital izini kalıcı olarak silmesine ve kaldırmasına olanak tanır.





Tiktok

Çin'in sahibi olduğu TikTok'un hâlâ bazı sınırlı kullanıcı seçenekleri mevcut. Bunlar esas olarak bir arkadaşın veya aile üyesinin, istenen hesabı kaldırmak için doğrudan bir TikTok temsilcisiyle iletişime geçmesini içerir.





Süreç uzun olabilir ve belirlenen kişinin, hesabın silinmesini veya devre dışı bırakılmasını doğrulamak için TikTok temsilcisine ölüm belgesi veya ölüm ilanı gibi gerekli belgeleri sağlamasını gerektirir.





Ayrıca kullanıcılar, oturum açma bilgileri ve parola gibi kişisel bilgilerini planlayıp belirlenen bir arkadaşa veya aile üyesine atayabilir. Bu, oturum açma bilgilerinizin değişmesi durumunda kişiyi bilgilendirmenizi ve hesap ayrıntılarını bu kişiyle paylaşmanın güvenli bir yolunu ayarlamanızı gerektirir.

Google

Diğer platformlardan farklı olarak Google'ın kullanıcılara yönelik daha yerleşik ve proaktif önlemleri vardır. Kısacası kullanıcılar, hesaplarının uzun süre etkin olmaması durumunda onlara ne olacağına karar vermek için Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi aracını kullanabilir.





Örneğin kullanıcılar, hesaplarının 3, 12 veya 18 ay boyunca işlem yapılmaması durumunda kaldırılmasını isteyip istemediklerine karar verebilirler. Ayrıca kullanıcılar, hesabın uzun süre hareketsiz kalması durumunda bilgilendirilmek üzere güvenilir kişileri atayabilir.





Ayrıca bir akrabanız veya arkadaşınız, hesabın kaldırılmasını talep etmek için doğrudan bir Google temsilcisiyle iletişime geçebilir. Ancak Facebook, Instagram ve TikTok gibi temsilci de herhangi bir hesabı kaldırmadan önce bireylerden yasal belgeleri göndermelerini isteyecek.

X

Eski Twitter platformu biraz sınırlı seçenekler sunuyordu ve tek güvenilir çözüm, gerekli belgeleri sizin adınıza sunması için belirlenmiş bir kişi veya temsilcinin atanmasını içeriyordu.





Belirlenen temsilci, hesabın kaldırılması veya silinmesi için talepte bulunabilir. Bundan sonra şirket, kişinin göndermesi gereken gerekli belgelerle ilgili talimatları gönderecektir.





Her ne kadar X, bilgilerin gizlilikle ele alınacağını garanti etse de, birçok insan için bu, vefat eden sevdiklerinin anılarını yeniden yaşamak zorunda kalmak gibi duygusal bir zorluk olabilir.





Bunu yapmanın başka bir yolu da, genellikle yakın bir arkadaş, eş veya partner gibi belirlenmiş bir kişiyi atamak ve oturum açma bilgilerinizi onlarla paylaşmaktır. Bu onlara profilinize erişim izni verecektir; ancak farklı veya tanınmayan bir cihazdan giriş yapmak daha fazla güvenlik endişesine yol açabilir.





Seçtiğiniz yol ne olursa olsun, belirlenen temsilcinin, hesabı etkili bir şekilde kaldırmak için gerekli bilgilere tam erişime sahip olduğundan emin olmanız ve ona kişisel bilgileri bir X temsilcisiyle paylaşma yetkisi vermeniz zorunludur.

Snapchat'te

Snapchat, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak klasik bir hesabı hatıra hesabına dönüştürme seçeneğini sunmuyor. Bunun yerine, kullanıcıların, Snapchat'ten hesap silme kodları talep etmesi veya bir Snapchat temsilcisini hesap silme işlemini başlatma konusunda bilgilendirmesi için belirlenmiş bir kişiyi atamaları gerekecektir.





Bir erişim koduyla, bir kişi kişisel Snapchat hesabınıza erişebilir ve profili kalıcı olarak silmek için özel talimatları uygulayabilir. İşlem nispeten kolaydır ve silme talebinden 30 gün sonra hesap kalıcı olarak silinir.





Bir kişinin erişim kodu yoksa, belirlenmiş bir arkadaşının veya aile üyesinin, ölen bir kişinin hesabının silinmesi konusunda kendilerini bilgilendirmek için doğrudan Snapchat ile iletişime geçmesi gerekecektir. Bu, böyle bir talepte bulunan herkesin ölüm belgesine sahip olması gerektiği anlamına gelir.





İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra Snapchat, silme işleminin başladığını ve hesabın kalıcı olarak kaldırılacağını size bildirecektir.

Dijital Varlıklarınız İçin Planlamanın Önemi

Siz öldükten sonra dijital mirasınıza ne olacağına dair kesin bir açıklama yok.





Bazı sosyal medya platformları, o zamandan bu yana kullanıcıların, artık ortalıkta olmadıklarında profillerine ne olacağını seçmelerine olanak tanıyan yeni araçlar geliştirmiş olsa da, hesabınızın büyük olasılıkla ölen kullanıcıların milyonlarca ve milyarlarca diğer kalıcı hesaplarına düşeceğini biliyorlar. biraz sarsıcı bir düşünce.





Dijital mezarlıkların önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam etmesi beklenirken, artık bireysel kullanıcılar, dijital miraslarının gelecek nesillere aktarılması veya belki de dijital ekosistemden tamamen çıkarılması için gerekli düzenlemeleri ölmeden çok önce yapmakla sorumlu olacak.





Daha kesin kurallar ve yasalar yürürlükte olana kadar en iyi çözüm, hesabın anıtlaştırılmasını tercih etmek veya siz ortalıkta olmadığınızda sosyal medya hesaplarınızı kaldırması veya yönetmesi için yaşayan bir kişiyi atamak olacaktır.





Ancak mevcut seçimlerinizin geride bıraktıklarınızı duygusal ve zihinsel olarak nasıl etkileyebileceğini düşünmek önemlidir. Bu hesapları ortalıkta tutup tutmama seçimi artık bizi, dünyada var olmak isteyip istemediğimize ve bizi sevenlerin ve gelecekteki tarihçilerin geçmişimizle aramızda bir bağlantı olarak kullanacağı dijital bir hafıza olarak yaşamaya devam etmek isteyip istemediğimize daha da yaklaştırıyor. ve onların hediyeleri.