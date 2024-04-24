多平台游戏开发如何扩大受众群体：全球游戏指南

最近的研究表明，52% 的游戏玩家倾向于只使用一个平台。细分来看，移动游戏开发（iOS 和 Android）占据了 60% 的游戏玩家，而 PC（Windows、macOS、Linux）和游戏机（PlayStation 4 和 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch）紧随其后，分别占据了 33% 和 32% 的游戏玩家。这表明游戏玩家对他们喜欢的平台有着很强的忠诚度，因此你的游戏很难征服他们。





对于游戏发行商来说，将游戏推广到多个平台是扩大吸引力和提高利润的终极秘诀。游戏开发者利用 Unity 和 Unreal Engine 等强大的引擎来创建可在多个平台上玩的游戏。这种方法不仅可以提高用户参与度，还可以增加付费订阅数量并提高游戏内销量，尤其是在忠于单一平台的粉丝中。

跨平台定制游戏开发：赢得 30 多亿玩家青睐的途径

在定制游戏开发中选择平台特定的路线可让创作者根据系统的独特功能（如 PlayStation 5 的出色图形或 iOS 的触摸屏）微调游戏。这种方法不仅能凸显游戏在所选平台上的优势，还能简化开发并降低成本。这对于专注于打造出色、精致体验的独立团队或小型工作室来说是理想的选择。





采用与平台无关的方法可以打开更广阔的大门。让您的游戏可以在 Android、iOS、Xbox、Nintendo Switch 和 PC 上访问，可以提高知名度，并让您立即与各种游戏社区建立联系。全球游戏人口在 2023 年达到 32.2 亿，预计到 2024 年将增至 33.2 亿——亚洲为 14.8 亿，欧洲为 7.15 亿——跨平台可以吸引这一庞大的受众群体。





这一策略推动了《堡垒之夜》和《我们之中》等游戏在全球取得成功。 《堡垒之夜》可在 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X、任天堂 Switch 和 PC 上使用，而《我们之中》则可在 Android、iOS、PC 和任天堂 Switch 上连接玩家。这些示例凸显了在所有设备上吸引玩家的成功。

单平台原生游戏开发技术栈

让我们深入探讨当今定制游戏开发背后的技术。一些公司，例如 斯特皮科 提供原生和跨平台游戏的开发，利用每个平台的优势来创造非凡的游戏体验。

移动游戏开发技术

在移动游戏中，Swift 和 iOS 版 Metal API 通常会带来神奇的效果，产生令人眼花缭乱的图形，而 Android 游戏则通常借助 Java 或 Kotlin 以及 Vulkan API 大放异彩。这种方法让 iOS 版《纪念碑谷》和 Android 版《毁灭战士 3：圆梦巨人版》等游戏栩栩如生，让游戏玩家触手可及，体验流畅、视觉效果丰富。

主机原生游戏开发工具

转向游戏机后，开发人员拥有了一套不同的工具。借助索尼作品的 PlayStation SDK 和 Xbox 系列的 DirectX，PlayStation 版《蜘蛛侠 2》和 Xbox 版《极限竞速》等游戏应运而生，每款游戏都提供了针对游戏机硬件量身定制的深度沉浸感。

PC 游戏开发方法

PC 是最通用的平台，它通过 Unity 和 Unreal Engine 等引擎以及 DirectX 或 Vulkan 等 API 开启了一个充满可能性的世界。这种技术堆栈使得《十字军之王 III》和《黑暗之魂系列》等游戏中能够创建广阔的世界，为 PC 游戏玩家提供无与伦比的深度和性能。





为 Android 和 iOS 创建移动原生游戏或定制 PC 体验具有独特的优势。然而，真正的潜力是通过跨平台或多平台开发来释放的。借助 Unity 和 Unreal Engine，您的游戏可以覆盖更广泛的受众，消除设备界限。

扩大您的影响力：Unity 与 Unreal Engine





在 Unity 和 Unreal Engine 之间进行选择取决于您的项目需求和团队专业知识。两种引擎都提供强大的跨平台支持，但在不同的领域表现出色。





Unity 因其简单性和多功能性而受到赞誉，这使其成为跨移动、PC 和控制台平台快速开发的理想选择。

由于其用户友好的界面和丰富的资源库，它特别适合定制移动游戏开发，包括 2D 游戏。 《使命召唤：移动版》和《深海迷航》等游戏展示了 Unity 有效支持移动和沉浸式 3D 环境的能力。





Unreal Engine 以其先进的图形和全面的自定义游戏开发工具而闻名，是那些旨在突破 3D 保真度极限的项目的首选。 《堡垒之夜》和《潜行者 2：切尔诺贝利之心》等游戏受益于 Unreal 的尖端功能，例如 Nanite 和 Lumen。这些技术提供了出色的图形和灯光效果，为游戏体验设定了高标准。

选择最佳的游戏开发工具（例如 Unity 或 Unreal Engine）对于游戏的成功至关重要。Stepico 提供跨移动设备（Android、iOS）、游戏机（PlayStation、Xbox、Nintendo Switch）和 PC（Windows、Linux、MacOS）指导项目的专业知识。他们的服务范围从创意到发布后支持，强调经过验证的快速、高质量交付。 与 Stepico 合作 ，您不仅可以获得对工具选择和定制游戏开发方法的战略见解，还可以让专业的游戏开发人员随时为您制作跨平台设置！





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