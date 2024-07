O fenômeno dos cemitérios digitais

Hoje, mais de 5,07 mil milhões de pessoas utilizam as redes sociais em todo o mundo. No último ano, foram criadas mais de 259 milhões de novas contas nas redes sociais, o que equivale a mais de 62,6% da população global que utiliza ou acede agora às redes sociais.





A nossa dependência destas plataformas como ferramentas de comunicação e de ligação com outras pessoas significa que somos constantemente estimulados por conteúdos digitais carregados e partilhados através do cenário digital sem fronteiras.





Com mais de 2,4 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, uma plataforma como o Instagram vê cerca de 95 milhões de novas fotos e vídeos carregados e partilhados diariamente. Em média, 400 milhões de utilizadores estão activos todos os dias, o que gera uma quantidade imaginável de dados digitais que ajudarão a próxima geração de historiadores, investigadores e académicos a descobrir o significado cultural do nosso tempo.





No entanto, com milhares de milhões de utilizadores activos e outros milhões a entrar online, como serão as contas das redes sociais no futuro, à medida que milhares de milhões de utilizadores passam no tempo e apenas deixam para trás uma pegada digital de uma vida que já foi vivida?





À medida que as redes sociais continuam a crescer, também crescerá o cemitério digital em que se está a transformar, criando não só desafios psicológicos para muitos, mas questionando ainda mais a importância das políticas, legislação e leis digitais para ajudar a governar estes cemitérios digitais e como as informações pessoais são armazenadas. pelo resto do tempo.

A ascensão dos cemitérios digitais

De acordo com a ExpressVPN , os usuários falecidos em breve superarão o número de usuários vivos em plataformas como Instagram, TikTok e X (anteriormente conhecido como Twitter).





Países como os EUA se destacam em particular. Estima-se que existam cerca de 659 milhões de contas de falecidos até 2100, quase o dobro do tamanho de toda a população do país.





Apesar de serem versáteis e irem além das construções de networking e comunicação, as mídias sociais estão rapidamente se tornando um tesouro online de contas inativas, não apenas mantidas por usuários que esqueceram os detalhes de suas contas, mas mais ainda por milhões de indivíduos falecidos que não retornarão tão cedo. .





Um estudo de 2019 do Instituto de Internet da Universidade de Oxford estima que, na virada do século, o Facebook, agora conhecido como Meta, terá mais de 4,9 bilhões de contas de usuários falecidos. Os pesquisadores do artigo sugerem que, nos próximos 50 anos, o número de mortos superará o número de vivos no Facebook se a plataforma continuar crescendo no ritmo de 2018.





Os autores destacam como “A herança digital pessoal deixada pelos mortos online é, ou pelo menos se tornará, parte da nossa herança cultural partilhada”.





O cemitério digital que estamos a criar será inestimável para futuros historiadores que descubram a natureza do nosso passado e para a próxima geração; isso se tornará um registro de autocompreensão de eventos históricos, pessoas e culturas.





No entanto, acomodar a mudança das plataformas de redes sociais exigirá um planeamento adequado em relação à legislação, educação e defesa de contas pertencentes a indivíduos falecidos.





Para muitas pessoas, a chocante realidade de ver um velho amigo, familiar ou colega aparecer na sua linha do tempo é mais do que simplesmente preservar a sua herança digital; em vez disso, solidifica a crença de que as plataformas de mídia social têm uma responsabilidade inerente de melhorar a forma como nos comunicamos e mantemos os legados digitais.

Preservando legados digitais

À medida que mais pessoas ficam online e o número de utilizadores das redes sociais cresce rapidamente, as plataformas terão de ser concebidas para ajudar os indivíduos no seu planeamento legado, permitindo-lhes aproveitar ferramentas que possam transferir a sua autoridade e permitir que entes queridos migrem as suas informações e dados pessoais. de usuários falecidos de forma mais eficaz.





As leis e regras que cercam o planejamento legado nas redes sociais ainda são limitadas. Para muitos, isto deixa um desafio psicológico, tendo que superar a perda de um amigo ou familiar. Não só isto, mas os elementos burocráticos destas plataformas deixam muitos indivíduos com poder limitado para aceder ou remover contas de utilizadores falecidos.





Ao contrário do nosso mundo natural, onde a propriedade proprietária está sujeita a uma enorme quantidade de leis e regulamentos, considerar o que acontecerá aos nossos activos digitais quando falecermos é muitas vezes uma abordagem multifacetada.





Tomemos, por exemplo, a propriedade ou quaisquer outros activos tangíveis. A maioria das pessoas planeja que esses ativos sejam transferidos legalmente para um parente mais próximo, cônjuge, companheiro ou membro da família. Quando começarmos a descobrir as complexidades dos activos digitais e como serão geridos quando já não existirmos, a conceptualização da propriedade deve ser considerada no âmbito de um processo legal definido.





No entanto, estes processos são poucos e simplesmente não estão suficientemente estabelecidos para ajudar amigos e familiares a obter acesso ou mesmo a remover contas de redes sociais de um utilizador falecido.





Os milhões de contas remanescentes nas redes sociais suscitam novas observações sobre como as empresas podem conceptualizar melhor a realidade de fornecer medidas mais definidas para planear a remoção de legados digitais após a morte de uma pessoa.





Mais do que isso, os milhões de contas pertencentes aos mortos exigem não apenas autoridade para transferir perfis de redes sociais e informações pessoais, mas, em última análise, a escolha de ter essas contas completamente removidas e apagadas do ecossistema digital caso uma pessoa opte por seguir este caminho. .





A importância aqui talvez seja mais do que preservar legados digitais para permitir que futuros historiadores entendam nosso passado, mas sim usar esses desenvolvimentos como uma forma de dar aos usuários escolhas mais adequadas e criar uma estrutura definida através da qual a propriedade proprietária desses ativos digitais podem ser transferidos e usados adequadamente.

Pensando no Futuro: Preparando Legados Digitais

Planejar o futuro geralmente envolve ter um plano bem detalhado pronto que nos ajudará a superar desafios incertos. Contudo, pensar agora no futuro envolve mais do que compreender a importância do planeamento imobiliário tradicional.





Saber o que acontecerá com suas contas de mídia social quando você não estiver mais por perto ajudará a abrir a discussão para descobrir novos recursos melhores que as plataformas de mídia social introduziram nos últimos anos para ajudar os usuários vivos com soluções digitais proprietárias mais adequadas.

Facebook/Meta

A Meta, empresa controladora do Facebook, já sofreu uma reação tremenda da comunidade por causa do tratamento de contas remanescentes que pertencem a indivíduos falecidos.





Com o número destas contas próximo dos 5 mil milhões até ao virar do século, o Facebook começou a planear o futuro, permitindo aos utilizadores escolher o que acontecerá às suas contas depois de falecerem.

Memorialização

A opção principal é permitir que os usuários optem por transformar sua conta em uma página memorializada . Isso permitiria que amigos e familiares reunissem e compartilhassem lembranças da conta sem que elas aparecessem em espaços públicos, como listas de amigos sugeridos. O perfil está marcado com “Lembrando” ao lado do nome do titular da conta.

Contato legado

Outra opção seria atribuir um usuário designado como administrador de sua conta, permitindo que ele gerencie a conta assim que ela for transformada em memorial. O administrador designado pode então fixar postagens específicas e atualizar o perfil em seu nome. Certas limitações restringiriam o acesso da pessoa às suas mensagens ou a remoção de amigos.

Eliminação

Os usuários podem optar por excluir totalmente suas contas após sua morte. Isto incluiria outros perfis e informações pessoais vinculadas à conta principal. Assim que Meta for notificado de seu falecimento, sua conta, incluindo todas as fotos, vídeos, postagens e dados, será apagada de seus sistemas.

Instagram

Instagram é uma plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos que faz parte das Meta Platforms e introduziu recentemente algumas medidas que os usuários podem tomar para proteger suas contas após sua morte.

Memorialização

Uma conta memorializada no Instagram funcionará de forma semelhante a um perfil do Facebook, com a palavra “Lembrando” exibida ao lado do nome do usuário. Isso permitiria que o perfil fosse preservado e que amigos e familiares ainda pudessem interagir com ele. No entanto, o perfil não aparecerá em espaços públicos, como sugestões de amigos ou na página Explorar.





Algo a considerar é que o Instagram exige que um amigo ou familiar entre em contato diretamente com o Instagram e forneça a documentação necessária, como um obituário ou certidão de óbito, para ajudar a autenticar o falecimento de um indivíduo e iniciar o processo de memorialização.

Eliminação

Os usuários podem optar por ter sua conta cancelada após falecerem; porém, diferentemente do Facebook, um parente próximo ou amigo deverá informar o Instagram e fornecer a documentação necessária para iniciar o processo. Isso permite que o Instagram exclua e remova permanentemente qualquer vestígio digital de qualquer conta remanescente.





TikTok

O TikTok, de propriedade chinesa, ainda tem algumas opções de usuário limitadas disponíveis. Isso envolve principalmente um amigo ou membro da família entrando em contato diretamente com um representante do TikTok para remover a conta desejada.





O processo pode ser demorado e exige que a pessoa designada forneça ao representante do TikTok a documentação necessária, como certidão de óbito ou obituário, para validar a exclusão ou desativação da conta.





Além disso, os usuários podem planejar e atribuir seus dados pessoais, como informações de login e senha, a um amigo ou familiar designado. Isso exige que você informe a pessoa caso seus dados de login sejam alterados e configure uma maneira segura de compartilhar os detalhes da conta com ela.

Google

Ao contrário de outras plataformas, o Google possui medidas mais estabelecidas e proativas para os usuários. Resumindo, os usuários podem usar a ferramenta Gerenciador de contas inativas para decidir o que acontecerá com suas contas caso fiquem inativas por um período prolongado.





Por exemplo, os usuários podem decidir se desejam que sua conta seja removida após 3, 12 ou 18 meses de inatividade. Além disso, os usuários podem atribuir contatos confiáveis para serem notificados caso a conta permaneça inativa por períodos prolongados.





Além disso, um parente ou amigo pode entrar em contato diretamente com um representante do Google para solicitar a remoção da conta. No entanto, como Facebook, Instagram e TikTok, o representante exigirá que os indivíduos apresentem documentação legal antes de remover qualquer conta.

X

A antiga plataforma do Twitter oferece opções um tanto limitadas , e a única solução confiável envolveria designar uma pessoa ou representante designado para enviar a documentação necessária em seu nome.





O representante designado pode enviar uma solicitação de remoção ou exclusão de conta. Depois disso, a empresa enviará instruções sobre a documentação exigida que uma pessoa precisa apresentar.





Embora X garanta que as informações serão tratadas com confidencialidade, para muitas pessoas isso pode ser um desafio emocional, tendo que reviver a memória de entes queridos falecidos.





Outra maneira de fazer isso é designar uma pessoa designada, geralmente um amigo próximo, cônjuge ou parceiro, e compartilhar suas informações de login com ela. Isso lhes concederá acesso ao seu perfil; no entanto, fazer login a partir de um dispositivo diferente ou não reconhecido pode levantar ainda mais preocupações de segurança.





Independentemente da rota escolhida, é fundamental garantir que o representante designado tenha acesso total às informações necessárias para remover efetivamente a conta e que você o autorize a compartilhar informações pessoais com um representante X.

Snapchat

Ao contrário de outras plataformas de mídia social, o Snapchat não oferece a opção de transformar uma conta clássica em uma conta memorial. Em vez disso, os usuários serão obrigados a designar uma pessoa designada para solicitar códigos de exclusão de conta do Snapchat ou informar um representante do Snapchat sobre o início de uma exclusão de conta.





Com um código de acesso, uma pessoa poderá acessar sua conta pessoal do Snapchat e seguir instruções especiais para excluir o perfil permanentemente. O processo é relativamente fácil e, após 30 dias desde a solicitação de exclusão, a conta será excluída permanentemente.





Se uma pessoa não tiver códigos de acesso, um amigo ou familiar designado precisará entrar em contato diretamente com o Snapchat para informá-los sobre a exclusão de uma conta de uma pessoa falecida. Isso significaria que qualquer pessoa que iniciasse tal pedido precisaria estar de posse da certidão de óbito.





Após concluir o processo com sucesso, o Snapchat informará que o processo de exclusão foi iniciado e que a conta será removida permanentemente.

A importância de planejar seus ativos digitais

Não há uma explicação definitiva sobre o que acontecerá com seu legado digital depois que você falecer.





Embora algumas plataformas de mídia social tenham desenvolvido novas ferramentas para permitir que os usuários escolham o que acontecerá com seus perfis quando eles não estiverem mais por perto, sabendo que sua conta provavelmente acabará em milhões e bilhões de outras contas remanescentes de usuários falecidos é um pensamento um tanto chocante.





Com a expectativa de que os cemitérios digitais continuem a crescer nos próximos anos, os utilizadores individuais serão agora responsáveis por tomar as medidas necessárias muito antes da sua morte para garantir que os seus legados digitais sejam preservados para as gerações futuras ou talvez totalmente removidos do ecossistema digital.





Até que tenhamos regras e leis mais definitivas em vigor, a melhor solução é optar pela memorização da conta ou designar uma pessoa viva designada para remover ou gerenciar suas contas de mídia social quando você não estiver mais por perto.





No entanto, é essencial considerar como suas escolhas atuais podem impactar emocional e mentalmente aqueles que você deixa para trás. A escolha de manter ou não esses relatos agora nos aproxima de saber se queremos ter uma presença aqui na terra e continuar vivendo como uma memória digital para aqueles que nos amaram e para futuros historiadores usarem como um elo entre nosso passado e seu presente.