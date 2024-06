¿Qué hay dentro de Play para ganar?

¡Hola! Exploremos un poco los juegos de jugar para ganar. Discutiremos cómo crear uno e incorporar NFT en él. Este artículo se centrará únicamente en la mecánica de blockchain y no profundizará en el desarrollo de juegos . Intentaré explicar todo utilizando un lenguaje sencillo con explicaciones de todas las partes esenciales. ¡Entonces empecemos!





¿Por qué ese tema (evoluciones y estado del juego)?

He estado inmerso en el desarrollo de blockchain desde 2018, y durante ese tiempo, he visto a mucha gente jugando juegos de "jugar para ganar" (p2e) sin tener idea de cómo funciona. Existen muchos proyectos malos y mucha gente intenta crear su propio juego p2e sin entender el concepto de "esquema Ponzi" o su implementación técnica.





La idea de este artículo nació inicialmente a mediados de 2022 durante mi charla fuera de línea en un evento criptográfico. Luego, el contenido del artículo evolucionó varias veces a través de mis conferencias en diferentes eventos en diferentes países. Además, intenté resolver todos estos problemas yo mismo creando una startup tecnológica en este ámbito. En el camino, fui testigo de mucho interés en el tema y de muchos malentendidos sobre los conceptos básicos.





Internet comenzó como web1, donde usted, como usuario, era principalmente un consumidor de información (lectura). Posteriormente, evolucionó a web2, donde los usuarios comenzaron a escribir también en Internet (redes sociales). Ahora miramos hacia la web3, donde los usuarios pueden realmente poseer algo en Internet además de consumir y crear contenido.





Desde la creación de simples juegos de computadora en la década de 1960, los juegos han evolucionado rápidamente. Comenzaron como juegos independientes y ahora vemos muchos juegos en línea en los que los jugadores "poseen" algunos elementos o personajes del juego. También existen mercados de artículos de juegos, algunos de los cuales ofrecen intercambio de artículos entre pares (p2p). Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos elementos no pertenecen realmente a los jugadores; pertenecen a los juegos. La evolución futura transferirá la propiedad de los elementos del juego al jugador, y algunos juegos ya lo hacen, pero esta característica aún tiene una penetración limitada.





El auge de los criptojuegos se produjo en 2021. A partir de 2024, el mercado todavía pertenece a estudios independientes y los grandes proveedores casi no están presentes allí. La mayoría de los juegos todavía se encuentran en cadenas de bloques compatibles con EVM, pero existe una tendencia a migrar de cadenas de bloques generales a cadenas de bloques diseñadas específicamente para fines de juegos.





En 2023, muchos juegos de criptomonedas cerraron y los jugadores también se sintieron deprimidos debido a la caída del mercado de criptomonedas, lo que provocó que los jugadores perdieran tiempo y dinero. Sin embargo, la tecnología sigue ahí y espero que cada vez más desarrolladores busquen algo nuevo para ellos (web3), y también los jugadores. Espero que mi artículo les ayude a comprender los conceptos básicos de cómo funciona desde una perspectiva técnica.





Este artículo cubrirá únicamente las cadenas de bloques EVM, ya que siguen siendo las cadenas más populares. Sin embargo, debes saber que existen muchos otros tipos de cadenas que solucionan algunos de los problemas que se describen a continuación.





Conceptos básicos de la cadena de bloques

Blockchain es un concepto muy simple: tenemos bloques que contienen algunas transacciones. Un nuevo bloque depende del bloque anterior y, por eso, no es posible reemplazar un bloque ya existente.





Sencillo, ¿no? Pero en realidad podemos tener múltiples problemas que nos llevan a algunas características blockchain importantes para nosotros:

Hora de creación del bloque tiempo de finalidad Tarifa de transacción





Los diferentes tipos de blockchain tienen diferentes enfoques, pero nos centraremos en la blockchain de tipo EVM más común (Ethereum, Polygon, BNB Chain, etc.).





Por lo general, los bloques se crean en un período de tiempo fijo (12 segundos para Ethereum, 3 segundos para BNB Chain, etc.). Esta es para nosotros la primera propiedad fundamental de blockchain.





En el mundo real, una cadena de bloques se distribuye en múltiples nodos (servidores) que se vinculan entre sí a través de conexiones a Internet. En algunos casos raros, es posible tener varios bloques basados en el mismo padre, lo que da como resultado "bifurcaciones".









Blockchain ha sido diseñado para casos como ese y resolverá esta situación. Pero usted, como usuario final con una transacción en el bloque rojo (bloque huérfano), no está realmente contento, ya que su transacción puede dejar de ser válida. Y ahí es donde entra en juego la "finalidad". La finalidad es el momento en el que una transacción no se puede revertir. Esta es para nosotros la segunda propiedad fundamental de blockchain.





Cualquier operación de escritura en la cadena de bloques le cuesta algo a usted o a su usuario. Las cadenas de bloques tienen su propio modelo económico interno, y mantener y ejecutar muchos nodos diferentes para la descentralización requiere muchos recursos. En la mayoría de los casos, este recurso es una tarifa de transacción que se factura al usuario final por su uso. Las cadenas de bloques tienen su propio límite de transacciones por segundo y las tarifas de transacción dinámicas son un mecanismo interno para evitar ataques DDoS a la cadena de bloques.





En la mayoría de los casos, el iniciador de la transacción debe pagar las tarifas en la moneda nativa, no con tokens de juego o NFT.



Las tarifas de transacción son para nosotros la tercera propiedad fundamental de blockchain.





¿Por qué son importantes estas tres métricas para nosotros? Esto se debe principalmente a la experiencia del usuario final. Los jugadores quieren centrarse en la jugabilidad, no en los obstáculos técnicos. Como desarrollador de juegos, es su trabajo agilizar este proceso priorizando el diseño UI/UX intuitivo y la incorporación sencilla.





Imaginemos un juego de ajedrez ingenuo en el que cada movimiento de ajedrez se almacena en la cadena de bloques. Los jugadores deben pagar una pequeña tarifa de transacción por cada movimiento, y deben esperar hasta que finalice el bloque (lo que puede tomar minutos entre movimientos de jugador). Esto no se ve bien, ¿verdad? ¿Los usuarios cambiarán la experiencia de usuario por el uso de blockchain? La mayoría de los jugadores preferirán jugar juegos como lo hacen ahora en lugar de tener la molestia de usar blockchain allí.





¡Pero hay esperanza! Existen varias soluciones que pueden cerrar la brecha entre los juegos blockchain y los juegos tradicionales.





Fichas, ¿qué es eso?

Blockchain tiene una cantidad limitada de funciones en su núcleo y, en la mayoría de los casos, no es suficiente. Las cadenas de bloques de primera generación (como Bitcoin) tienen una capacidad limitada de personalización. Las cadenas de bloques de segunda generación (Ethereum) introdujeron la capacidad de escribir programas (aplicaciones) personalizados y colocarlos en la cadena de bloques en su propio espacio llamado Contratos Inteligentes. Luego, el usuario puede interactuar con este contrato inteligente para hacer algo, y el contrato inteligente puede interactuar con otros contratos inteligentes. Los contratos inteligentes se ejecutan en un entorno especial llamado Ethereum Virtual Machine (EVM). Por ahora, el mercado cuenta con diferentes máquinas virtuales, pero EVM sigue siendo la más popular.





Una analogía sencilla: la evolución de los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles antiguos sólo podían hacer llamadas y enviar SMS. Los teléfonos modernos todavía tienen la capacidad de realizar llamadas y enviar SMS, pero puedes instalar software adicional para agregar nuevas funciones.





Los contratos inteligentes abren la posibilidad de crear su propia moneda (token). Para que estos tokens sean compatibles con cualquier software de billetera, existen múltiples estándares de tokens. Los más populares son ERC20, ERC721 y ERC1155.





Los estándares solo explican la interfaz externa de un contrato inteligente, pero es realmente importante saber que la implementación puede ser diferente y también puede contener algunas características adicionales.





Hay dos tipos de tokens: tokens fungibles (FT) y tokens no fungibles (NFT). Los tokens FT son como dinero real: puedes tener varias copias del mismo token. Los NFT son únicos, como una pintura o un elemento o personaje de un juego en particular.





El estándar ERC20 describe FT. Aquí está la interfaz del mismo:

function name() public view returns (string) function symbol() public view returns (string) function decimals() public view returns (uint8) function totalSupply() public view returns (uint256) function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)





Es importante comprender que los tokens no abandonan físicamente los contratos inteligentes. El contrato inteligente simplemente realiza un seguimiento de los tokens de los usuarios. Cuando transfieres un token, solo actualiza el monto en un registro interno, como una tabla. Es por eso que, en algunos casos, es necesario agregar la dirección del contrato inteligente al software de su billetera.









El estándar NFT en sí es el mismo, pero tenemos métodos adicionales:

function ownerOf(address _owner) public view returns (uint256 balance) function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string )





Cada token NFT tiene un identificador único (ID) y siempre es propiedad de alguien. Esto se refleja en la implementación del almacenamiento de tokens, que normalmente utiliza una tabla para registrar tanto el ID del token como su propietario actual.









Metadatos del token

¿Pero dónde está la imagen de la ficha?, te preguntarás. Y aquí tenemos la idea de "metadatos simbólicos". A diferencia del estándar central NFT, los metadatos de los tokens se almacenan por separado y utilizan especificaciones diferentes. De hecho, es posible que algunas NFT ni siquiera tengan metadatos asociados.





Un método de contrato inteligente llamado tokenURI puede devolver este URI de metadatos (ubicación). Hay varias formas de almacenar metadatos de tokens: dentro y fuera de la cadena.

En cadena: aquí, los datos se convierten a un formato de código especial (codificado en base64) y se almacenan directamente dentro de la propia cadena de bloques. Si bien es seguro, esto puede resultar costoso debido al espacio de almacenamiento limitado.

Fuera de la cadena: esto ofrece más flexibilidad y menores costos. Aquí los datos se almacenan externamente.





El almacenamiento fuera de la cadena se puede dividir en dos categorías principales:

Almacenamiento inmutable: esto garantiza que los datos no se puedan cambiar, como IPFS (InterPlanetary File System) o Arweave.

Almacenamiento central: está controlado por una única entidad, como el servidor de un desarrollador de juegos o el almacenamiento de Amazon S3.





Los metadatos de token generalmente tienen el formato de un archivo JSON, pero, en teoría, pueden tener cualquier formato. A continuación se muestra un ejemplo de una estructura de metadatos típica.





{ "description": "Token description", "external_url": "Some external link with more details", "image": "Link to image", "name": "Token name", "attributes": [ // array of attributes { "trait_type": "Attribute type", "value": "Attribute value" }, .... ] }





Es importante comprender que los metadatos mutables (datos editables) pueden socavar la verdadera propiedad de Web3. Con los metadatos mutables, básicamente eres dueño del ID del token, no del contenido que representa.





Imagina que compras un NFT de "objeto mágico con energía 5" en un juego. Si los metadatos que contienen esta información se almacenan en los servidores del desarrollador del juego (almacenamiento centralizado), el desarrollador del juego podría decidir más adelante reequilibrar el juego y cambiar la energía de tu objeto a 3. Si bien técnicamente aún serías propietario del token, representaría una artículo diferente. Este escenario resalta los posibles inconvenientes de los metadatos centralizados y mutables.





Por el contrario, Web3 se nutre de metadatos inmutables (datos inmutables). Esto garantiza que la información asociada con su NFT permanezca permanente y verificable.



Buen documento que describe cómo el mercado utiliza los metadatos https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards .

Metadatos reales

Exploremos metadatos reales de un popular juego de juego para ganar (P2E): STEPN. Este juego fue popular no hace mucho y lo más probable es que hayas oído hablar de personas que gastan mucho dinero en zapatillas.





Sabemos que el ID del token es ' 105026695079 ', la dirección del contrato inteligente es ' 0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50 ' y está construido en la cadena BNB . Pero ¿cómo accedemos a los metadatos?





Hay dos enfoques principales:

Llamadas blockchain de bajo nivel: esto requiere experiencia técnica.

Exploradores de blockchain: son sitios web fáciles de usar que indexan datos de blockchain para facilitar el acceso.





Utilicemos el explorador BSCScan para explorar el contrato inteligente. Navegue a la pestaña 'leer' ( https://bscscan.com/address/0x69d60ad11feb699fe5feeeb16ac691df090bfd50#readContract ) y busque la función tokenURI . Ingrese el ID del token y haga clic en "Consultar". El explorador recuperará el URI del token, que en este caso es: https://api.stepn.com/run/nftjson/104/105026695079





Eche un vistazo más de cerca a estos metadatos. Notarás que STEPN es el propietario y potencialmente puede modificarlo. Además, algunos atributos como Durabilidad y Nivel parecen cambiar con el tiempo. Profundizaremos en este concepto cuando construyamos nuestro propio juego P2E.





cuenta de cadena de bloques

Ahora que hemos cubierto algunos conceptos clave de blockchain, revisemos uno que todos conocemos: la autorización. No puedes realizar acciones en la cadena de bloques sin él. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿cómo obtenemos la autorización?





Blockchain utiliza un sistema de criptografía asimétrica, donde existen dos pares de claves: claves privadas y claves públicas. Puedes generar una clave pública a partir de tu clave privada, pero no al revés (es una operación matemática unidireccional).





Hay dos tipos principales de cuentas en las cadenas de bloques EMV: cuenta de propiedad externa (EOA) y cuenta de contrato inteligente.





Las cuentas de propiedad externa están controladas por claves privadas. Una clave privada es un dato de 32 bytes, a menudo representado por una larga cadena de caracteres hexadecimales (64 caracteres). Este formato no es realmente conveniente para el usuario final y es difícil de memorizar.



Para abordar el desafío de la memorabilidad, se introdujo un concepto llamado "frase mnemotécnica". Un mnemónico es una lista de 12, 24 o más palabras comunes que actúan como una representación legible por humanos de su clave privada. Es importante destacar que no se trata de la clave privada en sí, sino de una forma de generarla de forma segura.

Puede generar una cantidad ilimitada de claves privadas para usted, de forma gratuita.





A diferencia de los EOA, las cuentas de contratos inteligentes no requieren claves privadas para la interacción porque ya residen en la cadena de bloques. Esto abre puertas para la creación de billeteras programables con funcionalidades avanzadas.





Los usuarios finales no interactúan con la cadena de bloques directamente utilizando claves privadas. En su lugar, confiamos en carteras criptográficas: aplicaciones de software que almacenan de forma segura claves privadas y las utilizan para firmar transacciones en su nombre.





Hay dos modelos principales de billetera: billetera con custodia y billetera sin custodia.





Custodia significa que alguien guarda sus claves privadas por usted. Si bien son convenientes, introducen un punto central de falla, ya que usted depende de las prácticas de seguridad del custodio.





Para las billeteras sin custodia, usted tiene control total sobre sus claves privadas, ya que es responsable de mantenerlas seguras. Si bien ofrece mayor seguridad y control, también asigna la responsabilidad de la custodia enteramente al usuario.





En el ámbito de blockchain, su clave privada es primordial. Otorga acceso a sus tenencias de criptomonedas. Perder su clave privada se traduce en perder sus fondos, ya que no existe ningún mecanismo incorporado para la recuperación o transferencia sin ella.





A diferencia de las cuentas tradicionales, las cuentas blockchain no ofrecen opciones de inicio de sesión social o de correo electrónico. Si bien algunas billeteras están explorando métodos criptográficos avanzados para la autenticación, este enfoque aún se encuentra en sus primeras etapas. Otras billeteras priorizan la experiencia del usuario al ofrecer soluciones de custodia, que son más fáciles de usar pero se apartan de los principios básicos de Web3 que enfatizan el control del usuario.





Existen varios tipos de billeteras blockchain, siendo las extensiones de navegador y las billeteras móviles las opciones más populares. Las billeteras móviles a menudo pueden conectarse sin problemas con los navegadores para mayor comodidad.





Una billetera sin custodia típica almacena su clave privada de forma segura internamente y nunca la expone a través de una API (por lo que no hay riesgo de que se vea comprometida). La billetera ofrece dos componentes externos: una interfaz de usuario (UI) para interactuar con su criptografía y una API externa para que los desarrolladores la integren con las funcionalidades de la billetera.









Construyendo nuestro juego de jugar para ganar (P2E)

Ahora que hemos explorado los fundamentos de blockchain, estamos listos para dar el siguiente paso: ¡diseñar nuestro propio juego! No se preocupe, todavía no nos sumergiremos en la codificación. En lugar de eso, usemos nuestro nuevo conocimiento para imaginar un concepto de juego y desglosarlo paso a paso, comenzando con una descripción general de alto nivel.





Para construir una base sólida, inspirémonos en un clásico como Super Mario Bros. y infundímosle emocionantes elementos P2E.









Economía del juego

Un aspecto crítico de nuestro juego de Mario es el establecimiento de un modelo económico sostenible. Esto significa evitar los "esquemas Ponzi" que prevalecen en muchos juegos de jugar para ganar (P2E). En un modelo sostenible, las ganancias de los usuarios se equilibrarán con el flujo de ingresos general del juego. Este enfoque en la salud a largo plazo es esencial porque, a diferencia de los esquemas Ponzi, que son fáciles de crear pero en última instancia insostenibles, construir una economía P2E próspera requiere un diseño y una planificación cuidadosos.





¿Cómo pueden los usuarios ganar dinero en nuestro juego? Digamos que cualquier moneda recolectada en el juego (Mario Coin - MC) se puede cambiar por una criptomoneda (FT).





Para evitar "ganar dinero de la nada", presentaremos varias formas para que los jugadores gasten su MC en elementos significativos del juego y mejoras como:

Máscaras de personajes únicas (NFT): los jugadores pueden comprarlas en un mercado para personalizarlas y apreciar su valor potencial.

Las recargas de resistencia usando MC permiten un tiempo de juego continuo.

Los saltos de nivel opcionales usando MC (considere si esto altera el equilibrio) ofrecen comodidad a los jugadores.

Crear nuevos personajes usando MC incentiva a los jugadores dedicados y extiende el tiempo de juego.





Nuestro juego de Mario puede generar ingresos más allá del gasto del usuario a través de varios métodos:

Ubicaciones de anuncios estratégicos, particularmente para juegos basados en la ubicación como Pokémon Go.

Las tarifas del mercado secundario de NFT (regalías) proporcionan ingresos continuos para el juego.

"Campo de batalla". Estas funciones pueden generar tarifas que ayudan a gestionar la inflación de los tokens del juego.

Alquileres de NFT. Cree un flujo de ingresos tanto para los jugadores (a través de tarifas de alquiler) como para el juego.





Para mantener bajo control el suministro general de tokens y reducir la presión sobre el tipo de cambio, puede integrar funciones adicionales como opciones de apuesta. Estos incentivan a los usuarios a tener tokens, lo que reduce la circulación y la inflación.





Es crucial una planificación minuciosa de la economía del juego antes del desarrollo. Herramientas como Google Sheets pueden ayudar a modelar diferentes escenarios para garantizar un sistema equilibrado y sostenible.





Selección de cadena de bloques

Ahora que estamos listos para seguir adelante, el siguiente paso crucial es seleccionar la cadena de bloques para alojar nuestro juego de Mario. Esta decisión tiene un peso significativo, ya que existen numerosas opciones: Ethereum Virtual Machine (EVM) y blockchains que no son EVM. Incluso podríamos explorar la creación de una cadena de bloques personalizada adaptada a las necesidades de nuestro juego. Además, merece consideración la posibilidad de utilizar múltiples blockchains simultáneamente.





Si bien la migración posterior entre cadenas de bloques es técnicamente posible, es un proceso complejo.





Las soluciones de cadena única ofrecen un enfoque más simple en comparación con las implementaciones de cadenas múltiples. Algunos juegos presentan opciones de cadenas múltiples esencialmente como juegos independientes (con valores de tokens no vinculados), lo que en última instancia se traduce en múltiples instancias del mismo juego. Una verdadera experiencia multicadena requiere garantizar precios de tokens consistentes en todas las cadenas y la capacidad de vincular sin problemas NFT de varias cadenas dentro del juego.





Al seleccionar una cadena de bloques, su objetivo es minimizar el tiempo y las tarifas de "finalidad" y al mismo tiempo garantizar fuertes medidas de seguridad. Además, es fundamental que la cadena elegida tenga suficiente liquidez.





Es esencial reconocer que leer directamente un contrato inteligente para datos no siempre es eficiente y su implementación puede llevar mucho tiempo. En su lugar, es recomendable aprovechar software y servicios externos que ofrezcan metadatos en un formato adecuado.





Los usuarios esperan poder intercambiar tokens y NFT sin problemas. Por lo tanto, la cadena de bloques debería proporcionar la infraestructura necesaria para dichas transacciones. De lo contrario, deberá implementarlo de forma independiente.





Elegir la cadena de bloques adecuada es fundamental para el lanzamiento exitoso de tu juego de Mario. Esto implica garantizar que la cadena de bloques seleccionada tenga toda la infraestructura necesaria que planeamos utilizar. Además, los entornos de testnet sólidos son cruciales para probar exhaustivamente las funcionalidades de nuestro juego durante todo el desarrollo. Esto nos permite identificar y abordar cualquier problema potencial desde el principio.





Incorporación de usuarios

En esta etapa, seleccionamos la cadena de bloques y solicitamos al usuario que inicie sesión en el juego. Si bien los usuarios deben tener una billetera para acceder al juego, la mayoría no la tiene y desea jugar sin aprender nuevas complejidades por adelantado.





Si le pide al usuario que cree una billetera al comienzo del juego, la conversión será deficiente. Puede proporcionar muchas instrucciones sobre cómo crear una nueva billetera de la mejor manera, pero la mayoría de los usuarios aún se sentirán incómodos.





Una buena solución es permitir que los usuarios inicien sesión utilizando las opciones de web2 y soliciten una billetera de usuario solo cuando el usuario desee interactuar directamente con la cadena de bloques.





Puede optar por administrar usted mismo la billetera del usuario de manera custodial. Sin embargo, es posible que este enfoque no sea el más seguro u óptimo tanto para usted como para el usuario.





Alternativamente, existen soluciones sin custodia disponibles en el mercado, como web3auth y magicklink, que le permiten administrar billeteras para los usuarios. Sin embargo, su soporte blockchain es actualmente limitado y necesitarás integrar estos servicios en tu plataforma.





Problema de pago de token nativo

Simplemente tener el token nativo de un juego no es suficiente para que los usuarios realicen transacciones blockchain dentro del juego. Esta es una barrera importante para la incorporación de usuarios y muchos jugadores encuentran este problema.





Por ejemplo, un usuario podría tener nuestro "Mario Token" y querer transferirlo. Sin embargo, carecen del token blockchain nativo subyacente, que es esencial para iniciar la transferencia. Para realizar transacciones en blockchain, los usuarios deben adquirir este token nativo.





¿Cómo adquieren los usuarios el token nativo? Si bien existen opciones de compra externa, pueden ser una barrera para los nuevos jugadores que no están familiarizados con web3.





Idealmente, los desarrolladores de juegos deberían abordar este problema y simplificar el proceso para los usuarios. Al minimizar estos obstáculos, los jugadores pueden concentrarse en disfrutar el juego.





Los desarrolladores de juegos pueden implementar un sistema de intercambio interno o implementar contratos de proxy de bajo nivel dentro del servicio de billetera. Sin embargo, estas soluciones son complejas de implementar.





Una nueva y prometedora tecnología llamada "abstracción de cuentas" podría finalmente resolver este problema. Sin embargo, todavía es pronto y demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.





Una solución más sencilla para los desarrolladores es financiar las billeteras de los usuarios con una pequeña cantidad del token nativo al registrarse una nueva billetera.





Vinculación NFT

Si bien los usuarios pueden poseer NFT, leer directamente estos datos de las cadenas de bloques resulta ineficiente para la mayoría de los juegos. La cadena de bloques funciona como un servicio externo y los eventos que ocurren dentro de ella pueden afectar su juego. Mantenerse informado sobre estos eventos es crucial.





Afortunadamente, los contratos inteligentes pueden generar eventos, lo que permite a los desarrolladores monitorearlos y generar respuestas en tiempo real. Imagine un escenario en el que un usuario ingresa a un nivel con un skin NFT. Si la máscara se transfiere a otro jugador durante el juego, el juego debería reaccionar impidiendo su uso simultáneo.





Varios proyectos web (attarius, moralis, covalent, alchemy, etc.) ofrecen API NFT que agilizan el proceso. Estas API manejan tareas como leer y rastrear metadatos, así como la propiedad de tokens. Esto reduce significativamente el tiempo de desarrollo, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la mecánica central del juego en lugar de en la integración de blockchain de bajo nivel.









Sin embargo, surge otro desafío con la mutabilidad de los metadatos. Algunas NFT tienen usos limitados, como una piel que solo se puede usar 100 veces antes de ser "quemada" (destruida). El seguimiento de este uso presenta un problema crítico.





Depender únicamente del seguimiento dentro del juego puede empoderar a los estafadores que se dirigen a mercados externos. Estos mercados dependen únicamente de los datos del URI del token y carecen de acceso al sistema de seguimiento interno del juego.





El almacenamiento del lado del servidor, como el enfoque utilizado por STEPN, ofrece comodidad pero plantea preocupaciones de seguridad debido a la posibilidad de manipulación de metadatos.





El almacenamiento en cadena ofrece inmutabilidad al almacenar metadatos en la cadena de bloques. Sin embargo, esto requiere rastrear cada uso en la cadena, lo que genera tarifas de transacción.





Marketing

La integración blockchain de nuestro juego Mario está a punto de completarse. Ahora, exploremos cómo las NFT pueden atraer usuarios.





Algunos juegos recaudan fondos para el desarrollo mediante la venta de NFT premium durante las primeras etapas. Este enfoque asegura la financiación y crea una base de jugadores leales que esperan ansiosamente el lanzamiento del juego.





Es posible utilizar el 'marketing vampírico'. Esta estrategia de marketing única implica permitir a los usuarios integrar NFT de otros juegos en su juego de Mario. ¡Imagínese permitir a los jugadores utilizar zapatillas STEPN en su juego! Este enfoque está dirigido a usuarios de diferentes juegos, pero conlleva desafíos.





Los estándares NFT varían, lo que dificulta una integración perfecta. Además, el seguimiento de los cambios de metadatos puede resultar complejo en algunos casos. A pesar de estos obstáculos, la integración de NFT entre juegos es un nuevo enfoque de marketing que no está disponible en los juegos tradicionales de Web2.





El "marketing vampírico" puede resultar especialmente eficaz cuando se dirige a usuarios con NFT infrautilizadas. Al permitirles integrar estos NFT en tu juego de Mario, puedes activar a estos usuarios y potencialmente convertirlos en jugadores activos.





Futuros retos

Si bien la integración técnica de blockchain está completa, nuestro juego de Mario enfrenta varios desafíos:





La parte legal que rodea a la tecnología blockchain sigue siendo compleja.





Atraer a usuarios familiarizados con blockchain y sus beneficios requiere recursos adicionales para la educación de los usuarios.





Muchos mercados de juegos tienen restricciones sobre los juegos basados en blockchain, lo que limita las opciones de publicación.





A diferencia de los elementos tradicionales del juego, los NFT siguen siendo propiedad del usuario incluso después de que los jugadores dejan de jugar. Esto introduce un nuevo desafío de inflación. Cuando los jugadores abandonan el juego, pueden intentar vender sus NFT con descuento para recuperar algo de valor. Esto puede provocar una afluencia constante de NFT con descuento dentro del juego, lo que hace que disminuya el valor general de los elementos NFT del juego. Para combatir esta inflación, necesitaremos desarrollar continuamente nuevas funciones y contenido que motiven a los jugadores a conservar sus NFT y seguir jugando a nuestro juego de Mario.





Conclusión

Aquí hay una descripción general de alto nivel de la estructura de nuestro juego de Mario:













Hay mucha información sobre cada tema durante horas y horas. He intentado comprimir esta información y proporcionar sólo puntos importantes. Espero que te haya sido útil