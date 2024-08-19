Sophiaverse、Lendfinity、TruMarket 获得 ICP 资助以促进区块链发展

8 月 19 日，葡萄牙里斯本：互联网计算机协议 (ICP) 生态系统继续获得发展动力，这得益于一系列旨在推动其网络创新的资助。





ICP 2Grants 计划旨在支持开发人员、企业家和有远见的人创建突破分散技术界限的项目。





该计划致力于促进 Web3、DeFi 和区块链应用程序的发展，为那些有可能对行业产生重大影响的项目提供资金。





最新一轮融资中出现了三个突出的项目—— 索菲亚宇宙 ， Lendfinity ， 和 特鲁市场 —获得资助，进一步巩固 ICP 作为去中心化创新领先平台的地位。





最近的拨款批准凸显了 ICP 致力于培育各个领域的突破性项目，从游戏和人工智能开发到分散金融和供应链透明度。





这些资助不仅为受助者带来了经济利益，也证明了 ICP 社区对其彻底改变区块链格局的潜力的信任和信心。

ICP 资助的创新：Sophiaverse、Lendfinity 和 TruMarket 如何改变其行业

索菲亚宇宙

Sophiaverse 是一个游戏化的元宇宙，融合了 Web3、游戏和人工智能 (AI) 的世界。





Sophiaverse 允许用户与索菲亚机器人的数字模拟进行互动，索菲亚机器人是有史以来最先进的人形机器人之一。





由汉森机器人公司开发的索菲亚已经成为全球媒体名人，她进军元宇宙代表着人工智能和区块链技术的新前沿。





《Sophiaverse》以 2037 年为背景，将玩家带到一个技术发展到前所未有水平的世界，像索菲亚这样的人工智能助手在社会中发挥着关键作用。





玩家将拥有代表其独特的索菲亚 AI 助手的 NFT，他们可以使用这些 NFT 来导航元宇宙、完成任务并为索菲亚的 AI 软件开发做出贡献。





游戏内货币 SOPH 允许玩家参与元宇宙中的各种活动，从升级角色到购买数字艺术品。





在 ICP 的支持下，Sophiaverse 旨在创建一个去中心化的、无需信任的环境，让人工智能和区块链融合在一起，提供独特的游戏体验。

Lendfinity

Lendfinity 是另一个获得 ICP 资助的杰出项目。作为建立在 Bitfinity 区块链网络上的去中心化金融 (DeFi) 借贷协议，Lendfinity 旨在为用户提供一个无缝高效的平台，以借贷各种数字资产。





Lendfinity 的与众不同之处在于它致力于去中心化、透明度和安全性——所有这些都是 ICP 生态系统的标志。





通过消除中介机构，Lendfinity 降低了成本并增强了用户之间的信任。该平台的透明操作都记录在区块链上，确保每笔交易都是可追溯且安全的。





Lendfinity 的用户友好界面使新手和有经验的用户都可以使用它，而其社区驱动的发展模式确保平台根据用户反馈不断发展。





ICP 的资助将帮助 Lendfinity 扩大产品范围，巩固其在快速增长的去中心化金融领域领先 DeFi 协议的地位。

特鲁市场

TruMarket 通过提供基于区块链的平台彻底改变了农业行业，该平台通过透明度、可追溯性和信任促进全球贸易——这些价值观都体现在平台名称中。





TruMarket 的使命是将本地生产商与全球买家联系起来，确保每笔交易都是安全、经过验证和透明的。





该平台运营着一个在线市场，买家可以从可靠的全球和农业供应商处采购产品，同时保持实时跟踪和质量保证。





TruMarket 对智能合约的创新使用可以创建供应链里程碑的不可变记录，从而无需中介机构，并简化了中小型农户的融资流程。





该平台成功帮助生产商提高12%以上的收入，证明了其在创建增值供应链方面的有效性。

关于 ICP 中心

ICP 中心 在促进互联网计算机生态系统创新方面发挥着至关重要的作用。这些中心旨在成为本地活动中心，开发人员、企业家和社区成员可以在这里协作、分享想法并构建下一代去中心化应用程序。





通过提供资源、支持和网络机会，ICP 中心确保生态系统保持充满活力和动力。





随着 ICP 生态系统的不断发展，通过资助提供的支持和 ICP 中心的培育环境将有助于推动区块链技术在金融、农业和元宇宙等各个行业的应用。





由于互联网计算机社区的不断努力，去中心化创新的未来看起来比以往任何时候都更加光明。

这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。点击此处了解有关该计划的更多信息。



