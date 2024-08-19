Sophiaverse, Lendfinity, TruMarket Blockchain Büyümesi İçin ICP Hibelerini Güvence Altına Aldı

19 Ağustos, Lizbon, Portekiz: İnternet Bilgisayar Protokolü (ICP) ekosistemi, ağlarında inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi hibeyle ivme kazanmaya devam ediyor.





ICP 2Grants Programı, merkezi olmayan teknolojinin sınırlarını zorlayan projeler yaratmak isteyen geliştiricileri, girişimcileri ve vizyonerleri desteklemek için tasarlanmıştır.





Web3, DeFi ve blockchain destekli uygulamaların büyümesini teşvik etmeye odaklanan program, sektörde önemli bir etki yaratma potansiyeli gösteren projelere fon sağlıyor.





Son finansman turunda üç öne çıkan proje yer aldı: Sophia ayeti , Borç verme , Ve Gerçek Pazar —güvenli hibeler, ICP'nin merkezi olmayan inovasyon için lider bir platform olarak rolünü daha da sağlamlaştırıyor.





Son hibe onayları, ICP'nin Oyun ve Yapay Zeka geliştirmeden merkezi olmayan finans ve tedarik zinciri şeffaflığına kadar çeşitli sektörlerde çığır açan projeleri destekleme konusundaki kararlılığını vurguluyor.





Bu hibeler, yalnızca alıcılar için finansal bir nimet değil, aynı zamanda ICP topluluğunun blockchain dünyasında devrim yaratma potansiyeline olan güveninin ve inancının da bir kanıtıdır.

ICP Tarafından Finanse Edilen Yenilikler: Sophiaverse, Lendfinity ve TruMarket Sektörlerini Nasıl Dönüştürüyor?

Sophia ayeti

Sophiaverse, Web3, oyun ve yapay zeka (AI) dünyalarını bir araya getiren oyunlaştırılmış bir meta veri tabanıdır.





Sophiaverse, kullanıcıların şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş insansı robotlardan biri olan Sophia the Robot'un dijital simülasyonlarıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor.





Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia, küresel bir medya kişiliği haline geldi ve meta evrene girişi, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi için yeni bir sınır anlamına geliyor.





2037 yılında geçen Sophiaverse, oyuncuları teknolojinin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı, Sophia gibi yapay zeka asistanlarının toplumda önemli roller üstlendiği bir dünyaya götürüyor.





Oyuncular, meta evrende gezinmek, görevleri tamamlamak ve Sophia'nın yapay zeka yazılımının geliştirilmesine katkıda bulunmak için kullanabilecekleri benzersiz Sophia yapay zeka asistanlarını temsil eden NFT'lere sahip olacaklar.





Oyun içi para birimi SOPH, oyuncuların meta evrende karakterleri geliştirmekten dijital sanat satın almaya kadar çeşitli aktivitelerde bulunmalarını sağlıyor.





ICP'nin desteğiyle Sophiaverse, yapay zeka ve blok zincirinin bir araya gelerek benzersiz bir oyun deneyimi sunduğu merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Borç verme

Lendfinity, ICP hibesi alan bir diğer öne çıkan projedir. Bitfinity blok zinciri ağı üzerine kurulu merkezi olmayan finans (DeFi) borç verme ve alma protokolü olarak Lendfinity, kullanıcıların çeşitli dijital varlıkları ödünç vermesi ve alması için sorunsuz ve verimli bir platform sağlamak üzere tasarlanmıştır.





Lendfinity'yi farklı kılan özellikler, ICP ekosisteminin ayırt edici özellikleri olan merkeziyetsizlik, şeffaflık ve güvenliğe olan bağlılığıdır.





Aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak Lendfinity maliyetleri azaltır ve kullanıcılar arasındaki güveni artırır. Platformun şeffaf işlemlerinin tamamı blok zincirinde kaydedilir ve her işlemin izlenebilir ve güvenli olduğundan emin olunur.





Lendfinity'nin kullanıcı dostu arayüzü, hem yeni başlayan hem de deneyimli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlarken, topluluk odaklı geliştirme modeli, platformun kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli olarak gelişmesini sağlar.





ICP'den alınan hibe, Lendfinity'nin tekliflerini genişletmesine ve hızla büyüyen merkezi olmayan finans alanında lider bir DeFi protokolü olarak konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı olacak.

Gerçek Pazar

TruMarket, şeffaflık, izlenebilirlik ve güven yoluyla küresel ticareti kolaylaştıran blok zinciri tabanlı bir platform sağlayarak tarım sektöründe devrim yaratıyor; bu değerler platformun adında da yer alıyor.





TruMarket'in misyonu, yerel üreticileri küresel alıcılarla buluşturarak her işlemin güvenli, doğrulanmış ve şeffaf olmasını sağlamaktır.





Platform, alıcıların gerçek zamanlı izleme ve kalite güvencesini koruyarak güvenilir küresel ve tarımsal tedarikçilerden ürün temin edebilecekleri bir çevrimiçi pazar yeri işletiyor.





TruMarket'in akıllı sözleşmeleri yenilikçi bir şekilde kullanması, tedarik zinciri aşamalarına ilişkin değiştirilemez kayıtların oluşturulmasına olanak tanıyarak aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve küçük ve orta ölçekli çiftçiler için finansman sürecini kolaylaştırıyor.





Platformun üretici gelirini %12'nin üzerinde artırmadaki başarısı, katma değerli tedarik zincirleri oluşturmadaki etkinliğinin kanıtıdır.

ICP Hub'ları Hakkında

ICP Merkezleri İnternet Bilgisayar ekosisteminde inovasyonu teşvik etmede önemli bir rol oynarlar. Bu merkezler, geliştiricilerin, girişimcilerin ve topluluk üyelerinin işbirliği yapabileceği, fikir paylaşabileceği ve yeni nesil merkezi olmayan uygulamaları inşa edebileceği yerel etkinlik merkezleri olacak şekilde tasarlanmıştır.





ICP Hub'ları kaynak, destek ve ağ oluşturma fırsatları sağlayarak ekosistemin canlı ve dinamik kalmasını sağlar.





ICP ekosistemi büyümeye devam ettikçe, hibeler aracılığıyla sağlanan destek ve ICP Hub'larının besleyici ortamı, finans, tarım ve meta evrene kadar çeşitli sektörlerde blockchain teknolojisinin benimsenmesini sağlamada etkili olacaktır.





İnternet Bilgisayar topluluğunun devam eden çabaları sayesinde, merkezi olmayan inovasyonun geleceği her zamankinden daha parlak görünüyor.

Bu hikaye Btcwire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın .



