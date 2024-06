Cách phát triển trò chơi đa nền tảng giúp tăng lượng khán giả của bạn: Hướng dẫn chơi trên toàn cầu

Nghiên cứu gần đây cho thấy 52% game thủ có xu hướng chỉ gắn bó với một nền tảng. Cụ thể hơn, hoạt động phát triển trò chơi di động (iOS và Android) dẫn đầu với 60% người chơi, trong khi PC (Windows, macOS, Linux) và máy chơi game (PlayStation 4 và 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) theo sát, thu hút 33 % và 32% game thủ tương ứng. Điều này cho thấy lòng trung thành mạnh mẽ của người chơi đối với nền tảng ưa thích của họ, khiến họ trở thành đối tượng đầy thách thức để chinh phục bằng trò chơi của bạn.





Đối với các nhà phát hành trò chơi, việc phổ biến trò chơi của họ trên nhiều nền tảng là mã gian lận tối ưu để tăng sức hấp dẫn và tăng lợi nhuận. Các nhà phát triển trò chơi sử dụng các công cụ mạnh mẽ như Unity và Unreal Engine để tạo ra các trò chơi có thể chơi được trên nhiều nền tảng. Cách tiếp cận này không chỉ tăng mức độ tương tác của người dùng mà còn tăng số lượng đăng ký trả phí và nâng cao doanh số bán hàng trong trò chơi, đặc biệt là đối với những người hâm mộ trung thành với một nền tảng duy nhất.

Phát triển trò chơi tùy chỉnh đa nền tảng: Con đường đến trái tim của hơn 3 tỷ người chơi

Việc chọn lộ trình dành riêng cho nền tảng trong quá trình phát triển trò chơi tùy chỉnh cho phép người sáng tạo tinh chỉnh trò chơi của họ theo các tính năng độc đáo của hệ thống, như đồ họa tuyệt vời của PlayStation 5 hoặc màn hình cảm ứng của iOS. Cách tiếp cận này không chỉ làm nổi bật điểm mạnh của trò chơi trên nền tảng đã chọn mà còn hợp lý hóa quá trình phát triển và có thể giảm chi phí. Điều này lý tưởng cho các nhóm độc lập hoặc các studio nhỏ hơn tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm nổi bật, tinh tế.





Áp dụng cách tiếp cận bất khả tri về nền tảng sẽ mở ra những cánh cửa rộng lớn hơn. Giúp trò chơi của bạn có thể truy cập được trên Android, iOS, Xbox, Nintendo Switch và PC sẽ nâng cao khả năng hiển thị và kết nối bạn với các cộng đồng trò chơi đa dạng ngay lập tức. Với số lượng người chơi game toàn cầu đạt 3,220 tỷ vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng lên 3,320 tỷ vào năm 2024 – 1,48 tỷ ở châu Á và 715 triệu ở châu Âu – việc khai thác đa nền tảng sẽ tiếp cận lượng khán giả khổng lồ này.





Chiến lược này đã đưa các trò chơi như Fortnite và Among Us đạt được thành công trên toàn cầu. Fortnite có sẵn trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch và PC, trong khi Among Us kết nối người chơi trên Android, iOS, PC và Nintendo Switch. Những ví dụ này nêu bật sự thành công của việc tiếp cận người chơi trên tất cả các thiết bị.

Nhóm công nghệ phát triển trò chơi gốc đơn nền tảng

Hãy cùng đi sâu vào công nghệ thúc đẩy sự phát triển trò chơi tùy chỉnh ngày nay. Một số công ty như thảo nguyên , cung cấp sự phát triển của cả trò chơi gốc và trò chơi đa nền tảng, tận dụng thế mạnh của từng nền tảng để tạo ra trải nghiệm chơi trò chơi đáng chú ý.

Công nghệ phát triển trò chơi di động

Trong trò chơi trên thiết bị di động, điều kỳ diệu thường xảy ra với Swift và Metal API cho iOS, tạo ra đồ họa rực rỡ, trong khi các trò chơi Android thường nhận được sự tỏa sáng từ Java hoặc Kotlin cùng với API Vulkan. Cách tiếp cận này giúp các tựa game như Monument Valley trên iOS và Doom 3: BFG Edition trên Android trở nên sống động, mang đến cho game thủ những trải nghiệm mượt mà và phong phú về mặt hình ảnh ngay trong tầm tay họ.

Công cụ phát triển trò chơi gốc trên bảng điều khiển

Chuyển bánh răng sang bảng điều khiển, nhà phát triển có một bộ công cụ khác. Với PlayStation SDK dành cho các sản phẩm sáng tạo của Sony và DirectX dành cho dòng Xbox, các trò chơi như Spider-Man 2 dành cho PlayStation và Forza Motorsport dành cho Xbox xuất hiện, mỗi trò chơi đều mang đến trải nghiệm đắm chìm sâu được điều chỉnh phù hợp với phần cứng của bảng điều khiển.

Phương pháp phát triển trò chơi trên PC

PC, nền tảng linh hoạt nhất, mở ra một thế giới khả năng với các công cụ như Unity và Unreal Engine, cũng như các API như DirectX hoặc Vulkan. Kho công nghệ này cho phép tạo ra các thế giới mở rộng trong các trò chơi như Crusader Kings III và Dark Souls Series , mang đến cho game thủ PC độ sâu và hiệu suất tuyệt vời.





Tạo trò chơi dành cho thiết bị di động dành cho Android và iOS hoặc trải nghiệm PC phù hợp mang lại những lợi ích độc đáo. Tuy nhiên, tiềm năng thực sự được mở khóa thông qua phát triển đa nền tảng hoặc đa nền tảng. Với Unity và Unreal Engine, trò chơi của bạn tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, loại bỏ ranh giới về thiết bị.

Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn: Unity so với Unreal Engine





Việc lựa chọn giữa Unity và Unreal Engine phụ thuộc vào nhu cầu dự án của bạn và chuyên môn của nhóm. Cả hai công cụ đều cung cấp sự hỗ trợ đa nền tảng mạnh mẽ nhưng vượt trội ở các lĩnh vực khác nhau.





Unity được tôn vinh vì tính đơn giản và linh hoạt, khiến nó trở nên lý tưởng để phát triển nhanh chóng trên các nền tảng di động, PC và console.

Nó đặc biệt phù hợp để phát triển trò chơi di động tùy chỉnh, bao gồm cả trò chơi 2D, nhờ giao diện thân thiện với người dùng và thư viện tài sản phong phú. Các trò chơi như Call of Duty: Mobile và Subnautica minh họa khả năng của Unity trong việc cung cấp hiệu quả cho cả môi trường 3D di động và nhập vai.





Unreal Engine được biết đến với đồ họa tiên tiến và các công cụ phát triển trò chơi tùy chỉnh toàn diện, được ưa chuộng cho các dự án nhằm mục đích nâng cao giới hạn của độ trung thực 3D. Các tựa game như Fortnite và STALKER 2: Heart of Chornobyl được hưởng lợi từ các tính năng tiên tiến của Unreal, chẳng hạn như Nanite và Lumen. Những công nghệ này mang lại hiệu ứng đồ họa và ánh sáng đặc biệt, đặt ra tiêu chuẩn cao cho trải nghiệm chơi game.

Việc chọn các công cụ phát triển trò chơi tối ưu, chẳng hạn như Unity hoặc Unreal Engine, là điều quan trọng cho sự thành công của trò chơi. Stepico cung cấp chuyên môn trong việc hướng dẫn các dự án trên thiết bị di động (Android, iOS), bảng điều khiển (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) và PC (Windows, Linux, MacOS). Các dịch vụ của họ bao gồm từ lên ý tưởng đến hỗ trợ sau khi ra mắt, nhấn mạnh vào việc giao hàng nhanh chóng và chất lượng đã được chứng minh. Qua hợp tác với Stepico , bạn không chỉ có được thông tin chi tiết mang tính chiến lược về lựa chọn công cụ và phương pháp phát triển trò chơi tùy chỉnh mà còn có các nhà phát triển trò chơi chuyên nghiệp sẵn sàng tạo các thiết lập đa nền tảng cho bạn!





