Kryptosteuern auf der ganzen Welt: Ein globaler Überblick über die Steuervorschriften

Kryptosteuern auf der ganzen Welt unterscheiden sich von Land zu Land. Während einige Länder ein strenges Steuersystem für digitale Vermögenswerte eingeführt haben, verfolgen andere einen lockereren Ansatz.





Bevor wir uns jedoch mit den Einzelheiten befassen, lohnt es sich, zwischen den beiden Hauptarten der Kryptosteuern zu unterscheiden: der Einkommens- und der Kapitalertragssteuer.





Die Einkommensteuer wird, wie der Name schon sagt, in der Regel auf Einkünfte erhoben, die in Form digitaler Vermögenswerte erzielt werden, beispielsweise aus Gehältern, Löhnen oder Provisionen. Die Kapitalertragssteuer (CGT) hingegen fällt an, wenn jemand einen digitalen Vermögenswert verkauft oder eine Transaktion durchführt, die zur Liquidation seiner Kryptobestände führt.





Dies bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass jedes Land die Einkommens- und Kapitalertragssteuer auf die gleiche Weise klassifiziert. Vielmehr variieren die spezifischen Kryptosteuervorschriften oft je nachdem, wie Einzelpersonen ihre digitalen Vermögenswerte verdienen, investieren oder nutzen.





Die Vereinigten Staaten

In den Vereinigten Staaten klassifiziert der Internal Revenue Service (IRS) digitale Vermögenswerte als Eigentum skizziert in einer IRS-Mitteilung von 2014. Folglich fallen die meisten Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten unter die Kapitalertragssteuer, was der Behandlung traditioneller Finanzinstrumente wie Aktien und Anleihen entspricht. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen Kryptogewinne als Einkommensteuer eingestuft werden, wie etwa Gehälter, Krypto-Mining und Einsatzprämien.





Steuerpflichtige Kapitalgewinne

Krypto gegen Fiat verkaufen: Wenn jemand seine digitalen Vermögenswerte in den USA gegen Bargeld liquidiert, unterliegt er der Kapitalertragssteuer auf den erzielten Gewinn, abhängig von seiner Steuerklasse. Für digitale Vermögenswerte, die weniger als ein Jahr gehalten werden, könnte die Kapitalertragssteuer zwischen 10 % und 37 % liegen. Bei Vermögenswerten, die über einen längeren Zeitraum gehalten werden, ist die Steuer jedoch niedriger und liegt zwischen 0 % und 20 %. Verluste können auch bis zu 3.000 US-Dollar abgeschrieben werden, sofern der digitale Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis als dem Kaufpreis verkauft wurde.





Umwandlung von einem digitalen Vermögenswert in einen anderen: Der Verkauf eines digitalen Vermögenswerts und der Kauf eines anderen digitalen Vermögenswerts unterliegen ebenfalls der Kapitalertragssteuer. Wenn ein Investor in den USA seine BTC verkaufen und ETH kaufen würde, müsste er auf den Gewinn aus dem BTC-Verkauf Kapitalertragssteuer zahlen.





Krypto-Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen: Ebenso ist der Verkauf von Krypto zum Kauf materieller Güter oder Dienstleistungen ein steuerpflichtiger Vorgang. Das IRS stuft diese Art von Transaktion als Kapitalgewinn ein, da es sich dabei um die Liquidation der eigenen Kryptobestände handelt.





Einkommenssteuer

Gehälter oder Löhne: Alle Einkünfte aus Gehältern und Löhnen unterliegen in den USA einer Einkommenssteuer, die je nach Einkommenssteuerklasse unterschiedlich ist.





Erhalt von Krypto-Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen: In den USA ansässige Händler, die Krypto als Zahlungsmittel akzeptieren, sind vom IRS verpflichtet, diese als Einkommen zu melden.





Krypto-Mining- und Staking-Belohnungen: Für BTC-Miner und diejenigen, die auf DeFi-Plattformen investieren, fällt eine Einkommenssteuer an, die normalerweise auf der Grundlage der aktuellen Preise eines bestimmten Krypto-Assets berechnet wird, als der Miner oder Staker es erhielt.





Insbesondere sind bestimmte Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten in den USA von der Steuer befreit. Beispielsweise sind Spenden digitaler Vermögenswerte an qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen oder gemeinnützige Organisationen in der Regel nicht steuerpflichtig.





Ebenso fällt das Verschenken von Kryptowährungen im Wert von weniger als 15.000 US-Dollar in diese steuerfreie Kategorie. Es ist jedoch zu beachten, dass der Empfänger beim Verkauf des geschenkten Vermögenswerts auf sekundären Kryptowährungsmärkten der Kapitalertragssteuer unterliegt.





Deutschland

In Deutschland gelten Kryptowährungen als Privatbesitz und unterliegen daher der Einkommensteuer. Allerdings bietet das deutsche Steuersystem gewisse Nuancen und Befreiungen, die zu einer Reduzierung der Steuerpflichten sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen führen können.





Digitale Vermögenswerte, die länger als ein Jahr gehalten werden, unterliegen nicht der Steuer: Einzelne langfristige Krypto-Bestände sind in Deutschland von der Steuer befreit. Verkauft man hingegen seine digitalen Vermögenswerte innerhalb eines Jahres, muss man je nach Steuerklasse eine Einkommensteuer von bis zu 45 % zahlen.





Auch Gewinne unter 600 € sind steuerfrei: Gewinne aus dem Verkauf digitaler Vermögenswerte, die unter 600 € liegen, sind in Deutschland nicht steuerpflichtig.





Belohnungen für das Krypto-Mining unterliegen der Steuer, abzüglich der Ausgaben: Deutschland behandelt das Krypto-Mining als kommerzielle Tätigkeit, und daher werden die erzielten Einnahmen abzüglich der den Minern entstandenen Ausgaben besteuert.





Krypto-Zahlungen werden auf der Grundlage der Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis besteuert: Würde man ETH heute für 1650 US-Dollar kaufen und es später für 2000 US-Dollar verkaufen, um ein elektronisches Gerät zu kaufen, würde das steuerpflichtige Einkommen (2000-1650 US-Dollar) 350 US-Dollar betragen.





Absteckprämien, die über ein Jahr gehalten werden, sind steuerfrei: DeFi- oder NFT-Absteckprämien unterliegen ebenfalls einer Einkommensteuer. Bei einer Aufbewahrungsdauer von mehr als einem Jahr sind sie jedoch steuerfrei.





Das Vereinigte Königreich

Die Steuerbehörde des Vereinigten Königreichs, His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), klassifiziert digitale Vermögenswerte in drei verschiedene Kategorien: Tausch-Token (wie BTC und ETH), Sicherheits-Token (die Unternehmenseigentum repräsentieren) und Utility-Token (von Unternehmen für bestimmte Zwecke ausgegeben). Funktionen).





Obwohl der detaillierte Leitfaden der HMRC zur Kryptobesteuerung aus dem Jahr 2018 die Notwendigkeit unterschiedlicher Steueransätze für diese Vermögensarten anerkennt, müssen endgültige Richtlinien noch herausgegeben werden. Hier ist ein Überblick über die aktuelle Kryptosteuerpolitik im Vereinigten Königreich:





Kryptogewinne über 6.000 £ unterliegen einer Kapitalertragssteuer: Ab April 2023 unterliegen Kryptogewinne im Vereinigten Königreich, die aus dem Verkauf digitaler Vermögenswerte, dem Tausch einer Krypto gegen eine andere und Zahlungen resultieren, einer Kapitalertragssteuer von bis zu 20 %, vorausgesetzt Die Gewinne liegen über 6.000 £.





Für Mining-Belohnungen und Airdrops wird eine Einkommenssteuer erhoben: Alle Einnahmen aus Krypto-Mining, Airdrops und Krypto-Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen können je nach Einkommensklasse mit bis zu 45 % besteuert werden.





DeFi-Einsatzprämien werden von Fall zu Fall besteuert: Gemäß einer Steuer im Vereinigten Königreich für 2022 Orientierungshilfe , sollten die durch DeFi-Einsätze erzielten Erlöse anhand einiger Faktoren individuell bewertet werden.





Ansprüche wegen geringfügigem Wert für wertlose Bestände an digitalen Vermögenswerten oder verlorene private Schlüssel: Britische Krypto-Inhaber haben auch die Möglichkeit, Ansprüche wegen geringfügigem Wert einzureichen, falls ihre Bestände wertlos werden oder den Zugriff auf ihre digitalen Geldbörsen verlieren.





Singapur

Singapur hat sich dank seines kryptosteuerfreundlichen Systems zu einem der führenden Krypto-Hubs in Asien entwickelt. Vor allem besteuert das Land keine Kapitalgewinne aus Krypto-Beständen. Wenn Einzelpersonen jedoch beruflich mit digitalen Vermögenswerten handeln, müssen sie ihre Gewinne als Einkommen der Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) melden.





Zu den weiteren Steuerstrukturen für Kryptowährungen in Singapur gehören:

Die Steuern auf das Bitcoin-Mining können je nach Art variieren: Personen, die Bitcoin als Hobby schürfen, unterliegen nicht der Steuer, aber diejenigen, die es als Unternehmen betreiben, müssen möglicherweise ihr Einkommen angeben und Steuern entsprechend ihrer Steuerklasse zahlen.





Einsatz- und Verleihprämien über 300 SGD sind steuerpflichtig: DeFi- und NFT-Stakeholder, die mehr als 300 SGD pro Jahr verdienen, müssen eine Einkommenssteuer auf ihre Gewinne zahlen.





Kryptowährungszahlungen sind von der Steuer auf Waren und Dienstleistungen in Höhe von 8 % befreit: Das IRAS betrachtet in Kryptowährungen bezahlte Waren und Dienstleistungen als „Tauschgeschäfte“ und befreit diese Transaktionen daher von der Steuer in Höhe von 8 %, die auf Fiat-Käufe erhoben wird.





Kryptoverluste sind steuerlich absetzbar: Einzelpersonen oder Unternehmen, die in Singapur in der Digital-Asset-Branche tätig sind, können Verluste steuerlich absetzen, wenn sie Teil des Einkommens sind.





Japan

Japan erkennt Kryptowährungen wie BTC oder ETH nicht als gesetzliches Zahlungsmittel an. Einwohner sind verpflichtet, alle Einkünfte aus digitalen Vermögenswerten in ihrer jährlichen Steuererklärung anzugeben, wie in der Veröffentlichung „Tax“ der National Tax Agency (NTA) beschrieben Antwort Nr. 1524. Kryptogewinne fallen unter die Einkommensteuer und unterliegen damit ähnlichen Steuersätzen wie Arbeitseinkommen.





Die Steuern variieren zwischen 5 % und 45 %: Kryptogewinne, die aus dem Verkauf digitaler Vermögenswerte, dem Tausch einer Krypto gegen eine andere, Zahlungen, Gehälter, Mining-Belohnungen und Airdrops resultieren, unterliegen einer sonstigen Steuer (zatsu-shotoku) von bis zu 45 %. abhängig von der Einkommensklasse.

Obligatorischer Einwohnersteuersatz von 10 %: Zusätzlich zur Einkommenssteuer verlangt Japan von Kryptonutzern die Zahlung eines Einwohnersteuersatzes von 10 %, der sich aus 4 % bzw. 6 % Präfektur- und Kommunalsteuersätzen zusammensetzt.





Der Transfer von Krypto zwischen seinen Wallets ist nicht steuerpflichtig: Ein steuerpflichtiges Ereignis tritt nur dann ein, wenn jemand seinen Krypto-Bestand aus dem einen oder anderen Grund auflöst.





Australien

Das Australian Taxation Office (ATO) stuft Kryptowährungen als Eigentum ein und gehört zu den fortschrittlichsten Steuerbehörden der Welt. Seit 2019 verfolgt die ATO Kryptotransaktionen in Zusammenarbeit mit digitalen Dienstanbietern (DSPs), um die Steuerkonformität in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen.





Ähnlich wie in den USA erhebt die ATO Einkommens- oder Kapitalertragssteuer auf Gewinne aus digitalen Vermögenswerten. Für Gewerbetreibende gilt ersteres, da sie als Unternehmer gelten, während langfristige Anleger der Kapitalertragsteuer (CGT) unterliegen.





Steuerpflichtige Kapitalgewinnereignisse: Tauschen einer Kryptowährung gegen eine andere, Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat, Tätigung von Einkäufen über Kryptowährungen und Schenken von Kryptowährungen.









Einkommensteuerereignisse: Gehälter, Löhne und Erhalt von Kryptozahlungen für Waren oder Dienstleistungen.

50 % Rabatt auf die Kapitalertragsteuer für digitale Vermögenswerte, die länger als 12 Monate gehalten werden: Einzelne Krypto-Investoren in Australien, die ihre Vermögenswerte seit mehr als einem Jahr halten, haben möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt von 50 %.

Kapitalverluste gleichen Kapitalgewinne aus: Inhaber digitaler Vermögenswerte, die einen Verlust aus ihren Kryptoverkäufen erzielen, können diesen mit Zustimmung der ATO zum Ausgleich von Kapitalgewinnen verwenden.





0 % Einkommensteuer für Gewinne unter 18.200 US-Dollar: Der Einkommensteuersatz ist für Geringverdiener günstig, könnte aber bis zu 51.667 US-Dollar + 45 % des Überschusses über 180.000 US-Dollar betragen.





Krypto-Steueroasen

Entsprechend Ranglisten Laut Coincub sind einige der führenden Krypto-Steueroasen auf der Grundlage mehrerer Faktoren, darunter Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer, Steuerschwellen für die Einkommenssteuer, Steuerbefreiungen für langfristige Investitionen und andere Arten von Krypto-Steuererleichterungen:





Die Bahamas – Die Bahamas sind als Steueroase bekannt und bieten sowohl ausländischen Unternehmen als auch Privatinvestoren in Kryptowährungen günstige Steuervergünstigungen. Da das Land auf Mehrwertsteuer und Vermögenssteuern angewiesen ist, zeigt es wenig Neigung, strenge Steuern auf Krypto-Erträge zu erheben.



Bermuda – Dieses britische Überseegebiet akzeptiert USD Coin (USDC) für traditionelle Steuerzahlungen und staatliche Dienstleistungen und erhebt derzeit keine Einkommens-, Kapitalertrags- oder Quellensteuer auf Transaktionen oder Bestände digitaler Vermögenswerte.



Vereinigte Arabische Emirate – Die VAE haben keine föderale Einkommensteuerstruktur, die einzelnen Emirate erlassen ihre eigenen Steuerverordnungen. Einzelne Kryptogewinne bleiben vorerst weitgehend steuerfrei, da die VAE darauf drängen, ein führender Krypto-Hub in der Region zu werden.



Malta – bekannt als „Blockchain Island“ bietet vielfältige Steuerstrukturen, die sowohl Amateur- als auch professionelle Krypto-Investoren anziehen. Während der Kryptohandel mit 35 % besteuert wird, kann dieser durch eine entsprechende Strukturierung deutlich gesenkt werden.



Taiwan – Dieser kleine Inselstaat erhebt keine Kapitalertragssteuer auf Krypto und verfügt über einen beträchtlichen Steuerfreibetrag von 6,7 Millionen NT$ pro Jahr. Darüber hinaus wird auf ausländische Einkünfte ein pauschaler Steuersatz von 20 % erhoben.