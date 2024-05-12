Феномен цифровых кладбищ

Сегодня более 5,07 миллиарда человек во всем мире пользуются социальными сетями . В прошлом году было создано более 259 миллионов новых учетных записей в социальных сетях, что составляет более 62,6 процента мирового населения, которое сейчас использует социальные сети или получает к ним доступ.





Наша зависимость от этих платформ как инструментов коммуникации и связи с другими означает, что нас постоянно стимулирует цифровой контент, загружаемый и распространяемый в безграничном цифровом пространстве.





Имея более 2,4 миллиарда пользователей по всему миру, такая платформа, как Instagram, ежедневно загружает и публикует около 95 миллионов новых фотографий и видео. В среднем 400 миллионов пользователей активны каждый день, что генерирует мыслимое количество цифровых данных, которые помогут следующему поколению историков, исследователей и ученых раскрыть культурное значение нашего времени.





Однако, учитывая миллиарды активных пользователей и миллионы новых пользователей, которые выходят в Интернет, как будут выглядеть учетные записи в социальных сетях в будущем, когда миллиарды пользователей проходят сквозь время и оставляют после себя лишь цифровой след когда-то прожитой жизни?





По мере того, как социальные сети продолжают расти, будет расти и цифровое кладбище, которым они сейчас становятся, создавая не только психологические проблемы для многих, но и еще больше ставя под сомнение важность цифровой политики, законодательства и законов, помогающих управлять этими цифровыми кладбищами и тем, как хранится личная информация. на оставшееся время.

Рост цифровых кладбищ

По данным ExpressVPN , количество умерших пользователей скоро превысит число живых пользователей на таких платформах, как Instagram, TikTok и X (ранее известный как Twitter).





Особенно выделяются такие страны, как США. По оценкам, к 2100 году будет существовать около 659 миллионов умерших аккаунтов, что почти вдвое превышает численность населения всей страны.





Несмотря на свою универсальность и выход за рамки сетей и коммуникаций, социальные сети быстро превращаются в кладезь неактивных учетных записей, принадлежащих не только пользователям, которые забыли данные своей учетной записи, но и, в большей степени, миллионам умерших людей, которые не вернутся в ближайшее время. .





По оценкам исследования, проведенного в 2019 году Интернет-институтом Оксфордского университета, к началу века Facebook, ныне известный как Meta, будет иметь более 4,9 миллиардов учетных записей умерших пользователей. Исследователи газеты предполагают, что в ближайшие 50 лет число мертвых на Facebook превысит количество живых, если платформа продолжит расти такими же темпами, как в 2018 году.





Авторы подчеркивают, что «личное цифровое наследие, оставленное онлайн-мертвыми, является или, по крайней мере, станет частью нашего общего культурного наследия».





Создаваемое нами цифровое кладбище окажется неоценимым для будущих историков, раскрывающих природу нашего прошлого, и для следующего поколения; это станет записью самопонимания исторических событий, людей и культур.





Однако изменение платформ социальных сетей потребует надлежащего планирования в отношении законодательства, образования и защиты учетных записей, принадлежащих умершим людям.





Для многих людей шокирующая реальность появления в их ленте старого друга, члена семьи или коллеги — это нечто большее, чем просто сохранение своего цифрового наследия; вместо этого он укрепляет веру в то, что платформы социальных сетей несут неотъемлемую ответственность за улучшение того, как мы общаемся и сохраняем цифровое наследие.

Сохранение цифрового наследия

Поскольку все больше людей выходят в Интернет и число пользователей социальных сетей быстро растет, необходимо будет разрабатывать платформы, которые помогут людям в планировании их наследия, позволяя им использовать инструменты, которые могут передавать их полномочия и позволять близким переносить свою личную информацию и данные. умерших пользователей более эффективно.





Законы и правила, касающиеся планирования наследия в социальных сетях, по-прежнему ограничены. Для многих это становится психологической проблемой, связанной с необходимостью пережить потерю друга или члена семьи. Мало того, бюрократические элементы этих платформ оставляют многим людям ограниченные возможности доступа или удаления учетных записей умерших пользователей.





В отличие от нашего естественного мира, где право собственности регулируется огромным количеством законов и правил, рассмотрение того, что произойдет с нашими цифровыми активами после нашей смерти, часто требует многогранного подхода.





Возьмем, к примеру, собственность или любые другие материальные активы. Большинство людей планируют законную передачу этих активов ближайшему родственнику, супругу, партнеру или члену семьи. Когда мы начнем раскрывать сложности цифровых активов и способы управления ими, когда нас больше не будет рядом, концептуализацию права собственности следует рассматривать в рамках определенного юридического процесса.





Однако эти процессы немногочисленны и просто недостаточно отлажены, чтобы помочь друзьям и членам семьи получить доступ или даже удалить учетные записи умершего пользователя в социальных сетях.





Миллионы сохранившихся учетных записей в социальных сетях вызывают новые замечания о том, как компании могут лучше концептуализировать реальность, предоставляя более конкретные меры для планирования удаления цифрового наследия после смерти человека.





Более того, миллионы учетных записей, принадлежащих мертвым, требуют не только разрешения на передачу профилей социальных сетей и личной информации, но, в конечном итоге, выбора полного удаления этих учетных записей из цифровой экосистемы, если человек решит пойти по этому пути. .





Важность здесь, возможно, заключается не только в сохранении цифрового наследия, чтобы позволить будущим историкам понять наше прошлое, но и в использовании этих разработок как способа предоставить пользователям более подходящий выбор и создать определенную структуру, посредством которой право собственности на эти цифровые активы могут быть переданы и использованы соответствующим образом.

Думая о будущем: подготовка цифрового наследия

Планирование будущего обычно предполагает наличие подробного плана, который поможет нам справиться с неопределенными проблемами. Однако размышления о будущем сегодня включают в себя нечто большее, чем просто понимание важности традиционного планирования недвижимости.





Знание того, что произойдет с вашими учетными записями в социальных сетях, когда вас больше не будет рядом, поможет начать обсуждение и раскрыть лучшие новые функции, которые платформы социальных сетей представили в последние годы, чтобы помочь живым пользователям с более подходящими проприетарными цифровыми решениями.

Facebook/Мета

Meta, материнская компания Facebook, ранее сталкивалась с огромной негативной реакцией со стороны сообщества по поводу обращения с устаревшими учетными записями, принадлежащими умершим людям.





Поскольку к началу века число этих учетных записей достигнет почти 5 миллиардов, Facebook начал планировать будущее, позволяя пользователям выбирать, что произойдет с их учетными записями после их смерти.

Увековечивание памяти

Основной вариант — позволить пользователям выбрать превращение своей учетной записи в увековеченную страницу . Это позволит друзьям и членам семьи собирать и делиться воспоминаниями об учетной записи, не появляясь в общедоступных местах, таких как списки рекомендуемых друзей. Профиль отмечен надписью «Помнить» рядом с именем владельца учетной записи.

Устаревший контакт

Другой вариант — назначить назначенного пользователя доверенным лицом вашей учетной записи, что позволит ему управлять учетной записью после ее увековечивания. Назначенный доверенное лицо может затем закреплять определенные публикации и обновлять профиль от вашего имени. Определенные ограничения не позволят этому человеку получить доступ к вашим сообщениям или удалить друзей.

Удаление

Пользователи могут выбрать полное удаление своих учетных записей после их кончины. Это будет включать в себя другие профили и личную информацию, связанную с основной учетной записью. Как только Meta получит уведомление о вашей кончине, ваша учетная запись, включая все фотографии, видео, публикации и данные, будет удалена из их систем.

Инстаграм

Instagram — это платформа для обмена фотографиями и видео. Она является частью Meta Platforms и недавно представила некоторые меры, которые пользователи могут предпринять для защиты своих учетных записей после их смерти.

Увековечивание памяти

Учетная запись, увековеченная в Instagram, будет работать аналогично профилю в Facebook, со словом «Вспоминая» рядом с именем пользователя. Это позволит сохранить профиль, и друзья и члены семьи по-прежнему смогут с ним взаимодействовать. Однако профиль не будет отображаться в общедоступных местах, например в разделе «Рекомендуемые друзья» или на странице «Обзор».





Следует учитывать, что Instagram требует, чтобы друг или член семьи напрямую связался с Instagram и предоставил им необходимую документацию, такую как некролог или свидетельство о смерти, чтобы помочь подтвердить кончину человека и начать процесс увековечения памяти.

Удаление

Пользователи могут выбрать удаление своей учетной записи после их смерти; однако, в отличие от Facebook, близкий родственник или друг должен сообщить об этом Instagram и предоставить необходимую документацию для начала процесса. Это позволяет Instagram безвозвратно удалять любые цифровые следы любой существующей учетной записи.





ТИК Так

TikTok, принадлежащий китайцам, по-прежнему имеет некоторые ограниченные пользовательские возможности. В основном это связано с тем, что друг или член семьи напрямую связывается с представителем TikTok, чтобы удалить нужную учетную запись.





Процесс может быть длительным и требует, чтобы назначенное лицо предоставило представителю TikTok необходимую документацию, например свидетельство о смерти или некролог, для подтверждения удаления или деактивации учетной записи.





Кроме того, пользователи могут планировать и назначать свои личные данные, такие как данные для входа и пароль, назначенному другу или члену семьи. Для этого вам необходимо сообщить этому человеку, если ваши данные для входа изменятся, и настроить безопасный способ поделиться с ним данными учетной записи.

Google

В отличие от других платформ, Google имеет более устоявшиеся и активные меры для пользователей. Короче говоря, пользователи могут использовать свой инструмент «Менеджер неактивных учетных записей», чтобы решить, что произойдет с их учетными записями, если они будут неактивны в течение длительного периода.





Например, пользователи могут решить, хотят ли они удалить свою учетную запись после 3, 12 или 18 месяцев бездействия. Кроме того, пользователи могут назначить доверенным контактам, которые будут получать уведомления, если учетная запись будет оставаться неактивной в течение длительного периода времени.





Кроме того, родственник или друг может напрямую связаться с представителем Google и запросить удаление учетной записи. Однако, как и в случае с Facebook, Instagram и TikTok, представитель потребует от людей предоставить юридическую документацию перед удалением какой-либо учетной записи.

Икс

Бывшая платформа Twitter предлагает несколько ограниченные возможности , и единственным надежным решением будет назначение назначенного лица или представителя для подачи необходимой документации от вашего имени.





Назначенный представитель может подать запрос на удаление или удаление учетной записи. После этого компания отправит инструкции относительно необходимой документации, которую человек должен предоставить.





Хотя X уверяет, что информация будет храниться в конфиденциальном порядке, для многих людей это может стать эмоциональным испытанием, поскольку им приходится заново переживать воспоминания об ушедших близких.





Другой способ сделать это — назначить назначенного человека, обычно близкого друга, супруга или партнера, и поделиться с ним своей информацией для входа. Это предоставит им доступ к вашему профилю; однако вход в систему с другого или неизвестного устройства может вызвать дополнительные проблемы с безопасностью.





Независимо от выбранного вами маршрута, крайне важно убедиться, что назначенный представитель имеет полный доступ к информации, необходимой для эффективного удаления учетной записи, и что вы разрешаете ему передавать личную информацию представителю X.

Snapchat

В отличие от других социальных сетей, Snapchat не предоставляет возможности превратить классическую учетную запись в мемориальную. Вместо этого пользователи должны будут назначить назначенное лицо для запроса кодов удаления учетной записи из Snapchat или сообщить представителю Snapchat о начале удаления учетной записи.





С помощью кода доступа человек может получить доступ к вашей личной учетной записи Snapchat и, следуя специальным инструкциям, удалить профиль навсегда. Этот процесс относительно прост: через 30 дней с момента запроса на удаление учетная запись будет удалена навсегда.





Если у человека нет кодов доступа, назначенному другу или члену семьи необходимо будет напрямую связаться со Snapchat, чтобы сообщить ему об удалении учетной записи умершего человека. Это будет означать, что любое лицо, которое инициирует такой запрос, должно будет иметь свидетельство о смерти.





После успешного завершения процесса Snapchat сообщит вам, что процесс удаления начался и учетная запись будет удалена навсегда.

Важность планирования ваших цифровых активов

Не существует однозначного объяснения того, что произойдет с вашим цифровым наследием после вашей смерти.





Хотя некоторые платформы социальных сетей с тех пор разработали новые инструменты, позволяющие пользователям выбирать, что произойдет с их профилем, когда их больше не будет рядом, зная, что ваша учетная запись, скорее всего, окажется в миллионах и миллиардах других устаревших учетных записей умерших пользователей. это несколько неприятная мысль.





Поскольку цифровые кладбища, как ожидается, будут продолжать расти в ближайшие годы, отдельные пользователи теперь будут нести ответственность за принятие необходимых мер задолго до их кончины, чтобы гарантировать, что их цифровое наследие будет либо сохранено для будущих поколений, либо, возможно, полностью удалено из цифровой экосистемы.





До тех пор, пока у нас не будет более четких правил и законов, лучшим решением будет выбрать увековечивание учетной записи или поручить назначенному живому лицу удалить или управлять вашими учетными записями в социальных сетях, когда вас больше не будет рядом.





Тем не менее, важно учитывать, как ваш текущий выбор может эмоционально и умственно повлиять на тех, кого вы оставляете позади. Выбор, хранить ли эти записи сейчас или нет, приближает нас к тому, хотим ли мы иметь свое присутствие здесь, на земле, и продолжать жить как цифровая память для тех, кто любил нас, и для будущих историков, чтобы они могли использовать ее в качестве связующего звена между нашим прошлым. и их настоящее.