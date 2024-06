Có gì bên trong Chơi để kiếm tiền

Chào bạn! Hãy cùng khám phá game chơi để kiếm tiền một chút nhé. Chúng ta sẽ thảo luận cách tạo một cái và kết hợp NFT vào nó. Bài viết này sẽ chỉ tập trung vào cơ chế blockchain và không đi sâu vào phát triển trò chơi . Tôi sẽ hướng tới việc giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đơn giản kèm theo lời giải thích về tất cả các phần thiết yếu. Vậy hãy bắt đầu!





Tại sao lại là chủ đề đó (diễn biến và trạng thái của trò chơi)

Tôi đã bắt tay vào phát triển blockchain từ năm 2018 và trong thời gian đó, tôi đã thấy rất nhiều người chơi trò chơi "chơi để kiếm tiền" (p2e) mà không biết nó hoạt động như thế nào. Rất nhiều dự án tồi tồn tại và nhiều người cố gắng tạo ra trò chơi p2e của riêng họ mà không hiểu khái niệm về 'sơ đồ Ponzi' hoặc cách triển khai kỹ thuật.





Ý tưởng cho bài viết này ban đầu nảy sinh vào giữa năm 2022 trong lần tham gia phát biểu ngoại tuyến của tôi tại một sự kiện về tiền điện tử. Sau đó, nội dung bài viết đã phát triển nhiều lần thông qua các lần tham gia diễn thuyết của tôi tại các sự kiện khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, tôi đã cố gắng tự mình giải quyết tất cả những vấn đề này bằng cách thành lập một công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực này. Trong quá trình thực hiện, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự quan tâm đến chủ đề này và nhiều hiểu lầm về những điều cơ bản.





Internet bắt đầu với tên gọi web1, nơi bạn với tư cách là người dùng chủ yếu là người tiêu dùng thông tin (đọc). Sau đó, nó phát triển thành web2, nơi người dùng cũng bắt đầu viết bài trên internet (mạng xã hội). Hiện tại, chúng tôi đang hướng tới web3, nơi người dùng có thể thực sự sở hữu thứ gì đó trên internet ngoài việc xem và tạo nội dung.





Từ việc tạo ra các trò chơi máy tính đơn giản vào những năm 1960, trò chơi đã phát triển nhanh chóng. Chúng bắt đầu như những trò chơi độc lập và bây giờ chúng ta thấy nhiều trò chơi trực tuyến nơi người chơi "sở hữu" một số vật phẩm hoặc nhân vật trong trò chơi. Ngoài ra còn có các thị trường vật phẩm trong trò chơi, một số trong đó cung cấp giao dịch vật phẩm ngang hàng (p2p). Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, những vật phẩm này không thực sự thuộc về game thủ; họ thuộc về các trò chơi. Quá trình phát triển trong tương lai sẽ chuyển quyền sở hữu vật phẩm từ trò chơi sang người chơi và một số trò chơi đã thực hiện điều này, nhưng tính năng này vẫn có mức độ thâm nhập hạn chế.





Sự bùng nổ của trò chơi tiền điện tử là vào năm 2021. Tính đến năm 2024, thị trường vẫn thuộc về các studio độc lập và các nhà cung cấp lớn hầu như không có mặt ở đó. Hầu hết các trò chơi vẫn chạy trên các chuỗi khối tương thích với EVM, nhưng có xu hướng chuyển từ các chuỗi khối chung sang các chuỗi khối được xây dựng riêng cho mục đích chơi trò chơi.





Vào năm 2023, rất nhiều trò chơi tiền điện tử đã đóng cửa và người chơi cũng chán nản vì thị trường tiền điện tử suy thoái, dẫn đến việc người chơi mất thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, công nghệ vẫn còn đó và tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều nhà phát triển sẽ tìm kiếm thứ gì đó mới cho họ (web3) cũng như cho cả người chơi. Tôi hy vọng bài viết của tôi giúp họ hiểu những điều cơ bản về cách thức hoạt động của nó từ góc độ kỹ thuật.





Bài viết này sẽ chỉ đề cập đến các chuỗi khối EVM, vì đây vẫn là những chuỗi phổ biến nhất. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng tồn tại nhiều loại chuỗi khác có thể giải quyết một số vấn đề được mô tả dưới đây.





Khái niệm cơ bản về chuỗi khối

Blockchain là một khái niệm rất đơn giản - chúng tôi có các khối chứa một số giao dịch. Khối mới phụ thuộc vào khối trước đó và do đó, không thể thay thế khối đã tồn tại.





Đơn giản phải không? Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể gặp nhiều vấn đề dẫn đến một số đặc điểm quan trọng của blockchain đối với chúng ta:

Thời gian tạo khối Thời điểm cuối cùng Phí giao dịch





Các loại blockchain khác nhau có cách tiếp cận khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chuỗi khối loại EVM phổ biến nhất (Ethereum, Polygon, Chuỗi BNB, v.v.).





Thông thường, các khối được tạo trong một khoảng thời gian cố định (12 giây đối với Ethereum, 3 giây đối với Chuỗi BNB, v.v.). Đây là thuộc tính cơ bản đầu tiên của blockchain đối với chúng tôi.





Trong thế giới thực, một blockchain được phân phối trên nhiều nút (máy chủ) liên kết với nhau thông qua kết nối internet. Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể có nhiều khối dựa trên cùng một khối gốc, dẫn đến 'phân nhánh'.









Blockchain đã được thiết kế cho những trường hợp như vậy và sẽ giải quyết tình trạng này. Nhưng bạn, với tư cách là người dùng cuối, có giao dịch trong khối màu đỏ (khối mồ côi) sẽ không thực sự hài lòng vì giao dịch của bạn có thể trở nên không hợp lệ. Và đó là lúc 'sự cuối cùng' phát huy tác dụng. Cuối cùng là thời điểm một giao dịch không thể được hoàn nguyên. Đây là thuộc tính cơ bản thứ hai của blockchain đối với chúng tôi.





Bất kỳ hoạt động ghi nào vào blockchain đều tốn một khoản chi phí nào đó cho bạn hoặc người dùng của bạn. Các chuỗi khối có mô hình kinh tế nội bộ của riêng chúng, việc duy trì và vận hành nhiều nút khác nhau để phân cấp đòi hỏi nhiều nguồn lực. Trong hầu hết các trường hợp, tài nguyên này là phí giao dịch được tính cho người dùng cuối đối với việc sử dụng của họ. Blockchain có giới hạn giao dịch mỗi giây riêng và phí giao dịch động là một cơ chế nội bộ để tránh các cuộc tấn công DDoS trên blockchain.





Trong hầu hết các trường hợp, người khởi tạo giao dịch phải thanh toán phí bằng tiền bản địa, không phải bằng mã thông báo trò chơi hoặc NFT.



Phí giao dịch là tài sản cơ bản thứ ba của blockchain đối với chúng tôi.





Tại sao ba số liệu này quan trọng đối với chúng tôi? Điều này chủ yếu là do trải nghiệm của người dùng cuối. Người chơi muốn tập trung vào lối chơi chứ không phải những rào cản kỹ thuật. Là nhà phát triển trò chơi, nhiệm vụ của bạn là hợp lý hóa quy trình này bằng cách ưu tiên thiết kế UI/UX trực quan và quá trình triển khai đơn giản





Hãy tưởng tượng một trò chơi cờ vua đơn giản trong đó mỗi nước cờ được lưu trữ trên blockchain. Người chơi phải trả một khoản phí giao dịch nhỏ cho mỗi lần di chuyển và người chơi phải đợi cho đến khi khối được hoàn tất (có thể mất vài phút giữa các lần di chuyển của người chơi). Điều này có vẻ không tốt, phải không? Người dùng sẽ đánh đổi trải nghiệm người dùng để sử dụng blockchain? Hầu hết người chơi sẽ thích chơi trò chơi như hiện tại thay vì gặp khó khăn khi sử dụng blockchain ở đó.





Nhưng vẫn có hy vọng! Một số giải pháp tồn tại có thể thu hẹp khoảng cách giữa trò chơi blockchain và trò chơi truyền thống.





Token, đó là gì

Blockchain có một số tính năng hạn chế trong cốt lõi của nó và trong hầu hết các trường hợp, điều đó là không đủ. Các chuỗi khối thế hệ đầu tiên (như Bitcoin) có khả năng tùy chỉnh hạn chế. Chuỗi khối thế hệ thứ hai (Ethereum) đã giới thiệu khả năng viết các chương trình (ứng dụng) tùy chỉnh và đưa chúng vào chuỗi khối trong không gian riêng của chúng được gọi là Hợp đồng thông minh. Sau đó, người dùng có thể tương tác với hợp đồng thông minh này để làm điều gì đó và hợp đồng thông minh có thể tương tác với các hợp đồng thông minh khác. Hợp đồng thông minh được thực thi trong một môi trường đặc biệt gọi là Máy ảo Ethereum (EVM). Hiện tại, thị trường có nhiều loại máy ảo khác nhau nhưng EVM vẫn là loại phổ biến nhất.





Một sự tương tự đơn giản - sự phát triển của điện thoại di động. Điện thoại di động cũ chỉ có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn. Điện thoại hiện đại vẫn có khả năng gọi điện và gửi tin nhắn, nhưng bạn có thể cài đặt thêm phần mềm để thêm tính năng mới.





Hợp đồng thông minh mở ra khả năng tạo ra loại tiền tệ (mã thông báo) của riêng bạn. Để làm cho các token này tương thích với bất kỳ phần mềm ví nào, có nhiều tiêu chuẩn về token. Những cái phổ biến nhất là ERC20, ERC721 và ERC1155.





Các tiêu chuẩn chỉ giải thích giao diện bên ngoài của hợp đồng thông minh, nhưng điều thực sự quan trọng cần biết là cách triển khai có thể khác nhau và cũng có thể chứa một số tính năng bổ sung.





Có hai loại mã thông báo: Mã thông báo có thể thay thế (FT) và Mã thông báo không thể thay thế (NFT). Mã thông báo FT giống như tiền thật - bạn có thể có nhiều bản sao của cùng một mã thông báo. NFT là duy nhất, giống như một bức tranh hoặc một vật phẩm hoặc nhân vật trò chơi cụ thể.





Tiêu chuẩn ERC20 mô tả FT. Đây là giao diện của nó:

function name() public view returns (string) function symbol() public view returns (string) function decimals() public view returns (uint8) function totalSupply() public view returns (uint256) function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)





Điều quan trọng là phải hiểu rằng token không rời khỏi hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh chỉ đơn giản là theo dõi mã thông báo của người dùng. Khi bạn chuyển mã thông báo, nó chỉ cập nhật số tiền trong bản ghi nội bộ, chẳng hạn như bảng. Đây là lý do tại sao trong một số trường hợp, bạn cần thêm địa chỉ hợp đồng thông minh vào phần mềm ví của mình.









Bản thân tiêu chuẩn NFT cũng giống nhau, nhưng chúng tôi có các phương pháp bổ sung:

function ownerOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string )





Mỗi mã thông báo NFT có một mã định danh (ID) duy nhất và luôn thuộc sở hữu của ai đó. Điều này được phản ánh trong việc triển khai lưu trữ mã thông báo, thường sử dụng bảng để ghi lại cả ID mã thông báo và chủ sở hữu hiện tại của nó.









Siêu dữ liệu mã thông báo

Nhưng bạn có thể hỏi hình ảnh của mã thông báo ở đâu? Và ở đây chúng tôi có ý tưởng về 'siêu dữ liệu mã thông báo'. Không giống như tiêu chuẩn NFT cốt lõi, siêu dữ liệu mã thông báo được lưu trữ riêng biệt và sử dụng các thông số kỹ thuật khác nhau. Trên thực tế, một số NFT thậm chí có thể không có bất kỳ siêu dữ liệu nào liên quan đến chúng!





Phương thức hợp đồng thông minh được gọi là tokenURI có thể trả về URI (vị trí) siêu dữ liệu này. Có một số cách để lưu trữ siêu dữ liệu mã thông báo - trên chuỗi và ngoài chuỗi.

Trên chuỗi: Tại đây, dữ liệu được chuyển đổi thành định dạng mã đặc biệt (được mã hóa base64) và được lưu trữ trực tiếp trong chính blockchain. Mặc dù an toàn nhưng điều này có thể tốn kém do không gian lưu trữ hạn chế.

Ngoài chuỗi: Điều này mang lại sự linh hoạt hơn và chi phí thấp hơn. Ở đây, dữ liệu được lưu trữ bên ngoài.





Lưu trữ ngoài chuỗi có thể được chia thành hai loại chính:

Lưu trữ bất biến: Điều này đảm bảo dữ liệu không thể thay đổi, như IPFS (Hệ thống tệp liên hành tinh) hoặc Arweave.

Bộ nhớ trung tâm: Bộ nhớ này được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất, như máy chủ của nhà phát triển trò chơi hoặc bộ lưu trữ Amazon S3.





Siêu dữ liệu mã thông báo thường được định dạng dưới dạng tệp JSON, nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể là bất kỳ định dạng nào. Đây là ví dụ về cấu trúc siêu dữ liệu điển hình





{ "description": "Token description", "external_url": "Some external link with more details", "image": "Link to image", "name": "Token name", "attributes": [ // array of attributes { "trait_type": "Attribute type", "value": "Attribute value" }, .... ] }





Điều quan trọng là phải hiểu rằng siêu dữ liệu có thể thay đổi (dữ liệu có thể chỉnh sửa) có thể làm suy yếu quyền sở hữu Web3 thực sự. Với siêu dữ liệu có thể thay đổi, về cơ bản bạn sở hữu ID mã thông báo chứ không phải nội dung mà nó đại diện.





Hãy tưởng tượng bạn mua một "vật phẩm ma thuật có năng lượng 5" NFT trong trò chơi. Nếu siêu dữ liệu chứa thông tin này được lưu trữ trên máy chủ của nhà phát triển trò chơi (lưu trữ tập trung), nhà phát triển trò chơi sau đó có thể quyết định cân bằng lại trò chơi và thay đổi năng lượng của vật phẩm của bạn thành 3. Mặc dù về mặt kỹ thuật bạn vẫn sở hữu mã thông báo, nhưng nó sẽ đại diện cho một mục khác nhau. Kịch bản này nêu bật những hạn chế tiềm ẩn của siêu dữ liệu tập trung, có thể thay đổi.





Ngược lại, Web3 phát triển mạnh nhờ siêu dữ liệu bất biến (dữ liệu không thể thay đổi). Điều này đảm bảo thông tin liên quan đến NFT của bạn được duy trì vĩnh viễn và có thể xác minh được.



Tài liệu hay mô tả cách thị trường sử dụng siêu dữ liệu https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards .

Siêu dữ liệu thực

Hãy cùng khám phá siêu dữ liệu thực tế từ trò chơi chơi để kiếm tiền (P2E) phổ biến: STEPN. Trò chơi này đã phổ biến cách đây không lâu và rất có thể bạn đã nghe về những người chi rất nhiều tiền cho giày thể thao.





Chúng tôi biết ID mã thông báo là ' 105026695079 ', địa chỉ hợp đồng thông minh là ' 0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50 ' và nó được xây dựng trên Chuỗi BNB . Nhưng làm cách nào để chúng ta truy cập siêu dữ liệu?





Có hai cách tiếp cận chính:

Lệnh gọi blockchain cấp thấp: Điều này đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật.

Trình khám phá chuỗi khối: Đây là những trang web thân thiện với người dùng, lập chỉ mục dữ liệu chuỗi khối để truy cập dễ dàng hơn.





Hãy sử dụng BSCScan explorer để khám phá hợp đồng thông minh. Điều hướng đến tab 'đọc' ( https://bscscan.com/address/0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50#readContract ) và tìm hàm tokenURI . Nhập ID mã thông báo và nhấp vào 'Truy vấn'. Explorer sẽ truy xuất URI mã thông báo, trong trường hợp này là: https://api.stepn.com/run/nftjson/104/105026695079





Hãy xem xét kỹ hơn siêu dữ liệu này. Bạn sẽ nhận thấy rằng STEPN sở hữu nó và có thể sửa đổi nó. Ngoài ra, một số thuộc tính như Độ bền và Cấp độ dường như có thể thay đổi theo thời gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này khi xây dựng trò chơi P2E của riêng mình.





Tài khoản chuỗi khối

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến một số khái niệm blockchain quan trọng, hãy xem lại một khái niệm quen thuộc với mọi người: ủy quyền. Bạn không thể thực hiện các hành động trên blockchain nếu không có nó. Vì vậy, câu hỏi vẫn là: làm thế nào để chúng tôi được cấp phép?





Blockchain sử dụng hệ thống mật mã bất đối xứng, trong đó tồn tại hai cặp khóa: khóa riêng và khóa chung. Bạn có thể tạo khóa chung từ khóa riêng của mình nhưng không thể làm ngược lại (đó là phép toán một chiều).





Có hai loại tài khoản chính trên chuỗi khối EMV: tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA) và tài khoản hợp đồng thông minh.





Tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài được kiểm soát bằng khóa riêng. Khóa riêng là một đoạn dữ liệu 32 byte, thường được biểu thị bằng một chuỗi dài các ký tự thập lục phân (64 ký tự). Định dạng này không thực sự thuận tiện cho người dùng cuối và khó ghi nhớ.



Để giải quyết thách thức về khả năng ghi nhớ, một khái niệm gọi là "cụm từ ghi nhớ" đã được giới thiệu. Ghi nhớ là danh sách gồm 12, 24 hoặc nhiều từ phổ biến hơn đóng vai trò là sự thể hiện khóa riêng của bạn mà con người có thể đọc được. Điều quan trọng là bản thân nó không phải là khóa riêng thực sự mà là một cách để tạo khóa đó một cách an toàn.

Bạn có thể tạo miễn phí số lượng khóa riêng không giới hạn cho chính mình.





Không giống như EOA, tài khoản hợp đồng thông minh không yêu cầu khóa riêng để tương tác vì chúng đã nằm trên blockchain. Điều này mở ra cánh cửa cho việc tạo ra các ví có thể lập trình với các chức năng nâng cao.





Người dùng cuối không tương tác trực tiếp với blockchain bằng khóa riêng. Thay vào đó, chúng tôi dựa vào ví tiền điện tử - ứng dụng phần mềm lưu trữ khóa riêng tư một cách an toàn và sử dụng chúng để thay mặt bạn ký các giao dịch.





Có hai mô hình ví chính - ví lưu ký và ví không giám sát





Giám hộ có nghĩa là ai đó giữ chìa khóa riêng của bạn cho bạn. Mặc dù thuận tiện nhưng chúng lại đưa ra điểm thất bại chính khi bạn dựa vào các biện pháp bảo mật của người giám sát.





Đối với ví không giám sát, bạn có toàn quyền kiểm soát khóa riêng của mình vì bạn có trách nhiệm giữ chúng an toàn. Mặc dù cung cấp khả năng kiểm soát và bảo mật cao hơn nhưng nó cũng đặt trách nhiệm bảo quản an toàn hoàn toàn lên người dùng.





Trong lĩnh vực blockchain, khóa riêng của bạn là tối quan trọng. Nó cấp quyền truy cập vào việc nắm giữ tiền điện tử của bạn. Mất khóa riêng đồng nghĩa với việc bạn mất tiền vì không có cơ chế tích hợp nào để khôi phục hoặc chuyển tiền nếu không có khóa riêng.





Không giống như các tài khoản truyền thống, tài khoản blockchain không cung cấp tùy chọn đăng nhập email hoặc mạng xã hội. Mặc dù một số ví đang khám phá các phương pháp mã hóa tiên tiến để xác thực nhưng phương pháp này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các ví khác ưu tiên trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp các giải pháp giám sát, dễ sử dụng hơn nhưng khác xa với các nguyên tắc cốt lõi của Web3 vốn nhấn mạnh đến khả năng kiểm soát của người dùng.





Có một số loại ví blockchain, trong đó tiện ích mở rộng trình duyệt và ví di động là những lựa chọn phổ biến nhất. Ví di động thường có thể kết nối liền mạch với các trình duyệt để tăng thêm sự thuận tiện.





Ví không giám sát thông thường lưu trữ khóa riêng của bạn một cách an toàn trong nội bộ, không bao giờ tiết lộ khóa thông qua API (vì vậy không có nguy cơ khóa bị xâm phạm). Ví cung cấp hai thành phần bên ngoài: giao diện người dùng (UI) để tương tác với tiền điện tử của bạn và API bên ngoài để nhà phát triển tích hợp với các chức năng của ví.









Xây dựng trò chơi chơi để kiếm tiền (P2E) của chúng tôi

Bây giờ chúng ta đã khám phá các nguyên tắc cơ bản của blockchain, chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo: thiết kế trò chơi của riêng mình! Đừng lo lắng, chúng ta chưa đi sâu vào viết mã. Thay vào đó, hãy sử dụng kiến thức mới tìm được để hình dung ra khái niệm trò chơi và chia nhỏ nó ra từng bước, bắt đầu bằng một cái nhìn tổng quan cấp cao.





Để xây dựng một nền tảng vững chắc, hãy lấy cảm hứng từ một tác phẩm kinh điển như Super Mario Bros. và truyền vào đó những yếu tố P2E thú vị.









Kinh tế trò chơi

Một khía cạnh quan trọng trong trò chơi Mario của chúng tôi là thiết lập một mô hình kinh tế bền vững. Điều này có nghĩa là tránh các "kế hoạch ponzi" phổ biến trong nhiều trò chơi chơi để kiếm tiền (P2E). Trong mô hình bền vững, thu nhập của người dùng sẽ được cân bằng với dòng doanh thu chung của trò chơi. Việc tập trung vào sức khỏe lâu dài này là cần thiết bởi vì, không giống như các mô hình ponzi, dễ tạo ra nhưng cuối cùng không bền vững, việc xây dựng nền kinh tế P2E thịnh vượng đòi hỏi phải được thiết kế và lập kế hoạch cẩn thận.





Người dùng có thể kiếm tiền trong trò chơi của chúng tôi bằng cách nào? Giả sử bất kỳ đồng xu nào được thu thập trong trò chơi (Mario Coin - MC) đều có thể đổi lấy tiền điện tử (FT).





Để ngăn chặn việc "kiếm tiền từ con số không", chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều cách khác nhau để người chơi sử dụng MC của mình cho các vật phẩm và vật phẩm tăng cường có ý nghĩa trong trò chơi như:

Giao diện nhân vật độc đáo (NFT): Người chơi có thể mua những thứ này trên thị trường để cá nhân hóa và đánh giá cao giá trị tiềm năng.

Việc sạc lại sức chịu đựng bằng MC cho phép tiếp tục chơi.

Tùy chọn bỏ qua cấp độ bằng MC (xem xét nếu điều này làm mất cân bằng) mang lại sự thuận tiện cho người chơi.

Việc tạo ra các nhân vật mới bằng MC sẽ khuyến khích những người chơi tận tâm và kéo dài thời gian chơi.





Trò chơi Mario của chúng tôi có thể tạo ra doanh thu ngoài mức chi tiêu của người dùng thông qua một số phương pháp:

Vị trí đặt quảng cáo chiến lược, đặc biệt đối với các trò chơi dựa trên vị trí như Pokemon Go.

Phí thị trường NFT thứ cấp (tiền bản quyền) mang lại thu nhập liên tục cho trò chơi.

"Đấu trường". Những tính năng này có thể tạo ra phí giúp quản lý lạm phát mã thông báo trò chơi.

cho thuê NFT. Tạo luồng thu nhập cho cả người chơi (thông qua phí thuê) và trò chơi.





Để kiểm soát nguồn cung cấp mã thông báo tổng thể và giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái, bạn có thể tích hợp các tính năng bổ sung như tùy chọn đặt cược. Những điều này khuyến khích người dùng nắm giữ token, giảm lưu thông và lạm phát.





Lập kế hoạch kỹ lưỡng về nền kinh tế của trò chơi trước khi phát triển là rất quan trọng. Các công cụ như Google Trang tính có thể giúp lập mô hình các tình huống khác nhau để đảm bảo hệ thống cân bằng và bền vững.





Lựa chọn chuỗi khối

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để tiếp tục, bước quan trọng tiếp theo là chọn chuỗi khối để lưu trữ trò chơi Mario của chúng ta. Quyết định này có trọng lượng đáng kể vì có rất nhiều lựa chọn: Máy ảo Ethereum (EVM) và các chuỗi khối không phải EVM. Chúng tôi thậm chí có thể khám phá việc tạo một chuỗi khối tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu trò chơi của chúng tôi. Ngoài ra, khả năng sử dụng nhiều chuỗi khối đồng thời đảm bảo được xem xét.





Mặc dù việc di chuyển giữa các blockchain sau này là có thể về mặt kỹ thuật nhưng đó là một quá trình phức tạp.





Các giải pháp chuỗi đơn cung cấp cách tiếp cận đơn giản hơn so với việc triển khai đa chuỗi. Một số trò chơi trình bày các tùy chọn đa chuỗi về cơ bản là các trò chơi độc lập (với các giá trị mã thông báo không được liên kết), cuối cùng chuyển thành nhiều phiên bản của cùng một trò chơi. Trải nghiệm đa chuỗi thực sự đòi hỏi phải đảm bảo giá mã thông báo nhất quán trên các chuỗi và khả năng liên kết liền mạch NFT từ nhiều chuỗi khác nhau trong trò chơi.





Khi chọn một blockchain, bạn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian và phí 'cuối cùng' trong khi vẫn đảm bảo các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Ngoài ra, điều quan trọng là chuỗi được chọn có đủ thanh khoản.





Điều cần thiết là phải nhận ra rằng việc đọc trực tiếp hợp đồng thông minh để lấy dữ liệu không phải lúc nào cũng hiệu quả và có thể tốn thời gian để thực hiện. Thay vào đó, nên tận dụng phần mềm và dịch vụ bên ngoài cung cấp siêu dữ liệu ở định dạng phù hợp.





Người dùng mong đợi khả năng giao dịch token và NFT một cách liền mạch. Do đó, blockchain phải cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho các giao dịch như vậy. Nếu không, bạn sẽ cần phải triển khai nó một cách độc lập.





Việc chọn đúng blockchain là rất quan trọng để khởi chạy thành công trò chơi Mario của bạn. Điều này liên quan đến việc đảm bảo blockchain được chọn có tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết mà chúng tôi dự định sử dụng. Ngoài ra, môi trường testnet mạnh mẽ rất quan trọng để kiểm tra kỹ lưỡng các chức năng trò chơi của chúng tôi trong suốt quá trình phát triển. Điều này cho phép chúng tôi xác định và giải quyết sớm mọi vấn đề tiềm ẩn.





Giới thiệu người dùng

Ở giai đoạn này, chúng tôi đã chọn blockchain và nhắc người dùng đăng nhập vào trò chơi. Mặc dù người dùng phải có ví để truy cập trò chơi nhưng hầu hết đều không có ví và muốn chơi mà không cần tìm hiểu trước những kiến thức phức tạp mới.





Nếu bạn yêu cầu người dùng tạo ví khi bắt đầu trò chơi, khả năng chuyển đổi của bạn sẽ kém. Bạn có thể cung cấp rất nhiều hướng dẫn về cách tạo ví mới một cách tốt nhất nhưng hầu hết người dùng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.





Một giải pháp tốt là cho phép người dùng đăng nhập bằng tùy chọn web2 và chỉ yêu cầu ví người dùng khi người dùng muốn tương tác trực tiếp với blockchain.





Bạn có thể chọn tự mình quản lý ví của người dùng theo cách thức giám hộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể không an toàn hoặc tối ưu nhất cho cả bạn và người dùng.





Ngoài ra, có các giải pháp không giám sát có sẵn trên thị trường, chẳng hạn như web3auth và magicklink, cho phép bạn quản lý ví cho người dùng. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ blockchain của họ hiện bị hạn chế và bạn sẽ cần tích hợp các dịch vụ này vào nền tảng của mình.





Vấn đề thanh toán mã thông báo gốc

Chỉ cần có mã thông báo gốc của trò chơi là không đủ để người dùng thực hiện các giao dịch blockchain trong trò chơi. Đây là rào cản lớn đối với việc tham gia của người dùng và nhiều người chơi gặp phải vấn đề này.





Ví dụ: người dùng có thể giữ "Mario Token" của chúng tôi và muốn chuyển nó. Tuy nhiên, họ thiếu mã thông báo blockchain gốc cơ bản, điều này rất cần thiết để bắt đầu chuyển khoản. Để giao dịch trên blockchain, người dùng cần có được mã thông báo gốc này.





Làm cách nào để người dùng có được mã thông báo gốc? Mặc dù các tùy chọn mua bên ngoài tồn tại nhưng chúng có thể là rào cản đối với những người chơi mới chưa quen với web3.





Tốt nhất, các nhà phát triển trò chơi nên giải quyết vấn đề này và đơn giản hóa quy trình cho người dùng. Bằng cách giảm thiểu những trở ngại này, người chơi có thể tập trung vào việc tận hưởng trò chơi.





Các nhà phát triển trò chơi có thể triển khai hệ thống trao đổi nội bộ hoặc triển khai các hợp đồng proxy cấp thấp trong dịch vụ ví. Tuy nhiên, những giải pháp này rất phức tạp để thực hiện.





Một công nghệ mới đầy hứa hẹn được gọi là 'trừu tượng hóa tài khoản' cuối cùng có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn là những ngày đầu và còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.





Một giải pháp dễ dàng hơn cho các nhà phát triển là cấp vốn cho ví của người dùng bằng một lượng nhỏ token gốc khi đăng ký ví mới





liên kết NFT

Mặc dù người dùng có thể sở hữu NFT, nhưng việc đọc trực tiếp dữ liệu này từ chuỗi khối tỏ ra không hiệu quả đối với hầu hết các trò chơi. Blockchain hoạt động như một dịch vụ bên ngoài và các sự kiện bên trong nó có thể ảnh hưởng đến trò chơi của bạn. Luôn cập nhật thông tin về những sự kiện này là rất quan trọng.





May mắn thay, hợp đồng thông minh có thể tạo ra các sự kiện, cho phép các nhà phát triển giám sát chúng và kích hoạt phản hồi theo thời gian thực. Hãy tưởng tượng một tình huống trong đó người dùng bước vào một cấp độ với NFT giao diện. Nếu giao diện được chuyển cho người chơi khác trong khi chơi trò chơi, trò chơi sẽ phản ứng bằng cách ngăn chặn việc sử dụng đồng thời giao diện đó.





Một số dự án web (attarius, moralis, covalent, alchemy, v.v.) cung cấp API NFT để hợp lý hóa quy trình. Các API này xử lý các tác vụ như đọc và theo dõi siêu dữ liệu cũng như quyền sở hữu mã thông báo. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian phát triển, cho phép các nhà phát triển tập trung vào cơ chế trò chơi cốt lõi thay vì tích hợp blockchain cấp thấp.









Tuy nhiên, một thách thức khác nảy sinh với khả năng biến đổi siêu dữ liệu. Một số NFT có số lần sử dụng hạn chế, chẳng hạn như một lớp da chỉ có thể sử dụng 100 lần trước khi bị "cháy" (bị phá hủy). Việc theo dõi việc sử dụng này là một vấn đề nghiêm trọng.





Chỉ dựa vào tính năng theo dõi trong trò chơi có thể tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các thị trường bên ngoài. Các thị trường này chỉ phụ thuộc vào dữ liệu từ URI mã thông báo và không có quyền truy cập vào hệ thống theo dõi nội bộ của trò chơi.





Lưu trữ phía máy chủ, giống như phương pháp được STEPN sử dụng, mang lại sự thuận tiện nhưng làm tăng mối lo ngại về bảo mật do có khả năng thao túng siêu dữ liệu.





Lưu trữ trên chuỗi cung cấp tính bất biến bằng cách lưu trữ siêu dữ liệu trên blockchain. Tuy nhiên, điều này yêu cầu phải theo dõi từng lần sử dụng trên chuỗi và phát sinh phí giao dịch.





Tiếp thị

Việc tích hợp blockchain cho trò chơi Mario của chúng tôi sắp hoàn thành. Bây giờ, hãy khám phá cách NFT có thể thu hút người dùng.





Một số trò chơi gây quỹ phát triển bằng cách bán NFT cao cấp trong giai đoạn đầu. Cách tiếp cận này đảm bảo nguồn tài trợ và xây dựng cơ sở người chơi trung thành đang háo hức chờ đợi trò chơi được phát hành.





Có thể sử dụng 'tiếp thị ma cà rồng'. Chiến lược tiếp thị độc đáo này liên quan đến việc cho phép người dùng tích hợp NFT từ các trò chơi khác vào trò chơi Mario của bạn. Hãy tưởng tượng việc cho phép người chơi sử dụng giày thể thao STEPN trong trò chơi của bạn! Cách tiếp cận này nhắm đến người dùng các trò chơi khác nhau nhưng đi kèm với nhiều thách thức.





Các tiêu chuẩn NFT khác nhau, khiến việc tích hợp liền mạch trở nên khó khăn. Ngoài ra, việc theo dõi các thay đổi siêu dữ liệu có thể phức tạp trong một số trường hợp. Bất chấp những trở ngại này, việc tích hợp NFT giữa các trò chơi là một phương pháp tiếp thị mới không có trong các trò chơi Web2 truyền thống.





"Tiếp thị ma cà rồng" có thể đặc biệt hiệu quả khi nhắm mục tiêu đến những người dùng có NFT ít được sử dụng. Bằng cách cho phép họ tích hợp những NFT này vào trò chơi Mario của bạn, bạn có thể kích hoạt những người dùng này và có khả năng chuyển đổi họ thành những người chơi đang hoạt động.





Những thách thức trong tương lai

Trong khi quá trình tích hợp kỹ thuật của blockchain đã hoàn tất, trò chơi Mario của chúng tôi phải đối mặt với một số thách thức:





Phần pháp lý xung quanh công nghệ blockchain vẫn còn phức tạp.





Việc thu hút người dùng quen thuộc với blockchain và lợi ích của nó đòi hỏi phải có thêm nguồn lực để đào tạo người dùng.





Nhiều thị trường trò chơi có những hạn chế đối với trò chơi dựa trên blockchain, hạn chế các tùy chọn xuất bản.





Không giống như các vật phẩm truyền thống trong trò chơi, NFT vẫn thuộc quyền sở hữu của người dùng ngay cả sau khi người chơi ngừng chơi trò chơi. Điều này đặt ra một thách thức mới về lạm phát. Khi người chơi rời khỏi trò chơi, họ có thể cố gắng bán NFT của mình với giá chiết khấu để thu lại một số giá trị. Điều này có thể dẫn đến dòng NFT giảm giá liên tục trong trò chơi, khiến giá trị tổng thể của các vật phẩm NFT trong trò chơi giảm xuống. Để chống lại tình trạng lạm phát này, chúng tôi sẽ cần liên tục phát triển các tính năng và nội dung mới nhằm khuyến khích người chơi giữ NFT của họ và tiếp tục chơi trò chơi Mario của chúng tôi.





Phần kết luận

Dưới đây là tổng quan cấp cao về cấu trúc trò chơi Mario của chúng tôi:













Có rất nhiều thông tin về mỗi chủ đề trong nhiều giờ. Tôi đã cố gắng nén thông tin này và chỉ cung cấp những điểm quan trọng. Hy vọng nó hữu ích cho bạn