世界各地的加密税：全球税收法规概述





世界各地的加密税因司法管辖区而异。虽然一些国家采取了严格的数字资产税收制度，但其他国家则采取了更为宽松的做法。





但在深入了解具体细节之前，有必要区分两种主要类型的加密税：所得税和资本利得税。





顾名思义，所得税通常适用于以数字资产形式赚取的收入，可能来自工资、工资或佣金。另一方面，当一个人出售数字资产或进行导致其所持有的加密货币清算的交易时，就会产生资本利得税（CGT）。





当然，这并不一定意味着每个国家都以相同的方式对所得税和资本利得税进行分类。相反，具体的加密货币税收法规通常会根据个人赚取、投资或使用其数字资产的方式而有所不同。





美国

在美国，国税局 (IRS) 将数字资产归类为财产，即 概述 在 2014 年 IRS 通知中。因此，大多数数字资产交易都需缴纳资本利得税，这与股票和债券等传统金融工具的待遇相同。然而，在某些情况下，加密货币收益被归类为所得税，例如工资、加密货币挖矿和质押奖励。





应税资本利得

以法定货币出售加密货币：如果一个人在美国将其数字资产变现为现金，则他们需要根据其税级对所赚取的利润缴纳资本利得税。对于持有不到一年的数字资产，资本利得税可能在 10%-37% 之间。然而，对于持有时间较长的资产，税率较低，在 0%-20% 之间。如果数字资产的出售价格低于其购买价格，则损失最多可以抵销 3,000 美元。





从一种数字资产转换为另一种数字资产：出售一种数字资产并购买另一种数字资产的过程也会产生资本利得税。如果美国投资者出售 BTC 并购买 ETH，他们将对出售 BTC 所赚取的利润承担资本利得税。





商品或服务的加密货币支付：同样，出售加密货币来购买有形商品或服务是一项应税事件。鉴于此类交易涉及清算个人持有的加密货币，美国国税局将此类交易归类为资本收益。





所得税

薪水或工资：在美国从薪水和工资中获得的任何收入均需缴纳所得税，具体税率取决于个人的所得税等级。





接收商品或服务的加密货币付款：美国国税局要求接受加密货币作为付款方式的美国商人将其报告为收入。





加密货币挖矿和质押奖励：对于 BTC 矿工和在 DeFi 平台上质押的人，适用所得税，并且通常根据矿工或质押者收到特定加密资产时的现行价格计算。





值得注意的是，在美国涉及数字资产的某些交易是免税的。例如，向合格的慈善机构或非营利组织捐赠数字资产通常是免税事件。





同样，赠送价值低于 15,000 美元的加密货币也属于免税类别。然而值得注意的是，接收者在二级加密货币市场上出售赠与资产时将需要缴纳资本利得税。





德国

在德国，加密货币被归类为私有财产，因此需要缴纳所得税。也就是说，德国税收制度提供了某些细微差别和豁免，可以减少个人和企业的纳税义务。





持有一年以上的数字资产无需纳税：个人长期持有的加密货币在德国免税。相比之下，如果一个人在一年内出售自己的数字资产，则需要缴纳高达 45% 的所得税，具体取决于税级。





低于 600 欧元的利润也免税：在德国，低于 600 欧元的数字资产销售收益无需纳税。





加密货币挖矿奖励需缴税，减去费用：德国将加密货币挖矿视为商业活动，因此产生的收入减去矿工产生的费用需纳税。





加密货币支付根据购买价格和销售价格之间的差额征税：如果今天以 1650 美元购买 ETH，然后以 2000 美元出售以购买电子产品，则应税收入将为（2000 美元-1650 美元）350 美元。





持有超过一年的质押奖励是免税的：DeFi 或 NFT 质押奖励也需要缴纳所得税。然而，如果持有超过一年，它们就可以免税。





英国

英国税务机关英国税务海关总署 (HMRC) 将数字资产分为三个不同的类别：交易代币（如 BTC 和 ETH）、证券代币（代表企业所有权）和实用代币（由企业出于特定目的或特定用途发行）。功能）。





尽管英国税务海关总署 (HMRC) 2018 年详细的加密货币税收指南认识到需要对这些资产类型采取不同的税收方法，但尚未发布明确的指南。以下是英国当前加密货币税收政策的概述：





超过 6,000 英镑的加密货币收益需缴纳资本利得税：自 2023 年 4 月起，在英国，因出售数字资产、将一种加密货币兑换为另一种加密货币以及付款而产生的加密货币收益需缴纳高达 20% 的资本利得税，前提是利润超过 6,000 英镑。





挖矿奖励和空投会产生所得税：任何来自加密货币挖矿、空投以及购买商品或服务的加密货币付款的收益都可能被征收高达 45% 的税，具体取决于收入等级。





DeFi 质押奖励根据具体情况征税：根据 2022 年英国税收 指导 ，从 DeFi 质押实现的收益应根据几个因素单独评估。





针对毫无价值的数字资产持有或丢失私钥的可忽略价值索赔：如果其持有的数字资产变得毫无价值或无法使用其数字钱包，英国加密货币持有者还可以选择提出可忽略价值索赔。





新加坡

得益于其加密货币税收优惠制度，新加坡已成为亚洲领先的加密货币中心之一。最值得注意的是，该国不对加密资产的资本利得征税。然而，如果个人专业交易数字资产，他们需要向新加坡税务局（IRAS）报告其利润作为收入。





新加坡的其他加密货币税收结构包括：

比特币开采的税收可能会根据性质而有所不同：以开采比特币为爱好的个人不需要纳税，但作为企业从事比特币开采的人可能需要报告其收入并根据其税级纳税。





超过 300 新元的质押和借贷奖励需要纳税：年收入超过 300 新元的 DeFi 和 NFT 质押者需要对其收益缴纳所得税。





加密货币支付免征 8% 的商品和服务税： IRAS 将加密货币支付的商品和服务视为“易货交易”，因此免除这些交易对法币购买征收的 8% 税。





加密货币损失可以免税：如果损失属于收入的一部分，在新加坡从事数字资产行业的个人或企业可以出于税收目的扣除损失。





日本

日本不承认BTC或ETH等加密货币为法定货币。居民必须在年度纳税申报表中报告任何来自数字资产的收入，详情请参阅国家税务局 (NTA) 出版物《税务》 第 1524 号答复。 加密货币收益被归类为所得税，其税率与就业收入类似。





税收介于 5%-45% 之间：销售数字资产、将一种加密货币交换为另一种加密货币、付款、工资、挖矿奖励和空投所产生的加密货币收益需缴纳高达 45% 的杂项税 (zatsu-shotoku)取决于一个人的收入水平。

强制征收 10% 的居民税：除了所得税外，日本还要求加密货币用户缴纳 10% 的居民税，其中分别包括 4% 和 6% 的都道府县和市町村税率。





在钱包之间转移加密货币不需纳税：唯一发生应税事件的是当一个人因某种原因清算其持有的加密货币时。





澳大利亚

澳大利亚税务局（ATO）将加密货币归类为财产，是世界上最累进的税务机构之一。自 2019 年以来，ATO 一直与数字服务提供商 (DSP) 合作跟踪加密货币交易，以确保其管辖范围内的税务合规性。





与美国类似，澳大利亚税务局对数字资产收益征收所得税或资本利得税。对于交易者来说，前者适用，因为他们被视为在经营企业，而长期投资者则需缴纳资本利得税（CGT）。





应税资本利得事件：将一种加密货币交易为另一种加密货币、将加密货币转换为法定货币、通过加密货币进行购买以及赠送加密货币。









所得税事件：工资、工资以及接收商品或服务的加密货币付款。

持有超过 12 个月的数字资产可享受 50% 的 CGT 折扣：持有资产超过一年的澳大利亚个人加密货币投资者可能有资格获得 50% 的折扣。

资本损失抵消资本收益：在加密货币销售中实现损失的数字资产持有者可以在 ATO 批准的情况下用它来抵消资本收益。





低于 18,200 美元的收益实行 0% 所得税：所得税税率对低收入者有利，但可能高达 51,667 美元 + 超过 180,000 美元超额部分的 45%。





加密货币避税天堂

根据 排名 Coincub 根据所得税、资本利得税、所得税起征点、长期投资免税以及其他类型的加密货币税收减免等多种因素得出的结论，一些领先的加密货币避税天堂是：





巴哈马 - 巴哈马作为避税天堂而闻名，为加密货币的海外实体和个人投资者提供优惠的税收优惠。由于依赖增值税和财产税，该国几乎没有表现出对加密货币收入征收严格税收的倾向。



百慕大 - 这个英国海外领土接受美元硬币（USDC）用于传统纳税和政府服务，目前不对数字资产交易或持有征收收入、资本利得或预扣税。



阿拉伯联合酋长国 - 阿联酋没有联邦所得税结构，各个酋长国制定自己的税收法令。目前，随着阿联酋努力成为该地区领先的加密货币中心，个人加密货币收益基本上仍然免税。



马耳他 - 被称为“区块链岛”，提供各种税收结构，吸引业余和专业加密货币投资者。虽然加密货币交易的税率为 35%，但通过适当的结构可以显着降低这一税率。



台湾——这个小岛国对加密货币不征收资本利得税，每年可享受 670 万新台币的免税津贴。此外，它对海外收入实行 20% 的统一税率。







