Giám đốc câu chuyện

Tất cả chúng ta đều là những nhà đầu cơ. Mỗi khoảnh khắc chúng ta tồn tại trong vũ trụ này đều chứa đầy sự không chắc chắn. Trong nỗ lực vượt qua sự tồn tại không thể đoán trước, bộ não của chúng ta liên tục xây dựng một bản đồ xác suất về môi trường của chúng ta. Hành động của chúng ta không dựa trên sự thật mà dựa trên khả năng nhận thức được về các kết quả khác nhau.





Một ví dụ đơn giản áp dụng cho sự tồn tại của tôi là nguy cơ gây ra trận tuyết lở khi trượt tuyết. Những đường chạy bột thú vị nhất ở vùng hẻo lánh nằm trên các góc từ 35° đến 40°. Đây cũng là độ dốc hoàn hảo cho một trận tuyết lở. Trước khi ghé vào, hướng dẫn viên của tôi đánh giá khả năng xảy ra tuyết lở, dựa trên điều kiện thời tiết và tuyết quan sát được. Hướng dẫn của tôi cũng dựa trên những quan sát gần đây của những hướng dẫn viên khác đã trượt tuyết trong cùng khu vực. Nếu rủi ro quá cao, chúng tôi sẽ không trượt tuyết.





Một ví dụ thông thường hơn là nên đi thang máy hay cầu thang bộ. Cái trước nhanh hơn cái sau. Tuy nhiên, thang máy là thiết bị cơ khí đôi khi bị hỏng và hỏng hóc có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Bạn đánh giá giá trị mong đợi (xác suất * kết quả), cho dù bạn có ý thức được điều đó hay không, về thời gian và công sức tiết kiệm được khi đi thang máy lên 30 tầng, dựa trên niềm tin của bạn về khả năng bị thương hoặc tử vong so với việc đi bộ lên cầu thang đây là một phương thức di chuyển ít rủi ro hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn và mệt mỏi hơn.





Bạn đang đánh bạc với cuộc sống của mình từng giây từng ngày. Đó không phải là điều xấu; nó chỉ là bản chất của việc con người không có khả năng dự đoán tương lai một cách hoàn hảo. Và đó sẽ là một sự tồn tại khủng khiếp biết bao nếu chúng ta biết chính xác tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thích sự không hoàn hảo của chúng tôi hơn.





Câu chuyện bạn kể với chính mình về những hành động nhất định sẽ cho biết nhận thức của bạn về rủi ro của chúng. Tôi sẽ gọi đây là câu chuyện. Đối với những sinh vật xã hội như con người, câu chuyện chủ yếu được tạo ra thông qua “trí tuệ” của đám đông. Dù tốt hay xấu, những câu chuyện mạnh mẽ nhất là những câu chuyện mà mọi người đều tin tưởng.





Câu chuyện cũng được tạo ra bởi sự thật khách quan. Trong hầu hết các trường hợp, sự thật là những sự kiện riêng biệt cho thấy mức độ rủi ro của một số hành vi nhất định. Có một thực tế là tuyết lở xảy ra phổ biến hơn ở độ cao 40°. Có một thực tế là đã có người bị thương hoặc tử vong khi đi thang máy.





Cuộc trò chuyện chung và sự thật khách quan kết hợp với nhau để tạo ra câu chuyện. Mặc dù sự thật là tuyệt vời, nhưng với tư cách cá nhân, việc biết chính xác số người tử vong trên thang máy trên tổng số lần đi thang máy từng được thực hiện là một thách thức. Cũng rất khó để biết số lượng người trượt tuyết đã chết trong trận tuyết lở ở độ cao 40° trên tổng số lần trượt tuyết trên một con dốc tương tự. Trong trường hợp chúng tôi không có khả năng xác định dữ liệu thống kê chính xác, chúng tôi phải dựa vào người khác.





Nó đi một cái gì đó như thế này.





Lở tuyết:





Tôi biết tuyết lở ở khía cạnh này phổ biến hơn. Nhưng người hướng dẫn của tôi, người có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo về cách xác định sườn dốc nào dễ bị tuyết lở, tin rằng đường đặc biệt này an toàn. An toàn không có nghĩa là sẽ không có tuyết lở; an toàn ngụ ý xác suất xảy ra tuyết lở đủ thấp để có thể chấp nhận được. Vì vậy, vì tôi tin tưởng vào hệ thống huấn luyện được phát triển từ kinh nghiệm của hàng nghìn hướng dẫn viên leo núi theo thời gian nên tôi sẽ theo anh ấy xuống con dốc này.





Thang máy:





Tôi biết rằng đi thang máy còn nguy hiểm hơn đi cầu thang bộ. Nhưng những người khác đang đi thang máy. Nếu mọi người khác đều đi thang máy thì nó phải an toàn. Mọi người không thể sai cùng một lúc. Ngoài ra, còn có các quy chuẩn xây dựng được tạo ra bằng kinh nghiệm của các kỹ sư đã qua đào tạo và thang máy này đã được chứng nhận là an toàn. Vì vậy, tin tưởng vào chuyên môn của những kỹ sư mà tôi chưa từng gặp và sự thông thái của đám đông, tôi cảm thấy an toàn khi đi thang máy.





Cách chúng ta ấn định xác suất không phụ thuộc vào các sự kiện hay công nghệ mà phụ thuộc vào nhận thức của chúng ta về các sự kiện và mức độ tốt của công nghệ. Những nhận thức này dựa trên những gì những người khác, những người mà chúng ta cho rằng biết nhiều hơn chúng ta do được đào tạo và kinh nghiệm, nói là sự thật hoặc nói là công nghệ tốt.





Tiền điện tử:





Để gắn điều này vào tiền điện tử, hãy xem xét những điều sau. Giả sử một dự án mới tuyên bố giải quyết vấn đề bằng công nghệ mới. Vấn đề mà họ tuyên bố sẽ giải quyết đã được nhiều người biết đến và mã thông báo của các dự án khác đang cố gắng giải quyết vấn đề này được đánh giá cao. Bạn tin rằng các kỹ sư của dự án đủ thông minh và tài năng để giải quyết vấn đề này. Bạn tin điều này bởi vì các kỹ sư khác đã khởi động các dự án tiền điện tử thành công đang tư vấn cho họ. Bạn cũng tin tưởng vào đội vì họ đã tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng chuyên về công nghệ và có kinh nghiệm làm việc trước đây tại các công ty công nghệ thành công. Bởi vì câu chuyện mạnh mẽ (câu chuyện + công nghệ) nên bạn đầu tư. Nhưng đào sâu hơn vào quá trình suy nghĩ của bạn, điều gì quan trọng hơn: câu chuyện hay công nghệ?





Câu chuyện. Câu chuyện quan trọng hơn công nghệ. Xác suất thành công mà bạn cảm nhận được dựa trên những gì người khác nói về vấn đề và những gì người khác nói về năng lực kỹ thuật của nhóm. Trong rất ít trường hợp, bạn chỉ có khả năng đánh giá công nghệ ở cấp độ cơ bản. Đó là lý do tại sao bạn tin tưởng những người khác mà bạn tin là có thông tin tốt hơn mình để báo hiệu liệu công nghệ có khả năng giải quyết vấn đề cao hay không.





Mặc dù kỹ năng công nghệ của bạn thường không đủ để đánh giá dự án một cách chính xác nhưng bạn có thể dễ dàng hiểu được câu chuyện có hay hay không. Một câu chuyện hay là câu chuyện được nhiều người kể cho nhau nghe. Tất nhiên sẽ thật tuyệt nếu câu chuyện được kể theo hướng tích cực. Ví dụ: “Tất cả các nhà giao dịch bán lẻ sẽ chuyển từ CEX sang DEX trong chu kỳ này”. Nhưng ngay cả khi câu chuyện được nói đến một cách tiêu cực: “Không đời nào các nhà giao dịch bán lẻ lại rời CEX để chuyển sang DEX.”, thì câu chuyện về sự chuyển đổi khối lượng giao dịch từ CEX sang DEX vẫn đang được lan truyền. Tôi không quan tâm liệu mọi người có tin vào câu chuyện hay không; Tôi chỉ muốn họ kể một biến thể tích cực hoặc tiêu cực của nó. Bởi vì bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi mua lâu hơn là bán khống, sự lạc quan sẽ chiến thắng sự bi quan trong suốt chu kỳ. Đó chỉ là cách bộ não con người được kết nối.

Công việc của tôi là gì?

Mặc dù chức danh chính thức của tôi là Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, nhưng tôi nên đổi nó thành Giám đốc Câu chuyện. Tôi kể chuyện. Câu chuyện càng hay và ngắn gọn thì tốc độ lan truyền càng nhanh. Độ lan truyền của câu chuyện càng lớn thì càng có nhiều token bên cạnh câu chuyện đó sẽ được đánh giá cao về giá trị.





Công nghệ không thành vấn đề!





Các chuyên gia tài chính tại Maelstrom đều tốt nghiệp với bằng tài chính tại Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Tôi không có kế hoạch theo cách đó; nó vừa mới xảy ra. Mặc dù chúng tôi hiểu các ứng dụng tiềm năng của công nghệ mật mã và chuỗi khối nhưng chúng tôi không phải là nhà mật mã, chuyên gia mạng phân tán hoặc có kiến thức sâu về khoa học máy tính kỹ thuật. Khi thực hiện các giao dịch, chúng tôi thuê những người có kỹ năng đó thuê ngoài công việc thẩm định công nghệ.





Những người khác có thể là công ty VC dẫn đầu hoặc những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn trong vòng bán mã thông báo trước. Một số có thể là cố vấn kỹ thuật có uy tín cao của dự án. Trong trường hợp không có các loại trình xác thực này, chúng ta có thể cảm thấy thoải mái với công nghệ này vì những người sáng lập đã đưa ra các dự án thành công và thành công, ý tôi là các ứng dụng đã được nhiều dự án tiền điện tử sử dụng trong quá khứ.





Công việc của chúng tôi là xác định dự án nào có xác suất thành công cao nhất theo chiều dọc của câu chuyện. Thành công phụ thuộc vào một câu chuyện vĩ mô và vi mô lan rộng và xa. Bạn kiếm được nhiều tiền nhất từ một mã thông báo gắn liền với một câu chuyện để chuyển từ trạng thái được coi là “không bao giờ” thành “có thể” xảy ra.





Tôi thà đầu tư vào một mã thông báo có xác suất thành công được nhận biết là 0,01% có câu chuyện trong giai đoạn tăng trưởng của tính lan truyền hơn là mã thông báo có xác suất thành công được nhận biết là 50% nhưng có câu chuyện đã đạt đến giai đoạn hiểu biết phổ biến. Nếu xác suất thành công tăng từ 0,01% lên chỉ 1% vì câu chuyện nhanh chóng lây nhiễm vào tâm trí nhiều người, tôi sẽ nhân gấp 100 lần số tiền của mình. Nhưng cách duy nhất để tôi kiếm được gấp 100 lần số tiền của mình bằng mã thông báo có xác suất thành công được nhận thấy ở mức 50% là kết quả thực tế, ở bất kỳ định dạng nào có liên quan đến dự án đó, đều đáng kinh ngạc đến mức sự tăng trưởng đến từ kết quả được quan sát thay vì nhận thức ngày càng tăng của sự thành công trong tương lai.





Câu chuyện vĩ mô nói lên một xu hướng được quan sát và cách dự án này sẽ tận dụng nó. Đó là một câu chuyện hơn là một xu hướng bởi vì chúng tôi đang thực hiện một chuyển động nhỏ và ngoại suy tác động của nó sâu hơn đến một tương lai không chắc chắn. Câu chuyện vĩ mô: “Khối lượng giao dịch phái sinh bán lẻ đang chuyển từ CEX sang DEX.” BitPerp đang xây dựng DEX hoán đổi vĩnh viễn (perp). Mã thông báo của BitPerp sẽ tăng vọt vì câu chuyện vĩ mô của nó hiện chưa được nhiều người biết đến nhưng có khả năng lan truyền để lây nhiễm vào tâm trí nhiều người.





Câu chuyện vi mô nói lên lý do tại sao dự án cụ thể này sẽ là dự án tốt nhất trong số tất cả những dự án cạnh tranh trong một câu chuyện vĩ mô cụ thể. Câu chuyện vi mô: “BitPerp được cố vấn bởi Arthur Hayes, người đã giúp phát minh ra hoán đổi vĩnh viễn.” Khi những người khác nghe tin Arthur có liên quan, họ cho rằng dự án sẽ nhận được một số lời khuyên hữu ích để giúp họ đạt được thành tích tốt nhất trong tất cả các dự án cạnh tranh khác.





Blog này thường là về những câu chuyện vĩ mô. Hầu hết, tôi đang kể những câu chuyện về những tên trộm ngân hàng trung ương và các chính trị gia đang hủy hoại giá trị của thời gian và sức lao động của con người bằng cách in tiền định danh. Tôi đang kể câu chuyện về việc Bitcoin và hệ sinh thái tiền điện tử là liều thuốc giải độc cho hành vi trộm cắp nhân phẩm có tổ chức này như thế nào. Nhưng khi tôi viết một cuốn sách giao dịch, tôi cũng kể những câu chuyện vi mô về các xu hướng trong tiền điện tử cũng như việc các đồng tiền và mã thông báo mà tôi đã chọn sẽ tăng giá như thế nào khi có nhiều người tin và nghe về câu chuyện được đề cập.





Tôi không viết những câu chuyện vi mô chuyên sâu thường về các token cụ thể ngoài Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, đó là thời điểm thị trường tăng giá. Tôi đã đặt nền móng cho những động lực quan trọng sẽ thúc đẩy việc sử dụng và áp dụng tiền điện tử; đã đến lúc phải cất túi của tôi rồi.

Kết quả

Liệu kết quả có quan trọng không, và theo đó, ý tôi là sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch, tổng giá trị bị khóa, số lượng ví duy nhất, v.v., có quan trọng không? Đúng, chúng quan trọng, nhưng tầm quan trọng của chúng đối với giá của token khác nhau tùy thuộc vào phần nào của vòng đời cường điệu mà bạn đang đầu tư.





Khi đầu tư vào một câu chuyện/xu hướng mà bạn tin rằng sẽ đi từ “không bao giờ” đến “có thể” xảy ra, tầm quan trọng của lực kéo của dự án là thấp. Thị trường không kỳ vọng nhiều vì thị trường tin rằng token này gắn liền với một xu hướng khó có thể phát triển trong tương lai. Vì vậy, ngay cả những kết quả tầm thường cũng được coi là đột phá vì kỳ vọng quá thấp.





Khi đầu tư vào một câu chuyện/xu hướng mà bạn tin rằng sẽ đi từ “có thể” đến “chắc chắn” xảy ra, tầm quan trọng của lực kéo của dự án là rất cao. Kỳ vọng của thị trường rất cao vì họ tin vào một tương lai tươi sáng. Những gì được coi là kết quả đáng kinh ngạc trong giai đoạn trước lại được coi là tầm thường trong giai đoạn này. Kết quả tuyệt vời là chưa đủ; trong giai đoạn này, một dự án phải thực sự mang tính cách mạng để đáp ứng được kỳ vọng.

Giờ kể chuyện Shitcoin

Mục đích của bài tiểu luận và bài tập tư duy này là cung cấp cho người đọc cái nhìn về khuôn khổ khái niệm dẫn dắt Maelstrom. Trong những tháng tới, hầu hết các bài luận tôi viết sẽ tập trung vào các token cụ thể mà chúng tôi nắm giữ cũng như các câu chuyện vĩ mô và vi mô của chúng. Những token này đã ra mắt hoặc sắp ra mắt công chúng, và do đó, tôi đang cố gắng truyền bá câu chuyện này một cách rộng rãi. Tôi không quan tâm liệu bạn có mua hay bán bất kỳ token nào được nói đến hay không. Tôi quan tâm đến việc tôi trình bày một câu chuyện khiêu khích và những lập luận ủng hộ để bạn thảo luận về nó theo cách tích cực hoặc tiêu cực với người khác.





Tôi biết mình đã thành công khi đọc được thông tin sau trên mạng xã hội:\

“Bạn đã đọc bài luận mới nhất của Arthur chưa? Trời ạ, gã đó là một tên ngốc. Không có chuyện Pendle sẽ trở thành nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, vượt qua Binance. Tôi thậm chí còn không biết hoán đổi lãi suất là gì, cũng như bất kỳ sự thoái hóa nào khác trong tiền điện tử.”





Hoặc





“Bạn đã đọc bài luận mới nhất của Arthur chưa? Chết tiệt, không ai trong chúng ta sở hữu đủ ETH. Tether đang đi xuống và ETH chắc chắn sẽ trở thành stablecoin được chốt bằng USD hàng đầu.”





Dưới đây là ý tưởng sơ bộ về những câu chuyện vĩ mô và vi mô mà tôi dự định kể trong những tháng tới.





Khối lượng giao dịch phái sinh bán lẻ sẽ chuyển từ CEX sang DEX.

Các dự án được đề cập: dYdX, GMX và có thể là một thách thức khác



Việc ra mắt đặt cược ETH sẽ làm tăng khối lượng giao dịch hoán đổi lãi suất trên DeFi

Dự án được đề cập: Pendle



Có một cách để sử dụng những shitcoin có vốn hóa thị trường thấp trị giá hàng chục tỷ đô la để tăng cường khối lượng giao dịch phái sinh lượng tử DEX.

Dự án được đề cập: Krav



Thanh khoản trên chuỗi DEX sẽ được cung cấp bởi phần mềm trung gian giúp loại bỏ hoạt động trung gian hiện tại của các công ty tạo lập thị trường.

Dự án được đề cập: Elixir



Khi DEX trở thành địa điểm chính để khám phá giá, thì tầm quan trọng của các oracle trên chuỗi cung cấp giá thanh toán và thanh lý sẽ tăng lên.

Dự án được đề cập: Flare



Tại sao Tether và bất kỳ stablecoin nào sử dụng ngân hàng TradFi để lưu ký fiat sẽ phải đối mặt với áp lực và chúng ta có thể tạo ra các stablecoin được chốt bằng fiat mà không cần dựa vào TradFi.

Dự án được đề cập: ETH



Làm thế nào để giải quyết việc kết nối tài sản xuyên chuỗi mà không cần xây dựng cầu nối.

Dự án được đề cập: Axelar

Mùa gặt

Hiện tại, sự chú ý và năng lượng đang đổ dồn vào số lượng Bitcoin đáng kinh ngạc mà các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Hoa Kỳ đang tích lũy. Điều này, cùng với một cuộc tranh luận về tiền fiat toàn cầu, sẽ đẩy Bitcoin lên một tầm cao không thể đo lường được về mặt tiền tệ fiat. Và ETH ETF sắp được niêm yết tại Hoa Kỳ cũng sẽ đẩy giá ETH lên cao hơn. Tôi đã có Bitcoin và Ether. Tôi có thể mua thêm một chút, nhưng nhìn chung trọng tâm của tôi đang chuyển sang shitcoin.





Có token nào tôi có thể mua sẽ hoạt động tốt hơn Bitcoin và thứ hai là Ether không? Đây là tỷ lệ vượt rào của Maelstrom. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách trở nên hiểu biết nhất có thể về một số dự án nhất định và kể những câu chuyện thú vị.