Como o desenvolvimento de jogos multiplataforma aumenta seu público: um guia para jogar globalmente

Uma pesquisa recente mostra que 52% dos jogadores tendem a aderir a apenas uma plataforma. Resumindo, o desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis (iOS e Android) lidera com 60% dos jogadores, enquanto PC (Windows, macOS, Linux) e consoles (PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) seguem de perto, capturando 33 % e 32% dos jogadores, respectivamente. Isso indica uma forte lealdade dos jogadores às suas plataformas preferidas, tornando-os um público desafiador para conquistar com seu jogo.





Para os editores de jogos, espalhar seus jogos em múltiplas plataformas é o código de trapaça definitivo para ampliar seu apelo e aumentar os lucros. Os desenvolvedores de jogos utilizam mecanismos poderosos como Unity e Unreal Engine para criar jogos que podem ser jogados em várias plataformas. Esta abordagem não só aumenta o envolvimento dos utilizadores, mas também aumenta o número de subscrições pagas e aumenta as vendas no jogo, especialmente entre os fãs leais a uma única plataforma.

Desenvolvimento de jogos personalizados multiplataforma: um caminho para os corações de mais de 3 bilhões de jogadores

A escolha de uma rota específica de plataforma no desenvolvimento de jogos personalizados permite que os criadores ajustem seus jogos aos recursos exclusivos de um sistema, como os excelentes gráficos do PlayStation 5 ou a tela sensível ao toque do iOS. Esta abordagem não só destaca os pontos fortes do jogo na plataforma escolhida, mas também agiliza o desenvolvimento e pode reduzir custos. Isso é ideal para equipes independentes ou estúdios menores focados na criação de experiências refinadas e destacadas.





Adotar uma abordagem independente de plataforma abre mais portas. Tornar seu jogo acessível em Android, iOS, Xbox, Nintendo Switch e PCs aumenta a visibilidade e conecta você instantaneamente a diversas comunidades de jogos. Com a população global de jogos a atingir 3,220 mil milhões em 2023 e a prever-se que aumente para 3,320 mil milhões em 2024 – 1,48 mil milhões na Ásia e 715 milhões na Europa – a utilização de plataformas cruzadas para este vasto público.





Essa estratégia impulsionou jogos como Fortnite e Among Us ao sucesso global. Fortnite está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, enquanto Among Us conecta jogadores no Android, iOS, PC e Nintendo Switch. Esses exemplos destacam o sucesso em alcançar jogadores em todos os dispositivos.

Pilhas de tecnologia de desenvolvimento de jogos nativos de plataforma única

Vamos nos aprofundar na tecnologia que impulsiona o desenvolvimento atual de jogos personalizados. Algumas empresas, como Estepico , oferecem o desenvolvimento de jogos nativos e multiplataforma, aproveitando os pontos fortes de cada plataforma para criar experiências de jogo notáveis.

Tecnologia de desenvolvimento de jogos móveis

Nos jogos para dispositivos móveis, a mágica geralmente acontece com o Swift e a API Metal para iOS, produzindo gráficos deslumbrantes, enquanto os jogos para Android geralmente ganham brilho com Java ou Kotlin junto com a API Vulkan. Essa abordagem dá vida a títulos como Monument Valley no iOS e Doom 3: BFG Edition no Android, oferecendo aos jogadores experiências suaves e visualmente ricas na ponta dos dedos.

Ferramentas de desenvolvimento de jogos nativas para console

Mudando de assunto para consoles, os desenvolvedores têm um conjunto diferente de ferramentas. Com o PlayStation SDK para as criações da Sony e o DirectX para a linha Xbox, surgem jogos como Spider-Man 2 para PlayStation e Forza Motorsport para Xbox, cada um oferecendo uma imersão profunda adaptada ao hardware do console.

Métodos de desenvolvimento de jogos para PC

O PC, a plataforma mais versátil, abre um mundo de possibilidades com motores como Unity e Unreal Engine, bem como APIs como DirectX ou Vulkan. Essa pilha de tecnologia permite a criação de mundos expansivos em jogos como Crusader Kings III e Dark Souls Series , proporcionando aos jogadores de PC profundidade e desempenho incomparáveis.





A criação de jogos nativos para dispositivos móveis para Android e iOS ou experiências personalizadas para PC oferece benefícios exclusivos. No entanto, o verdadeiro potencial é desbloqueado através do desenvolvimento multiplataforma ou multiplataforma. Com Unity e Unreal Engine, seu jogo alcança um público mais amplo, eliminando limites de dispositivos.

Ampliando seu alcance: Unity vs. Unreal Engine





A escolha entre Unity e Unreal Engine depende das necessidades do seu projeto e da experiência da equipe. Ambos os motores oferecem suporte robusto a várias plataformas, mas se destacam em diferentes áreas.





Unity é celebrado por sua simplicidade e versatilidade, o que o torna ideal para desenvolvimento rápido em plataformas móveis, PC e console.

É particularmente adequado para o desenvolvimento de jogos móveis personalizados, incluindo jogos 2D, graças à sua interface amigável e extensa biblioteca de ativos. Jogos como Call of Duty: Mobile e Subnautica ilustram a capacidade do Unity de potencializar ambientes 3D móveis e imersivos de maneira eficaz.





O Unreal Engine é conhecido por seus gráficos avançados e ferramentas abrangentes de desenvolvimento de jogos personalizados, preferido para projetos que visam ultrapassar os limites da fidelidade 3D. Títulos como Fortnite e STALKER 2: Heart of Chornobyl se beneficiam dos recursos de ponta do Unreal, como Nanite e Lumen. Essas tecnologias fornecem efeitos gráficos e de iluminação excepcionais, estabelecendo um padrão elevado para experiências de jogo.

Selecionar as ferramentas ideais de desenvolvimento de jogos, como Unity ou Unreal Engine, é vital para o sucesso do seu jogo. Stepico oferece experiência na orientação de projetos em dispositivos móveis (Android, iOS), consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) e PC (Windows, Linux, MacOS). Seus serviços vão desde a idealização até o suporte pós-lançamento, enfatizando a entrega comprovadamente rápida e de qualidade. Por parceria com Stepico , você obtém não apenas insights estratégicos sobre a seleção de ferramentas e abordagens de desenvolvimento de jogos personalizados, mas também tem desenvolvedores de jogos profissionais prontos para criar configurações de plataforma cruzada para você!





