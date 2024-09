Sophiaverse, Lendfinity et TruMarket obtiennent des subventions ICP pour la croissance de la blockchain

19 août, Lisbonne, Portugal : L'écosystème du protocole Internet Computer Protocol (ICP) continue de prendre de l'ampleur, stimulé par une série de subventions visant à stimuler l'innovation au sein de leurs réseaux.





Le programme ICP 2Grants est conçu pour aider les développeurs, les entrepreneurs et les visionnaires à créer des projets qui repoussent les limites de la technologie décentralisée.





En mettant l’accent sur la promotion de la croissance des applications Web3, DeFi et basées sur la blockchain, le programme offre un financement aux projets qui démontrent le potentiel d’avoir un impact significatif sur l’industrie.





Le dernier cycle de financement a vu trois projets remarquables : Sophiaverse , Prêtfinity , et TruMarket —obtenir des subventions, renforçant ainsi le rôle de l’ICP en tant que plateforme de premier plan pour l’innovation décentralisée.





Les récentes approbations de subventions soulignent l'engagement de l'ICP à soutenir des projets révolutionnaires dans divers secteurs, du développement de jeux et d'IA à la finance décentralisée et à la transparence de la chaîne d'approvisionnement.





Ces subventions constituent non seulement une aubaine financière pour les bénéficiaires, mais témoignent également de la confiance que la communauté ICP accorde à leur potentiel pour révolutionner le paysage de la blockchain.

Innovations financées par l'ICP : comment Sophiaverse, Lendfinity et TruMarket transforment leurs industries

Sophiaverse

Sophiaverse est un métavers gamifié qui fusionne les mondes du Web3, du jeu et de l'intelligence artificielle (IA).





Sophiaverse permet aux utilisateurs d'interagir avec des simulations numériques de Sophia le robot, l'un des robots humanoïdes les plus avancés jamais créés.





Développée par Hanson Robotics, Sophia est devenue une personnalité médiatique mondiale et son incursion dans le métavers représente une nouvelle frontière pour l'IA et la technologie blockchain.





Se déroulant en 2037, Sophiaverse transporte les joueurs dans un monde où la technologie a évolué à un niveau sans précédent, avec des assistants IA comme Sophia jouant un rôle central dans la société.





Les joueurs posséderont des NFT représentant leur assistant IA unique Sophia, qu'ils pourront utiliser pour naviguer dans le métavers, accomplir des quêtes et contribuer au développement du logiciel d'IA de Sophia.





La monnaie du jeu, SOPH, permet aux joueurs de s'engager dans diverses activités au sein du métavers, de la mise à niveau des personnages à l'achat d'art numérique.





Avec le soutien de l'ICP, Sophiaverse vise à créer un environnement décentralisé et sans confiance où l'IA et la blockchain convergent pour offrir une expérience de jeu unique.

Prêtfinity

Lendfinity est un autre projet remarquable qui a reçu une subvention ICP. En tant que protocole de prêt et d'emprunt de finance décentralisée (DeFi) construit sur le réseau blockchain Bitfinity, Lendfinity est conçu pour fournir une plate-forme transparente et efficace permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter divers actifs numériques.





Ce qui distingue Lendfinity, c'est son engagement envers la décentralisation, la transparence et la sécurité, toutes caractéristiques de l'écosystème ICP.





En éliminant le recours aux intermédiaires, Lendfinity réduit les coûts et renforce la confiance entre les utilisateurs. Les opérations transparentes de la plateforme sont toutes enregistrées sur la blockchain, ce qui garantit que chaque transaction est traçable et sécurisée.





L'interface conviviale de Lendfinity le rend accessible aux utilisateurs novices et expérimentés, tandis que son modèle de développement axé sur la communauté garantit que la plateforme évolue en permanence en fonction des commentaires des utilisateurs.





La subvention de l'ICP aidera Lendfinity à élargir ses offres et à consolider sa position de protocole DeFi de premier plan dans l'espace financier décentralisé en pleine croissance.

TruMarket

TruMarket révolutionne l’industrie agricole en fournissant une plateforme basée sur la blockchain qui facilite le commerce mondial grâce à la transparence, la traçabilité et la confiance, des valeurs encapsulées dans le nom même de la plateforme.





La mission de TruMarket est de connecter les producteurs locaux avec les acheteurs mondiaux, en garantissant que chaque transaction est sécurisée, vérifiée et transparente.





La plateforme exploite une place de marché en ligne où les acheteurs peuvent s'approvisionner en produits auprès de fournisseurs mondiaux et agricoles fiables, tout en maintenant un suivi en temps réel et une assurance qualité.





L’utilisation innovante des contrats intelligents par TruMarket permet la création d’enregistrements immuables des étapes de la chaîne d’approvisionnement, éliminant ainsi le besoin d’intermédiaires et simplifiant le processus de financement pour les petits et moyens agriculteurs.





Le succès de la plateforme, qui a permis d’augmenter les revenus des producteurs de plus de 12 %, témoigne de son efficacité dans la création de chaînes d’approvisionnement à valeur ajoutée.

À propos des centres ICP

Centres ICP jouent un rôle crucial dans la promotion de l'innovation au sein de l'écosystème informatique Internet. Ces pôles sont conçus pour être des centres d'activité locaux où les développeurs, les entrepreneurs et les membres de la communauté peuvent collaborer, partager des idées et créer la prochaine génération d'applications décentralisées.





En fournissant des ressources, du soutien et des opportunités de réseautage, les hubs ICP garantissent que l'écosystème reste dynamique et dynamique.





Alors que l’écosystème ICP continue de croître, le soutien fourni par les subventions et l’environnement stimulant des ICP Hubs contribueront à favoriser l’adoption de la technologie blockchain dans divers secteurs, de la finance à l’agriculture en passant par le métavers.





L’avenir de l’innovation décentralisée semble plus prometteur que jamais, grâce aux efforts continus de la communauté Internet Computer.

