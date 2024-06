Chief Story Officer

Alle im Folgenden geäußerten Ansichten sind die persönlichen Ansichten des Autors und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen und auch nicht als Empfehlung oder Ratschlag für Anlagetransaktionen ausgelegt werden.





Wir sind alle Spekulanten. Jeder Augenblick unserer Existenz in diesem Universum ist voller Unsicherheit. Bei unserem Versuch, durch eine unvorhersehbare Existenz zu waten, erstellt unser Gehirn ständig eine Wahrscheinlichkeitskarte unserer Umgebung. Unser Handeln basiert nicht auf Fakten, sondern auf wahrgenommenen Wahrscheinlichkeiten verschiedener Ergebnisse.





Ein einfaches Beispiel, das auf meine Existenz zutrifft, ist die Gefahr, beim Skifahren eine Lawine auszulösen. Die schönsten Tiefschneeabfahrten im Hinterland liegen bei Neigungen von 35° bis 40°. Dies ist auch das perfekte Gefälle für einen Lawinenabgang. Bevor ich hineingehe, schätzt mein Guide die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs angesichts der beobachteten Schnee- und Wetterbedingungen ein. Mein Guide stützt sich auch auf aktuelle Beobachtungen anderer Guides, die in der gleichen Gegend Ski gefahren sind. Wenn das Risiko zu hoch ist, verzichten wir auf Skifahren.





Ein alltäglicheres Beispiel ist die Frage, ob man den Aufzug oder die Treppe nimmt. Ersteres ist schneller als Letzteres. Bei Aufzügen handelt es sich jedoch um mechanische Geräte, die manchmal ausfallen und ein Ausfall zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Sie schätzen den erwarteten Wert (Wahrscheinlichkeit * Ergebnis) der eingesparten Zeit und Mühe ein, wenn Sie mit dem Aufzug 30 Stockwerke hinauffahren, unabhängig davon, ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, angesichts Ihrer Einschätzung der Verletzungs- oder Todesgefahr im Vergleich zum Treppensteigen Das ist eine weniger riskante Art zu reisen, dauert aber viel länger und ist anstrengender.





Sie spielen jede Sekunde eines jeden Tages mit Ihrem Leben. Es ist keine schlechte Sache; Es ist einfach die Essenz der Unfähigkeit der Menschheit, die Zukunft perfekt vorherzusagen. Und was für eine schreckliche Existenz wäre das, wenn wir genau wüssten, wie sich die Zukunft entwickeln würde. Ich bevorzuge unsere Unvollkommenheit.





Die Geschichte, die Sie sich über bestimmte Handlungen erzählen, beeinflusst Ihre Wahrnehmung ihres Risikos. Ich werde das die Erzählung nennen. Für soziale Wesen wie den Menschen entsteht die Erzählung in erster Linie durch die „Weisheit“ der Menge. Ob im Guten oder im Schlechten, die wirkungsvollsten Geschichten sind diejenigen, an die jeder glaubt.





Die Erzählung entsteht auch durch objektive Fakten. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Fakten um diskrete Ereignisse, die auf die Gefährlichkeit bestimmter Verhaltensweisen hinweisen. Fakt ist, dass Lawinen bei einer Neigung von 40° häufiger auftreten. Es ist eine Tatsache, dass beim Fahren in einem Aufzug Menschen verletzt oder getötet wurden.





Gemeinsames Geschwätz und objektive Fakten verbinden sich zu der Erzählung. Obwohl die Fakten großartig sind, ist es für den einzelnen Menschen eine Herausforderung, die genaue Zahl der Todesopfer in einem Aufzug im Vergleich zur Gesamtzahl der jemals unternommenen Fahrten zu ermitteln. Es ist auch schwierig, die Anzahl der Skifahrer zu ermitteln, die in einer Lawine mit einer Neigung von 40° ums Leben kamen, verglichen mit der Gesamtzahl der Abfahrten auf einer ähnlichen Piste. Da wir nicht in der Lage sind, die genauen versicherungsmathematischen Daten zu ermitteln, verlassen wir uns auf andere.





Es geht ungefähr so.





Lawinen:





Ich weiß, dass Lawinen dieser Art häufiger vorkommen. Aber mein Führer, der über umfassende Erfahrung und Ausbildung in der Bestimmung lawinengefährdeter Hänge verfügt, glaubt, dass diese bestimmte Linie sicher ist. Sicher bedeutet nicht, dass es keine Lawine geben wird; „Sicher“ bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs gering genug ist, um akzeptabel zu sein. Aufgrund meines Vertrauens in sein Ausbildungssystem, das sich im Laufe der Zeit aus der Erfahrung Tausender Bergführer entwickelt hat, werde ich ihm diesen Hang hinunter folgen.





Aufzüge:





Ich weiß, dass das Fahren mit dem Aufzug gefährlicher ist als das Treppensteigen. Aber alle anderen nehmen den Aufzug. Wenn alle anderen den Aufzug nehmen, muss dieser sicher sein. Es kann nicht jeder gleichzeitig falsch liegen. Darüber hinaus gibt es Bauvorschriften, die auf der Erfahrung geschulter Ingenieure basieren, und dieser Aufzug ist als sicher zertifiziert. Daher vertraue ich auf die Fachkompetenz von Ingenieuren, die ich nie treffen werde, und auf die Weisheit der Menge und fühle mich beim Fahren im Aufzug sicher.





Die Art und Weise, wie wir Wahrscheinlichkeiten zuweisen, hängt nicht von den Fakten oder der Technologie ab, sondern von unserer Wahrnehmung der Fakten und davon, wie gut die Technologie ist. Diese Wahrnehmungen basieren auf dem, was andere Menschen, von denen wir annehmen, dass sie aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung mehr wissen als wir, als Fakten oder als gute Technologie bezeichnen.





Krypto:





Um dies mit Krypto zu verknüpfen, bedenken Sie Folgendes. Angenommen, ein neues Projekt behauptet, ein Problem mithilfe einer neuartigen Technologie zu lösen. Das Problem, das sie zu lösen behaupten, ist bekannt und die Token anderer Projekte, die versuchen, dieses Problem zu lösen, werden hoch geschätzt. Sie glauben, dass die Ingenieure des Projekts klug und talentiert genug sind, um dieses Problem zu lösen. Sie glauben das, weil andere Ingenieure, die erfolgreiche Kryptoprojekte gestartet haben, sie beraten. Sie haben außerdem Vertrauen in das Team, weil sie einen Abschluss an renommierten, technologieorientierten Universitäten haben und bereits über Berufserfahrung bei erfolgreichen Technologieunternehmen verfügen. Da die Erzählung stark ist (Geschichte + Technologie), investieren Sie. Aber wenn Sie tiefer in Ihren Denkprozess eintauchen: Was ist wichtiger: die Geschichte oder die Technologie?





Die Geschichte. Die Geschichte ist wichtiger als die Technik. Ihre wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit basiert auf dem, was andere über das Problem sagen und was andere über die technische Kompetenz des Teams sagen. In sehr wenigen Fällen haben Sie die Möglichkeit, die Technologie ausschließlich auf grundlegender Ebene zu bewerten. Aus diesem Grund vertrauen Sie darauf, dass andere, von denen Sie glauben, dass sie besser informiert sind als Sie selbst, signalisieren, ob die Technologie das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit lösen kann.





Während Ihre technischen Fähigkeiten normalerweise nicht ausreichen, um das Projekt richtig zu bewerten, können Sie leicht erkennen, ob eine Geschichte gut ist oder nicht. Eine gute Geschichte ist eine, die sich immer mehr Menschen gegenseitig erzählen. Natürlich ist es toll, wenn positiv über die Geschichte gesprochen wird. Zum Beispiel: „Alle Einzelhändler werden in diesem Zyklus von CEXs zu DEXs wechseln.“ Aber auch wenn die Geschichte negativ bewertet wird: „Es gibt keine Möglichkeit, dass Einzelhändler von CEXs zu DEXs wechseln“, wird die Geschichte der Migration des Handelsvolumens von CEX zu DEX immer noch verbreitet. Es ist mir egal, ob die Leute die Geschichte glauben; Ich möchte nur, dass sie eine positive oder negative Variante davon erzählen. Da man mit Long-Positionen mehr Geld verdient als mit Short-Positionen, wird der Optimismus während des Zyklus über den Pessimismus siegen. Es ist einfach so, wie das menschliche Gehirn verdrahtet ist.

Was ist mein Job?

Während mein offizieller Titel Chief Investment Officer bei Maelstrom ist, sollte ich ihn in Chief Story Officer ändern. Ich erzähle Geschichten. Je besser und prägnanter die Geschichte, desto schneller verbreitet sie sich. Je größer die Viralität der Geschichte ist, desto mehr Tokens, die an diese Geschichte angrenzen, werden an Wert gewinnen.





Die Technik spielt keine Rolle!





Die Finanzexperten von Maelstrom haben alle einen Abschluss in Finanzwissenschaften von der Wharton School of Business der University of Pennsylvania. Ich habe es nicht so geplant; es ist einfach passiert. Obwohl wir die potenziellen Anwendungen der Kryptografie- und Blockchain-Technologie verstehen, sind wir keine Kryptographen oder Spezialisten für verteilte Netzwerke und verfügen auch nicht über umfassende technische Informatikkenntnisse. Wenn wir Geschäfte abschließen, lagern wir die technische Due Diligence an andere mit diesen Fähigkeiten aus.





Die anderen könnten das führende VC-Unternehmen oder qualifizierte Angels in einer Vorverkaufs-Token-Runde sein. Einige könnten die hoch angesehenen technischen Berater des Projekts sein. Ohne diese Art von Validatoren könnten wir uns möglicherweise mit der Technologie vertraut machen, da die Gründer erfolgreiche Projekte gestartet haben, und mit „erfolgreich“ meine ich Anwendungen, die in der Vergangenheit von vielen Kryptoprojekten verwendet wurden.





Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, welches Projekt angesichts der Story-Branche die besten Erfolgsaussichten hat. Der Erfolg hängt davon ab, dass sich die Makro- und Mikrogeschichte weit verbreitet. Das meiste Geld verdienen Sie mit einem Token, der mit einer Geschichte verbunden ist, um von der Wahrnehmung, dass sie „nie“ bedeutet, zu „vielleicht“ zu kommen.





Ich würde lieber in einen Token mit einer wahrgenommenen Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,01 % investieren, dessen Geschichte sich in der Wachstumsphase der Viralität befindet, als in einen Token mit einer wahrgenommenen Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 %, dessen Geschichte jedoch die Phase des allgemeinen Wissens erreicht hat. Wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,01 % auf nur noch 1 % steigt, weil die Geschichte schnell die Köpfe vieler infiziert, verhundertfache ich mein Geld. Aber die einzige Möglichkeit, mein Geld mit einem Token zu verhundertfachen, dessen Erfolgswahrscheinlichkeit bei 50 % liegt, besteht darin, dass die tatsächlichen Ergebnisse, in welchem Format auch immer für das Projekt relevant, so erstaunlich sind, dass das Wachstum eher auf beobachteten Ergebnissen als auf einer steigenden Wahrnehmung beruht des zukünftigen Erfolgs.





Die Makrogeschichte spricht über einen beobachteten Trend und wie dieses Projekt daraus Kapital schlagen wird. Es ist mehr eine Geschichte als ein Trend, denn wir nehmen eine kleine Bewegung und extrapolieren ihre Auswirkungen viel weiter in eine ungewisse Zukunft. Makro-Story: „Das Handelsvolumen mit Derivaten im Privatkundenbereich verlagert sich von CEXs zu DEXs.“ BitPerp baut einen Perpetual (Perp) Swap DEX auf. Der Token von BitPerp wird pumpen, weil seine Makrogeschichte derzeit nicht sehr bekannt ist, aber das virale Potenzial hat, viele Köpfe zu infizieren.





Die Mikro-Story verdeutlicht, warum dieses spezielle Projekt von allen, die innerhalb einer bestimmten Makro-Story konkurrieren, das Klassenbeste sein wird. Micro Story: „BitPerp wird von Arthur Hayes beraten, der bei der Erfindung des Perpetual Swap mitgewirkt hat.“ Wenn andere hören, dass Arthur beteiligt ist, gehen sie davon aus, dass das Projekt einige umwerfende Ratschläge erhält, die ihnen dabei helfen, alle anderen konkurrierenden Projekte zu übertreffen.





In diesem Blog geht es normalerweise um Makrogeschichten. Meistens erzähle ich Geschichten über diebische Zentralbanker und Politiker, die den Wert von Zeit und menschlicher Arbeit zerstören, indem sie Fiat-Geld drucken. Ich erzähle die Geschichte, wie Bitcoin und das Krypto-Ökosystem ein Gegenmittel gegen diesen organisierten Diebstahl der Menschenwürde sind. Aber da ich ein Handelsbuch betreibe, erzähle ich auch Mikrogeschichten über Trends im Kryptobereich und darüber, wie der Preis meiner ausgewählten Münzen und Token steigen wird, wenn mehr Menschen an die betreffende Geschichte glauben und davon hören.





Ich schreibe nicht so oft ausführliche Mikrogeschichten über bestimmte Token außerhalb von Bitcoin und Ethereum. Aber es ist Bullenmarktzeit, Schlampen. Ich habe den Grundstein für die wesentlichen Kräfte gelegt, die die Nutzung und Einführung von Krypto vorantreiben werden; Es ist Zeit, meine Koffer zu packen.

Ergebnisse

Sind Ergebnisse, und damit meine ich das Wachstum des Handelsvolumens, des gesperrten Gesamtwerts, der Anzahl einzigartiger Wallets usw., überhaupt von Bedeutung? Ja, sie sind wichtig, aber ihre Bedeutung für den Preis eines Tokens hängt davon ab, in welchen Teil des Hype-Lebenszyklus Sie investieren.





Wenn Sie in eine Geschichte/einen Trend investieren, von dem Sie glauben, dass er von „nie“ zu „vielleicht“ übergehen wird, ist die Bedeutung der Traktion eines Projekts gering. Der Markt erwartet nicht viel, da er davon ausgeht, dass dieser Token mit einem Trend verbunden ist, der sich in Zukunft wahrscheinlich nicht verstärken wird. Daher werden selbst mittelmäßige Ergebnisse als bahnbrechend übertrumpft, weil die Erwartungen so niedrig sind.





Wenn Sie in eine Geschichte/einen Trend investieren, von dem Sie glauben, dass er von „vielleicht“ zu „definitiv“ übergeht, ist die Zugkraft eines Projekts von großer Bedeutung. Die Erwartungen des Marktes sind hoch, weil er an eine glänzende Zukunft glaubt. Was in der vorherigen Phase als überwältigende Ergebnisse galt, gilt in dieser Phase als mittelmäßig. Erstaunliche Ergebnisse reichen nicht aus; In dieser Phase muss ein Projekt wirklich revolutionär sein, um die Erwartungen zu erfüllen.

Shitcoin-Story-Time

Ziel dieses Aufsatzes und dieser Gedankenübung ist es, den Lesern einen Einblick in den konzeptionellen Rahmen zu geben, der Maelstrom leitet. In den kommenden Monaten werden sich die meisten Aufsätze, die ich schreibe, auf bestimmte von uns gehaltene Token und ihre Makro- und Mikrogeschichten konzentrieren. Diese Token wurden eingeführt oder stehen kurz vor der öffentlichen Einführung, und daher versuche ich, die Geschichte weit und breit zu verbreiten. Es ist mir egal, ob Sie die erwähnten Token kaufen oder verkaufen. Es ist mir wichtig, dass ich eine so provokante Geschichte und unterstützende Argumente präsentiere, dass Sie positiv oder negativ mit anderen darüber diskutieren.





Ich weiß, dass es mir gelungen ist, wenn ich Folgendes in den sozialen Medien lese:\

„Hast du Arthurs neuesten Aufsatz gelesen? Mann, dieser Typ ist ein verdammter Idiot. Pendle wird auf keinen Fall die größte Derivate-Handelsplattform im Kryptobereich sein und Binance übertreffen. Ich weiß nicht einmal, was ein Zinsswap ist, und ich weiß auch nicht, was andere Degens in Krypto sind.“





Oder





„Hast du Arthurs neuesten Aufsatz gelesen? Scheiß auf mich, keiner von uns besitzt genug Ethena. Tether sinkt und Ethena wird definitiv der am besten an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin sein.“





Nachfolgend finden Sie eine grobe Vorstellung der Makro- und Mikrogeschichten, die ich in den kommenden Monaten erzählen möchte.





Das Handelsvolumen von Privatkundenderivaten wird sich von CEXs zu DEXs verlagern.

In Frage stehende Projekte: dYdX, GMX und möglicherweise ein weiterer Herausforderer



Die Einführung des ETH-Einsatzes wird einen Anstieg des Zinsswap-Handelsvolumens im gesamten DeFi auslösen

Betreffendes Projekt: Pendle



Es gibt eine Möglichkeit, Shitcoins mit geringer Marktkapitalisierung im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar zu verwenden, um das Handelsvolumen von DEX-Quantenderivaten anzukurbeln.

Betreffendes Projekt: Krav



Die On-Chain-Liquidität von DEX wird durch Middleware bereitgestellt, die die aktuelle Gruppe von Market-Making-Unternehmen disintermediiert.

Betreffendes Projekt: Elixir



Da DEXs zum primären Ort für die Preisermittlung werden, werden On-Chain-Orakel, die Preise für die Abwicklung und Liquidation bereitstellen, an Bedeutung gewinnen.

Betreffendes Projekt: Flare



Warum Tether und alle Stablecoins eine TradFi-Bank für die Verwahrung von Fiat verwenden, wird unter Druck geraten und wir können an Fiat gebundene Stablecoins erstellen, ohne auf TradFi angewiesen zu sein.

Betreffendes Projekt: Ethena



So lösen Sie die kettenübergreifende Überbrückung von Vermögenswerten, ohne eine Brücke zu bauen.

Betreffendes Projekt: Axelar

Ernte

Im Moment liegt die Energie und Aufmerksamkeit auf der erstaunlichen Menge an Bitcoin, die die in den USA notierten Spot-ETFs anhäufen. Dies wird, zusammen mit einer globalen Fiat-Abwertungsorgie, Bitcoin in Bezug auf Fiat-Währungen in unvorstellbare Höhen treiben. Und auch der bevorstehende in den USA notierte Ether-ETF wird die Ether-Preise in die Höhe treiben. Ich habe meine Bitcoin und Ether. Ich kaufe vielleicht etwas mehr, aber im Großen und Ganzen verlagert sich mein Fokus auf Shitcoins.





Gibt es Token, die ich kaufen kann und die Bitcoin und in zweiter Linie Ether übertreffen? Dies ist die Hurdle-Rate von Maelstrom. Dies erreichen wir, indem wir uns über bestimmte Projekte so gut wie möglich informieren und erstaunliche Geschichten erzählen.