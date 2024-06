Cómo el desarrollo de juegos multiplataforma aumenta su audiencia: una guía para jugar globalmente

Investigaciones recientes muestran que el 52% de los jugadores tienden a ceñirse a una sola plataforma. Desglosándolo, el desarrollo de juegos móviles (iOS y Android) lidera con el 60% de los jugadores, mientras que PC (Windows, macOS, Linux) y consolas (PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) le siguen de cerca, capturando el 33. % y 32% de los jugadores, respectivamente. Esto indica una fuerte lealtad entre los jugadores hacia sus plataformas preferidas, lo que los convierte en una audiencia difícil de conquistar con tu juego.





Para los editores de juegos, difundir sus juegos en múltiples plataformas es el código de trucos definitivo para ampliar su atractivo y aumentar las ganancias. Los desarrolladores de juegos utilizan potentes motores como Unity y Unreal Engine para crear juegos que se puedan reproducir en múltiples plataformas. Este enfoque no sólo aumenta la participación de los usuarios, sino que también aumenta la cantidad de suscripciones pagas y mejora las ventas dentro del juego, particularmente entre los fanáticos leales a una sola plataforma.

Desarrollo de juegos personalizados multiplataforma: un camino hacia los corazones de más de 3 mil millones de jugadores

Elegir una ruta específica de plataforma en el desarrollo de juegos personalizados permite a los creadores ajustar sus juegos a las características únicas de un sistema, como los magníficos gráficos de PlayStation 5 o la pantalla táctil de iOS. Este enfoque no sólo resalta las fortalezas del juego en la plataforma elegida, sino que también agiliza el desarrollo y puede reducir los costos. Esto es ideal para equipos independientes o estudios más pequeños centrados en crear experiencias destacadas y pulidas.





Adoptar un enfoque independiente de la plataforma abre más puertas. Hacer que tu juego sea accesible en Android, iOS, Xbox, Nintendo Switch y PC mejora la visibilidad y te conecta con diversas comunidades de juegos al instante. Dado que la población mundial de jugadores alcanzará los 3.220 millones en 2023 y se espera que aumente a 3.320 millones en 2024 (1.480 millones en Asia y 715 millones en Europa), la interplataforma llega a esta vasta audiencia.





Esta estrategia ha impulsado juegos como Fortnite y Among Us al éxito mundial. Fortnite está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC, mientras que Among Us conecta jugadores en Android, iOS, PC y Nintendo Switch. Estos ejemplos resaltan el éxito de llegar a los jugadores en todos los dispositivos.

Pilas de tecnología de desarrollo de juegos nativos de plataforma única

Profundicemos en la tecnología que impulsa el desarrollo de juegos personalizados en la actualidad. Algunas empresas, como Stépico , Ofrecer el desarrollo de juegos nativos y multiplataforma, aprovechando las fortalezas de cada plataforma para crear experiencias de juego extraordinarias.

Tecnología de desarrollo de juegos móviles

En los juegos móviles, la magia suele ocurrir con Swift y la API Metal para iOS, que producen gráficos deslumbrantes, mientras que los juegos de Android suelen obtener su brillo de Java o Kotlin junto con la API Vulkan. Este enfoque da vida a títulos como Monument Valley en iOS y Doom 3: BFG Edition en Android, ofreciendo a los jugadores experiencias fluidas y visualmente ricas al alcance de sus manos.

Herramientas de desarrollo de juegos nativas de consola

Al cambiar de tema a las consolas, los desarrolladores tienen un conjunto diferente de herramientas. Con el SDK de PlayStation para las creaciones de Sony y DirectX para la línea Xbox, surgen juegos como Spider-Man 2 para PlayStation y Forza Motorsport para Xbox, cada uno de los cuales ofrece una inmersión profunda adaptada al hardware de la consola.

Métodos de desarrollo de juegos para PC

PC, la plataforma más versátil, abre un mundo de posibilidades con motores como Unity y Unreal Engine, además de API como DirectX o Vulkan. Esta pila de tecnología permite la creación de mundos expansivos en juegos como Crusader Kings III y Dark Souls Series , brindando a los jugadores de PC una profundidad y un rendimiento incomparables.





La creación de juegos nativos para dispositivos móviles para Android e iOS o experiencias de PC personalizadas ofrece beneficios únicos. Sin embargo, el verdadero potencial se desbloquea mediante el desarrollo multiplataforma o multiplataforma. Con Unity y Unreal Engine, tu juego llega a un público más amplio, eliminando los límites de los dispositivos.

Ampliando su alcance: Unity frente a Unreal Engine





Elegir entre Unity y Unreal Engine depende de las necesidades de su proyecto y de la experiencia del equipo. Ambos motores ofrecen un sólido soporte multiplataforma pero destacan en diferentes áreas.





Unity es famoso por su simplicidad y versatilidad, que lo hacen ideal para un desarrollo rápido en plataformas móviles, PC y consolas.

Es particularmente adecuado para el desarrollo de juegos móviles personalizados, incluidos juegos 2D, gracias a su interfaz fácil de usar y su extensa biblioteca de recursos. Juegos como Call of Duty: Mobile y Subnautica ilustran la capacidad de Unity para potenciar eficazmente entornos 3D móviles e inmersivos.





Unreal Engine es conocido por sus gráficos avanzados y sus completas herramientas de desarrollo de juegos personalizados, favorecidos por proyectos que apuntan a superar los límites de la fidelidad 3D. Títulos como Fortnite y STALKER 2: Heart of Chornobyl se benefician de las funciones de vanguardia de Unreal, como Nanite y Lumen. Estas tecnologías proporcionan efectos gráficos y de iluminación excepcionales, lo que establece un listón alto para las experiencias de juego.

Seleccionar las herramientas de desarrollo de juegos óptimas, como Unity o Unreal Engine, es vital para el éxito de su juego.





