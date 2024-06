Diretor de História

Quaisquer opiniões expressas abaixo são opiniões pessoais do autor e não devem constituir a base para a tomada de decisões de investimento, nem ser interpretadas como uma recomendação ou conselho para se envolver em transações de investimento.





Somos todos especuladores. Cada instante em que existimos neste universo é repleto de incertezas. Na nossa tentativa de percorrer uma existência imprevisível, o nosso cérebro constrói constantemente um mapa probabilístico do nosso ambiente. Nossas ações não se baseiam em fatos, mas em probabilidades percebidas em vários resultados.





Um exemplo simples que se aplica à minha existência é o risco de provocar uma avalanche enquanto esquiava. As corridas de pólvora mais divertidas do sertão estão localizadas em inclinações de 35° a 40°. Este também é o gradiente perfeito para uma avalanche. Antes de chegar, meu guia avalia a probabilidade de uma avalanche, dadas as condições climáticas e de neve observadas. Meu guia também se baseia em observações recentes de outros guias que esquiaram na mesma área. Se o risco for muito alto, não esquiamos.





Um exemplo mais cotidiano é pegar o elevador ou as escadas. O primeiro é mais rápido que o último. No entanto, os elevadores são dispositivos mecânicos que às vezes falham e a falha pode causar ferimentos graves ou morte. Você avalia o valor esperado (probabilidade * resultado), esteja você consciente disso ou não, do tempo e esforço economizados ao subir 30 andares de elevador, dada a sua crença sobre a chance de lesão ou morte, em vez de subir escadas que é um modo de viagem menos arriscado, mas leva muito mais tempo e é mais cansativo.





Você está jogando com sua vida a cada segundo de cada dia. Não é uma coisa ruim; é apenas a essência da incapacidade da humanidade de prever perfeitamente o futuro. E que existência terrível seria se soubéssemos precisamente como seria o futuro. Prefiro a nossa imperfeição.





A história que você conta a si mesmo sobre certas ações informa sua percepção do risco delas. Chamarei isso de narrativa. Para seres sociais como os humanos, a narrativa é criada principalmente através da “sabedoria” da multidão. Para o bem ou para o mal, as histórias mais poderosas são aquelas em que todos acreditam.





A narrativa também é criada por fatos objetivos. Os fatos, na maioria dos casos, são eventos discretos que apontam para o risco de determinados comportamentos. É um facto que as avalanches são mais prevalentes numa inclinação de 40°. É um facto que pessoas foram feridas ou mortas enquanto andavam de elevador.





Conversas comuns e fatos objetivos se combinam para criar a narrativa. Embora os fatos sejam excelentes, é um desafio para um ser humano saber o número exato de mortes em um elevador em relação ao número total de viagens já realizadas. Também é um desafio saber o número de esquiadores que morreram em avalanches numa inclinação de 40° em relação ao número total de corridas realizadas numa encosta semelhante. Na ausência da nossa capacidade de determinar os dados atuariais exatos, confiamos em outros.





É mais ou menos assim.





Avalanches:





Eu sei que avalanches nesse tipo de aspecto são mais prevalentes. Mas o meu guia, que tem vasta experiência e formação sobre como determinar quais encostas são propensas a avalanches, acredita que esta linha específica é segura. Seguro não significa que não haverá uma avalanche; seguro implica que a probabilidade de uma avalanche é baixa o suficiente para ser aceitável. Portanto, devido à minha confiança no seu sistema de treino, que evoluiu a partir da experiência de milhares de guias de montanhismo ao longo do tempo, irei acompanhá-lo nesta encosta.





Elevadores:





Eu sei que andar de elevador é mais perigoso do que subir escadas. Mas todo mundo está pegando o elevador. Se todos os outros estiverem pegando o elevador, então deve ser seguro. Não é possível que todos estejam errados ao mesmo tempo. Além disso, existem códigos de construção que foram criados com a experiência de engenheiros treinados, e este elevador é certificado como seguro. Portanto, confiando na experiência de engenheiros que nunca conhecerei e na sabedoria da multidão, sinto-me seguro ao andar de elevador.





A forma como atribuímos probabilidades não depende dos factos ou da tecnologia, mas da nossa percepção dos factos e da qualidade da tecnologia. Estas percepções baseiam-se no que outros humanos, que presumimos saber mais do que nós devido à sua formação e experiência, dizem ser factos ou dizem ser boa tecnologia.





Criptografia:





Para vincular isso à criptografia, considere o seguinte. Suponha que um novo projeto pretenda resolver um problema usando uma nova tecnologia. O problema que afirmam resolver é bem conhecido e os tokens de outros projetos que tentam resolver este problema são altamente valorizados. Você acredita que os engenheiros do projeto são inteligentes e talentosos o suficiente para resolver esse problema. Você acredita nisso porque outros engenheiros que lançaram projetos de criptografia bem-sucedidos os estão aconselhando. Você também está confiante na equipe porque eles se formaram em universidades conceituadas com foco em tecnologia e têm experiência anterior de trabalho em empresas de tecnologia de sucesso. Porque a narrativa é forte (história + tecnologia), você investe. Mas se aprofundarmos no seu processo de pensamento, o que é mais importante: a história ou a tecnologia?





A história. A história é mais importante que a tecnologia. Sua probabilidade percebida de sucesso é baseada no que outras pessoas dizem sobre o problema e no que outras pessoas dizem sobre a competência técnica da equipe. Em muito poucos casos você tem a capacidade de avaliar a tecnologia apenas em um nível fundamental. É por isso que você confia em outras pessoas que acredita estarem mais bem informadas do que você para sinalizar se a tecnologia tem alta probabilidade de resolver o problema.





Embora suas habilidades técnicas geralmente sejam inadequadas para avaliar adequadamente o projeto, você pode facilmente entender se uma história é boa ou não. Uma boa história é aquela que mais e mais pessoas contam umas às outras. Claro que é ótimo se a história for contada de maneira positiva. Por exemplo, “Todos os comerciantes de varejo vão mudar de CEXs para DEXs neste ciclo”. Mas mesmo que a história seja falada de forma negativa: “Não há como os comerciantes de varejo trocarem CEXs por DEXs.”, a história da migração do volume de negócios de CEX para DEX ainda está sendo divulgada. Não me importo se as pessoas acreditam na história; Eu só quero que eles contem uma variante positiva ou negativa disso. Como você ganha mais dinheiro comprando do que vendendo, o otimismo vencerá o pessimismo durante o ciclo. É assim que o cérebro humano está conectado.

Qual é o meu trabalho?

Embora meu título oficial seja Diretor de Investimentos da Maelstrom, devo alterá-lo para Diretor de História. Eu conto histórias. Quanto melhor e mais concisa for a história, mais rápido ela se espalhará. Quanto maior a viralidade da história, mais tokens adjacentes a essa história terão valor.





A tecnologia não importa!





Todos os profissionais financeiros da Maelstrom se formaram em finanças pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Eu não planejei dessa forma; simplesmente aconteceu. Embora entendamos as aplicações potenciais da tecnologia criptográfica e blockchain, não somos criptógrafos, especialistas em redes distribuídas, nem temos profundo conhecimento técnico em ciência da computação. Quando fazemos negócios, terceirizamos a devida diligência tecnológica para outras pessoas com essas habilidades.





Os outros podem ser a empresa líder de capital de risco ou anjos qualificados em uma rodada de pré-venda de tokens. Alguns podem ser os consultores técnicos altamente respeitados do projeto. Na ausência desses tipos de validadores, podemos nos sentir confortáveis com a tecnologia porque os fundadores lançaram projetos bem-sucedidos e, por bem-sucedido, quero dizer aplicativos que foram usados por muitos projetos criptográficos no passado.





Nosso trabalho é verificar qual projeto tem a melhor probabilidade de sucesso dada a verticalidade da história. O sucesso depende de uma macro e micro-história que se espalhe por toda parte. Você ganha mais dinheiro com um token anexado a uma história para passar de ser percebido como “nunca” para “talvez” acontecendo.





Prefiro investir em um token com probabilidade percebida de sucesso de 0,01% que tenha uma história na fase de crescimento de viralidade do que em um token com probabilidade percebida de sucesso de 50%, mas que tenha uma história que atingiu a fase de conhecimento comum. Se a probabilidade de sucesso aumentar de 0,01% para apenas 1% porque a história contagia rapidamente a mente de muitos, eu ganho 100x o meu dinheiro. Mas a única maneira de 100x o meu dinheiro com um token que tem uma probabilidade percebida de sucesso de 50% é que os resultados reais, em qualquer formato relevante para esse projeto, sejam tão surpreendentes que o crescimento venha dos resultados observados, e não de uma percepção crescente. de sucesso futuro.





A história macro fala de uma tendência observada e de como este projeto irá capitalizá-la. É mais uma história do que uma tendência porque estamos a pegar num pequeno movimento e a extrapolar o seu impacto muito mais para um futuro incerto. Macro Story: “O volume de negociação de derivativos no varejo está mudando de CEXs para DEXs.” BitPerp está construindo um DEX de swap perpétuo (perp). O token do BitPerp vai bombar porque sua história macro ainda não é bem conhecida, mas tem o potencial viral de infectar muitas mentes.





A micro-história explica por que este projeto específico será o melhor da classe entre todos aqueles que competem em uma macro-história específica. Micro Story: “BitPerp é aconselhado por Arthur Hayes, que ajudou a inventar a troca perpétua.” Quando outras pessoas ouvem que Arthur está envolvido, elas presumem que o projeto receberá alguns conselhos incríveis para ajudá-los a superar todos os outros projetos concorrentes.





Este blog geralmente é sobre histórias macro. Na maior parte do tempo, conto histórias sobre banqueiros centrais e políticos ladrões que estão a destruir o valor do tempo e do trabalho humano ao imprimirem moeda fiduciária. Estou contando a história de como o Bitcoin e o ecossistema criptográfico são um antídoto para esse roubo organizado da dignidade humana. Mas como administro uma carteira de negociação, também conto micro-histórias sobre tendências dentro da criptografia e como as moedas e tokens escolhidos aumentarão de preço à medida que mais pessoas acreditarem e ouvirem sobre a história em questão.





Não escrevo micro-histórias aprofundadas, muitas vezes sobre tokens específicos fora do Bitcoin e do Ethereum. Mas, é hora do mercado em alta, vadias. Eu lancei as bases das forças significativas que impulsionarão o uso e a adoção da criptografia; é hora de despachar minhas malas.

Resultados

Os resultados, e com isso quero dizer o crescimento no volume de negociação, o valor total bloqueado, o número de carteiras exclusivas, etc., são importantes? Sim, eles são importantes, mas sua importância para o preço de um token difere dependendo da parte do ciclo de vida do hype em que você está investindo.





Ao investir em uma história/tendência que você acredita que passará de “nunca” para “talvez” acontecendo, a importância da tração de um projeto é baixa. O mercado não espera muito porque acredita que este token está ligado a uma tendência que provavelmente não crescerá no futuro. Portanto, mesmo resultados medíocres são considerados inovadores porque as expectativas são muito baixas.





Ao investir em uma história/tendência que você acredita que passará de “talvez” para “definitivamente” acontecendo, a importância da tração de um projeto é alta. As expectativas do mercado são altas porque acreditam num futuro brilhante. O que seriam considerados resultados alucinantes na fase anterior são considerados medíocres nesta fase. Resultados surpreendentes não são suficientes; nesta fase, um projeto deve ser genuinamente revolucionário para corresponder às expectativas.

Hora da história de merda

O objetivo deste ensaio e exercício de reflexão é fornecer aos leitores uma visão da estrutura conceitual que orienta Maelstrom. Nos próximos meses, a maioria dos ensaios que escrevo se concentrará em tokens específicos que possuímos e em suas macro e micro-histórias. Esses tokens foram lançados ou terão lançamentos públicos futuros e, portanto, estou tentando espalhar a história por toda parte. Eu não me importo se você compra ou vende quaisquer tokens mencionados. Eu me importo em apresentar uma história tão provocativa e argumentos de apoio para que você a discuta de maneira positiva ou negativa com outras pessoas.





Sei que tive sucesso quando li o seguinte nas redes sociais:\

“Você leu o último ensaio de Arthur? Cara, esse cara é um idiota. Não há como o Pendle ser a maior plataforma de negociação de derivativos em criptografia, superando o Binance. Eu nem sei o que é um swap de taxa de juros, nem qualquer outro degens em criptografia.”





Ou





“Você leu o último ensaio de Arthur? Foda-se, nenhum de nós possui Ethena o suficiente. O Tether está caindo e o Ethena definitivamente será o principal stablecoin indexado ao dólar americano.”





Abaixo está uma ideia aproximada das macro e micro-histórias que pretendo contar nos próximos meses.





O volume de negociação de derivativos no varejo mudará de CEXs para DEXs.

Projetos em questão: dYdX, GMX e possivelmente outro desafiante



O lançamento do staking de ETH provocará um aumento nos volumes de negociação de swaps de taxas de juros em DeFi

Projeto em questão: Pendle



Existe uma maneira de usar dezenas de bilhões de dólares em shitcoins de baixa capitalização de mercado para impulsionar o DEX no que diz respeito aos volumes de negociação de derivativos.

Projeto em questão: Krav



A liquidez on-chain DEX será fornecida por middleware que desintermedia a atual safra de empresas formadoras de mercado.

Projeto em questão: Elixir



À medida que as DEXs se tornam o principal local para descoberta de preços, os oráculos da rede que fornecem preços para liquidação e liquidação aumentarão em importância.

Projeto em questão: Flare



O motivo pelo qual o Tether e qualquer stablecoin usam um banco TradFi para custódia de fiduciários enfrentará pressão e poderemos criar stablecoins indexados a fiduciários sem depender do TradFi.

Projeto em questão: Ethena



Como resolver a ponte entre cadeias de ativos sem construir uma ponte.

Projeto em questão: Axelar

Colheita

No momento, a energia e a atenção estão voltadas para a quantidade surpreendente de Bitcoin que os ETFs à vista listados nos EUA estão acumulando. Isto, juntamente com uma orgia global de desvalorização fiduciária, levará o Bitcoin a alturas insondáveis em termos de moeda fiduciária. E o próximo ETF Ether listado nos EUA também aumentará os preços do Ether. Eu tenho meu Bitcoin e Ether. Eu poderia comprar um pouco mais, mas em geral meu foco está mudando para as shitcoins.





Existem tokens que eu possa comprar que superarão o Bitcoin e, secundariamente, o Ether? Esta é a taxa mínima do Maelstrom. Conseguimos isso nos tornando o mais informados possível sobre determinados projetos e contando histórias incríveis.