Dünya Çapında Kripto Vergileri: Vergi Düzenlemelerine Küresel Bir Bakış





Dünya genelinde kripto vergileri bir yargı bölgesinden diğerine farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler sıkı bir dijital varlık vergisi rejimini benimserken, diğerleri daha rahat bir yaklaşım benimsiyor.





Ancak ayrıntılara dalmadan önce, iki ana kripto vergisi türü arasında ayrım yapmakta fayda var: gelir ve sermaye kazançları vergisi.





Gelir vergisi, adından da anlaşılacağı gibi, genellikle maaşlardan, ücretlerden veya komisyonlardan olabilecek dijital varlıklar biçiminde kazanılan gelirler için geçerlidir. Öte yandan sermaye kazancı vergisi (CGT), bir kişinin bir dijital varlık satması veya kripto varlıklarının tasfiyesine yol açacak bir işlem yapması durumunda tahakkuk eder.





Elbette bu, her ülkenin gelir ve sermaye kazançları vergisini aynı şekilde sınıflandırdığı anlamına gelmemektedir. Daha ziyade, belirli kripto vergisi düzenlemeleri genellikle bireylerin dijital varlıklarını nasıl kazandığına, yatırım yaptığına veya kullandığına bağlı olarak değişiklik gösterir.





Birleşik Devletler

Amerika Birleşik Devletleri'nde İç Gelir Servisi (IRS), dijital varlıkları mülk olarak sınıflandırır. özetlenen 2014 IRS bildiriminde. Sonuç olarak, dijital varlık işlemlerinin çoğunluğu, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel finansal araçların muamelesini yansıtan, sermaye kazancı vergisi kapsamına girmektedir. Ancak maaşlar, kripto madenciliği ve staking ödülleri gibi kripto kazançlarının gelir vergisi olarak sınıflandırıldığı bazı durumlar da vardır.





Vergilendirilebilir Sermaye Kazançları

Fiat karşılığı kripto satışı: ABD'de dijital varlıklarını nakit karşılığında nakde çeviren biri, vergi dilimine bağlı olarak kazanılan kâr üzerinden sermaye kazançları vergisinden sorumludur. Bir yıldan az tutulan dijital varlıklar için sermaye kazancı vergisi %10 ila %37 arasında değişebilir. Ancak daha uzun süre elde tutulan varlıklar için vergi daha düşük olup %0 ile %20 arasında değişmektedir. Dijital varlığın satın alma fiyatından daha düşük bir fiyata satılması koşuluyla zararlar 3.000 dolara kadar silinebilir.





Bir dijital varlıktan diğerine dönüştürme: Bir dijital varlığın satılıp diğerinin satın alınması süreci de sermaye kazancı vergisine tabidir. ABD'deki bir yatırımcı BTC'sini satıp ETH satın alırsa, BTC satışından elde edilen kâr üzerinden sermaye kazanç vergisi ödemekle yükümlü olacak.





Mal veya hizmetler için kripto ödemeleri: Benzer şekilde, maddi mal veya hizmet satın almak için kripto satmak da vergiye tabi bir olaydır. IRS, kişinin kripto para varlıklarının tasfiyesini içerdiği göz önüne alındığında, bu tür işlemleri sermaye kazancı olarak sınıflandırıyor.





Gelir vergisi

Maaşlar veya Ücretler: ABD'de maaş ve ücretlerden elde edilen her türlü gelir, kişinin gelir vergisi dilimine göre değişen bir gelir vergisine tabidir.





Mallar veya hizmetler için kripto ödemeleri alma: Ödeme şekli olarak kriptoyu kabul eden ABD'de yerleşik tüccarların, IRS tarafından bunu gelir olarak bildirmeleri gerekmektedir.





Kripto madenciliği ve staking ödülleri: BTC madencileri ve DeFi platformlarında stake yapanlar için bir gelir vergisi uygulanır ve normalde belirli bir kripto varlığın madenci veya staker'ı aldığı andaki geçerli fiyatlarına göre hesaplanır.





Özellikle ABD'de dijital varlıkları içeren bazı işlemler vergiden muaftır. Örneğin, dijital varlıkların nitelikli hayır kurumlarına veya kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanması genellikle vergiye tabi olmayan etkinliklerdir.





Benzer şekilde, değeri 15.000 ABD dolarından az olan kripto para birimlerinin hediye edilmesi de bu vergiden muaf kategoriye girmektedir. Ancak hediyeyi alan kişinin, hediye edilen varlığın ikincil kripto para piyasalarında satılması durumunda sermaye kazancı vergisine tabi olacağını belirtmekte fayda var.





Almanya

Almanya'da kripto para birimleri özel mülkiyet olarak sınıflandırılmakta ve bu nedenle gelir vergisine tabidir. Bununla birlikte, Alman vergi sistemi, hem bireyler hem de işletmeler için vergi yükümlülüklerinin azaltılmasına yol açabilecek bazı nüanslar ve muafiyetler sunmaktadır.





Bir yıldan fazla tutulan dijital varlıklar vergiye tabi değildir: Bireysel uzun vadeli kripto varlıkları Almanya'da vergiden muaftır. Buna karşılık, eğer kişi dijital varlıklarını bir yıl içinde satarsa, vergi dilimine bağlı olarak %45'e kadar gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak.





600 Euro'nun altındaki karlar da vergiden muaftır: Dijital varlık satışlarından elde edilen ve 600 Euro'nun altındaki kazançlar Almanya'da vergiye tabi değildir.





Kripto madenciliği ödülleri vergiye tabidir, masraflar daha az: Almanya, kripto madenciliğini ticari bir faaliyet olarak ele alıyor ve bu nedenle elde edilen gelir, madencilerin yaptığı masraflar düşülerek vergilendiriliyor.





Kripto ödemeleri, satın alma fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka göre vergilendiriliyor: ETH'yi bugün 1650 $'a satın alıp daha sonra bir elektronik satın almak için 2000 $'a satarsanız, vergilendirilebilir gelir (2000-1650 $), 350 $ olacaktır.





Bir yıldan uzun süre elde tutulan staking ödülleri vergiden muaftır: DeFi veya NFT staking ödülleri de gelir vergisine tabidir. Ancak bir yıldan fazla tutulursa vergiden muaf olurlar.





Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ın vergi dairesi Majestelerinin Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC), dijital varlıkları üç farklı kategoriye ayırıyor: değişim tokenleri (BTC ve ETH gibi), güvenlik tokenleri (işletme sahipliğini temsil eden) ve hizmet tokenleri (işletmeler tarafından belirli amaçlar veya amaçlar için verilen) işlevler).





HMRC'nin 2018 tarihli ayrıntılı kripto vergilendirme kılavuzu, bu varlık türleri için çeşitli vergi yaklaşımlarına olan ihtiyacı kabul etse de, kesin yönergeler henüz yayınlanmadı. Birleşik Krallık'taki mevcut kripto vergi politikalarına genel bir bakış:





6.000 £'un üzerindeki kripto kazançları, sermaye kazancı vergisine tabidir: Nisan 2023 itibarıyla, Birleşik Krallık'ta dijital varlıkların satışından, bir kriptonun diğeriyle değiştirilmesinden kaynaklanan kripto kazançları ve ödemeler, aşağıdaki şartlara göre %20'ye kadar sermaye kazancı vergisine tabidir. kâr 6.000 £’un üzerindedir.





Madencilik ödülleri ve airdrop'lar gelir vergisine tabidir: Kripto madenciliği, airdrop'lar ve mal veya hizmetler için alınan kripto ödemelerinden elde edilen gelirler, gelir grubuna bağlı olarak %45'e kadar vergilendirilebilir.





DeFi staking ödülleri duruma göre vergilendirilir: 2022 tarihli Birleşik Krallık vergisine göre rehberlik DeFi stakinginden elde edilen gelirler birkaç faktöre göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.





Değersiz dijital varlık varlıkları veya kaybolan özel anahtarlar için ihmal edilebilir değer iddiaları: Birleşik Krallık'taki kripto sahipleri, varlıklarının değersiz hale gelmesi veya dijital cüzdanlarına erişimi kaybetmeleri durumunda ihmal edilebilir değer iddialarında bulunma seçeneğine de sahiptir.





Singapur

Singapur, kripto vergi dostu rejimi sayesinde Asya'nın önde gelen kripto merkezlerinden biri olarak ortaya çıktı. En önemlisi, ülke kripto varlıklarından elde edilen sermaye kazançlarını vergilendirmiyor. Bununla birlikte, bireylerin profesyonel olarak dijital varlık ticareti yapması durumunda, karlarını gelir olarak Singapur Gelir İdaresi'ne (IRAS) bildirmeleri gerekmektedir.





Singapur'daki diğer kripto vergi yapıları şunları içerir:

Bitcoin madenciliği vergileri niteliğine göre değişiklik gösterebilir: Hobi olarak Bitcoin madenciliği yapan kişiler vergiye tabi değildir ancak bunu iş olarak yapanların gelirlerini beyan etmeleri ve vergi dilimlerine göre vergi ödemeleri gerekebilir.





300 SGD'nin üzerindeki stake etme ve borç verme ödülleri vergiye tabidir: Yıllık 300 SGD'nin üzerinde kazanan DeFi ve NFT stakerları, kazançları üzerinden gelir vergisine tabidir.





Kripto ödemeleri %8'lik mal ve hizmet vergisinden muaftır: IRAS, kriptoyla ödenen mal ve hizmetleri 'takas işlemleri' olarak görür, dolayısıyla bu işlemleri fiat satın alımlarından alınan %8 vergiden muaf tutar.





Kripto kayıpları vergiden düşülebilir: Singapur'da dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren bireyler veya işletmeler, gelirin bir parçası olması durumunda vergi amaçlı zararları düşebilirler.





Japonya

Japonya, BTC veya ETH gibi kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak tanımıyor. Ulusal Vergi Dairesi'nin (NTA) Tax adlı yayınında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, yerleşik kişilerin dijital varlıklardan elde edilen gelirleri yıllık vergi beyannamelerinde bildirmeleri gerekmektedir. Cevap No. 1524. Kripto kazançları gelir vergisi kapsamında sınıflandırılıyor ve istihdam gelirlerine benzer vergi oranlarına tabi tutuluyor.





Vergiler %5 ile %45 arasında değişmektedir: Dijital varlıkların satışından, bir kriptonun diğeriyle değiştirilmesinden, ödemelerden, maaşlardan, madencilik ödüllerinden ve airdroplardan elde edilen kripto kazançları %45'e kadar çeşitli vergilere (zatsu-shotoku) tabidir. kişinin gelir grubuna bağlıdır.

%10 zorunlu konut vergisi oranı: Japonya, gelir vergisine ek olarak, kripto kullanıcılarının sırasıyla %4 ve %6 valilik ve belediye vergi oranlarından oluşan %10 konut vergisi oranı ödemesini şart koşuyor.





Kişinin cüzdanları arasında kripto transferi vergiye tabi değildir: Vergiye tabi bir olayın meydana geldiği tek durum, kişinin elindeki kripto paraları bir nedenden dolayı tasfiye ettiği zamandır.





Avustralya

Avustralya Vergi Dairesi (ATO) kriptoyu mülk olarak sınıflandırır ve dünyadaki en ilerici vergi daireleri arasındadır. ATO, 2019'dan beri kendi yetki alanı dahilinde vergi uyumluluğunu sağlamak için dijital hizmet sağlayıcılarla (DSP'ler) işbirliği içinde kripto işlemlerini izliyor.





ABD'ye benzer şekilde ATO, dijital varlık kazançlarına gelir veya sermaye kazancı vergisi uyguluyor. Tüccarlar için birincisi, bir işletme işlettikleri kabul edildiğinden geçerlidir; uzun vadeli yatırımcılar ise sermaye kazanç vergisine (CGT) tabidir.





Vergilendirilebilir Sermaye Kazanımı Etkinlikleri: bir kriptoyu diğeriyle takas etmek, kriptoyu itibari paraya dönüştürmek, kripto aracılığıyla satın alma yapmak ve kripto para birimlerini hediye etmek.









Gelir Vergisi Olayları: maaşlar, ücretler ve mal veya hizmetler için kripto ödemeleri alma.

12 ay boyunca tutulan dijital varlıklar için CGT'de %50 indirim: Varlıklarını bir yıldan fazla bir süredir elinde bulunduran Avustralya'daki bireysel kripto yatırımcıları %50 indirimden yararlanabilir.

Sermaye kayıpları sermaye kazançlarını dengeliyor: Kripto satışlarından zarar gören dijital varlık sahipleri, bunu ATO'nun onayı ile sermaye kazançlarını dengelemek için kullanabilirler.





18.200 Doların altındaki kazançlar için %0 gelir vergisi: Gelir vergisi oranı düşük gelirli kişiler için uygundur ancak 51.667 Dolar + 180.000 Doların üzerindeki fazlalığın %45'i kadar yüksek olabilir.





Kripto Vergi Cennetleri

Buna göre sıralama Coincub tarafından gelir vergisi, sermaye kazançları vergisi, gelir vergisi için vergi eşikleri, uzun vadeli yatırımlar için vergi muafiyetleri ve diğer kripto vergi indirimleri gibi çeşitli faktörlere dayanarak, önde gelen kripto vergi cennetlerinden bazıları şunlardır:





Bahamalar - Vergi cenneti olarak bilinen Bahamalar, hem denizaşırı kuruluşlara hem de kripto para birimindeki bireysel yatırımcılara avantajlı vergi imtiyazları sunuyor. Katma değer vergisi ve mülkiyet vergilerine bağımlı olan ülke, kripto kazançlarına sıkı vergiler koyma konusunda çok az eğilim gösteriyor.



Bermuda - Bu Britanya denizaşırı bölgesi, geleneksel vergi ödemeleri ve devlet hizmetleri için USD Coin'i (USDC) kabul etmektedir ve şu anda dijital varlık işlemleri veya varlıkları üzerinden gelir, sermaye kazancı veya stopaj vergisi uygulamamaktadır.



Birleşik Arap Emirlikleri - BAE'nin federal gelir vergisi yapısı yoktur; bireysel emirlikler kendi vergi kararnamelerini belirler. BAE bölgede lider bir kripto merkezi olmaya çalışırken, şimdilik bireysel kripto kazançları büyük ölçüde vergiden muaf kalıyor.



Malta - 'Blockchain Adası' olarak bilinen, hem amatör hem de profesyonel kripto yatırımcılarını cezbeden çeşitli vergi yapıları sunmaktadır. Kripto ticareti %35 oranında vergilendirilse de, doğru yapılanma ile bu önemli ölçüde azaltılabilir.



Tayvan - Bu küçük ada devleti, kripto üzerinde herhangi bir sermaye kazancı vergisi uygulamamaktadır ve yıllık 6,7 milyon NT$ tutarında vergiden muaf önemli bir ödeneğe sahiptir. Ayrıca yurt dışı gelirlere sabit %20 vergi oranı uyguluyor.







