こんにちは!プレイ・トゥ・アーンゲームについて少し見てみましょう。ゲームの作成方法とNFTの組み込み方法について説明します。この記事では、ブロックチェーンの仕組みのみに焦点を当て、ゲーム開発については詳しく説明しません。すべての重要な部分について簡単な言葉で説明することを目指します。それでは、始めましょう!





なぜそれが話題になっているのか(ゲームの進化と状態)

私は2018年からブロックチェーン開発に没頭してきましたが、その間、仕組みを全く理解せずに「プレイ・トゥ・アーン」(P2E)ゲームをプレイしている人をたくさん見てきました。多くの質の悪いプロジェクトが存在し、多くの人が「ポンジ・スキーム」の概念や技術的な実装を理解せずに独自のP2Eゲームを作ろうとしています。





この記事のアイデアは、2022年半ばに私が仮想通貨イベントでオフラインで講演したときに生まれました。その後、さまざまな国でのさまざまなイベントでの講演を通じて、この記事の内容は何度も進化しました。さらに、私はこの分野で技術系スタートアップを立ち上げることで、これらすべての問題を自分で解決しようとしました。その過程で、このトピックに対する関心の高さと、基本に対する誤解を多く目にしました。





インターネットは、Web1 として始まりました。Web1 では、ユーザーは主に情報の消費者 (読む) でした。その後、Web2 に進化し、ユーザーはインターネットに書き込みもするようになりました (ソーシャル ネットワーク)。現在、私たちは Web3 を目指しています。Web3 では、ユーザーはコンテンツの消費と作成に加えて、インターネット上で何かを本当に所有することができます。





1960 年代にシンプルなコンピュータ ゲームが誕生して以来、ゲームは急速に進化してきました。最初はスタンドアロン ゲームでしたが、今では多くのオンライン ゲームでプレイヤーがゲーム アイテムやキャラクターを「所有」しています。ゲーム アイテム マーケットプレイスもあり、その中にはピアツーピア (p2p) アイテム取引を提供するものもあります。ただし、ほとんどの場合、これらのアイテムはゲーマーの所有物ではなく、ゲームの所有物です。将来的には、アイテムの所有権がゲームからゲーマーに移るでしょう。一部のゲームではすでにこれが実現されていますが、この機能はまだあまり普及していません。





暗号ゲームブームは2021年に起こりました。2024年現在、市場はまだインディースタジオに属しており、大手ベンダーはほとんど存在しません。ほとんどのゲームはまだEVM互換のブロックチェーン上にありますが、一般的なブロックチェーンからゲーム専用に構築されたブロックチェーンに移行する傾向があります。





2023年には多くの暗号ゲームが閉鎖され、暗号市場の低迷によりプレイヤーも落ち込み、プレイヤーは時間とお金の損失を被りました。しかし、テクノロジーはまだ存在しており、ますます多くの開発者が自分たちにとって新しいもの(Web3)を求めるようになると予想しています。プレイヤーも同様です。私の記事が、技術的な観点からそれがどのように機能するかの基本を理解するのに役立つことを願っています。





この記事では、EVM ブロックチェーンについてのみ取り上げます。EVM ブロックチェーンは依然として最も人気のあるチェーンだからです。ただし、以下に説明する問題のいくつかを解決する他の多くのタイプのチェーンが存在することを知っておく必要があります。





ブロックチェーンの基礎

ブロックチェーンは非常にシンプルな概念です。いくつかのトランザクションを含むブロックがあります。新しいブロックは前のブロックに依存しているため、既存のブロックを置き換えることはできません。





シンプルですね。しかし、現実には、ブロックチェーンの重要な特性につながる複数の問題が発生する可能性があります。

ブロック作成時間 最終時間 取引手数料





ブロックチェーンの種類によってアプローチは異なりますが、ここでは最も一般的な EVM タイプのブロックチェーン (Ethereum、Polygon、BNB Chain など) に焦点を当てます。





通常、ブロックは一定の時間ごとに作成されます (Ethereum の場合は 12 秒、BNB チェーンの場合は 3 秒など)。これが、私たちにとってブロックチェーンの最初の基本的な特性です。





現実世界では、ブロックチェーンはインターネット接続を介して相互にリンクされた複数のノード (サーバー) に分散されています。まれに、同じ親に基づく複数のブロックが存在する可能性があり、その結果「フォーク」が発生します。









ブロックチェーンはそのようなケースを想定して設計されており、この状況は解決されます。しかし、赤いブロック (孤立したブロック) にトランザクションがあるエンドユーザーにとって、トランザクションが無効になる可能性があるため、あまりうれしくはありません。ここで「ファイナリティ」が関係してきます。ファイナリティとは、トランザクションを元に戻せない時間のことです。これは、私たちにとってブロックチェーンの 2 番目の基本的な特性です。





ブロックチェーンへの書き込み操作には、あなたやユーザーに何らかのコストがかかります。ブロックチェーンには独自の内部経済モデルがあり、分散化のために多くの異なるノードを維持して実行するには多くのリソースが必要です。ほとんどの場合、このリソースはエンドユーザーに使用料として請求される取引手数料です。ブロックチェーンには 1 秒あたりのトランザクション数の制限があり、動的取引手数料はブロックチェーンへの DDoS 攻撃を回避するための内部メカニズムです。





ほとんどの場合、取引の開始者は、ゲーム トークンや NFT ではなく、ネイティブ通貨で手数料を支払う必要があります。



私たちにとって、取引手数料はブロックチェーンの 3 番目の基本的な特性です。





なぜこれら3つの指標が私たちにとって重要なのでしょうか?これは主にエンドユーザーエクスペリエンスによるものです。プレイヤーは技術的なハードルではなくゲームプレイに集中したいと考えています。ゲーム開発者として、直感的なUI/UXデザインと簡単なオンボーディングを優先してこのプロセスを合理化することがあなたの仕事です。





チェスの各動きがブロックチェーンに保存される単純なチェス ゲームを想像してみましょう。プレーヤーは各動きに対して少額の取引手数料を支払い、ブロックが確定するまで待つ必要があります (プレーヤーの動きの間には数分かかる場合があります)。これはあまり良いことではありません。ユーザーはユーザー エクスペリエンスと引き換えにブロックチェーンの使用を諦めるでしょうか。ほとんどのプレーヤーは、ブロックチェーンを使用する手間をかけるよりも、今と同じようにゲームをプレイすることを好むでしょう。





しかし、希望はあります! ブロックチェーン ゲームと従来のゲームの間のギャップを埋めることができるソリューションがいくつかあります。





トークンって何?

ブロックチェーンのコアには限られた機能しかなく、ほとんどの場合、それだけでは不十分です。第一世代のブロックチェーン(ビットコインなど)はカスタマイズできる機能が限られています。第二世代のブロックチェーン(イーサリアム)では、カスタムプログラム(アプリケーション)を記述し、スマートコントラクトと呼ばれる独自のスペースでブロックチェーンに配置する機能が導入されました。その後、ユーザーはこのスマートコントラクトと対話して何かを行うことができ、スマートコントラクトは他のスマートコントラクトと対話することができます。スマートコントラクトは、イーサリアム仮想マシン(EVM)と呼ばれる特別な環境で実行されます。今のところ、市場にはさまざまな仮想マシンがありますが、EVMは依然として最も人気のあるものです。





簡単な例えは、携帯電話の進化です。昔の携帯電話は、電話をかけたり、SMS を送信したりすることしかできませんでした。現代の携帯電話でも電話をかけたり、SMS を送信したりすることはできますが、追加のソフトウェアをインストールして新しい機能を追加することができます。





スマート コントラクトにより、独自の通貨 (トークン) を作成できるようになります。これらのトークンを任意のウォレット ソフトウェアと互換性を持たせるために、複数のトークン標準があります。最も人気のあるものは、ERC20、ERC721、および ERC1155 です。





標準ではスマート コントラクトの外部インターフェースのみが説明されていますが、実装が異なる場合があり、追加機能も含まれる可能性があることを知っておくことは非常に重要です。





トークンには、代替可能トークン (FT) と非代替可能トークン (NFT) の 2 種類があります。FT トークンは実際のお金のようなもので、同じトークンを複数持つことができます。NFT は、絵画や特定のゲーム アイテムやキャラクターのように、固有のものです。





ERC20 標準では FT について説明しています。そのインターフェースは次のとおりです。

function name() public view returns (string) function symbol() public view returns (string) function decimals() public view returns (uint8) function totalSupply() public view returns (uint256) function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)





トークンは物理的にスマート コントラクトから出ていくわけではないことを理解することが重要です。スマート コントラクトは、ユーザーのトークンを追跡するだけです。トークンを転送すると、テーブルなどの内部レコードの金額のみが更新されます。そのため、場合によっては、スマート コントラクト アドレスをウォレット ソフトウェアに追加する必要があります。









NFT 標準自体は同じですが、追加の方法があります。

function ownerOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string )





各 NFT トークンには固有の識別子 (ID) があり、常に誰かが所有しています。これはトークン ストレージの実装に反映されており、通常はテーブルを使用してトークン ID と現在の所有者の両方を記録します。









トークンメタデータ

しかし、トークンの画像はどこにあるかと疑問に思うかもしれません。ここで、「トークン メタデータ」という概念があります。コア NFT 標準とは異なり、トークン メタデータは個別に保存され、異なる仕様を使用します。実際、一部の NFT にはメタデータが関連付けられていない場合もあります。





tokenURI と呼ばれるスマート コントラクト メソッドは、このメタデータ URI (場所) を返すことができます。トークン メタデータを保存する方法は、オンチェーンとオフチェーンの 2 つがあります。

オンチェーン: ここでは、データは特別なコード形式 (base64 エンコード) に変換され、ブロックチェーン自体に直接保存されます。安全ではありますが、ストレージ スペースが限られているため、コストが高くなる可能性があります。

オフチェーン: 柔軟性が高まり、コストが低くなります。この場合、データは外部に保存されます。





オフチェーンストレージは、主に 2 つのカテゴリに分けられます。

不変ストレージ: IPFS (InterPlanetary File System) や Arweave のように、データを変更できないようにします。

中央ストレージ: これは、ゲーム開発者のサーバーや Amazon S3 ストレージなどの単一のエンティティによって制御されます。





トークンメタデータは通常JSONファイルとしてフォーマットされますが、理論的には任意の形式にすることができます。典型的なメタデータ構造の例を以下に示します。





{ "description": "Token description", "external_url": "Some external link with more details", "image": "Link to image", "name": "Token name", "attributes": [ // array of attributes { "trait_type": "Attribute type", "value": "Attribute value" }, .... ] }





可変メタデータ (編集可能なデータ) は、Web3 の真の所有権を損なう可能性があることを理解することが重要です。可変メタデータを使用すると、基本的にトークン ID を所有することになりますが、それが表すコンテンツを所有するわけではありません。





ゲームで「エネルギー 5 の魔法のアイテム」NFT を購入したと想像してください。この情報を含むメタデータがゲーム開発者のサーバー (集中型ストレージ) に保存されている場合、ゲーム開発者は後でゲームのバランスを調整し、アイテムのエネルギーを 3 に変更することを決定する可能性があります。技術的にはトークンを所有していることになりますが、それは別のアイテムを表すことになります。このシナリオは、変更可能な集中型メタデータの潜在的な欠点を浮き彫りにしています。





対照的に、Web3 は不変のメタデータ (変更不可能なデータ) に基づいています。これにより、NFT に関連付けられた情報が永続的かつ検証可能なままになります。



メタデータがマーケットプレイスでどのように使用されるかを説明した優れたドキュメントhttps://docs.opensea.io/docs/metadata-standards 。

実際のメタデータ

人気のプレイ・トゥ・アーン(P2E)ゲーム、STEPN の実際のメタデータを調べてみましょう。このゲームはつい最近まで人気があり、スニーカーに大金を費やす人々の話を耳にしたことがあるでしょう。





トークン ID は「 105026695079 」、スマート コントラクト アドレスは「 0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50 」であり、 BNB チェーン上に構築されていることがわかっています。しかし、メタデータにアクセスするにはどうすればよいでしょうか?





主なアプローチは 2 つあります。

低レベルのブロックチェーン呼び出し: これには技術的な専門知識が必要です。

ブロックチェーン エクスプローラー: ブロックチェーン データにインデックスを付けて簡単にアクセスできるようにする、ユーザーフレンドリーな Web サイトです。





BSCScanエクスプローラーを使用してスマートコントラクトを調べてみましょう。「読み取り」タブに移動します( https://bscscan.com/address/0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50#read契約書 ) にアクセスし、 tokenURI 関数を見つけます。トークン ID を入力し、「クエリ」をクリックします。エクスプローラーはトークン URI を取得します。この場合、トークン URI は次のようになります。 https://api.stepn.com/run/nftjson/104/105026695079





このメタデータを詳しく見てみましょう。STEPN が所有しており、変更できる可能性があることがわかります。さらに、耐久性やレベルなどの一部の属性は、時間の経過とともに変化するようです。独自の P2E ゲームを構築するときに、この概念をさらに深く掘り下げていきます。





ブロックチェーンアカウント

ここまで、ブロックチェーンの重要な概念について説明してきましたが、次は誰もがよく知っている「承認」についてもう一度考えてみましょう。承認なしでは、ブロックチェーン上でアクションを実行することはできません。では、疑問は残ります。どうやって承認を得るのでしょうか?





ブロックチェーンは、非対称暗号化システムを利用しており、秘密鍵と公開鍵の 2 つの鍵ペアが存在します。秘密鍵から公開鍵を生成することはできますが、その逆はできません (一方向の数学演算です)。





EMV ブロックチェーンには、外部所有アカウント (EOA) とスマート コントラクト アカウントという 2 つの主な種類のアカウントがあります。





外部所有のアカウントは秘密鍵によって制御されます。秘密鍵は 32 バイトのデータで、多くの場合、長い 16 進文字の文字列 (64 文字) で表されます。この形式はエンド ユーザーにとってあまり便利ではなく、覚えるのも困難です。



記憶しやすさの課題に対処するために、「ニーモニック フレーズ」と呼ばれる概念が導入されました。ニーモニックとは、秘密鍵を人間が読める形で表現する 12 個、24 個、またはそれ以上の一般的な単語のリストです。重要なのは、これは実際の秘密鍵そのものではなく、それを安全に生成する方法であるということです。

自分専用の秘密鍵を無制限に無料で生成できます。





EOA とは異なり、スマート コントラクト アカウントは既にブロックチェーン上に存在しているため、やり取りに秘密鍵を必要としません。これにより、高度な機能を備えたプログラム可能なウォレットを作成する道が開かれます。





エンドユーザーは、秘密鍵を使用してブロックチェーンと直接やり取りすることはありません。代わりに、秘密鍵を安全に保管し、ユーザーに代わってトランザクションに署名するソフトウェア アプリケーションである暗号ウォレットを使用します。





ウォレットには主に2つのモデルがあります - カストディアルウォレットと非カストディアルウォレットです





保管とは、誰かがあなたの秘密鍵を保管することを意味します。便利ではありますが、保管者のセキュリティ対策に依存するため、中央障害点が発生します。





非管理型ウォレットの場合、秘密鍵を安全に保管する責任はユーザーにあるため、秘密鍵を完全に管理できます。セキュリティと管理性は向上しますが、保管の責任も完全にユーザーに課せられます。





ブロックチェーンの世界では、秘密鍵が最も重要です。秘密鍵は、保有している暗号通貨へのアクセスを許可します。秘密鍵を紛失すると、資金を失うことになります。秘密鍵がなければ、回復や転送を行うためのメカニズムが組み込まれていないためです。





従来のアカウントとは異なり、ブロックチェーン アカウントではメールやソーシャル ログインのオプションは提供されません。一部のウォレットでは認証に高度な暗号化方式を模索していますが、このアプローチはまだ初期段階です。他のウォレットでは、使いやすいカストディアル ソリューションを提供することでユーザー エクスペリエンスを優先していますが、ユーザー コントロールを重視する Web3 の基本原則からは逸脱しています。





ブロックチェーン ウォレットにはいくつかの種類がありますが、ブラウザ拡張機能とモバイル ウォレットが最も人気があります。モバイル ウォレットはブラウザとシームレスに接続できるため、利便性が向上します。





一般的な非管理型ウォレットは、秘密鍵を内部に安全に保存し、API を通じて公開することはありません (したがって、侵害されるリスクはありません)。ウォレットには、暗号資産を操作するためのユーザー インターフェイス (UI) と、開発者がウォレットの機能と統合するための外部 API という 2 つの外部コンポーネントが用意されています。









プレイ・トゥ・アーンゲーム(P2E)の構築

ブロックチェーンの基礎を学んだので、次のステップである独自のゲームの設計に進む準備ができました。心配しないでください。まだコーディングには入りません。代わりに、新たに得た知識を使用してゲームのコンセプトを想像し、概要から始めて段階的に分解してみましょう。





強固な基盤を構築するには、スーパーマリオブラザーズのような古典からインスピレーションを得て、エキサイティングな P2E 要素を注入しましょう。









ゲーム経済

私たちのマリオ ゲームにとって、持続可能な経済モデルを確立することは重要な側面です。これは、多くのプレイ トゥ アーン (P2E) ゲームで蔓延している「ポンジ スキーム」を回避することを意味します。持続可能なモデルでは、ユーザーの収益はゲーム全体の収益源とバランスが取れます。長期的な健全性に重点を置くことは不可欠です。なぜなら、作成は簡単だが最終的には持続不可能なポンジ スキームとは異なり、繁栄する P2E 経済を構築するには慎重な設計と計画が必要だからです。





ユーザーはどのようにしてゲーム内でお金を稼ぐことができるのでしょうか? 収集したゲーム内コイン (マリオコイン - MC) は暗号通貨 (FT) と交換できるとします。





「何もないところからお金を稼ぐ」ことを防ぐために、プレイヤーが MC を有意義なゲーム内アイテムやブーストに使うことができるさまざまな方法を導入します。

ユニークなキャラクター スキン (NFT): プレイヤーは、パーソナライズと潜在的な価値の向上のために、マーケットプレイスでこれらを購入することができます。

MC を使用してスタミナを充電すると、プレイを継続できます。

MC を使用したオプションのレベル スキップ (バランスが崩れるかどうか考慮してください) は、プレイヤーにとって便利です。

MC を使用して新しいキャラクターを作成すると、熱心なプレイヤーにインセンティブが与えられ、プレイ時間が延長されます。





当社のマリオ ゲームは、いくつかの方法を通じて、ユーザーの支出を超える収益を生み出すことができます。

特にPokemon Goのような位置情報ベースのゲーム向けの戦略的な広告配置。

二次 NFT 市場手数料 (ロイヤリティ) は、ゲームに継続的な収入をもたらします。

「バトルアリーナ」。これらの機能により、ゲーム トークンのインフレ管理に役立つ手数料が発生する可能性があります。

NFT レンタル。プレイヤー(レンタル料金を通じて)とゲームの両方に収入源を作ります。





トークンの全体的な供給量を抑制し、為替レートへの圧力を軽減するために、ステーキング オプションなどの追加機能を統合することができます。これにより、ユーザーにトークンを保有するインセンティブが与えられ、流通とインフレが軽減されます。





開発前にゲームの経済を徹底的に計画することが重要です。Google スプレッドシートなどのツールは、さまざまなシナリオをモデル化して、バランスのとれた持続可能なシステムを確保するのに役立ちます。





ブロックチェーンの選択

準備が整いましたので、次の重要なステップは、マリオ ゲームをホストするブロックチェーンを選択することです。Ethereum Virtual Machine (EVM) ブロックチェーンと非 EVM ブロックチェーンなど、多数のオプションがあるため、この決定は非常に重要です。ゲームのニーズに合わせたカスタム ブロックチェーンの作成を検討することもできます。さらに、複数のブロックチェーンを同時に利用できる可能性も検討に値します。





後でブロックチェーン間を移行することは技術的には可能ですが、複雑なプロセスです。





シングルチェーン ソリューションは、マルチチェーン実装に比べてよりシンプルなアプローチを提供します。一部のゲームでは、マルチチェーン オプションを基本的に独立したゲーム (リンクされていないトークン値を持つ) として提供しており、最終的には同じゲームの複数のインスタンスに変換されます。真のマルチチェーン エクスペリエンスを実現するには、チェーン間で一貫したトークン価格を確保し、ゲーム内でさまざまなチェーンの NFT をシームレスにリンクできる必要があります。





ブロックチェーンを選択する際には、強力なセキュリティ対策を確保しながら、「ファイナリティ」の時間と手数料を最小限に抑えることを目指します。さらに、選択したチェーンに十分な流動性があることも重要です。





スマート コントラクトから直接データを読み取ることは必ずしも効率的ではなく、実装に時間がかかる可能性があることを認識することが重要です。代わりに、適切な形式でメタデータを提供する外部ソフトウェアとサービスを活用することをお勧めします。





ユーザーは、トークンと NFT をシームレスに取引できることを期待しています。したがって、ブロックチェーンは、そのような取引に必要なインフラストラクチャを提供する必要があります。そうでない場合は、独自に実装する必要があります。





マリオ ゲームのローンチを成功させるには、適切なブロックチェーンを選択することが重要です。これには、選択したブロックチェーンに、利用予定のすべての必要なインフラストラクチャがあることを確認することが含まれます。さらに、開発全体を通じてゲーム機能を徹底的にテストするには、堅牢なテストネット環境が不可欠です。これにより、潜在的な問題を早期に特定して対処できます。





ユーザーオンボーディング

この段階で、ブロックチェーンを選択し、ユーザーにゲームにログインするよう促しました。ユーザーはゲームにアクセスするためにウォレットを持っている必要がありますが、ほとんどのユーザーはウォレットを持っていないため、事前に新しい複雑なことを学ばずにプレイしたいと考えています。





ゲームの開始時にユーザーにウォレットの作成を求めると、コンバージョン率は低くなります。新しいウォレットを最適な方法で作成する方法について多くの指示を提供することはできますが、ほとんどのユーザーは依然として不安を感じるでしょう。





良い解決策としては、ユーザーがブロックチェーンと直接やり取りしたい場合にのみ、Web2 オプションを使用してログインし、ユーザー ウォレットを要求できるようにすることです。





ユーザーのウォレットを自分で管理することもできます。ただし、この方法は、あなたとユーザーの両方にとって最も安全で最適な方法ではない可能性があります。





あるいは、web3auth や magicklink など、ユーザーのウォレットを管理できる非管理型ソリューションが市場に出回っています。ただし、これらのブロックチェーン サポートは現在制限されており、これらのサービスをプラットフォームに統合する必要があります。





ネイティブトークンの支払い問題

ゲームのネイティブ トークンを持っているだけでは、ユーザーがゲーム内でブロックチェーン トランザクションを行うには不十分です。これはユーザーのオンボーディングの大きな障壁であり、多くのプレイヤーがこの問題に遭遇しています。





たとえば、ユーザーが「マリオ トークン」を保有していて、それを転送したいとします。ただし、転送を開始するために不可欠な基盤となるネイティブ ブロックチェーン トークンがありません。ブロックチェーン上で取引を行うには、ユーザーはこのネイティブ トークンを取得する必要があります。





ユーザーはネイティブ トークンをどのように取得するのでしょうか? 外部購入オプションは存在しますが、Web3 に不慣れな新しいプレーヤーにとっては障壁となる可能性があります。





理想的には、ゲーム開発者はこの問題に対処し、ユーザーのためにプロセスを合理化する必要があります。これらの障害を最小限に抑えることで、プレイヤーはゲームを楽しむことに集中できます。





ゲーム開発者は、内部交換システムを実装するか、ウォレット サービス内に低レベルのプロキシ コントラクトを実装することができます。ただし、これらのソリューションは実装が複雑です。





「アカウント抽象化」と呼ばれる有望な新技術が、ついにこの課題を解決するかもしれません。しかし、まだ初期段階であり、決定的な結論を出すには時期尚早です。





開発者にとってより簡単な解決策は、新しいウォレットの登録時に少量のネイティブトークンをユーザーのウォレットに資金として供給することです。





NFTリンク

ユーザーは NFT を所有しているかもしれませんが、このデータをブロックチェーンから直接読み取ることは、ほとんどのゲームでは非効率的です。ブロックチェーンは外部サービスとして動作し、ブロックチェーン内のイベントがゲームに影響を与える可能性があります。これらのイベントについて常に情報を得ることが重要です。





幸いなことに、スマート コントラクトはイベントを生成できるため、開発者はイベントを監視してリアルタイムの応答をトリガーできます。ユーザーがスキン NFT を使用してレベルに入るシナリオを想像してください。ゲームプレイ中にスキンが別のプレイヤーに転送された場合、ゲームは同時使用を防止するように反応する必要があります。





いくつかの Web プロジェクト (attarius、moralis、covalent、alchemy など) では、プロセスを効率化する NFT API を提供しています。これらの API は、メタデータの読み取りや追跡、トークンの所有権などのタスクを処理します。これにより開発時間が大幅に短縮され、開発者は低レベルのブロックチェーン統合ではなく、コア ゲーム メカニクスに集中できるようになります。









しかし、メタデータの可変性によって別の課題が生じます。一部の NFT には、100 回しか使用できず「燃やされる」(破壊される) スキンのように、使用が制限されているものがあります。この使用状況を追跡することは、重大な問題となります。





ゲーム内追跡だけに頼ると、外部マーケットプレイスを狙う詐欺師の力が高まる可能性があります。これらのマーケットプレイスはトークン URI のデータにのみ依存しており、ゲームの内部追跡システムにはアクセスできません。





STEPN が使用するアプローチのようなサーバー側ストレージは便利ですが、メタデータが操作される可能性があるため、セキュリティ上の懸念が生じます。





オンチェーン ストレージは、ブロックチェーン上にメタデータを保存することで不変性を実現します。ただし、オンチェーンでの使用状況を追跡する必要があり、取引手数料が発生します。





マーケティング

私たちのマリオ ゲームのブロックチェーン統合は完成に近づいています。では、NFT がどのようにユーザーを引き付けることができるかを探ってみましょう。





一部のゲームでは、初期段階でプレミアム NFT を販売することで開発資金を調達しています。このアプローチにより資金が確保され、ゲームのリリースを待ちわびる忠実なプレイヤー ベースが構築されます。





「ヴァンパイア マーケティング」を使用することもできます。このユニークなマーケティング戦略では、ユーザーが他のゲームの NFT をマリオ ゲームに統合できるようにします。プレイヤーがゲーム内で STEPN スニーカーを利用できることを想像してみてください。このアプローチはさまざまなゲームのユーザーを対象としていますが、課題が伴います。





NFT の標準はさまざまであるため、シームレスな統合は困難です。さらに、メタデータの変更の追跡は、場合によっては複雑になることがあります。これらのハードルにもかかわらず、クロスゲーム NFT 統合は、従来の Web2 ゲームでは利用できない新しいマーケティング手法です。





「ヴァンパイア マーケティング」は、十分に活用されていない NFT を持つユーザーをターゲットにする場合に特に効果的です。これらの NFT をマリオ ゲームに統合できるようにすることで、これらのユーザーを活性化し、アクティブなプレイヤーに変えることができます。





今後の課題

ブロックチェーンの技術的な統合は完了していますが、マリオ ゲームはいくつかの課題に直面しています。





ブロックチェーン技術を取り巻く法的部分は依然として複雑です。





ブロックチェーンとその利点に精通したユーザーを引き付けるには、ユーザー教育のための追加リソースが必要です。





多くのゲームマーケットプレイスではブロックチェーンベースのゲームに制限があり、公開オプションが制限されています。





従来のゲーム内アイテムとは異なり、NFT はプレイヤーがゲームをやめた後もユーザーの所有物のままです。これにより、インフレという新たな課題が生じます。プレイヤーがゲームを離れると、価値を取り戻すために NFT を割引価格で販売しようとする可能性があります。これにより、割引された NFT がゲーム内に絶えず流入し、ゲーム内 NFT アイテムの全体的な価値が下がる可能性があります。このインフレに対抗するには、プレイヤーが NFT を保持してマリオ ゲームをプレイし続けるように促す新しい機能とコンテンツを継続的に開発する必要があります。





結論

マリオ ゲームの構造の概要は次のとおりです。













各トピックについて何時間にもわたって膨大な情報があります。私はこの情報を圧縮し、重要な点だけを提供するように努めました。お役に立てば幸いです。