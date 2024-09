Sophiaverse, Lendfinity, TruMarket garantem subsídios ICP para crescimento de blockchain

19 de agosto, Lisboa, Portugal: O ecossistema do Protocolo de Computador da Internet (ICP) continua ganhando força, impulsionado por uma série de subsídios destinados a impulsionar a inovação em suas redes.





O Programa ICP 2Grants foi criado para dar suporte a desenvolvedores, empreendedores e visionários na criação de projetos que expandam os limites da tecnologia descentralizada.





Com foco na promoção do crescimento de aplicativos Web3, DeFi e blockchain, o programa oferece financiamento para projetos que demonstram potencial para impactar significativamente o setor.





A última rodada de financiamento viu três projetos de destaque: Sophiaverso , Lendfinity , e Mercado Tru —garantir subsídios, consolidando ainda mais o papel do ICP como uma plataforma líder para inovação descentralizada.





As recentes aprovações de subsídios ressaltam o comprometimento do ICP em fomentar projetos inovadores em vários setores, desde desenvolvimento de jogos e IA até finanças descentralizadas e transparência na cadeia de suprimentos.





Essas doações não são apenas um benefício financeiro para os beneficiários, mas também uma prova da confiança que a comunidade ICP tem em seu potencial para revolucionar o cenário do blockchain.

Inovações financiadas pelo ICP: como Sophiaverse, Lendfinity e TruMarket transformam seus setores

Sophiaverso

Sophiaverse é um metaverso gamificado que une os mundos da Web3, jogos e inteligência artificial (IA).





O Sophiaverse permite que os usuários interajam com simulações digitais de Sophia, a Robô, um dos robôs humanoides mais avançados já criados.





Desenvolvida pela Hanson Robotics, Sophia se tornou uma personalidade global da mídia, e sua incursão no metaverso representa uma nova fronteira para a tecnologia de IA e blockchain.





Ambientado no ano de 2037, Sophiaverse transporta os jogadores para um mundo onde a tecnologia evoluiu a um nível sem precedentes, com assistentes de IA como Sophia desempenhando papéis essenciais na sociedade.





Os jogadores terão NFTs representando sua assistente de IA exclusiva, Sophia, que poderão usar para navegar pelo metaverso, completar missões e contribuir para o desenvolvimento do software de IA de Sophia.





A moeda do jogo, SOPH, permite que os jogadores participem de várias atividades dentro do metaverso, desde melhorar personagens até comprar arte digital.





Com o apoio do ICP, o Sophiaverse pretende criar um ambiente descentralizado e sem necessidade de confiança, onde IA e blockchain convergem para oferecer uma experiência de jogo única.

Lendfinity

Lendfinity é outro projeto de destaque que recebeu uma bolsa do ICP. Como um protocolo de empréstimo e empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) construído na rede blockchain Bitfinity, Lendfinity é projetado para fornecer uma plataforma perfeita e eficiente para usuários emprestarem e tomarem emprestado vários ativos digitais.





O que diferencia a Lendfinity é seu compromisso com a descentralização, transparência e segurança — todas características do ecossistema ICP.





Ao eliminar a necessidade de intermediários, a Lendfinity reduz custos e aumenta a confiança entre os usuários. As operações transparentes da plataforma são todas registradas no blockchain, garantindo que cada transação seja rastreável e segura.





A interface amigável do Lendfinity o torna acessível tanto para usuários novatos quanto experientes, enquanto seu modelo de desenvolvimento orientado pela comunidade garante que a plataforma evolua continuamente com base no feedback do usuário.





A doação do ICP ajudará a Lendfinity a expandir suas ofertas e solidificar sua posição como um protocolo DeFi líder no espaço financeiro descentralizado em rápido crescimento.

Mercado Tru

A TruMarket está revolucionando o setor agrícola ao fornecer uma plataforma baseada em blockchain que facilita o comércio global por meio de transparência, rastreabilidade e confiança — valores encapsulados no próprio nome da plataforma.





A missão da TruMarket é conectar produtores locais com compradores globais, garantindo que cada transação seja segura, verificada e transparente.





A plataforma opera um mercado online onde os compradores podem obter produtos de fornecedores globais e agrícolas confiáveis, tudo isso mantendo o rastreamento em tempo real e a garantia de qualidade.





O uso inovador de contratos inteligentes pela TruMarket permite a criação de registros imutáveis de marcos da cadeia de suprimentos, eliminando a necessidade de intermediários e simplificando o processo de financiamento para pequenos e médios agricultores.





O sucesso da plataforma em aumentar a receita dos produtores em mais de 12% é uma prova de sua eficácia na criação de cadeias de suprimentos de valor agregado.

Sobre os ICP Hubs

Centros ICP desempenham um papel crucial no fomento da inovação dentro do ecossistema de computadores da Internet. Esses hubs são projetados para serem centros locais de atividade onde desenvolvedores, empreendedores e membros da comunidade podem colaborar, compartilhar ideias e construir a próxima geração de aplicativos descentralizados.





Ao fornecer recursos, suporte e oportunidades de networking, os ICP Hubs garantem que o ecossistema permaneça vibrante e dinâmico.





À medida que o ecossistema do ICP continua a crescer, o suporte fornecido por meio de doações e o ambiente favorável dos ICP Hubs serão fundamentais para impulsionar a adoção da tecnologia blockchain em vários setores, desde finanças até agricultura e o metaverso.





O futuro da inovação descentralizada parece mais brilhante do que nunca, graças aos esforços contínuos da comunidade de computadores da Internet.

