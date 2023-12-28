DevOps 与 DevSecOps：比较两张战斗卡





行业评论员和投机者在讨论 IT 时经常将 DevOps 和 DevSecOps 混合在一起。





尽管这些看起来很复杂，但它们相对容易理解，并且可能对未来的软件开发领域产生显着影响。





许多企业正在从 DevOps 转向 DevSecOps 方法。

然而，DevOps 和 DevSecOps 之间的确切区别是什么？





这个综合教程将涵盖 DevOps 和软件开发生命周期的所有要点，并说明为什么 DevSecOps 被认为是一种独特的技术。

什么是 DevOps？

DevOps 是第一个也是独特的方法，结合了两个计算机科学焦点。仅根据名称，您就可以合理地推断出这些组件是什么。





软件开发被称为“Dev”，信息技术操作或服务被称为“Ops”。





因此，软件开发运营/服务，或 Dev + Ops 等于 DevOps。





让我们让事情变得更简单。 DevOps的真正含义是什么？





目的是通过利用持续的智能、自动化、组合和协作来提高软件生产和改进速度。





如果开发人员在整个开发周期中强调 DevOps 原则，那么他们将对其产品的基础设施有更多的控制，并且能够将软件性能置于所有其他考虑因素之上。





信誉良好的 IT 公司必须能够定期发布高质量的产品和软件修复，而不会出现任何延迟或中断。开发人员可以专注于技术或流程，以便更轻松地定期、可靠地完成他们的最后期限。

DevOps 方法论

任何熟悉该行业的人都知道 DevOps 技术由基本要素或策略组成。这是对其的快速总结。

1. 微服务

大多数微服务开发人员都采用微服务结构来提高和优化生产率。这些结构从一系列承诺的服务中创建软件。微服务可以通过虚拟机或容器运行。

2. 控制中心

基础设施即代码 (IaC) 方法使用代码来自动化和操作虚拟和物理计算设备的组合。

开发人员使用基础设施即服务来自动化对 IT 运营的支持，这减少了特定任务所需的劳动力量，并且经常可以减少在 IT 运营管理上损失的部分时间。

3. 帕卡

相比之下，PaC是指通过功能代码实现操作控制策略的自动化。

例如，某些系统可能涉及遵守组织的适当技术使用指南、遵循 IT 系统的安全标准等。

通过使用管理工具和帐户控制，开发人员可以通过以代码格式准备策略来自动应用策略。

什么是 SecOps？

“SecOps”是一个缩写词，结合了两个不同的概念，就像它的表弟一样。正如您已经想到的，“Sec”代表网络安全。





“Ops”指的是信息技术操作或服务，继承了上一个主题。因此，术语“SecOps”描述了提高整个开发管道安全性的方法或集中于流程。





SecOps 的目标是实现：





在整个开发过程中优先考虑网络安全，以提高安全性

确保安全不断发展。

因此，参与创建和维护特定应用程序的所有利益相关者都共同承担安全责任。





简而言之，SecOps 更关心安全性，而 DevOps 更关心软件开发、一致的输出和开发生命周期。

DevSecOps 的真正含义是什么？





DevSecOps 是 DevOps 和 SecOps 的混合体，融合了两种方法来构建一个循环系统，该系统集成了来自技术运营、网络安全和软件开发领域的知识和技术。





这种方法的目标很明显，因为 DevSecOps 将自动化安全实践与自动化开发活动集成在一起。





DevSecOps 需要尽可能自动化软件产品开发生命周期，并更早地实施安全程序。





您可以结合前两种方法的优点，通过自动化、标准化和左移安全过程来实现远程敏捷开发方法。

安全优先

如果安全性在开发管道中向上游移动，则安全协议和流程将在相关应用程序之前或在程序进展太远而无法充分保护之前实施。





只有在确认代码库足够安全之前，应用程序开发周期才可以遵循这种技术和理念进行。





它可以帮助 IT 组织处理尴尬的安全漏洞或由于在开发过程的早期发现的问题而在以后出现的问题。

恒定的反馈周期

强调持续的反馈循环也至关重要。通过将此类反馈循环落实到位，所有团队成员（包括负责运营、安全和原始开发的人员）都将自动了解新功能、策略和开发程序。





此外，持续的输入将确保任何自动化程序可以持续监控软件的安全缺陷或警报。使用这种方法时，编译期间代码库的实时通知或问题是常见且可能的。

DevSecOps 的类型

此外，还有两种形式的 DevSecOps 需要注意。

1. 安全即代码

SaC 方法的基本目标是将安全协议与标准 DevOps 技术、策略和自动化技术集成。对重要基础设施进行修改并及时测试缺陷或安全风险就是一个很好的例子。





它简化并增加了测试的重要性，DevOps 团队意识到并支持这些安全编码技术是可行的。

2. 基础设施即代码

IaC 还用于 DevOps 程序和流程。主要由于云计算和虚拟化，软件基础设施的托管服务变得越来越容易为企业所接受。





使用基于代码的配置文件来管理基础设施可以帮助您降低掩盖安全缺陷的复杂性，并提高 DevSecOps 的总体可能水平。

DevSecOps 的优势

让我们了解 DevSecOps 的一些优势。

1. 降低开支

在开发周期的早期采用安全性可以为许多公司和企业节省成本。





当安全缺陷在开发生命周期的早期被发现时，这是有意义的。它们可以快速简单地修复，从而为您节省未来安装昂贵的安全补丁的费用。

在维护有关消费者安全的法律合规性时尤其如此。

2. 受理申请

尽管它很微小，但这个优势却很重要。这也意味着普通开发人员将更加熟悉安全程序，并默认生成更安全的代码，而无需更正，至少最终是这样。 DevSecOps 将安全性集成到标准DevOps 服务中。





DevSecOps 标准和实践无疑会遇到一些成长的烦恼，但潜在的好处是值得付出努力的。

DevOps 与 DevSecOps：相似之处

以下是这两种方法之间的一些重要相似之处。

1. 共同工作和沟通

协作和高效的团队沟通是 DevOps 和 DevSecOps 的关键组成部分。





他们主张拆除组织孤岛并发展共同责任文化，让开发人员、运营人员和安全专家合作实现共同目标。

2. 不断提升

DevOps 和 DevSecOps 都支持持续改进。他们推动团队使用迭代开发周期、征求意见并逐步改进软件开发和交付程序。这两种方法都严重依赖测试、反馈循环和持续监控。

3. 追求卓越的共同责任

DevOps 和 DevSecOps 共同承担质量保证的责任。整个团队负责确保软件具有高标准，而不是拥有不同的 QA 团队。通过集成测试和质量检查，在开发生命周期的早期识别和解决问题，可以创建更高质量的软件。

4. 客户至上的心态

这两种方法都高度重视提供价值和满足客户需求。团队可以通过不断地将客户反馈和见解整合到开发过程中来优先考虑满足消费者期望的添加和增强功能。它导致创造更多以客户为中心的商品和服务。

DevOps 与 DevSecOps：差异

DevOps 和 DevSecOps 等软件开发方法有不同的目标和方法，尽管它们有很多共同点。

1. 安全程序的优先顺序

安全集成是 DevOps 和 DevSecOps 最大的分歧之处。尽管 DevOps 强调运营和开发之间的合作以优化软件开发生命周期，但安全性并不是该方法的基本部分。





然而，DevSecOps 引入了安全性作为软件开发和交付过程中不可或缺的重要部分。它强调安全问题并提倡安全即代码，以确保在每个开发级别都假定潜在的安全后果。

与事后或安全事件发生后解决漏洞相反，该策略鼓励主动识别和缓解漏洞。

2. 团队的参与和文化

为了保证持续集成和交付 (CI/CD)，开发人员和 IT 运营人员主要在 DevOps 环境中一起工作。目标是建立一种促进软件开发、测试和更频繁、更快速、更可靠地发布的环境。





另一方面，DevSecOps 将这种协作文化扩展到安全团队。该范例让 SDL 中的每个人都对安全负责，从而有效地打破了开发、运营和安全团队之间的隔阂。 Security by all and for all的理念源于DevSecOps策略，它将安全变成了共同的责任。

3. 何时集成安全性

传统 DevOps 模型中的团队通常在 SDL 接近结束时才应用安全原则。这种后期集成可能会导致延迟和复杂性，特别是如果您发现严重的安全漏洞。





通过在项目的起源和所有开发阶段纳入安全程序，DevSecOps 旨在克服这个问题。由于采用左移安全方法，可以在流程的早期发现并修复可能的情况，从而生产出更可靠、更安全的最终产品。

4. 自动化系统和工具

虽然 DevOps 和 DevSecOps 都使用一系列技术来实现有效的流程管理和自动化，但 DevSecOps 采用专门用于集成和自动化安全检查和控制的解决方案。这些可以包括安全威胁识别和管理技术，例如代码分析工具、自动化安全测试和持续监控工具。

最后的想法

软件开发领域中的 DevOps 和 DevSecOps 之间的决定取决于您公司的特定要求和目标。 DevOps 优先考虑效率和团队合作，从而实现更快的交付和更高质量的结果。通过将安全性融入到开发过程的每个阶段并主动检测和解决漏洞，DevSecOps 取得了超越。





DevOps 和 DevSecOps 之间的选择并不相互排斥。随着安全性变得更加必要，企业可以从 DevOps 开始，然后转向 DevSecOps。

充分发挥软件开发流程的潜力并生成安全、优秀的解决方案取决于在效率、安全性和合作之间找到理想的平衡。



