Sophiaverse, Lendfinity und TruMarket sichern sich ICP-Zuschüsse für Blockchain-Wachstum

19. August, Lissabon, Portugal: Das Ökosystem des Internet Computer Protocol (ICP) gewinnt weiterhin an Dynamik, unterstützt durch eine Reihe von Zuschüssen, die auf die Förderung von Innovationen innerhalb seiner Netzwerke abzielen.





Das ICP 2Grants-Programm soll Entwickler, Unternehmer und Visionäre bei der Erstellung von Projekten unterstützen, die die Grenzen der dezentralen Technologie erweitern.





Mit dem Schwerpunkt auf der Förderung des Wachstums von Web3-, DeFi- und Blockchain-basierten Anwendungen bietet das Programm Finanzmittel für Projekte, die das Potenzial haben, die Branche erheblich zu beeinflussen.





In der jüngsten Finanzierungsrunde wurden drei herausragende Projekte gefördert: Sophiaverse , Kreditfinity , Und TruMarket – sichere Zuschüsse, die die Rolle des ICP als führende Plattform für dezentrale Innovation weiter festigen.





Die kürzlich genehmigten Zuschüsse unterstreichen das Engagement von ICP, bahnbrechende Projekte in verschiedenen Sektoren zu fördern, von der Gaming- und KI-Entwicklung bis hin zu dezentraler Finanzierung und Lieferkettentransparenz.





Diese Zuschüsse sind nicht nur ein finanzieller Segen für die Empfänger, sondern auch ein Beweis für das Vertrauen der ICP-Community in ihr Potenzial, die Blockchain-Landschaft zu revolutionieren.

ICP-finanzierte Innovationen: Wie Sophiaverse, Lendfinity und TruMarket ihre Branchen verändern

Sophiaverse

Sophiaverse ist ein spielerisches Metaversum, das die Welten von Web3, Gaming und künstlicher Intelligenz (KI) vereint.





Sophiaverse ermöglicht Benutzern die Interaktion mit digitalen Simulationen des Roboters Sophia, einem der fortschrittlichsten humanoiden Roboter, die jemals geschaffen wurden.





Sophia wurde von Hanson Robotics entwickelt und ist zu einer globalen Medienpersönlichkeit geworden, und ihr Vorstoß in das Metaversum stellt eine neue Grenze für KI- und Blockchain-Technologie dar.





Sophiaverse spielt im Jahr 2037 und entführt die Spieler in eine Welt, in der die Technologie ein beispielloses Niveau erreicht hat und KI-Assistenten wie Sophia eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielen.





Die Spieler werden NFTs besitzen, die ihren einzigartigen KI-Assistenten Sophia darstellen, mit dem sie durch das Metaversum navigieren, Quests abschließen und zur Entwicklung der KI-Software von Sophia beitragen können.





Mit der Spielwährung SOPH können Spieler an verschiedenen Aktivitäten innerhalb des Metaversums teilnehmen, vom Upgraden von Charakteren bis zum Kauf digitaler Kunst.





Mit der Unterstützung von ICP möchte Sophiaverse eine dezentrale, vertrauenslose Umgebung schaffen, in der KI und Blockchain zusammenkommen, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten.

Kreditfinity

Lendfinity ist ein weiteres herausragendes Projekt, das mit einem ICP-Zuschuss ausgezeichnet wurde. Als dezentralisiertes Finanzprotokoll (DeFi) zum Verleihen und Ausleihen verschiedener digitaler Vermögenswerte soll Lendfinity eine nahtlose und effiziente Plattform für Benutzer zum Verleihen und Ausleihen verschiedener digitaler Vermögenswerte bieten.





Was Lendfinity auszeichnet, ist sein Engagement für Dezentralisierung, Transparenz und Sicherheit – alles Markenzeichen des ICP-Ökosystems.





Durch den Wegfall von Vermittlern senkt Lendfinity die Kosten und stärkt das Vertrauen der Benutzer. Die transparenten Vorgänge der Plattform werden alle in der Blockchain aufgezeichnet, sodass jede Transaktion nachvollziehbar und sicher ist.





Durch seine benutzerfreundliche Oberfläche ist Lendfinity sowohl für unerfahrene als auch erfahrene Benutzer zugänglich, während das Community-gesteuerte Entwicklungsmodell dafür sorgt, dass sich die Plattform basierend auf Benutzerfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.





Die Förderung durch ICP wird Lendfinity dabei helfen, sein Angebot zu erweitern und seine Position als führendes DeFi-Protokoll im schnell wachsenden dezentralen Finanzbereich zu festigen.

TruMarket

TruMarket revolutioniert die Agrarbranche, indem es eine Blockchain-basierte Plattform bietet, die den globalen Handel durch Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Vertrauen erleichtert – Werte, die bereits im Namen der Plattform zusammengefasst sind.





Die Mission von TruMarket besteht darin, lokale Produzenten mit globalen Käufern zu verbinden und sicherzustellen, dass jede Transaktion sicher, überprüft und transparent ist.





Die Plattform betreibt einen Online-Marktplatz, auf dem Käufer Produkte von zuverlässigen globalen und landwirtschaftlichen Lieferanten beziehen können, wobei die Sendungsverfolgung und Qualitätssicherung in Echtzeit gewährleistet sind.





Durch die innovative Nutzung intelligenter Verträge durch TruMarket können unveränderliche Aufzeichnungen der Meilensteine der Lieferkette erstellt werden, wodurch die Notwendigkeit von Zwischenhändlern entfällt und der Finanzierungsprozess für kleine und mittelgroße Landwirte optimiert wird.





Der Erfolg der Plattform bei der Steigerung des Produzentenumsatzes um über 12 % ist ein Beweis für ihre Effektivität bei der Schaffung wertschöpfender Lieferketten.

Über ICP Hubs

ICP-Hubs spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen im Internet-Computer-Ökosystem. Diese Hubs sind als lokale Aktivitätszentren konzipiert, in denen Entwickler, Unternehmer und Community-Mitglieder zusammenarbeiten, Ideen austauschen und die nächste Generation dezentraler Anwendungen entwickeln können.





Durch die Bereitstellung von Ressourcen, Support und Netzwerkmöglichkeiten sorgen ICP Hubs dafür, dass das Ökosystem lebendig und dynamisch bleibt.





Während das ICP-Ökosystem weiter wächst, wird die Unterstützung durch Zuschüsse und das fördernde Umfeld der ICP-Hubs entscheidend dazu beitragen, die Einführung der Blockchain-Technologie in verschiedensten Branchen – vom Finanzwesen über die Landwirtschaft bis hin zum Metaversum – voranzutreiben.





Dank der anhaltenden Bemühungen der Internet-Computer-Community sieht die Zukunft dezentraler Innovationen rosiger aus als je zuvor.

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Btcwire im Rahmen des Business Blogging Program von HackerNoon verbreitet. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier .