Baş Hikaye Görevlisi





Aşağıda ifade edilen görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, yatırım kararlarının alınmasına temel oluşturmamalı, yatırım işlemleri yapılmasına yönelik tavsiye veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.





Hepimiz spekülatörüz. Bu evrende var olduğumuz her an belirsizlikle doludur. Tahmin edilemeyen bir varoluşun içinden geçmeye çalışırken beynimiz sürekli olarak çevremizin olasılıksal bir haritasını oluşturur. Eylemlerimiz gerçeklere değil, çeşitli sonuçlara ilişkin algılanan olasılıklara dayanmaktadır.





Benim varoluşum için geçerli olan basit bir örnek, kayak yaparken çığ tetikleme riskidir. Dağlık bölgedeki en keyifli barut koşuları 35° ila 40° arasındaki sahalarda yapılır. Bu aynı zamanda çığ için mükemmel bir eğimdir. Rehberim, içeri girmeden önce gözlemlenen kar ve hava koşulları göz önüne alındığında çığ olasılığını değerlendiriyor. Rehberim aynı bölgede kayak yapan diğer rehberlerin son gözlemlerine de dayanıyor. Risk çok yüksekse kayak yapmayız.





Daha gündelik bir örnek, asansörü mü yoksa merdivenleri mi kullanacağımızdır. Birincisi ikincisinden daha hızlıdır. Ancak asansörler bazen arızalanan mekanik cihazlardır ve arızalanması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir. Yaralanma veya ölüm ihtimaline dair inancınız göz önüne alındığında, merdivenlerden yukarı çıkmaya karşı, bilinçli olsanız da olmasanız da, asansörle 30 kat yukarı çıkarak tasarruf ettiğiniz zaman ve çabanın beklenen değerini (olasılık * sonuç) değerlendirirsiniz. Bu daha az riskli bir seyahat şeklidir ancak çok daha uzun sürer ve daha yorucudur.





Her günün her saniyesinde hayatınla kumar oynuyorsun. Bu kötü bir şey değil; insanlığın geleceği mükemmel bir şekilde tahmin edememesinin özü budur. Ve geleceğin nasıl gelişeceğini tam olarak bilseydik, bu ne kadar berbat bir varoluş olurdu. Kusurumuzu tercih ederim.





Belirli eylemler hakkında kendinize anlattığınız hikaye, onların risklerine ilişkin algınızı bilgilendirir. Ben buna anlatı diyeceğim. İnsanlar gibi sosyal varlıklar için anlatı öncelikle kalabalığın “bilgeliği” aracılığıyla yaratılır. İyi ya da kötü, en güçlü hikayeler herkesin inandığı hikayelerdir.





Anlatı aynı zamanda nesnel gerçekler tarafından yaratılmıştır. Gerçekler çoğu durumda belirli davranışların riskliliğine işaret eden münferit olaylardır. Çığların 40° eğimde daha yaygın olduğu bir gerçektir. Asansöre binerken insanların yaralandığı veya öldüğü bir gerçek.





Ortak konuşmalar ve nesnel gerçekler bir anlatıyı oluşturmak için birleşiyor. Gerçekler harika olsa da, bir insan olarak şimdiye kadar yapılan toplam yolculuk sayısı üzerinden asansörde meydana gelen ölümlerin kesin sayısını bilmek zordur. Benzer bir eğimde yapılan toplam koşu sayısı üzerinden 40°'lik bir sahada çığ nedeniyle ölen kayakçı sayısını bilmek de zordur. Kesin aktüeryal verileri tespit etme yeteneğimizin yokluğunda başkalarına güveniriz.





Şöyle bir şey oluyor.





Çığlar:





Bu tür yönlerdeki çığların daha yaygın olduğunu biliyorum. Ancak hangi yamaçların çığa yatkın olduğunun nasıl belirleneceği konusunda geniş deneyime ve eğitime sahip olan rehberim, bu özel hattın güvenli olduğuna inanıyor. Güvenli olması çığ olmayacağı anlamına gelmez; Güvenli, çığ olasılığının kabul edilebilir olacak kadar düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle binlerce dağcılık rehberinin zaman içinde edindiği tecrübelerle gelişen eğitim sistemine olan güvenimden dolayı, bu yokuşta onu takip edeceğim.





Asansörler:





Asansöre binmenin merdivenleri çıkmaktan daha tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama herkes asansöre biniyor. Eğer herkes asansöre biniyorsa, o zaman güvenli olmalı. Herkes aynı anda yanılıyor olamaz. Ayrıca eğitimli mühendislerin tecrübelerinden yararlanılarak oluşturulmuş bina yönetmelikleri de mevcut olup, bu asansörün güvenli olduğu belgelenmiştir. Bu nedenle hiçbir zaman tanışmayacağım mühendislerin uzmanlığına ve kalabalığın bilgeliğine güvenerek asansöre binerken kendimi güvende hissediyorum.





Olasılıkları atama şeklimiz gerçeklere veya teknolojiye değil, gerçeklere ilişkin algımıza ve teknolojinin ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Bu algılar, eğitimleri ve tecrübeleri nedeniyle bizden daha çok şey bildiğini varsaydığımız diğer insanların gerçekler mi yoksa iyi teknoloji mi söylediklerine dayanmaktadır.





Kripto:





Bunu kriptoya bağlamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Yeni bir projenin, yeni teknolojiyi kullanarak bir sorunu çözmeyi iddia ettiğini varsayalım. Çözdüklerini iddia ettikleri sorun iyi biliniyor ve bu sorunu çözmeye çalışan diğer projelerin jetonları oldukça değerli. Proje mühendislerinin bu sorunu çözebilecek kadar akıllı ve yetenekli olduğuna inanıyorsunuz. Başarılı kripto projeleri başlatan diğer mühendislerin onlara tavsiyelerde bulunması nedeniyle buna inanıyorsunuz. Ayrıca ekibe güveniyorsunuz çünkü teknoloji odaklı saygın üniversitelerden mezun olmuşlar ve başarılı teknoloji şirketlerinde daha önce iş tecrübesine sahipler. Anlatım güçlü olduğundan (hikaye + teknoloji) yatırım yaparsınız. Ancak düşünce sürecinizin derinliklerine inerseniz hangisi daha önemli: hikaye mi yoksa teknoloji mi?





Hikaye. Hikaye teknolojiden daha önemli. Algılanan başarı olasılığınız, diğer insanların sorun hakkında söylediklerine ve diğer insanların ekibin teknik yeterliliği hakkında söylediklerine bağlıdır. Çok az durumda, teknolojiyi yalnızca temel düzeyde değerlendirme yeteneğine sahip olursunuz. Bu nedenle, teknolojinin sorunu çözme olasılığının yüksek olup olmadığına dair sinyal verme konusunda sizden daha iyi bilgi sahibi olduğuna inandığınız başkalarına güveniyorsunuz.





Teknik becerileriniz genellikle projeyi doğru bir şekilde değerlendirmek için yetersiz olsa da bir hikayenin iyi olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. İyi bir hikaye, giderek daha fazla insanın birbirine anlattığı hikayedir. Tabii ki hikayenin olumlu bir şekilde konuşulması harika. Örneğin, "Tüm perakende tüccarlar bu döngüde CEX'lerden DEX'lere geçiş yapacak." Ancak hikaye olumsuz şekilde konuşulsa bile: "Perakende tüccarlarının CEX'lerden DEX'lere geçmesine imkan yok.", ticaret hacminin CEX'ten DEX'e geçiş hikayesi hala yayılıyor. İnsanların hikayeye inanıp inanmaması umurumda değil; Sadece bunun olumlu ya da olumsuz bir versiyonunu anlatmalarını istiyorum. Uzun olmakla kısa olmaktan daha fazla para kazandığınız için, döngü boyunca iyimserlik kötümserliğe galip gelecektir. İnsan beyni bu şekilde yapılandırılmıştır.

İşim nedir?

Resmi unvanım Maelstrom'da Baş Yatırım Görevlisi olsa da onu Baş Hikaye Görevlisi olarak değiştirmeliyim. Hikayeler anlatıyorum. Hikaye ne kadar iyi ve kısa olursa o kadar hızlı yayılır. Hikayenin viralitesi ne kadar yüksek olursa, o hikayenin yanındaki jetonların değeri de o kadar artacaktır.





Teknolojinin hiçbir önemi yok!





Maelstrom'daki finans uzmanlarının tümü, Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi'nden finans dereceleriyle mezun oldu. Bunu bu şekilde planlamamıştım; henüz oldu. Kriptografik ve blockchain teknolojisinin potansiyel uygulamalarını anlasak da, kriptograflar, dağıtılmış ağ uzmanları değiliz veya derin teknik bilgisayar bilimi bilgisine sahip değiliz. Anlaşma yaptığımızda, teknik durum tespitini bu becerilere sahip diğer kişilere yaptırıyoruz.





Diğerleri lider VC firması veya satış öncesi token turundaki nitelikli melekler olabilir. Bazıları projenin son derece saygın teknik danışmanları olabilir. Bu tür doğrulayıcıların yokluğunda teknoloji konusunda rahat olabiliriz çünkü kurucular başarılı projeler başlattılar ve başarılı derken geçmişte birçok kripto projesi tarafından kullanılan uygulamaları kastediyorum.





Bizim işimiz, hikaye dikeyine göre hangi projenin en iyi başarı olasılığına sahip olduğunu tespit etmektir. Başarı, geniş ve uzaklara yayılan makro ve mikro hikayeye bağlıdır. En fazla parayı, "hiçbir zaman" olarak algılanmaktan "belki" gerçekleşmesine geçiş için bir hikayeye eklenen jetondan kazanırsınız.





Algılanan başarı olasılığı %50 olan ancak ortak bilgi aşamasına ulaşmış bir hikayeye sahip bir token yerine, viralliğin büyüme aşamasında bir hikayesi olan, algılanan başarı olasılığı %0,01 olan bir tokena yatırım yapmayı tercih ederim. Başarı olasılığı %0,01'den sadece %1'e yükselirse çünkü hikaye hızla birçok kişinin zihnini etkiler, ben paramın 100 katını veririm. Ancak başarı olasılığı %50 olarak algılanan bir token ile paramı 100 katına çıkarmanın tek yolu, o projeyle ilgili format ne olursa olsun, gerçek sonuçların o kadar şaşırtıcı olmasıdır ki, büyüme artan bir algıdan ziyade gözlemlenen sonuçlardan gelir. gelecekteki başarının.





Makro hikaye, gözlemlenen bir trendden ve bu projenin bundan nasıl yararlanacağından bahsediyor. Bu bir trendden çok bir hikaye çünkü küçük bir hareketi alıyoruz ve etkisini belirsiz bir geleceğe doğru tahmin ediyoruz. Makro Hikaye: “Perakende türev işlem hacmi CEX'lerden DEX'lere kayıyor.” BitPerp kalıcı (perp) bir takas DEX'i inşa ediyor. BitPerp'in tokeni yükselişe geçecek çünkü makro hikayesi şu anda iyi bilinmiyor ancak birçok zihni etkileme potansiyeline sahip.





Mikro hikaye, bu özel projenin neden belirli bir makro hikaye içinde yarışan tüm projeler arasında sınıfının en iyisi olacağını anlatıyor. Mikro Hikaye: “BitPerp, sürekli takasın icat edilmesine yardımcı olan Arthur Hayes tarafından tavsiye ediliyor.” Diğerleri Arthur'un işin içinde olduğunu duyunca, projenin diğer tüm rakip projelerden daha iyi olmasına yardımcı olacak harika tavsiyeler alacağını varsayıyorlar.





Bu blog genellikle makro hikayeler hakkındadır. Çoğu zaman, fiat para basarak zamanın değerini ve insan emeğini yok eden hırsız merkez bankacıları ve politikacılar hakkında hikayeler anlatıyorum. Bitcoin ve kripto ekosisteminin, insan onurunun bu organize hırsızlığına nasıl panzehir olduğunun hikayesini anlatıyorum. Ancak bir ticaret kitabı işlettiğim için, aynı zamanda kriptodaki trendler hakkında mikro hikayeler de anlatıyorum ve daha fazla insan söz konusu hikayeye inanıp duydukça seçtiğim coin ve tokenlerin fiyatlarının nasıl artacağını da anlatıyorum.





Çoğunlukla Bitcoin ve Ethereum dışındaki belirli tokenlar hakkında derinlemesine mikro hikayeler yazmıyorum. Ama şimdi boğa piyasası zamanı sürtükler. Kripto kullanımını ve benimsenmesini yönlendirecek önemli güçlerin temelini attım; Çantalarımı sallamanın zamanı geldi.

Sonuçlar

Sonuçlar, yani işlem hacmindeki büyüme, kilitlenen toplam değer, benzersiz cüzdan sayısı vb. önemli mi? Evet, önemlidirler, ancak bir tokenın fiyatı açısından önemleri, yatırım yaptığınız abartılı yaşam döngüsünün hangi kısmına bağlı olarak farklılık gösterir.





"Hiç"ten "belki"ye geçeceğine inandığınız bir hikayeye/trend'e yatırım yaparken, projenin ilgi çekiciliğinin önemi düşüktür. Piyasa fazla bir şey beklemiyor çünkü piyasa bu tokenın gelecekte büyümesi muhtemel olmayan bir trende bağlı olduğuna inanıyor. Bu nedenle, beklentiler çok düşük olduğu için vasat sonuçlar bile çığır açıcı olarak görülüyor.





“Belki”den “kesinlikle” gerçekleşeceğine inandığınız bir hikayeye/trend'e yatırım yaparken, projenin ilgi çekmesinin önemi yüksektir. Piyasanın beklentileri yüksek çünkü parlak bir geleceğe inanıyorlar. Önceki aşamada akıllara durgunluk veren sonuçlar, bu aşamada vasat olarak değerlendiriliyor. Şaşırtıcı sonuçlar yeterli değil; Bu aşamada bir projenin beklentileri karşılayabilmesi için gerçekten devrim niteliğinde olması gerekir.

Shitcoin Hikaye Zamanı

Bu makalenin ve düşünce egzersizinin amacı okuyuculara Maelstrom'a rehberlik eden kavramsal çerçeveye ilişkin bir bakış açısı sağlamaktır. Önümüzdeki aylarda yazdığım makalelerin çoğu, elimizde bulunan belirli tokenlara ve bunların makro ve mikro hikayelerine odaklanacak. Bu tokenlar piyasaya sürüldü veya yakında halka açık lansmanları olacak ve bu nedenle hikayeyi geniş ve uzaklara yaymaya çalışıyorum. Bahsedilen herhangi bir tokenı alıp satmanız umurumda değil. O kadar provokatif bir hikaye ve destekleyici argümanlar sunuyorum ki, bunu başkalarıyla olumlu ya da olumsuz bir şekilde tartışabilmenizi önemsiyorum.





Sosyal medyada şunları okuduğumda başarılı olduğumu biliyorum:\

“Arthur'un son makalesini okudun mu? Dostum, bu adam tam bir aptal. Pendle'ın Binance'i geride bırakarak kriptodaki en büyük türev ticaret platformu olmasının imkânı yok. Faiz oranı takasının ne olduğunu bile bilmiyorum, kriptodaki diğer bozulmaları da bilmiyorum.”





Veya





“Arthur'un son makalesini okudun mu? Lanet olsun, hiçbirimiz Ethena'ya yeterince sahip değiliz. Tether düşüyor ve Ethena kesinlikle ABD dolarına sabitlenmiş en iyi stablecoin olacak.”





Aşağıda önümüzdeki aylarda anlatmayı planladığım makro ve mikro hikayelerin kabaca bir özetini bulacaksınız.





Perakende türev işlem hacmi CEX'lerden DEX'lere kayacak.

Söz konusu projeler: dYdX, GMX ve muhtemelen başka bir rakip



ETH staking'in başlatılması, DeFi genelinde faiz oranı swap işlem hacimlerinde artışa yol açacak

Söz konusu proje: Pendle



DEX quanto türevlerinin işlem hacimlerini güçlendirmek için on milyarlarca dolar değerindeki düşük piyasa değeri olan boktan paraları kullanmanın bir yolu var.

Söz konusu proje: Krav



DEX'in zincir üstü likiditesi, piyasa yapıcı firmaların mevcut ürünlerine aracılık eden ara katman yazılımı tarafından sağlanacak.

Söz konusu proje: İksir



DEX'ler fiyat keşfi için birincil mekan haline geldikçe, takas ve tasfiye için fiyat sağlayan zincir üstü oracle'ların önemi artacaktır.

Söz konusu proje: Flare



Tether ve herhangi bir stablecoin'in fiat'ı saklamak için neden bir TradFi bankası kullanması baskıyla karşı karşıya kalacak ve biz de TradFi'ye güvenmeden fiat'a sabitlenmiş stablecoin'ler oluşturabiliriz.

Söz konusu proje: Ethena



Bir köprü inşa etmeden varlıkların zincirler arası köprülenmesi nasıl çözülür?

Söz konusu proje: Axelar

Hasat

Şu anda enerji ve dikkat, ABD'de listelenen spot ETF'lerin biriktirdiği şaşırtıcı miktarda Bitcoin üzerinde. Bu, küresel fiat değer kaybı partisiyle birlikte, Bitcoin'i fiat para birimi açısından akıl almaz boyutlara taşıyacak. Yaklaşan ABD'de listelenen Ether ETF de Ether fiyatlarını yükseltecek. Bitcoin'im ve Ether'im var. Biraz daha alabilirim ama genel olarak odağım Shitcoin'lere kayıyor.





Satın alabileceğim, Bitcoin'den ve ikincil olarak Ether'den daha iyi performans gösterecek tokenlar var mı? Bu Maelstrom'un engel oranıdır. Bunu, belirli projeler hakkında mümkün olduğunca bilgi sahibi olarak ve harika hikayeler anlatarak başarıyoruz.