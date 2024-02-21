Главный директор по истории





Любые мнения, выраженные ниже, являются личным мнением автора и не должны служить основой для принятия инвестиционных решений, а также не могут быть истолкованы как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках.





Мы все спекулянты. Каждое мгновение нашего существования в этой вселенной наполнено неопределенностью. Пытаясь преодолеть непредсказуемое существование, наш мозг постоянно строит вероятностную карту окружающей среды. Наши действия основаны не на фактах, а на предполагаемых вероятностях различных результатов.





Простой пример, применимый к моему существованию, — это риск схода лавины во время катания на лыжах. Самые приятные трассы в бэккантри расположены на участках с уклоном от 35° до 40°. Это также идеальный градиент для схода лавины. Прежде чем заехать, мой гид оценивает вероятность схода лавины, учитывая наблюдаемый снег и погодные условия. Мой гид также опирается на недавние наблюдения других гидов, катавшихся на лыжах в том же районе. Если риск слишком высок, мы не катаемся на лыжах.





Более банальный пример: воспользоваться ли лифтом или лестницей. Первое быстрее, чем второе. Однако лифты представляют собой механические устройства, которые иногда выходят из строя, а отказ может привести к серьезным травмам или смерти. Вы оцениваете ожидаемую ценность (вероятность * результат), осознаете вы это или нет, времени и усилий, сэкономленных при подъеме на лифте на 30 этажей, учитывая ваше убеждение в вероятности травмы или смерти, по сравнению с подъемом по лестнице. Это менее рискованный способ путешествия, но он занимает гораздо больше времени и более утомителен.





Вы рискуете своей жизнью каждую секунду каждого дня. Это неплохо; это просто суть неспособности человечества точно предсказать будущее. И каким ужасным было бы это существование, если бы мы точно знали, как сложится будущее. Я предпочитаю наше несовершенство.





История, которую вы рассказываете себе об определенных действиях, формирует ваше восприятие их риска. Я назову это повествованием. Для социальных существ, таких как люди, повествование в первую очередь создается благодаря «мудрости» толпы. К лучшему или худшему, но самые сильные истории — это те, в которые верят все.





Повествование также создается объективными фактами. Факты в большинстве случаев представляют собой отдельные события, указывающие на рискованность определенного поведения. Это факт, что лавины чаще сходят на уклоне 40°. Это факт, что люди были ранены или убиты во время поездки в лифте.





Обычная болтовня и объективные факты объединяются, чтобы создать повествование. Хотя факты великолепны, отдельному человеку сложно узнать точное количество погибших в лифте по сравнению с общим количеством когда-либо совершенных поездок. Также сложно подсчитать количество лыжников, погибших в лавинах на склоне 40°, по сравнению с общим числом трасс, пройденных на аналогичном склоне. Поскольку у нас нет возможности установить точные актуарные данные, мы полагаемся на других.





Это выглядит примерно так.





Лавины:





Я знаю, что лавины в этом аспекте более распространены. Но мой гид, имеющий большой опыт и навыки определения лавиноопасных склонов, считает, что именно этот маршрут безопасен. Безопасность не означает, что лавины не будет; «безопасность» подразумевает, что вероятность схода лавины достаточно низка, чтобы быть приемлемой. Поэтому, благодаря моему доверию к его системе обучения, которая с течением времени развилась на основе опыта тысяч альпинистских гидов, я последую за ним вниз по этому склону.





Лифты:





Я знаю, что ездить на лифте опаснее, чем подниматься по лестнице. Но все остальные едут на лифте. Если все остальные едут на лифте, значит, это безопасно. Все не могут ошибаться одновременно. Кроме того, существуют строительные нормы и правила, созданные с использованием опыта обученных инженеров, и этот лифт сертифицирован как безопасный. Поэтому, доверяя опыту инженеров, которых я никогда не встречу, и мудрости толпы, я чувствую себя в безопасности, катаясь на лифте.





То, как мы распределяем вероятности, зависит не от фактов или технологии, а от нашего восприятия фактов и от того, насколько хороша технология. Эти представления основаны на том, что другие люди, которые, как мы полагаем, знают больше нас из-за своего образования и опыта, считают фактами или считают хорошей технологией.





Крипто:





Чтобы связать это с криптовалютой, учтите следующее. Предположим, новый проект претендует на решение проблемы с использованием новой технологии. Проблема, которую они якобы решают, хорошо известна, и токены других проектов, пытающихся решить эту проблему, высоко ценятся. Вы верите, что инженеры проекта достаточно умны и талантливы, чтобы решить эту проблему. Вы верите в это, потому что им советуют другие инженеры, запустившие успешные криптопроекты. Вы также уверены в команде, потому что они окончили престижные технологические университеты и имеют опыт работы в успешных технологических компаниях. Поскольку повествование сильное (сюжет + технология), вы инвестируете. Но если копнуть глубже в ваш мыслительный процесс, что важнее: история или технология?





История. История важнее технологии. Ваша предполагаемая вероятность успеха основана на том, что другие люди говорят о проблеме и о технической компетентности команды. В очень редких случаях у вас есть возможность оценить технологию исключительно на фундаментальном уровне. Вот почему вы доверяете другим, которые, по вашему мнению, лучше информированы, чем вы, чтобы они могли дать понять, с высокой ли вероятностью технология решит проблему.





Хотя ваших технических навыков обычно недостаточно, чтобы правильно оценить проект, вы легко можете понять, хороша история или нет. Хорошая история — это та, которую все больше и больше людей рассказывают друг другу. Конечно, здорово, если об истории говорят в положительном ключе. Например: «В этом цикле все розничные трейдеры перейдут с CEX на DEX». Но даже если об этой истории говорят негативно: «Розничные трейдеры ни в коем случае не собираются покидать CEX ради DEX», история о миграции объема торгов с CEX на DEX все еще распространяется. Меня не волнует, поверят ли люди этой истории; Я просто хочу, чтобы они рассказали положительный или отрицательный вариант этого. Поскольку вы зарабатываете больше денег на длинных позициях, чем на коротких, в течение цикла оптимизм победит пессимизм. Просто так устроен человеческий мозг.

Какова моя работа?

Хотя моя официальная должность — директор по инвестициям в Maelstrom, мне следует изменить ее на директора по историям. Я рассказываю истории. Чем лучше и лаконичнее история, тем быстрее она распространится. Чем выше вирусность истории, тем больше токенов, связанных с этой историей, вырастет в цене.





Технология не имеет значения!





Все финансовые специалисты Maelstrom окончили Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета и получили дипломы по финансам. Я не планировал это таким образом; просто так получилось. Хотя мы понимаем потенциальное применение технологий криптографии и блокчейна, мы не являемся криптографами, специалистами по распределенным сетям и не обладаем глубокими техническими знаниями в области информатики. Когда мы заключаем сделки, мы передаем техническую комплексную проверку другим лицам, обладающим такими навыками.





Остальные могут быть ведущей венчурной фирмой или квалифицированными ангелами в раунде предпродажи токенов. Некоторые из них могут быть весьма уважаемыми техническими консультантами проекта. В отсутствие валидаторов такого типа мы могли бы освоиться с этой технологией, поскольку ее основатели запустили успешные проекты, а под успешными я имею в виду приложения, которые использовались многими криптопроектами в прошлом.





Наша задача — определить, какой проект имеет наибольшую вероятность успеха, учитывая вертикаль истории. Успех зависит от макро- и микроистории, распространяющейся широко и далеко. Вы зарабатываете больше всего денег на токене, прикрепленном к истории, чтобы перейти от восприятия «никогда» к «может быть».





Я бы предпочел инвестировать в токен с предполагаемой вероятностью успеха 0,01%, история которого находится на этапе роста виральности, чем в токен с предполагаемой вероятностью успеха 50%, но история которого достигла фазы всеобщего знания. Если вероятность успеха вырастет с 0,01% до всего лишь 1%, потому что эта история быстро заразит умы многих, я умножу свои деньги в 100 раз. Но единственный способ увеличить свои деньги в 100 раз с помощью токена, который имеет предполагаемую вероятность успеха в 50 %, заключается в том, что фактические результаты, в любом формате, актуальном для этого проекта, настолько удивительны, что рост происходит за счет наблюдаемых результатов, а не за счет растущего восприятия. будущего успеха.





Макроистория рассказывает о наблюдаемой тенденции и о том, как этот проект сможет извлечь из нее выгоду. Это больше история, чем тенденция, потому что мы берем небольшое движение и экстраполируем его влияние гораздо дальше, в неопределенное будущее. Макроистория: «Объем розничной торговли деривативами смещается с CEX на DEX». BitPerp создает DEX с бессрочным (perp) свопом. Токен BitPerp будет расти, поскольку его макроистория в настоящее время малоизвестна, но обладает вирусным потенциалом, способным заразить многие умы.





Микроистория говорит о том, почему именно этот проект будет лучшим в своем классе среди всех конкурентов в рамках конкретной макроистории. Микроистория: «BitPerp консультирует Артур Хейс, который помог изобрести вечный своп». Когда другие слышат об участии Артура, они предполагают, что проект получит потрясающий совет, который поможет им превзойти все другие конкурирующие проекты.





Этот блог обычно посвящен макроисториям. Большую часть времени я рассказываю истории о вороватых руководителях центральных банков и политиках, которые уничтожают ценность времени и человеческого труда, печатая бумажные деньги. Я рассказываю историю о том, как Биткойн и криптоэкосистема являются противоядием от организованной кражи человеческого достоинства. Но поскольку я веду книгу о трейдинге, я также рассказываю микроистории о тенденциях в криптовалюте и о том, как выбранные мною монеты и токены будут расти в цене по мере того, как все больше людей верят и слышат об этой истории.





Я не часто пишу подробные микроистории о конкретных токенах за пределами Биткойна и Эфириума. Но, суки, сейчас время бычьего рынка. Я заложил основу значительных сил, которые будут способствовать использованию и внедрению криптовалют; пришло время распаковать мои сумки.

Полученные результаты

Имеют ли вообще значение результаты (под этим я подразумеваю рост объема торгов, общую заблокированную стоимость, количество уникальных кошельков и т. д.)? Да, они имеют значение, но их значение для цены токена различается в зависимости от того, в какую часть жизненного цикла хайпа вы инвестируете.





Когда вы инвестируете в историю/тенденцию, которая, по вашему мнению, произойдет от «никогда» до «возможно», важность успеха проекта невелика. Рынок не ожидает многого, потому что рынок считает, что этот токен привязан к тренду, который вряд ли будет расти в будущем. Поэтому даже посредственные результаты считаются новаторскими, потому что ожидания очень низкие.





Когда вы инвестируете в историю/тенденцию, которая, по вашему мнению, произойдет от «может быть» до «определенно», важность развития проекта высока. Ожидания рынка высоки, поскольку они верят в светлое будущее. Результаты, которые на предыдущем этапе считались бы ошеломляющими, на этом этапе считаются посредственными. Удивительных результатов недостаточно; на этом этапе проект должен быть по-настоящему революционным, чтобы оправдать ожидания.

Время истории шиткоина

Цель этого эссе и мысленного упражнения — предоставить читателям представление о концептуальной структуре, которой руководствуется Maelstrom. В ближайшие месяцы большинство эссе, которые я напишу, будут посвящены конкретным токенам, которыми мы владеем, а также их макро- и микроисториям. Эти токены уже запущены или планируются к публичному запуску, и поэтому я пытаюсь распространить эту историю широко и далеко. Меня не волнует, покупаете ли вы или продаете какие-либо токены, о которых идет речь. Мне важно, чтобы я представил настолько провокационную историю и подтверждающие аргументы, что вы сможете обсудить ее с другими в положительной или отрицательной манере.





Я знаю, что добился успеха, когда читаю в социальных сетях следующее:\

«Вы читали последнее эссе Артура? Блин, этот парень чертовски тупой. Pendle ни в коем случае не станет крупнейшей платформой для торговли деривативами в сфере криптовалют, превзойдя Binance. Я даже не знаю, что такое процентный своп, как и другие деградации в криптовалюте».





Или





«Вы читали последнее эссе Артура? Черт возьми, ни у кого из нас нет Этены. Tether падает, и Ethena определенно станет лучшим стейблкоином, привязанным к доллару».





Ниже приводится приблизительное представление о макро- и микроисториях, которые я собираюсь рассказать в ближайшие месяцы.





Объем розничной торговли деривативами переместится с CEX на DEX.

Рассматриваемые проекты: dYdX, GMX и, возможно, еще один претендент.



Запуск ставок ETH вызовет резкий рост объемов торговли процентными свопами в DeFi.

Рассматриваемый проект: Pendle



Существует способ использовать шиткоины с низкой рыночной капитализацией на десятки миллиардов долларов для увеличения объемов торговли кванто-деривативами DEX.

Рассматриваемый проект: Крав



Ликвидность в цепочке DEX будет обеспечиваться промежуточным программным обеспечением, которое устранит посредников среди нынешних маркет-мейкеров.

Рассматриваемый проект: Эликсир



Поскольку DEX становятся основным местом для определения цен, важность сетевых оракулов, предоставляющих цены для расчетов и ликвидации, будет возрастать.

Рассматриваемый проект: Flare



Почему Tether и любой стейблкоин используют банк TradFi для хранения фиатных денег, мы столкнемся с давлением, и мы можем создавать стейблкоины с привязкой к фиату, не полагаясь на TradFi.

Рассматриваемый проект: Этена



Как решить проблему межцепочного соединения активов без строительства моста.

Рассматриваемый проект: Axelar

Урожай

Прямо сейчас энергия и внимание сосредоточены на ошеломляющем количестве биткойнов, которые накапливают спотовые ETF, зарегистрированные в США. Это, наряду с глобальной оргией обесценивания бумажных денег, поднимет Биткойн на непостижимые высоты в терминах бумажных валют. А предстоящий ETF ETF, зарегистрированный в США, также приведет к росту цен на Ether. У меня есть биткойн и эфир. Я мог бы купить немного больше, но в целом мой фокус смещается на шиткоины.





Есть ли токены, которые я могу купить, которые превзойдут Биткойн и, во вторую очередь, Эфир? Это барьерная ставка Водоворота. Мы достигаем этого, узнавая как можно больше об определенных проектах и рассказывая удивительные истории.