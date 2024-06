무엇이 들어있나요? 플레이해서 수익을 얻으세요

안녕하세요! Play-to-Earn 게임을 조금 살펴보겠습니다. NFT를 생성하고 NFT를 통합하는 방법에 대해 논의하겠습니다. 이 기사는 블록체인 메커니즘에만 초점을 맞추고 게임 개발 에 대해서는 다루지 않습니다. 나는 모든 필수 부분에 대한 설명과 함께 간단한 언어를 사용하여 모든 것을 설명하는 것을 목표로 할 것입니다. 자, 시작해 봅시다!





왜 그 주제인가(게임의 진화와 상태)

저는 2018년부터 블록체인 개발에 푹 빠져 있었는데, 그 동안 P2E(Play-to-Earn) 게임이 어떻게 작동하는지 전혀 모르고 플레이하는 사람들을 많이 보았습니다. 나쁜 프로젝트가 많이 존재하며, 많은 사람들이 '폰지 사기'의 개념이나 기술적 구현을 이해하지 못한 채 자신만의 P2E 게임을 만들려고 합니다.





이 기사의 아이디어는 2022년 중반에 암호화폐 이벤트에서 오프라인 연설을 하던 중에 처음 탄생했습니다. 그런 다음 기사의 내용은 여러 나라의 다양한 행사에서 제가 연설을 하면서 여러 번 발전했습니다. 게다가 저는 이 분야의 기술 스타트업을 만들어서 이 모든 문제를 스스로 해결하려고 노력했습니다. 그 과정에서 주제에 대한 많은 관심과 기본에 대한 많은 오해를 목격했습니다.





인터넷은 web1으로 시작되었으며, 여기서 사용자는 대부분 정보(읽기)의 소비자였습니다. 나중에는 사용자가 인터넷(소셜 네트워크)에도 글을 쓰기 시작한 web2로 발전했습니다. 이제 우리는 사용자가 콘텐츠를 소비하고 생성하는 것 외에도 인터넷에서 진정으로 무언가를 소유할 수 있는 web3를 찾고 있습니다.





1960년대 단순한 컴퓨터 게임의 탄생을 시작으로 게임은 급속도로 발전해 왔습니다. 독립형 게임으로 시작했지만 이제는 플레이어가 일부 게임 아이템이나 캐릭터를 "소유"하는 온라인 게임을 많이 볼 수 있습니다. P2P(Peer-to-Peer) 아이템 거래를 제공하는 게임 아이템 마켓플레이스도 있습니다. 그러나 대부분의 경우 이러한 항목은 실제로 게이머의 것이 아닙니다. 그들은 게임에 속합니다. 미래의 진화에서는 아이템 소유권이 게임에서 게이머에게 이전될 것이며 일부 게임에서는 이미 이를 수행하고 있지만 이 기능은 여전히 보급률이 제한적입니다.





암호화폐 게임 붐은 2021년이었습니다. 2024년 현재 시장은 여전히 인디 스튜디오에 속해 있으며 대형 벤더는 거의 존재하지 않습니다. 대부분의 게임은 여전히 EVM 호환 블록체인에 있지만 일반 블록체인에서 게임용으로 특별히 구축된 블록체인으로 마이그레이션하는 추세가 있습니다.





2023년에는 많은 암호화폐 게임들이 문을 닫았고, 암호화폐 시장 침체로 인해 플레이어들도 침체되어 플레이어들이 시간과 돈을 잃게 되었습니다. 그러나 기술은 여전히 존재하며 점점 더 많은 개발자가 자신과 플레이어 모두에게 새로운 것을 찾을 것으로 기대합니다(web3). 내 기사가 기술적 관점에서 작동 방식의 기본을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.





이 기사에서는 여전히 가장 인기 있는 체인인 EVM 블록체인만 다룰 것입니다. 그러나 아래 설명된 문제 중 일부를 해결하는 다른 유형의 체인도 많이 존재한다는 점을 알아야 합니다.





블록체인 기초

블록체인은 매우 간단한 개념입니다. 일부 트랜잭션이 포함된 블록이 있습니다. 새로운 블록은 이전 블록에 의존하기 때문에 기존 블록을 교체하는 것은 불가능합니다.





간단하지 않나요? 그러나 실제로는 몇 가지 중요한 블록체인 특성을 초래하는 여러 가지 문제가 있을 수 있습니다.

블록 생성 시간 최종 시간 거래 수수료





블록체인 유형마다 접근 방식이 다르지만 가장 일반적인 EVM 유형 블록체인(이더리움, 폴리곤, BNB 체인 등)에 중점을 둘 것입니다.





일반적으로 블록은 고정된 시간(이더리움의 경우 12초, BNB 체인의 경우 3초 등)에 생성됩니다. 이것이 우리에게 있어 블록체인의 첫 번째 기본 속성입니다.





현실 세계에서 블록체인은 인터넷 연결을 통해 서로 연결되는 여러 노드(서버)에 분산됩니다. 드문 경우지만 동일한 상위를 기반으로 하는 여러 블록이 있어 '포크'가 발생할 수 있습니다.









블록체인은 그러한 경우를 위해 설계되었으며 이러한 상황을 해결할 것입니다. 그러나 빨간색 블록(고아 블록)의 트랜잭션을 수행하는 최종 사용자인 귀하는 트랜잭션이 무효화될 수 있으므로 별로 만족스럽지 않습니다. 그리고 여기서 '최종성'이 작용합니다. 최종성(Finality)은 거래를 되돌릴 수 없는 시점입니다. 이것이 우리에게 있어 블록체인의 두 번째 기본 속성입니다.





블록체인에 대한 모든 쓰기 작업에는 귀하 또는 귀하의 사용자에게 비용이 발생합니다. 블록체인에는 자체 내부 경제 모델이 있으며, 분산화를 위해 다양한 노드를 유지하고 실행하려면 많은 리소스가 필요합니다. 대부분의 경우 이 리소스는 사용량에 대해 최종 사용자에게 청구되는 거래 수수료입니다. 블록체인에는 초당 거래 한도가 있으며, 동적 거래 수수료는 블록체인에 대한 DDoS 공격을 방지하기 위한 내부 메커니즘입니다.





대부분의 경우 거래 개시자는 게임 토큰이나 NFT가 아닌 기본 통화로 수수료를 지불해야 합니다.



거래 수수료는 우리에게 블록체인의 세 번째 기본 속성입니다.





이 세 가지 지표가 우리에게 중요한 이유는 무엇입니까? 이는 주로 최종 사용자 경험 때문입니다. 플레이어는 기술적인 장애물이 아닌 게임 플레이에 집중하기를 원합니다. 게임 개발자로서 직관적인 UI/UX 디자인과 간단한 온보딩을 우선시하여 이 프로세스를 간소화하는 것이 귀하의 임무입니다.





각각의 체스 움직임이 블록체인에 저장되는 순진한 체스 게임을 상상해 봅시다. 플레이어는 각 이동에 대해 소액의 거래 수수료를 지불해야 하며, 블록이 완료될 때까지 기다려야 합니다(플레이어 이동 사이에 몇 분 정도 걸릴 수 있음). 이거 별로 안 좋아 보이는데요, 그렇죠? 사용자는 블록체인 사용을 위해 사용자 경험을 교환합니까? 대부분의 플레이어는 블록체인을 사용하는 고통을 겪는 대신 지금처럼 게임을 플레이하는 것을 선호할 것입니다.





하지만 희망은 있어요! 블록체인 게임과 기존 게임 간의 격차를 해소할 수 있는 여러 솔루션이 존재합니다.





토큰, 그게 뭐야?

블록체인은 핵심 기능이 제한되어 있으며 대부분의 경우 충분하지 않습니다. 비트코인과 같은 1세대 블록체인은 사용자 정의 기능이 제한되어 있습니다. 2세대 블록체인(이더리움)은 맞춤형 프로그램(애플리케이션)을 작성하고 이를 스마트 계약이라는 자체 공간의 블록체인에 배치하는 기능을 도입했습니다. 그런 다음 사용자는 이 스마트 계약과 상호 작용하여 작업을 수행할 수 있고 스마트 계약은 다른 스마트 계약과 상호 작용할 수 있습니다. 스마트 계약은 EVM(Ethereum Virtual Machine)이라는 특수 환경에서 실행됩니다. 현재 시장에는 다양한 가상 머신이 있지만 EVM은 여전히 가장 인기 있는 머신입니다.





간단한 비유는 휴대폰의 진화입니다. 오래된 휴대폰은 전화만 걸고 SMS만 보낼 수 있었습니다. 최신 전화기에는 여전히 전화를 걸고 SMS를 보낼 수 있는 기능이 있지만 추가 소프트웨어를 설치하여 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.





스마트 계약을 통해 자신만의 통화(토큰)를 생성할 수 있습니다. 이러한 토큰이 지갑 소프트웨어와 호환되도록 하려면 여러 가지 토큰 표준이 있습니다. 가장 널리 사용되는 것은 ERC20, ERC721 및 ERC1155입니다.





표준은 스마트 계약의 외부 인터페이스만 설명하지만 구현이 다를 수 있고 일부 추가 기능을 포함할 수도 있다는 것을 아는 것이 정말 중요합니다.





토큰에는 대체 가능 토큰(FT)과 대체 불가능 토큰(NFT)의 두 가지 유형이 있습니다. FT 토큰은 실제 화폐와 같습니다. 동일한 토큰의 복사본을 여러 개 가질 수 있습니다. NFT는 그림, 특정 게임 아이템, 캐릭터처럼 고유합니다.





ERC20 표준은 FT를 설명합니다. 인터페이스는 다음과 같습니다.

function name() public view returns (string) function symbol() public view returns (string) function decimals() public view returns (uint8) function totalSupply() public view returns (uint256) function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)





토큰이 물리적으로 스마트 계약을 벗어나지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 스마트 계약은 단순히 사용자 토큰을 추적합니다. 토큰을 전송하면 테이블과 같은 내부 기록의 금액만 업데이트됩니다. 이것이 어떤 경우에는 지갑 소프트웨어에 스마트 계약 주소를 추가해야 하는 이유입니다.









NFT 표준 자체는 동일하지만 추가 방법이 있습니다.

function ownerOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string )





각 NFT 토큰에는 고유한 식별자(ID)가 있으며 항상 누군가가 소유합니다. 이는 일반적으로 테이블을 사용하여 토큰 ID와 현재 소유자를 모두 기록하는 토큰 저장소 구현에 반영됩니다.









토큰 메타데이터

하지만 토큰 사진은 어디에 있습니까? 그리고 여기에 '토큰 메타데이터'라는 아이디어가 있습니다. 핵심 NFT 표준과 달리 토큰 메타데이터는 별도로 저장되며 다른 사양을 사용합니다. 실제로 일부 NFT에는 관련 메타데이터가 없을 수도 있습니다!





tokenURI 라는 스마트 계약 방법은 이 메타데이터 URI(위치)를 반환할 수 있습니다. 토큰 메타데이터를 저장하는 방법에는 온체인과 오프체인 등 여러 가지가 있습니다.

온체인: 여기서 데이터는 특수 코드 형식(base64 인코딩)으로 변환되어 블록체인 자체 내에 직접 저장됩니다. 안전하지만 저장 공간이 제한되어 있어 비용이 많이 들 수 있습니다.

오프체인: 이는 더 많은 유연성과 더 낮은 비용을 제공합니다. 여기서 데이터는 외부에 저장됩니다.





오프체인 스토리지는 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.

불변 스토리지: 이는 IPFS(InterPlanetary File System) 또는 Arweave와 같이 데이터가 변경될 수 없도록 보장합니다.

중앙 스토리지: 이는 게임 개발자의 서버나 Amazon S3 스토리지와 같은 단일 엔터티에 의해 제어됩니다.





토큰 메타데이터는 일반적으로 JSON 파일 형식으로 되어 있지만 이론적으로는 어떤 형식이든 가능합니다. 다음은 일반적인 메타데이터 구조의 예입니다.





{ "description": "Token description", "external_url": "Some external link with more details", "image": "Link to image", "name": "Token name", "attributes": [ // array of attributes { "trait_type": "Attribute type", "value": "Attribute value" }, .... ] }





변경 가능한 메타데이터(편집 가능한 데이터)가 진정한 Web3 소유권을 훼손할 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 변경 가능한 메타데이터를 사용하면 본질적으로 토큰 ID가 나타내는 콘텐츠가 아닌 토큰 ID를 소유하게 됩니다.





게임에서 "에너지 5의 마법 아이템" NFT를 구매한다고 상상해 보세요. 이 정보가 포함된 메타데이터가 게임 개발자의 서버(중앙 집중식 저장소)에 저장된 경우 게임 개발자는 나중에 게임의 균형을 재조정하고 아이템의 에너지를 3으로 변경하기로 결정할 수 있습니다. 기술적으로 여전히 토큰을 소유하고 있지만 이는 다른 항목. 이 시나리오는 변경 가능한 중앙 집중식 메타데이터의 잠재적인 단점을 강조합니다.





이와 대조적으로 Web3는 불변의 메타데이터(변경할 수 없는 데이터)를 기반으로 성장합니다. 이를 통해 NFT와 관련된 정보가 영구적이고 검증 가능하게 유지됩니다.



마켓플레이스 https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards 에서 메타데이터가 사용되는 방식을 설명하는 좋은 문서입니다.

실제 메타데이터

인기 있는 P2E(Play-to-Earn) 게임인 STEPN의 실제 메타데이터를 살펴보겠습니다. 이 게임은 얼마 전까지 인기가 있었고 운동화를 사는데 많은 돈을 쓰는 사람들에 대해 들어보셨을 것입니다.





우리는 토큰 ID가 ' 105026695079 '이고 스마트 계약 주소가 ' 0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50 '이며 BNB 체인 에 구축되어 있음을 알고 있습니다. 그런데 메타데이터에 어떻게 접근하나요?





두 가지 주요 접근 방식이 있습니다.

낮은 수준의 블록체인 호출: 기술 전문 지식이 필요합니다.

블록체인 탐색기: 보다 쉽게 액세스할 수 있도록 블록체인 데이터를 색인화하는 사용자 친화적인 웹 사이트입니다.





BSCScan 탐색기를 사용하여 스마트 계약을 살펴보겠습니다. '읽기' 탭으로 이동합니다( https://bscscan.com/address/0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50#readContract ) tokenURI 함수를 찾으세요. 토큰 ID를 입력하고 '조회'를 클릭하세요. Explorer는 토큰 URI를 검색합니다. 이 경우에는 다음과 같습니다. https://api.stepn.com/run/nftjson/104/105026695079





이 메타데이터를 자세히 살펴보세요. STEPN이 이를 소유하고 잠재적으로 수정할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 또한 내구성 및 레벨과 같은 일부 속성은 시간이 지남에 따라 변경되는 것으로 보입니다. 우리는 자체 P2E 게임을 만들 때 이 개념을 더 깊이 탐구할 것입니다.





블록체인 계정

이제 몇 가지 주요 블록체인 개념을 다루었으므로 모든 사람에게 친숙한 승인이라는 개념을 다시 살펴보겠습니다. 그것 없이는 블록체인에서 작업을 수행할 수 없습니다. 그렇다면 질문은 남습니다. 어떻게 승인을 받을 수 있나요?





블록체인은 개인 키와 공개 키라는 두 개의 키 쌍이 존재하는 비대칭 암호화 시스템을 활용합니다. 개인 키에서 공개 키를 생성할 수 있지만 그 반대는 불가능합니다(단방향 수학 연산입니다).





EMV 블록체인에는 외부 소유 계정(EOA)과 스마트 계약 계정이라는 두 가지 주요 계정 유형이 있습니다.





외부 소유 계정은 개인 키로 제어됩니다. 개인 키는 32바이트 데이터 조각으로, 종종 긴 16진수 문자열(64자)로 표시됩니다. 이 형식은 최종 사용자에게 실제로 편리하지 않으며 기억하기 어렵습니다.



기억하기 쉬운 문제를 해결하기 위해 "기억 문구"라는 개념이 도입되었습니다. 니모닉은 사람이 읽을 수 있는 개인 키 표현 역할을 하는 12, 24개 이상의 일반적인 단어 목록입니다. 중요한 것은 실제 개인 키 자체가 아니라 이를 안전하게 생성하는 방법이라는 것입니다.

무료로 개인 키를 무제한으로 생성할 수 있습니다.





EOA와 달리 스마트 계약 계정은 이미 블록체인에 상주하므로 상호 작용을 위해 개인 키가 필요하지 않습니다. 이는 고급 기능을 갖춘 프로그래밍 가능한 지갑을 만들 수 있는 기회를 열어줍니다.





최종 사용자는 개인 키를 사용하여 블록체인과 직접 상호 작용하지 않습니다. 대신, 우리는 개인 키를 안전하게 저장하고 이를 사용하여 귀하를 대신하여 거래에 서명하는 소프트웨어 애플리케이션인 암호화폐 지갑에 의존합니다.





기본 지갑 모델에는 관리형 지갑과 비수탁형 지갑의 두 가지 모델이 있습니다.





관리형이란 누군가가 귀하를 대신하여 귀하의 개인 키를 보관하고 있다는 것을 의미합니다. 편리하지만 관리인의 보안 관행에 의존하기 때문에 중앙 실패 지점이 발생합니다.





비수탁 지갑의 경우 개인 키를 안전하게 유지할 책임이 있으므로 개인 키를 완전히 제어할 수 있습니다. 더 강력한 보안과 제어 기능을 제공하는 동시에 안전한 보관에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.





블록체인 영역에서는 개인 키가 가장 중요합니다. 귀하의 암호화폐 보유물에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 개인 키가 없으면 복구 또는 전송을 위한 기본 제공 메커니즘이 없기 때문에 개인 키를 분실하면 자금을 잃게 됩니다.





기존 계정과 달리 블록체인 계정은 이메일이나 소셜 로그인 옵션을 제공하지 않습니다. 일부 지갑에서는 인증을 위한 고급 암호화 방법을 모색하고 있지만 이 접근 방식은 아직 초기 단계입니다. 다른 지갑은 사용하기 쉽지만 사용자 제어를 강조하는 Web3의 핵심 원칙에서 벗어난 관리형 솔루션을 제공하여 사용자 경험을 우선시합니다.





블록체인 지갑에는 여러 유형이 있으며, 브라우저 확장 기능과 모바일 지갑이 가장 인기 있는 선택입니다. 모바일 지갑은 편의성을 높이기 위해 브라우저와 원활하게 연결할 수 있는 경우가 많습니다.





일반적인 비수탁형 지갑은 개인 키를 내부적으로 안전하게 저장하며 API를 통해 절대 노출하지 않습니다(따라서 손상될 위험이 없습니다). 지갑은 암호화폐와 상호 작용하기 위한 사용자 인터페이스(UI)와 개발자가 지갑 기능과 통합할 수 있는 외부 API라는 두 가지 외부 구성 요소를 제공합니다.









P2E(Play-to-Earn) 게임 구축

이제 블록체인의 기본 사항을 살펴보았으므로 다음 단계인 자체 게임 디자인을 시작할 준비가 되었습니다! 걱정하지 마십시오. 아직은 코딩에 대해 자세히 다루지 않습니다. 대신, 새로 발견한 지식을 활용하여 게임 컨셉을 상상하고 높은 수준의 개요부터 시작하여 단계별로 분해해 보겠습니다.





강력한 기반을 구축하려면 Super Mario Bros.와 같은 고전 게임에서 영감을 얻어 여기에 흥미로운 P2E 요소를 추가해 보세요.









게임 경제

마리오 게임의 중요한 측면은 지속 가능한 경제 모델을 구축하는 것입니다. 이는 많은 P2E(Play-to-Earn) 게임에서 널리 퍼져 있는 "폰지 사기"를 피하는 것을 의미합니다. 지속 가능한 모델에서는 사용자 수익이 게임의 전체 수익 흐름과 균형을 이룹니다. 장기적인 건강에 대한 이러한 초점은 필수적입니다. 왜냐하면 생성하기는 쉽지만 궁극적으로 지속 가능하지 않은 폰지 사기와 달리, 번성하는 P2E 경제를 구축하려면 신중한 설계와 계획이 필요하기 때문입니다.





사용자는 우리 게임에서 어떻게 돈을 벌 수 있나요? 수집된 게임 내 코인(Mario Coin - MC)을 암호화폐(FT)로 교환할 수 있다고 가정해 보겠습니다.





"아무것도 없이 돈 버는 것"을 방지하기 위해 플레이어가 의미 있는 게임 내 아이템과 부스트에 MC를 사용할 수 있는 다양한 방법을 소개합니다.

고유 캐릭터 스킨(NFT): 플레이어는 개인화 및 잠재적 가치 평가를 위해 마켓플레이스에서 구매할 수 있습니다.

MC를 이용한 스태미나 재충전으로 지속적인 플레이가 가능합니다.

MC를 사용한 선택적 레벨 건너뛰기(균형이 깨지는지 고려)는 플레이어에게 편리함을 제공합니다.

MC를 사용하여 새로운 캐릭터를 만들면 헌신적인 플레이어에게 인센티브를 제공하고 플레이 시간을 연장할 수 있습니다.





우리의 마리오 게임은 여러 가지 방법을 통해 사용자 지출 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.

특히 Pokemon Go와 같은 위치 기반 게임의 경우 전략적 광고 배치입니다.

보조 NFT 시장 수수료( 로열티)는 게임에 지속적인 수입을 제공합니다.

"배틀 아레나". 이러한 기능은 게임 토큰 인플레이션을 관리하는 데 도움이 되는 수수료를 생성할 수 있습니다.

NFT 대여. 플레이어(임대료를 통해)와 게임 모두를 위한 수입원을 창출합니다.





전체 토큰 공급을 확인하고 환율에 대한 압력을 줄이기 위해 스테이킹 옵션과 같은 추가 기능을 통합할 수 있습니다. 이는 사용자가 토큰을 보유하도록 장려하여 유통 및 인플레이션을 줄입니다.





개발 전 게임 경제에 대한 철저한 계획이 중요합니다. Google Sheets와 같은 도구는 다양한 시나리오를 모델링하여 균형 있고 지속 가능한 시스템을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.





블록체인 선택

이제 앞으로 나아갈 준비가 되었으므로 다음으로 중요한 단계는 Mario 게임을 호스팅할 블록체인을 선택하는 것입니다. EVM(Ethereum Virtual Machine) 및 비 EVM 블록체인 등 다양한 옵션이 있기 때문에 이 결정은 상당한 비중을 차지합니다. 게임 요구 사항에 맞는 맞춤형 블록체인을 만드는 방법도 알아볼 수 있습니다. 또한 여러 블록체인을 동시에 활용할 가능성도 고려해야 합니다.





나중에 블록체인 간 마이그레이션이 기술적으로 가능하기는 하지만 이는 복잡한 프로세스입니다.





단일 체인 솔루션은 다중 체인 구현에 비해 더 간단한 접근 방식을 제공합니다. 일부 게임은 기본적으로 멀티체인 옵션을 독립적인 게임(연결되지 않은 토큰 값 포함)으로 제시하며, 이는 궁극적으로 동일한 게임의 여러 인스턴스로 변환됩니다. 진정한 멀티체인 경험을 위해서는 체인 전반에 걸쳐 일관된 토큰 가격을 보장하고 게임 내 다양한 체인의 NFT를 원활하게 연결할 수 있는 능력이 필요합니다.





블록체인을 선택할 때 강력한 보안 조치를 보장하면서 '최종성' 시간과 수수료를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 또한 선택한 체인에 충분한 유동성이 있는 것이 중요합니다.





데이터에 대한 스마트 계약을 직접 읽는 것이 항상 효율적인 것은 아니며 구현하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 대신 적절한 형식으로 메타데이터를 제공하는 외부 소프트웨어 및 서비스를 활용하는 것이 좋습니다.





사용자는 토큰과 NFT를 원활하게 거래할 수 있는 능력을 기대합니다. 따라서 블록체인은 그러한 거래에 필요한 인프라를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 독립적으로 구현해야 합니다.





Mario 게임을 성공적으로 출시하려면 올바른 블록체인을 선택하는 것이 중요합니다. 여기에는 선택한 블록체인에 우리가 활용하려는 모든 필수 인프라가 있는지 확인하는 것이 포함됩니다. 또한, 개발 전반에 걸쳐 게임 기능을 철저하게 테스트하려면 강력한 테스트넷 환경이 중요합니다. 이를 통해 잠재적인 문제를 조기에 식별하고 해결할 수 있습니다.





사용자 온보딩

이 단계에서 우리는 블록체인을 선택하고 사용자에게 게임에 로그인하라는 메시지를 표시했습니다. 사용자는 게임에 액세스하려면 지갑이 있어야 하지만 대부분은 지갑이 없으며 새로운 복잡성을 미리 배우지 않고 플레이하고 싶어합니다.





게임 시작 시 사용자에게 지갑 생성을 요청하면 변환이 잘 되지 않습니다. 최선의 방법으로 새 지갑을 만드는 방법에 대해 많은 지침을 제공할 수 있지만 대부분의 사용자는 여전히 불편할 것입니다.





좋은 해결책은 사용자가 web2 옵션을 사용하여 로그인하고 사용자가 블록체인과 직접 상호 작용하려는 경우에만 사용자 지갑을 요청할 수 있도록 하는 것입니다.





귀하는 관리 방식으로 사용자의 지갑을 직접 관리하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 이 접근 방식은 귀하와 사용자 모두에게 가장 안전하지 않거나 최적이 아닐 수 있습니다.





또는 web3auth 및 Magicklink와 같이 사용자의 지갑을 관리할 수 있는 비수탁형 솔루션이 시장에 나와 있습니다. 그러나 현재 블록체인 지원은 제한되어 있으므로 이러한 서비스를 플랫폼에 통합해야 합니다.





네이티브 토큰 결제 문제

단순히 게임의 기본 토큰을 보유하는 것만으로는 사용자가 게임 내 블록체인 거래를 수행하는 데 충분하지 않습니다. 이는 사용자 온보딩의 주요 장벽이며 많은 플레이어가 이 문제에 직면합니다.





예를 들어, 사용자가 "마리오 토큰"을 보유하고 있으며 이를 전송하려고 할 수 있습니다. 그러나 전송을 시작하는 데 필수적인 기본 기본 블록체인 토큰이 부족합니다. 블록체인에서 거래하려면 사용자는 이 기본 토큰을 획득해야 합니다.





사용자는 네이티브 토큰을 어떻게 얻나요? 외부 구매 옵션이 존재하지만 web3에 익숙하지 않은 신규 플레이어에게는 장벽이 될 수 있습니다.





이상적으로 게임 개발자는 이 문제를 해결하고 사용자를 위한 프로세스를 간소화해야 합니다. 이러한 장애물을 최소화함으로써 플레이어는 게임을 즐기는 데 집중할 수 있습니다.





게임 개발자는 내부 교환 시스템을 구현하거나 지갑 서비스 내에서 낮은 수준의 프록시 계약을 구현할 수 있습니다. 그러나 이러한 솔루션은 구현하기가 복잡합니다.





'계정 추상화'라는 유망한 신기술이 마침내 이 문제를 해결할 수도 있습니다. 그러나 아직은 초기 단계이고, 확실한 결론을 내리기에는 이르다.





개발자를 위한 더 쉬운 솔루션은 신규 지갑 등록 시 소량의 네이티브 토큰으로 사용자 지갑에 자금을 지원하는 것입니다.





NFT 연결

사용자가 NFT를 소유할 수 있지만 블록체인에서 이 데이터를 직접 읽는 것은 대부분의 게임에서 비효율적입니다. 블록체인은 외부 서비스로 작동하며 내부 이벤트는 게임에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이벤트에 대한 최신 정보를 유지하는 것이 중요합니다.





다행스럽게도 스마트 계약은 이벤트를 생성하여 개발자가 이벤트를 모니터링하고 실시간 응답을 실행할 수 있도록 해줍니다. 사용자가 스킨 NFT를 사용하여 레벨에 들어가는 시나리오를 상상해 보세요. 게임 플레이 중에 스킨이 다른 플레이어에게 전송되면 게임은 동시 사용을 방지하여 대응해야 합니다.





여러 웹 프로젝트(attarius, Moralis, covalent, alchemy 등)는 프로세스를 간소화하는 NFT API를 제공합니다. 이러한 API는 메타데이터 읽기 및 추적은 물론 토큰 소유권과 같은 작업을 처리합니다. 이를 통해 개발 시간이 크게 단축되어 개발자가 낮은 수준의 블록체인 통합보다는 핵심 게임 메커니즘에 집중할 수 있습니다.









그러나 메타데이터 변경 가능성과 관련하여 또 다른 문제가 발생합니다. 일부 NFT는 "화상"(파괴)되기 전에 100번만 사용할 수 있는 스킨과 같이 용도가 제한되어 있습니다. 이 사용량을 추적하면 중요한 문제가 발생합니다.





게임 내 추적에만 의존하면 외부 마켓플레이스를 표적으로 삼는 사기꾼의 역량이 강화될 수 있습니다. 이러한 마켓플레이스는 토큰 URI의 데이터에만 의존하며 게임의 내부 추적 시스템에 대한 액세스가 부족합니다.





STEPN에서 사용하는 접근 방식과 같은 서버 측 스토리지는 편리함을 제공하지만 메타데이터 조작 가능성으로 인해 보안 문제가 발생합니다.





온체인 스토리지는 메타데이터를 블록체인에 저장하여 불변성을 제공합니다. 그러나 이를 위해서는 각 사용량을 온체인으로 추적해야 하며, 이로 인해 거래 수수료가 발생합니다.





마케팅

마리오 게임의 블록체인 통합이 거의 완료되었습니다. 이제 NFT가 어떻게 사용자를 유치할 수 있는지 살펴보겠습니다.





일부 게임은 초기 단계에서 프리미엄 NFT를 판매하여 개발 자금을 조달합니다. 이러한 접근 방식은 자금을 확보하고 게임 출시를 간절히 기다리는 충성도 높은 플레이어 기반을 구축합니다.





'뱀파이어 마케팅'을 활용하는 것이 가능합니다. 이 독특한 마케팅 전략에는 사용자가 다른 게임의 NFT를 Mario 게임에 통합할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 플레이어가 게임 내에서 STEPN 운동화를 활용할 수 있다고 상상해보세요! 이 접근 방식은 다양한 게임 사용자를 대상으로 하지만 문제가 있습니다.





NFT 표준은 다양하므로 원활한 통합이 어렵습니다. 또한 경우에 따라 메타데이터 변경 내용을 추적하는 것이 복잡할 수 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 게임 간 NFT 통합은 기존 Web2 게임에서는 사용할 수 없는 새로운 마케팅 접근 방식입니다.





"뱀파이어 마케팅"은 NFT 활용도가 낮은 사용자를 타겟팅할 때 특히 효과적일 수 있습니다. 이러한 NFT를 Mario 게임에 통합하도록 허용함으로써 이러한 사용자를 활성화하고 잠재적으로 활성 플레이어로 전환할 수 있습니다.





미래의 도전

블록체인의 기술적 통합이 완료되는 동안 우리의 Mario 게임은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.





블록체인 기술을 둘러싼 법적 부분은 여전히 복잡합니다.





블록체인과 그 이점에 익숙한 사용자를 유치하려면 사용자 교육을 위한 추가 리소스가 필요합니다.





많은 게임 마켓플레이스에는 블록체인 기반 게임에 대한 제한 사항이 있어 게시 옵션이 제한됩니다.





기존 게임 내 아이템과 달리 NFT는 플레이어가 게임 플레이를 중단한 후에도 사용자 소유로 유지됩니다. 이는 인플레이션이라는 새로운 도전을 불러일으킵니다. 플레이어가 게임을 떠날 때 일부 가치를 회수하기 위해 NFT를 할인된 가격에 판매하려고 할 수 있습니다. 이로 인해 게임 내에서 할인된 NFT가 지속적으로 유입되어 게임 내 NFT 아이템의 전체 가치가 감소할 수 있습니다. 이러한 인플레이션에 맞서기 위해 우리는 플레이어가 NFT를 보유하고 Mario 게임을 계속 플레이하도록 장려하는 새로운 기능과 콘텐츠를 지속적으로 개발해야 합니다.





결론

다음은 Mario 게임 구조에 대한 높은 수준의 개요입니다.













몇 시간 동안 각 주제에 대한 많은 정보가 있습니다. 나는 이 정보를 압축하여 중요한 사항만 제공하려고 노력했습니다. 그것이 당신에게 도움이 되었기를 바랍니다.