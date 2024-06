So vergrößert die Entwicklung plattformübergreifender Spiele Ihr Publikum: Ein Leitfaden zum weltweiten Spielen

Aktuelle Studien zeigen, dass 52 % der Gamer dazu neigen, nur einer Plattform treu zu bleiben. Bei der Aufschlüsselung liegt die Entwicklung mobiler Spiele (iOS und Android) mit 60 % der Gamer an der Spitze, während PC (Windows, macOS, Linux) und Konsolen (PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) mit 33 % bzw. 32 % der Gamer dicht dahinter liegen. Dies deutet auf eine starke Loyalität der Gamer gegenüber ihren bevorzugten Plattformen hin, was sie zu einer anspruchsvollen Zielgruppe macht, die Sie mit Ihrem Spiel erobern können.





Für Spielehersteller ist die Verbreitung ihrer Spiele auf mehreren Plattformen der ultimative Cheat-Code, um ihre Attraktivität zu steigern und ihre Gewinne zu erhöhen. Spieleentwickler nutzen leistungsstarke Engines wie Unity und Unreal Engine, um Spiele zu erstellen, die auf mehreren Plattformen spielbar sind. Dieser Ansatz steigert nicht nur die Benutzerinteraktion, sondern erhöht auch die Anzahl der kostenpflichtigen Abonnements und steigert die In-Game-Verkäufe, insbesondere bei Fans, die einer einzigen Plattform treu sind.

Plattformübergreifende Entwicklung individueller Spiele: Ein Weg zu den Herzen von über 3 Milliarden Spielern

Durch die Wahl eines plattformspezifischen Ansatzes bei der Entwicklung individueller Spiele können Entwickler ihre Spiele auf die einzigartigen Funktionen eines Systems abstimmen, beispielsweise auf die hervorragende Grafik der PlayStation 5 oder den Touchscreen von iOS. Dieser Ansatz hebt nicht nur die Stärken des Spiels auf der gewählten Plattform hervor, sondern rationalisiert auch die Entwicklung und kann Kosten senken. Dies ist ideal für Indie-Teams oder kleinere Studios, die sich auf die Entwicklung herausragender, ausgefeilter Erlebnisse konzentrieren.





Ein plattformunabhängiger Ansatz öffnet Türen weiter. Wenn Sie Ihr Spiel auf Android, iOS, Xbox, Nintendo Switch und PCs verfügbar machen, verbessert dies die Sichtbarkeit und Sie werden sofort mit verschiedenen Gaming-Communitys verbunden. Da die weltweite Gaming-Bevölkerung im Jahr 2023 3,220 Milliarden erreichen und im Jahr 2024 voraussichtlich auf 3,320 Milliarden ansteigen wird – 1,48 Milliarden in Asien und 715 Millionen in Europa –, erschließt der plattformübergreifende Ansatz dieses riesige Publikum.





Diese Strategie hat Spielen wie Fortnite und Among Us zu weltweitem Erfolg verholfen. Fortnite ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC verfügbar, während Among Us Spieler auf Android, iOS, PC und Nintendo Switch verbindet. Diese Beispiele zeigen, wie erfolgreich es ist, Spieler auf allen Geräten zu erreichen.

Single-Plattform Native Game Development Tech Stacks

Lassen Sie uns einen Blick auf die Technologie werfen, die die heutige Entwicklung von benutzerdefinierten Spielen vorantreibt. Einige Unternehmen, wie Stepico , bieten die Entwicklung sowohl nativer als auch plattformübergreifender Spiele an und nutzen die Stärken jeder Plattform, um bemerkenswerte Spielerlebnisse zu schaffen.

Technologie für die Entwicklung mobiler Spiele

Beim mobilen Gaming geschieht die Magie normalerweise mit Swift und der Metal API für iOS, die atemberaubende Grafiken erzeugen, während Android-Spiele meist durch Java oder Kotlin in Verbindung mit der Vulkan API glänzen. Dieser Ansatz erweckt Titel wie Monument Valley auf iOS und Doom 3: BFG Edition auf Android zum Leben und bietet Spielern flüssige und visuell ansprechende Erlebnisse direkt an ihren Fingerspitzen.

Konsolennative Spieleentwicklungstools

Beim Wechsel auf Konsolen stehen den Entwicklern andere Tools zur Verfügung. Mit dem PlayStation SDK für Sonys Kreationen und DirectX für die Xbox-Reihe entstehen Spiele wie Spider-Man 2 für PlayStation und Forza Motorsport für Xbox, die jeweils ein tiefes Eintauchen ermöglichen, das auf die Hardware der Konsole zugeschnitten ist.

Methoden zur PC-Spieleentwicklung

Der PC, die vielseitigste Plattform, eröffnet mit Engines wie Unity und Unreal Engine sowie APIs wie DirectX oder Vulkan eine Welt voller Möglichkeiten. Dieser Technologie-Stack ermöglicht die Erstellung ausgedehnter Welten in Spielen wie Crusader Kings III und der Dark Souls-Reihe und bietet PC-Spielern beispiellose Tiefe und Leistung.





Die Entwicklung mobiler Spiele für Android und iOS oder maßgeschneiderter PC-Erlebnisse bietet einzigartige Vorteile. Das wahre Potenzial wird jedoch durch plattformübergreifende oder plattformübergreifende Entwicklung freigesetzt. Mit Unity und Unreal Engine erreicht Ihr Spiel ein breiteres Publikum und überwindet Gerätebeschränkungen.

Erweitern Sie Ihre Reichweite: Unity vs. Unreal Engine





Die Wahl zwischen Unity und Unreal Engine hängt von den Anforderungen Ihres Projekts und der Expertise Ihres Teams ab. Beide Engines bieten eine robuste plattformübergreifende Unterstützung, zeichnen sich jedoch in unterschiedlichen Bereichen aus.





Unity wird für seine Einfachheit und Vielseitigkeit geschätzt, die es ideal für eine schnelle Entwicklung auf Mobil-, PC- und Konsolenplattformen machen.

Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Asset-Bibliothek eignet es sich besonders gut für die Entwicklung maßgeschneiderter Handyspiele, einschließlich 2D-Spielen. Spiele wie Call of Duty: Mobile und Subnautica veranschaulichen die Fähigkeit von Unity, sowohl mobile als auch immersive 3D-Umgebungen effektiv zu gestalten.





Unreal Engine ist für seine fortschrittliche Grafik und seine umfassenden benutzerdefinierten Spieleentwicklungstools bekannt und wird bevorzugt für Projekte eingesetzt, die die Grenzen der 3D-Wiedergabetreue erweitern möchten. Titel wie Fortnite und STALKER 2: Heart of Chornobyl profitieren von Unreals hochmodernen Funktionen wie Nanite und Lumen. Diese Technologien bieten außergewöhnliche Grafik- und Lichteffekte und setzen neue Maßstäbe für Spielerlebnisse.

