Taxes cryptographiques dans le monde : un aperçu global de la réglementation fiscale

Les taxes sur les cryptomonnaies dans le monde diffèrent d’une juridiction à l’autre. Alors que certains pays ont adopté un régime fiscal strict sur les actifs numériques, d’autres adoptent une approche plus souple.





Mais avant d’entrer dans les détails, il convient de faire la distinction entre les deux principaux types de taxes sur les cryptomonnaies : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les plus-values.





L'impôt sur le revenu, comme son nom l'indique, s'applique généralement aux revenus gagnés sous forme d'actifs numériques, qui peuvent provenir de salaires, de traitements ou de commissions. L'impôt sur les plus-values (CGT), en revanche, est encouru lorsque l'on vend un actif numérique ou s'engage dans une transaction conduisant à la liquidation de ses avoirs cryptographiques.





Bien entendu, cela n’implique pas nécessairement que chaque pays classe l’impôt sur le revenu et sur les plus-values de la même manière. Au contraire, les réglementations fiscales spécifiques aux crypto-monnaies varient souvent en fonction de la manière dont les individus gagnent, investissent ou utilisent leurs actifs numériques.





Les États Unis

Aux États-Unis, l'Internal Revenue Service (IRS) classe les actifs numériques comme des biens, comme décrit dans un avis de l'IRS de 2014. Par conséquent, la majorité des transactions sur actifs numériques sont soumises à l’impôt sur les plus-values, à l’image du traitement des instruments financiers traditionnels comme les actions et les obligations. Cependant, il existe certains cas où les gains cryptographiques sont classés comme impôt sur le revenu, comme les salaires, le minage de cryptomonnaies et les récompenses de mise.





Gains en capital imposables

Vendre de la crypto contre du fiat : si l'on liquide ses actifs numériques contre de l'argent aux États-Unis, il est redevable de l'impôt sur les plus-values sur les bénéfices réalisés en fonction de sa tranche d'imposition. Pour les actifs numériques détenus depuis moins d’un an, l’impôt sur les plus-values pourrait varier de 10 à 37 %. Toutefois, pour les actifs détenus pendant une période plus longue, la taxe est plus faible, allant de 0 à 20 %. Les pertes peuvent également être amorties jusqu’à 3 000 $, à condition que l’actif numérique ait été vendu à un prix inférieur à son prix d’achat.





Conversion d'un actif numérique à un autre : le processus de vente d'un actif numérique et d'achat d'un autre entraîne également un impôt sur les plus-values. Si un investisseur aux États-Unis vendait son BTC et achetait de l’ETH, il serait redevable de l’impôt sur les plus-values sur les bénéfices tirés de la vente de BTC.





Paiements cryptographiques pour des biens ou des services : De même, la vente de cryptomonnaies pour acheter des biens ou des services tangibles est un événement imposable. L’IRS classe ce type de transaction comme une plus-value, étant donné qu’elle implique la liquidation de ses avoirs cryptographiques.





Impôt sur le revenu

Salaires ou traitements : tout revenu provenant de salaires et traitements aux États-Unis est soumis à un impôt sur le revenu, qui varie en fonction de la tranche d'imposition sur le revenu de chacun.





Réception de paiements cryptographiques pour des biens ou des services : les commerçants domiciliés aux États-Unis qui acceptent la cryptographie comme mode de paiement sont tenus par l'IRS de la déclarer comme revenu.





Récompenses de minage et de jalonnement de crypto : pour les mineurs de BTC et ceux qui parient sur les plateformes DeFi, un impôt sur le revenu est applicable et normalement calculé en fonction des prix en vigueur d'un actif cryptographique donné lorsque le mineur ou le jalonneur l'a reçu.





Notamment, certaines transactions impliquant des actifs numériques aux États-Unis sont exonérées d'impôt. Par exemple, les dons d’actifs numériques à des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif qualifiés sont généralement des événements non imposables.





De même, les dons de cryptomonnaies d’une valeur inférieure à 15 000 dollars entrent dans cette catégorie d’exonération fiscale. Il convient toutefois de noter que le destinataire sera soumis à l’impôt sur les plus-values lors de la vente de l’actif offert sur les marchés secondaires des cryptomonnaies.





Allemagne

En Allemagne, les cryptomonnaies sont classées comme propriété privée et sont donc soumises à l’impôt sur le revenu. Cela dit, le système fiscal allemand offre certaines nuances et exonérations qui peuvent entraîner une réduction des obligations fiscales tant pour les particuliers que pour les entreprises.





Les actifs numériques détenus pendant plus d’un an ne sont pas soumis à l’impôt : les avoirs cryptographiques individuels à long terme sont exonérés d’impôt en Allemagne. En revanche, si l’on vend ses actifs numériques dans un délai d’un an, on est redevable d’un impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 45 %, selon la tranche d’imposition.





Les bénéfices inférieurs à 600 € sont également exonérés d'impôt : les gains réalisés sur la vente d'actifs numériques et inférieurs à 600 € ne sont pas imposables en Allemagne.





Les récompenses du minage de crypto sont soumises à l'impôt, moins les dépenses : l'Allemagne considère le minage de crypto comme une activité commerciale, et donc les revenus générés sont imposés moins les dépenses engagées par les mineurs.





Les paiements cryptographiques sont imposés en fonction de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente : si l'on devait acheter de l'ETH aujourd'hui pour 1 650 $ et le revendre plus tard pour 2 000 $ pour acheter un appareil électronique, le revenu imposable serait de (2 000 $ - 1 650 $) 350 $.





Les récompenses de staking détenues depuis plus d’un an sont exonérées d’impôt : les récompenses de staking DeFi ou NFT sont également soumises à un impôt sur le revenu. Toutefois, s’ils sont détenus pendant plus d’un an, ils deviennent exonérés d’impôt.





Le Royaume-Uni

L'autorité fiscale britannique, His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), classe les actifs numériques en trois catégories distinctes : les jetons d'échange (comme BTC et ETH), les jetons de sécurité (représentant la propriété de l'entreprise) et les jetons utilitaires (émis par les entreprises à des fins spécifiques ou les fonctions).





Bien que le guide détaillé de taxation des crypto-monnaies du HMRC de 2018 reconnaisse la nécessité d'approches fiscales variées pour ces types d'actifs, des lignes directrices définitives n'ont pas encore été publiées. Voici un aperçu des politiques fiscales actuelles en matière de cryptographie au Royaume-Uni :





Les gains cryptographiques supérieurs à 6 000 £ sont soumis à un impôt sur les plus-values : depuis avril 2023, les gains cryptographiques au Royaume-Uni résultant de la vente d'actifs numériques, de l'échange d'une crypto contre une autre et des paiements sont soumis à un impôt sur les plus-values jusqu'à 20 %, à condition que les bénéfices sont supérieurs à 6 000 £.





Les récompenses minières et les largages aériens sont soumis à un impôt sur le revenu : tout produit du minage de crypto-monnaies, des largages aériens et des paiements cryptographiques reçus pour des biens ou des services pourrait être imposé jusqu'à 45 % en fonction de la tranche de revenus.





Les récompenses de jalonnement DeFi sont imposées au cas par cas : selon un impôt britannique de 2022 conseils , les produits tirés du jalonnement DeFi doivent être évalués individuellement en fonction de quelques facteurs.





Réclamations de valeur négligeable pour des actifs numériques sans valeur ou des clés privées perdues : les détenteurs de crypto-monnaies britanniques ont également la possibilité de déposer des réclamations de valeur négligeable au cas où leurs avoirs deviendraient sans valeur ou perdraient l'accès à leurs portefeuilles numériques.





Singapour

Singapour est devenue l’un des principaux centres de cryptographie en Asie, grâce à son régime fiscal favorable aux cryptomonnaies. Plus particulièrement, le pays n’impose pas les plus-values sur les avoirs cryptographiques. Toutefois, si les particuliers négocient des actifs numériques à titre professionnel, ils sont tenus de déclarer leurs bénéfices en tant que revenus à l'Inland Revenue Authority de Singapour (IRAS).





Les autres structures fiscales cryptographiques à Singapour comprennent :

Les taxes sur le minage de Bitcoin peuvent varier selon la nature : les personnes qui minent du Bitcoin à titre de passe-temps ne sont pas soumises à l'impôt, mais celles qui le font à titre professionnel peuvent être tenues de déclarer leurs revenus et de payer des impôts en fonction de leur tranche d'imposition.





Les récompenses de mise en jeu et de prêt supérieures à 300 SGD sont imposables : les investisseurs DeFi et NFT qui gagnent plus de 300 SGD par an doivent payer un impôt sur le revenu sur leurs gains.





Les paiements cryptographiques sont exonérés de la taxe sur les produits et services de 8 % : L'IRAS considère les biens et services payés en crypto comme des « transactions de troc », exonérant ainsi ces transactions de la taxe de 8 % facturée sur les achats fiduciaires.





Les pertes cryptographiques sont déductibles d'impôt : les particuliers ou les entreprises opérant dans le secteur des actifs numériques à Singapour peuvent déduire les pertes à des fins fiscales si elles font partie de leurs revenus.





Japon

Le Japon ne reconnaît pas les crypto-monnaies telles que le BTC ou l’ETH comme monnaie légale. Les résidents sont tenus de déclarer tout revenu provenant d'actifs numériques dans leur déclaration de revenus annuelle, comme détaillé dans la publication de l'Agence nationale des impôts (NTA), Tax Réponse n°1524. Les gains cryptographiques sont classés dans l’impôt sur le revenu, les soumettant à des taux d’imposition similaires à ceux des revenus d’emploi.





Les taxes varient entre 5 % et 45 % : les gains cryptographiques résultant de la vente d'actifs numériques, de l'échange d'une crypto contre une autre, des paiements, des salaires, des récompenses minières et des parachutages sont soumis à une taxe diverse (zatsu-shotoku) pouvant aller jusqu'à 45 % en fonction de la tranche de revenus de chacun.

Taux de taxe d'habitation obligatoire de 10 % : en plus de l'impôt sur le revenu, le Japon exige que les utilisateurs de cryptomonnaies paient un taux de taxe d'habitation de 10 %, qui comprend respectivement 4 % et 6 % des taux d'imposition préfectoraux et municipaux.





Le transfert de crypto entre ses portefeuilles n'est pas imposable : le seul cas où un événement imposable se produit est lorsque l'on liquide ses avoirs en crypto pour une raison ou une autre.





Australie

L’Australian Taxation Office (ATO) classe la crypto comme une propriété et fait partie des agences fiscales les plus progressistes au monde. Depuis 2019, l'ATO suit les transactions cryptographiques en collaboration avec les fournisseurs de services numériques (DSP) pour garantir la conformité fiscale au sein de sa juridiction.





À l’instar des États-Unis, l’ATO applique un impôt sur le revenu ou sur les plus-values aux gains sur les actifs numériques. Pour les commerçants, la première solution s'applique car ils sont considérés comme dirigeant une entreprise, tandis que les investisseurs de long terme sont soumis à l'impôt sur les plus-values (CGT).





Événements de gains en capital imposables : échanger une crypto contre une autre, convertir une crypto en fiat, effectuer des achats via crypto et offrir des crypto-monnaies.









Événements fiscaux sur le revenu : salaires, salaires et réception de paiements cryptographiques pour des biens ou des services.

50 % de réduction sur la CGT pour les actifs numériques détenus sur 12 mois : les investisseurs individuels en crypto en Australie qui détiennent leurs actifs depuis plus d'un an peuvent avoir droit à une réduction de 50 %.

Les pertes en capital compensent les gains en capital : les détenteurs d’actifs numériques qui réalisent une perte sur leurs ventes de cryptographie peuvent l’utiliser pour compenser les gains en capital avec l’approbation de l’ATO.





Impôt sur le revenu de 0 % pour les gains inférieurs à 18 200 $ : Le taux d'impôt sur le revenu est favorable aux personnes à faible revenu mais pourrait aller jusqu'à 51 667 $ + 45 % de l'excédent supérieur à 180 000 $.





Paradis fiscaux cryptographiques

Selon classements par Coincub sur la base de plusieurs facteurs, notamment l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values, les seuils d'imposition de l'impôt sur le revenu, les exonérations fiscales pour les investissements à long terme et d'autres types d'allégements fiscaux cryptographiques, certains des principaux paradis fiscaux cryptographiques sont :





Bahamas - Reconnues comme paradis fiscal, les Bahamas offrent des avantages fiscaux avantageux aux entités étrangères et aux investisseurs individuels dans le domaine des cryptomonnaies. En s’appuyant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les droits fonciers, le pays se montre peu enclin à imposer des taxes strictes sur les revenus cryptographiques.



Bermudes - Ce territoire britannique d'outre-mer accepte l'USD Coin (USDC) pour les paiements d'impôts traditionnels et les services gouvernementaux, et ne prélève actuellement pas de revenus, de gains en capital ou de retenue à la source sur les transactions ou les détentions d'actifs numériques.



Émirats arabes unis - Les Émirats arabes unis n'ont pas de structure fédérale d'impôt sur le revenu, chaque émirat établissant ses propres décrets fiscaux. Pour l’instant, les gains individuels en cryptographie restent largement exonérés d’impôt, alors que les Émirats arabes unis s’efforcent de devenir l’un des principaux centres de cryptographie de la région.



Malte - Connue sous le nom de « Blockchain Island », elle offre des structures fiscales variées qui attirent les investisseurs amateurs et professionnels en cryptographie. Bien que le trading de cryptomonnaies soit taxé à 35 %, celui-ci peut être considérablement réduit grâce à une structuration appropriée.



Taiwan - Ce petit État insulaire ne prévoit aucun impôt sur les plus-values sur la cryptographie et bénéficie d'une allocation non imposable substantielle de 6,7 millions de dollars NT par an. De plus, il applique un taux d’imposition forfaitaire de 20 % sur les revenus étrangers.









