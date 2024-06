Impostos criptográficos ao redor do mundo: uma visão global das regulamentações fiscais

Os impostos criptográficos em todo o mundo diferem de uma jurisdição para outra. Embora alguns países tenham adotado um regime fiscal rigoroso sobre ativos digitais, outros estão a adotar uma abordagem mais relaxada.





Mas antes de mergulhar nos detalhes, vale a pena distinguir entre os dois principais tipos de impostos criptográficos: imposto de renda e imposto sobre ganhos de capital.





O imposto de renda, como o nome sugere, normalmente se aplica aos rendimentos auferidos na forma de ativos digitais, que podem ser provenientes de salários, vencimentos ou comissões. O imposto sobre ganhos de capital (CGT), por outro lado, incorre quando alguém vende um ativo digital ou se envolve em uma transação que leva à liquidação de suas participações criptográficas.





É claro que isto não implica necessariamente que todos os países classifiquem o imposto sobre o rendimento e sobre ganhos de capital da mesma maneira. Em vez disso, as regulamentações tributárias específicas sobre criptomoedas geralmente variam com base em como os indivíduos ganham, investem ou utilizam seus ativos digitais.





Os Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o Internal Revenue Service (IRS) classifica os ativos digitais como propriedade, como delineado em um aviso do IRS de 2014. Consequentemente, a maioria das transações de ativos digitais está sujeita ao imposto sobre ganhos de capital, refletindo o tratamento dado aos instrumentos financeiros tradicionais, como ações e títulos. No entanto, existem alguns casos em que os ganhos criptográficos são classificados como imposto de renda, como salários, mineração criptográfica e recompensas de apostas.





Ganhos de capital tributáveis

Venda de criptografia por moeda fiduciária: se alguém liquidar seus ativos digitais por dinheiro nos EUA, será responsável pelo imposto sobre ganhos de capital sobre o lucro obtido, dependendo de sua faixa de impostos. Para ativos digitais detidos há menos de um ano, o imposto sobre ganhos de capital pode variar de 10% a 37%. Porém, para ativos detidos por um período mais longo, o imposto é menor, variando entre 0%-20%. As perdas também podem ser amortizadas em até US$ 3.000, desde que o ativo digital tenha sido vendido por um preço inferior ao seu preço de compra.





Conversão de um ativo digital para outro: O processo de venda de um ativo digital e compra de outro também incorre em imposto sobre ganhos de capital. Se um investidor nos EUA vendesse seu BTC e comprasse ETH, ele seria responsável pelo imposto sobre ganhos de capital sobre o lucro obtido com a venda do BTC.





Pagamentos criptográficos de bens ou serviços: Da mesma forma, a venda de criptografia para a compra de bens ou serviços tangíveis é um evento tributável. O IRS classifica esse tipo de transação como ganho de capital, visto que envolve a liquidação de ativos criptográficos.





Imposto de Renda

Salários ou Vencimentos: Qualquer rendimento derivado de salários e vencimentos nos EUA está sujeito a um imposto de renda, que varia dependendo da faixa de imposto de renda de cada um.





Receber pagamentos criptográficos por bens ou serviços: Os comerciantes domiciliados nos EUA que aceitam criptografia como forma de pagamento são obrigados pelo IRS a reportá-los como receita.





Recompensas de mineração e staking de criptomoedas: Para mineradores BTC e aqueles que apostam em plataformas DeFi, um imposto de renda é aplicável e normalmente calculado de acordo com os preços vigentes de um determinado ativo criptográfico quando o minerador ou o staker o recebeu.





Notavelmente, certas transações envolvendo ativos digitais nos EUA estão isentas de tributação. Por exemplo, as doações de ativos digitais a instituições de caridade qualificadas ou organizações sem fins lucrativos são normalmente eventos não tributáveis.





Da mesma forma, presentear criptomoedas avaliadas em menos de US$ 15.000 se enquadra nesta categoria de isenção de impostos. É importante notar, entretanto, que o destinatário estará sujeito ao imposto sobre ganhos de capital ao vender o ativo doado em mercados secundários de criptomoedas.





Alemanha

Na Alemanha, as criptomoedas são classificadas como propriedade privada e, portanto, estão sujeitas ao imposto sobre o rendimento. Dito isto, o sistema fiscal alemão oferece certas nuances e isenções que podem resultar na redução das obrigações fiscais tanto para indivíduos como para empresas.





Os ativos digitais mantidos por mais de um ano não estão sujeitos a impostos: as participações individuais de criptomoedas de longo prazo estão isentas de impostos na Alemanha. Em contrapartida, se alguém vender os seus activos digitais no prazo de um ano, estará sujeito a um imposto sobre o rendimento de até 45%, dependendo da faixa de imposto.





Os lucros inferiores a 600 euros também estão isentos de impostos: os ganhos obtidos com a venda de ativos digitais e inferiores a 600 euros não são tributáveis na Alemanha.





As recompensas da mineração criptográfica estão sujeitas a impostos, menos despesas: a Alemanha trata a mineração criptográfica como uma actividade comercial e, portanto, o rendimento gerado é tributado menos as despesas incorridas pelos mineiros.





Os pagamentos criptográficos são tributados com base na diferença entre o preço de compra e o preço de venda: se alguém comprasse ETH hoje por US$ 1.650 e depois vendesse por US$ 2.000 para comprar um eletrônico, o lucro tributável seria (US$ 2.000-US$ 1.650), US$ 350.





As recompensas de apostas mantidas por mais de um ano são isentas de impostos: as recompensas de apostas DeFi ou NFT também estão sujeitas a imposto de renda. No entanto, se mantidos por mais de um ano, tornam-se isentos de impostos.





O Reino Unido

A autoridade fiscal do Reino Unido, Sua Majestade, Receita e Alfândega (HMRC), classifica os ativos digitais em três categorias distintas: tokens de troca (como BTC e ETH), tokens de segurança (representando propriedade empresarial) e tokens de utilidade (emitidos por empresas para fins específicos ou funções).





Embora o guia detalhado de tributação de criptomoedas do HMRC de 2018 reconheça a necessidade de abordagens fiscais variadas para esses tipos de ativos, diretrizes definitivas ainda não foram emitidas. Aqui está uma visão geral das atuais políticas fiscais de criptografia no Reino Unido:





Os ganhos criptográficos acima de £ 6.000 estão sujeitos a um imposto sobre ganhos de capital: a partir de abril de 2023, os ganhos criptográficos no Reino Unido resultantes da venda de ativos digitais, da troca de uma criptografia por outra e dos pagamentos incorrem em um imposto sobre ganhos de capital de até 20%, desde que os lucros estão acima de £ 6.000.





Recompensas de mineração e lançamentos aéreos atraem um imposto de renda: quaisquer rendimentos de mineração de criptografia, lançamentos aéreos e pagamentos criptográficos recebidos por bens ou serviços podem ser tributados em até 45%, dependendo da faixa de renda.





As recompensas de apostas DeFi são tributadas caso a caso: De acordo com um imposto de 2022 do Reino Unido orientação , os rendimentos obtidos com o staking de DeFi devem ser avaliados individualmente com base em alguns fatores.





Reivindicações de valor insignificante para ativos digitais inúteis ou chaves privadas perdidas: os detentores de criptomoedas do Reino Unido também têm a opção de solicitar reivindicações de valor insignificante caso seus ativos se tornem inúteis ou percam o acesso às suas carteiras digitais.





Cingapura

Cingapura emergiu como um dos principais centros de criptografia na Ásia, graças ao seu regime de criptografia favorável aos impostos. Mais notavelmente, o país não tributa ganhos de capital sobre participações criptográficas. No entanto, se os indivíduos negociarem activos digitais profissionalmente, são obrigados a declarar os seus lucros como rendimentos à Autoridade Fiscal de Singapura (IRAS).





Outras estruturas fiscais criptográficas em Cingapura incluem:

Os impostos sobre a mineração de Bitcoin podem variar dependendo da natureza: Indivíduos que extraem Bitcoin como hobby não estão sujeitos a tributação, mas aqueles que o fazem como empresa podem ser obrigados a declarar sua renda e pagar impostos de acordo com suas faixas fiscais.





As recompensas de apostas e empréstimos acima de SGD 300 são tributáveis: os apostadores DeFi e NFT que ganham mais de SGD 300 anualmente incorrem em imposto de renda sobre seus ganhos.





Os pagamentos criptográficos estão isentos do imposto sobre bens e serviços de 8%: O IRAS vê os bens e serviços pagos em criptografia como “transações de troca”, isentando, portanto, essas transações do imposto de 8% cobrado sobre compras fiduciárias.





As perdas criptográficas são dedutíveis de impostos: indivíduos ou empresas que operam na indústria de ativos digitais em Cingapura podem deduzir perdas para fins fiscais se fizerem parte da receita.





Japão

O Japão não reconhece criptomoedas como BTC ou ETH como moeda legal. Os residentes são obrigados a relatar qualquer rendimento derivado de ativos digitais em suas declarações fiscais anuais, conforme detalhado na publicação da Agência Tributária Nacional (NTA), Tax Resposta nº 1524. Os ganhos criptográficos são classificados no imposto de renda, sujeitando-os a taxas de imposto semelhantes às dos rendimentos do trabalho.





Os impostos variam entre 5%-45%: ganhos criptográficos resultantes da venda de ativos digitais, troca de uma criptografia por outra, pagamentos, salários, recompensas de mineração e lançamentos aéreos estão sujeitos a um imposto diverso (zatsu-shotoku) de até 45% dependendo da faixa de renda de cada um.

Taxa de imposto habitacional obrigatória de 10%: Além do imposto de renda, o Japão exige que os usuários de criptografia paguem uma taxa de imposto habitacional de 10%, que compreende taxas de imposto municipal e municipal de 4% e 6%, respectivamente.





A transferência de criptografia entre carteiras não é tributável: a única vez que ocorre um evento tributável é quando alguém liquida sua criptomoeda por um motivo ou outro.





Austrália

O Australian Taxation Office (ATO) categoriza a criptografia como propriedade e está entre as agências fiscais mais progressistas do mundo. Desde 2019, a ATO rastreia transações criptográficas em colaboração com provedores de serviços digitais (DSPs) para garantir a conformidade fiscal dentro de sua jurisdição.





Semelhante aos EUA, a ATO aplica imposto de renda ou ganhos de capital aos ganhos de ativos digitais. Para os comerciantes, o primeiro aplica-se porque se considera que dirigem uma empresa, enquanto os investidores de longo prazo estão sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital (CGT).





Eventos de ganho de capital tributável: negociar uma criptomoeda por outra, converter criptomoeda em moeda fiduciária, fazer compras via criptomoeda e presentear criptomoedas.









Eventos de imposto de renda: salários, vencimentos e recebimento de pagamentos criptográficos por bens ou serviços.

Desconto de 50% no CGT para ativos digitais mantidos por mais de 12 meses: Investidores individuais de criptografia na Austrália que mantiveram seus ativos por mais de um ano podem ter direito a um desconto de 50%.

As perdas de capital compensam os ganhos de capital: os detentores de ativos digitais que percebem uma perda com suas vendas de criptografia podem usá-la para compensar os ganhos de capital com a aprovação da ATO.





0% de imposto de renda para ganhos abaixo de US$ 18.200: A taxa de imposto de renda é favorável para pessoas de baixa renda, mas pode chegar a US$ 51.667 + 45% do excesso acima de US$ 180.000.





Paraísos Fiscais Criptográficos

De acordo com classificações pela Coincub com base em vários fatores, incluindo imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital, limites de tributação para imposto de renda, isenções fiscais para investimentos de longo prazo e outros tipos de benefícios fiscais criptográficos, alguns dos principais paraísos fiscais criptográficos são:





Bahamas – Conhecidas como um paraíso fiscal, as Bahamas oferecem benefícios fiscais favoráveis tanto para entidades estrangeiras como para investidores individuais em criptomoedas. Com a sua dependência do imposto sobre o valor acrescentado e dos impostos sobre a propriedade, o país mostra pouca inclinação para impor impostos rigorosos sobre os rendimentos criptográficos.



Bermudas - Este território ultramarino britânico aceita USD Coin (USDC) para pagamentos de impostos tradicionais e serviços governamentais e atualmente não cobra rendimentos, ganhos de capital ou imposto retido na fonte sobre transações ou participações de ativos digitais.



Emirados Árabes Unidos - Os Emirados Árabes Unidos não têm uma estrutura federal de imposto de renda, cada emirado estabelece seus próprios decretos fiscais. Por enquanto, os ganhos individuais de criptografia permanecem em grande parte isentos de impostos, à medida que os Emirados Árabes Unidos se esforçam para ser um centro criptográfico líder na região.



Malta - Conhecida como 'Ilha Blockchain', oferece estruturas tributárias variadas que atraem investidores criptográficos amadores e profissionais. Embora a negociação de criptografia seja tributada em 35%, isso pode ser significativamente reduzido com uma estruturação adequada.



Taiwan - Este pequeno estado insular não impõe imposto sobre ganhos de capital sobre criptomoedas e possui uma margem substancial de isenção de impostos de NT$ 6,7 milhões anualmente. Além disso, aplica uma taxa fixa de imposto de 20% sobre a renda estrangeira.









