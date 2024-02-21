



以下所表达的任何观点均属作者个人观点，不应构成做出投资决策的依据，也不应被视为从事投资交易的推荐或建议。





我们都是投机者。我们存在于这个宇宙中的每一个瞬间都充满了不确定性。当我们试图穿越不可预测的存在时，我们的大脑不断地构建我们环境的概率图。我们的行动不是基于事实，而是基于各种结果的感知概率。





一个适用于我的存在的简单例子是滑雪时引发雪崩的风险。野外最令人愉快的粉雪滑道位于 35° 至 40° 的坡度上。这也是雪崩的完美梯度。在前往之前，我的导游会根据观察到的降雪和天气状况评估发生雪崩的可能性。我的导游还依赖于在同一地区滑雪的其他导游最近的观察。如果风险太高，我们就不滑雪。





一个更常见的例子是乘电梯还是走楼梯。前者比后者更快。然而，电梯是机械设备，有时会发生故障，故障可能导致严重伤害或死亡。考虑到您对受伤或死亡的可能性的信念，您评估乘电梯上 30 层楼与走楼梯相比所节省的时间和精力的预期值（概率 * 结果），无论您是否意识到这一点这是一种风险较小的旅行方式，但需要更长的时间并且更累。





你每天的每一秒都在拿自己的生命进行赌博。这并不是一件坏事；这正是人类无法完美预测未来的本质。如果我们准确地知道未来会如何发展，那将是多么可怕的存在。我更喜欢我们的不完美。





你告诉自己的关于某些行为的故事会告诉你对其风险的看法。我将其称为叙事。对于像人类这样的社会生物来说，叙事主要是通过群体的“智慧”创造的。无论好坏，最有影响力的故事是每个人都相信的故事。





叙事也是由客观事实创造的。在大多数情况下，事实是表明某些行为存在风险的离散事件。事实上，雪崩在 40° 坡度上更为常见。乘坐电梯时有人受伤或死亡是事实。





常见的闲聊和客观事实结合起来创造了叙述。尽管事实很清楚，但作为一个人，要了解电梯内死亡的确切人数与乘坐电梯的总次数之间的比例是具有挑战性的。要了解在 40° 坡度上死于雪崩的滑雪者人数与在类似坡度上进行的滑行总数相比也具有挑战性。由于我们无法确定准确的精算数据，我们只能依赖其他人。





事情是这样的。





雪崩：





我知道这种类型的雪崩更为普遍。但我的导游在如何确定哪些斜坡容易发生雪崩方面拥有丰富的经验和培训，他相信这条特定的线路是安全的。安全并不意味着不会发生雪崩；安全意味着发生雪崩的概率低到可以接受。因此，由于我对他的训练体系的信任，这个训练体系是由数千名登山向导的经验演变而来的，所以我会跟随他走下这个斜坡。





电梯：





我知道乘电梯比走楼梯更危险。但其他人都在乘电梯。如果其他人都乘坐电梯，那么它一定是安全的。每个人不可能同时都错。此外，还有利用训练有素的工程师的经验创建的建筑规范，并且该电梯经过安全认证。因此，相信我从未见过的工程师的专业知识和群众的智慧，我在乘坐电梯时感到安全。





我们分配概率的方式并不取决于事实或技术，而是取决于我们对事实的看法以及技术的好坏。这些看法是基于其他人所说的事实或良好的技术，我们认为他们由于他们的训练和经验而比我们了解更多。





加密货币：





要将其与加密货币联系起来，请考虑以下事项。假设一个新项目声称要使用新技术解决问题。他们声称要解决的问题是众所周知的，并且尝试解决该问题的其他项目的代币也受到高度重视。您相信该项目的工程师足够聪明和有才华来解决这个问题。你相信这一点是因为其他已经启动了成功的加密项目的工程师正在为他们提供建议。您对团队也充满信心，因为他们毕业于著名的科技大学，并且拥有在成功科技公司的工作经验。因为叙述性很强（故事+技术），所以你投资。但深入挖掘你的思维过程，哪个更重要：故事还是技术？





故事。故事比技术更重要。您感知的成功概率基于其他人对问题的看法以及其他人对团队技术能力的看法。在极少数情况下，您有能力仅在基本层面上评估技术。这就是为什么你相信其他人比你自己更了解情况，以表明该技术是否很有可能解决问题。





虽然您的技术技能通常不足以正确评估项目，但您可以轻松了解故事的好坏。一个好故事是越来越多的人互相讲述的故事。当然，如果以积极的方式讲述这个故事那就太好了。例如，“在这个周期中，所有零售交易者都将从 CEX 转向 DEX。”但即使这个故事是负面的：“零售交易者不可能离开 CEX 转向 DEX。”，交易量从 CEX 迁移到 DEX 的故事仍然在传播。我不在乎人们是否相信这个故事；我不在乎。我只是想让他们说出它的积极或消极的变体。因为做多比做空赚更多的钱，所以在周期中乐观情绪将战胜悲观情绪。这就是人类大脑的连接方式。

我的工作是什么？

虽然我的正式头衔是 Maelstrom 的首席投资官，但我应该将其改为首席故事官。我讲故事。故事越好、越简洁，传播得越快。故事的传播力越大，与该故事相关的代币就越增值。





技术不重要！





Maelstrom 的金融专业人士均毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，获得金融学位。我并没有这样打算；就这样发生了。虽然我们了解密码学和区块链技术的潜在应用，但我们不是密码学家、分布式网络专家，也没有深厚的计算机科学知识。当我们进行交易时，我们会将技术尽职调查外包给具有这些技能的其他人。





其他人可能是领先的风险投资公司或预售代币回合中的合格天使投资人。有些可能是该项目备受尊敬的技术顾问。在没有这些类型的验证器的情况下，我们可能会对这项技术感到满意，因为创始人已经推出了成功的项目，而成功的意思是过去许多加密项目使用的应用程序。





我们的工作是根据故事的垂直方向确定哪个项目最有可能成功。成功取决于广泛传播的宏观和微观故事。你可以通过附加在故事上的代币从被认为“从未”发生到“可能”发生来赚到最多的钱。





我宁愿投资感知成功概率为 0.01%、故事处于病毒式增长阶段的代币，也不愿投资感知成功概率为 50%、但故事已达到常识阶段的代币。如果成功的概率从 0.01% 上升到 1%，因为这个故事很快感染了很多人，我的钱就会增加 100 倍。但是，使用感知成功概率为 50% 的代币将我的钱翻 100 倍的唯一方法是，无论以与该项目相关的任何形式，实际结果都非常惊人，以至于增长来自于观察到的结果，而不是不断上升的认知未来的成功。





宏观故事讲述了观察到的趋势以及该项目将如何利用它。这与其说是一种趋势，不如说是一个故事，因为我们正在采取一个小动作，并将其影响进一步推断到不确定的未来。宏观故事：“零售衍生品交易量正在从 CEX 转向 DEX。” BitPerp 正在构建一个永久（perp）交换 DEX。 BitPerp 的代币将会上涨，因为它的宏观故事目前还不为人所知，但具有感染许多人思想的病毒潜力。





微观故事说明了为什么这个特定项目将成为特定宏观故事中所有竞争者中最好的项目。微观故事：“BitPerp 得到了 Arthur Hayes 的建议，他帮助发明了永续合约。”当其他人听说亚瑟参与其中时，他们认为该项目会得到一些很棒的建议，以帮助他们超越所有其他竞争项目。





这个博客通常是关于宏观故事的。大多数时候，我讲述的是关于盗窃央行行长和政客的故事，他们通过印制法定货币来破坏时间和人力的价值。我讲述的故事是关于比特币和加密生态系统如何成为这种有组织的盗窃人类尊严的解毒剂的故事。但鉴于我经营一本交易书籍，我还会讲述有关加密货币趋势的微观故事，以及随着更多人相信和听到有关故事，我选择的硬币和代币的价格将如何上涨。





我不会写关于比特币和以太坊之外的特定代币的深入微观故事。但是，现在是牛市时期。我为推动加密货币使用和采用的重要力量奠定了基础；是时候托起我的行李了。

结果

结果，我指的是交易量、锁定总价值、独特钱包数量等的增长，重要吗？是的，它们很重要，但它们对代币价格的重要性有所不同，具体取决于您投资的炒作生命周期的哪个部分。





当投资一个你认为会从“永远”到“可能”发生的故事/趋势时，项目吸引力的重要性很低。市场并没有抱太大期望，因为市场认为该代币依附于一种未来不太可能增长的趋势。因此，即使是平庸的结果也会被认为具有开创性，因为人们的期望太低了。





当投资一个您认为会从“可能”发生到“肯定”发生的故事/趋势时，项目的吸引力非常重要。市场的期望很高，因为他们相信光明的未来。在前一阶段被认为是令人兴奋的结果在这一阶段被认为是平庸的。令人惊叹的结果还不够；还需要更多的努力。在这个阶段，一个项目必须具有真正的革命性才能满足期望。

屎币故事时间

本文和思考练习的目的是让读者了解指导 Maelstrom 的概念框架。在接下来的几个月里，我写的大部分文章将重点关注我们持有的特定代币及其宏观和微观故事。这些代币已经推出或即将公开发行，因此，我试图广泛传播这个故事。我不在乎你是否购买或出售任何谈到的代币。我关心的是我提出了一个如此具有挑衅性的故事并支持你与其他人以积极或消极的方式讨论它的论点。





当我在社交媒体上阅读以下内容时，我知道我已经成功了：\

“你读过亚瑟的最新文章吗？哎呀，这家伙真是个大笨蛋。 Pendle 不可能超越币安，成为加密货币领域最大的衍生品交易平台。我什至不知道什么是利率互换，也不知道加密货币中的任何其他堕落。”





或者





“你读过亚瑟的最新文章吗？操我，我们谁都没有拥有足够多的 Ethena。 Tether 正在下跌，而 Ethena 肯定会成为与美元挂钩的顶级稳定币。”





以下是我打算在未来几个月讲述的宏观和微观故事的粗略想法。





零售衍生品交易量将从中心化交易所转移到去中心化交易所。

有问题的项目：dYdX、GMX，可能还有另一个挑战者



ETH 质押的推出将引发整个 DeFi 利率掉期交易量的激增

相关项目：Pendle



有一种方法可以利用价值数百亿美元的低市值垃圾币来推动 DEX 双币种衍生品交易量。

相关项目：Krav



DEX 链上流动性将由中间件提供，该中间件使当前的做市公司脱节。

相关项目：Elixir



随着 DEX 成为价格发现的主要场所，提供结算和清算价格的链上预言机将变得越来越重要。

相关项目：耀斑



为什么 Tether 和任何稳定币使用 TradFi 银行来托管法币都会面临压力，而我们可以在不依赖 TradFi 的情况下创建与法币挂钩的稳定币。

相关项目：Ethena



如何在不搭建桥梁的情况下解决资产的跨链桥接。

相关项目：Axelar

收成

目前，人们的注意力和注意力都集中在美国上市的现货 ETF 正在积累的惊人数量的比特币上。这与全球法定货币贬值狂欢一起，将推动比特币以法定货币计算达到难以估量的高度。即将在美国上市的以太币ETF也将推高以太币价格。我有我的比特币和以太币。我可能会多买一点，但总的来说，我的注意力正在转向垃圾币。





我可以购买哪些代币，其性能优于比特币，其次是以太币？这是Maelstrom 的最低门槛率。我们通过尽可能了解某些项目并讲述精彩的故事来实现这一目标。