DevOps vs DevSecOps : comparaison des deux cartes de bataille

Les commentateurs et spéculateurs du secteur mélangent fréquemment DevOps et DevSecOps lorsqu’ils parlent d’informatique.





Même si ces expressions semblent compliquées, elles sont relativement faciles à comprendre et pourraient avoir un impact important sur le secteur du développement logiciel à l'avenir.





De nombreuses entreprises s'éloignent du DevOps et se tournent vers les approches DevSecOps.

Cependant, quelles sont les distinctions précises entre DevOps et DevSecOps ?





Ce didacticiel complet couvrira tous les éléments essentiels du DevOps et du cycle de vie du développement logiciel, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles DevSecOps est considéré comme une technique distincte.

Qu’est-ce que DevOps ?

DevOps est la première et unique méthodologie qui combine deux axes informatiques. Sur la base uniquement du nom, vous pouvez raisonnablement déduire quels sont ces composants.





Le développement de logiciels est qualifié de « Dev » et les opérations ou services informatiques de « Ops ».





Par conséquent, les opérations/services de développement logiciel, ou Dev + Ops, sont équivalents à DevOps.





Rendons les choses plus simples. Quel est le véritable sens du DevOps ?





L’objectif est d’augmenter la vitesse de production et d’amélioration des logiciels en utilisant l’intelligence, l’automatisation, la combinaison et la collaboration continues.





Les développeurs auront plus de contrôle sur l'infrastructure de leurs produits et seront en mesure de placer les performances logicielles avant toute autre considération s'ils mettent l'accent sur les principes DevOps tout au long du cycle de développement.





Une entreprise informatique réputée doit être en mesure de publier régulièrement des produits et des correctifs logiciels de haute qualité, sans aucun retard ni interruption. Les développeurs peuvent se concentrer sur des techniques ou des processus qui leur permettent de respecter plus facilement et de manière fiable leurs délais.

Méthodologies DevOps

Quiconque connaît le secteur sait que les techniques DevOps sont constituées d'éléments ou de tactiques essentiels. En voici un bref résumé.

1. Microservices

La plupart des développeurs de microservices utilisent des structures de microservices pour augmenter et optimiser les taux de production. Ces structures créent des logiciels à partir d'un ensemble de services engagés. Les microservices peuvent s'exécuter via des machines virtuelles ou des conteneurs.

2. IAC

L'approche infrastructure-as-a-code (IaC) utilise le code pour automatiser et exploiter une combinaison de dispositifs informatiques, à la fois virtuels et physiques.

Les développeurs utilisent l'infrastructure en tant que service pour automatiser la prise en charge des opérations informatiques, ce qui réduit la quantité de main-d'œuvre requise pour des tâches spécifiques et peut souvent réduire le temps perdu dans la gestion des opérations informatiques.

3. PaC

De manière comparable, PaC fait référence à l’automatisation des politiques de contrôle des opérations via un code fonctionnel.

Certains systèmes peuvent impliquer, par exemple, le respect des directives de l'organisation pour une utilisation appropriée de la technologie, le respect des normes de sécurité pour les systèmes informatiques, etc.

En utilisant des outils de gestion et des contrôles de compte, les développeurs peuvent automatiser l'application des politiques en les préparant sous forme de code.

Qu’est-ce que SecOps ?

« SecOps » est un acronyme qui combine deux idées distinctes, tout comme son cousin. "Sec" signifie cybersécurité, comme vous l'avez déjà compris.





« Ops » fait référence aux opérations ou services informatiques, issus du sujet précédent. Le terme « SecOps » décrit ainsi l'approche ou la concentration sur les processus qui améliorent la sécurité tout au long d'un pipeline de développement.





SecOps vise à atteindre :





Donner la priorité à la cybersécurité tout au long du processus de développement pour renforcer la sécurité

Garantir cette sécurité est en constante évolution.

En conséquence, toutes les parties prenantes impliquées dans la création et la sauvegarde d’une application particulière partagent la responsabilité de la sécurité.





En bref, SecOps se préoccupe davantage de la sécurité, tandis que DevOps se préoccupe davantage du développement logiciel, de la cohérence des résultats et du cycle de vie du développement.

Quelle est la véritable signification de DevSecOps ?





DevSecOps est un hybride de DevOps et SecOps, fusionnant les deux approches pour créer un système cyclique qui intègre les connaissances et les techniques des domaines des opérations technologiques, de la cybersécurité et du développement de logiciels.





L'objectif de cette méthodologie est évident puisque DevSecOps intègre des pratiques de sécurité automatisées aux activités de développement automatisées.





DevSecOps implique d'automatiser autant que possible le cycle de vie du développement de produits logiciels et de mettre en œuvre des procédures de sécurité beaucoup plus tôt.





Vous pouvez combiner les avantages des deux approches précédentes et parvenir à des méthodes de développement agiles à distance en automatisant, standardisant et déplaçant vos procédures de sécurité vers la gauche.

Priorité à la sécurité

Des protocoles et processus de sécurité seront mis en place avant l'application en question ou avant que le programme ne soit trop avancé pour être correctement sécurisé si la sécurité est déplacée en amont dans le pipeline de développement.





Ce n'est que jusqu'à ce que les bases de code soient confirmées comme étant suffisamment sécurisées que les cycles de développement d'applications peuvent se poursuivre en adhérant à cette technique et à cette philosophie.





Cela évite aux services informatiques de faire face à des failles de sécurité gênantes ou à des problèmes qui surviennent plus tard en raison de quelque chose qui peut être découvert plus tôt dans le processus de développement.

Cycles de rétroaction constante

L’accent mis sur les boucles de rétroaction continues est également crucial. Tous les membres de l'équipe, y compris ceux en charge des opérations, de la sécurité et du développement brut, seront automatiquement informés des nouvelles fonctionnalités, politiques et procédures de développement en mettant en place ce type de boucles de rétroaction.





De plus, une saisie continue garantira que toutes les procédures automatisées pourront surveiller en permanence le logiciel à la recherche de failles de sécurité ou d'alertes. Lors de l'utilisation de cette méthodologie, des notifications en temps réel ou des problèmes avec la base de code lors de la compilation sont ordinaires et possibles.

Types de DevSecOps

De plus, il existe deux formes de DevSecOps dont il faut être conscient.

1. La sécurité comme code

L'objectif fondamental des approches SaC est d'intégrer les protocoles de sécurité aux techniques, politiques et technologies automatisées DevOps standard. La mise en œuvre de modifications des infrastructures essentielles et le test rapide des défauts ou des risques de sécurité en sont une bonne illustration.





Cela simplifie et augmente l'importance des tests, et il est possible que l'équipe DevOps connaisse et prenne en charge ces techniques de codage sécurisées.

2. L'infrastructure comme code

IaC est également utilisé dans les procédures et processus DevOps. Les services gérés pour les infrastructures logicielles deviennent de plus en plus accessibles aux entreprises, principalement en raison du cloud computing et de la virtualisation.





L'utilisation de fichiers de configuration basés sur du code pour gérer votre infrastructure peut vous aider à réduire la complexité qui peut masquer les failles de sécurité et à augmenter le niveau global possible de DevSecOps.

Avantages de DevSecOps

Comprenons certains des avantages de DevSecOps.

1. Réduire les dépenses

L'adoption de la sécurité plus tôt dans les cycles de développement entraîne des économies de coûts pour de nombreuses entreprises.





Cela a du sens lorsque les failles de sécurité sont découvertes dès le début du cycle de développement. Ils peuvent être corrigés rapidement et simplement, ce qui vous permet d'économiser de l'argent sur les futures installations coûteuses de correctifs de sécurité.

Cela est particulièrement vrai tout en respectant la conformité légale concernant la sécurité des consommateurs.

2. Appréhender la candidature

Malgré sa légèreté, cet avantage est significatif. Cela signifie également que les développeurs réguliers se familiariseront davantage avec les procédures de sécurité et généreront du code plus sécurisé par défaut sans avoir besoin d'être corrigé, du moins à terme. DevSecOps intègre la sécurité dans les services DevOps standard.





Les normes et pratiques DevSecOps impliquent sans aucun doute quelques difficultés de croissance, mais les avantages potentiels en valent largement la peine.

DevOps vs DevSecOps : similitudes

Voici quelques parallèles significatifs entre les deux approches.

1. Travailler ensemble et communiquer

La collaboration et une communication d'équipe efficace sont des éléments essentiels du DevOps et du DevSecOps.





Ils plaident pour le démantèlement des silos organisationnels et le développement d'une culture de responsabilité partagée dans laquelle les développeurs, le personnel opérationnel et les experts en sécurité collaborent pour atteindre des objectifs communs.

2. Amélioration constante

L'amélioration continue est adoptée à la fois par DevOps et DevSecOps. Ils poussent les équipes à utiliser des cycles de développement itératifs, à solliciter des commentaires et à améliorer progressivement les procédures de développement et de livraison de logiciels. Les deux approches reposent fortement sur les tests, les boucles de rétroaction et la surveillance continue.

3. Responsabilité conjointe pour l’excellence

DevOps et DevSecOps partagent la responsabilité de l’assurance qualité. Au lieu d'avoir des équipes d'assurance qualité distinctes, toute l'équipe est chargée de s'assurer que le logiciel est d'un niveau élevé. Des logiciels d'un calibre supérieur peuvent être créés en identifiant et en résolvant les problèmes dès le début du cycle de vie du développement grâce à l'intégration de tests et de contrôles de qualité.

4. Une mentalité axée sur le client

Offrir de la valeur et satisfaire les besoins des clients sont très appréciés dans les deux approches. Les équipes peuvent prioriser les ajouts et les améliorations qui répondent aux attentes des consommateurs en intégrant systématiquement les commentaires et les informations des clients dans le processus de développement. Cela conduit à la création de biens et de services davantage centrés sur le client.

DevOps et DevSecOps : différences

Les approches de développement logiciel telles que DevOps et DevSecOps ont des objectifs et des méthodes différents, même si elles ont de nombreux points communs.

1. La priorisation des procédures de sécurité

L’intégration de la sécurité est le point où DevOps et DevSecOps divergent le plus. Bien que DevOps mette l’accent sur la coopération entre les opérations et le développement pour optimiser le cycle de vie du développement logiciel, la sécurité n’est pas un élément fondamental de l’approche.





Cependant, la sécurité est introduite par DevSecOps comme une partie intégrante et vitale du processus de développement et de livraison de logiciels. Il met l'accent sur les questions de sécurité et promeut la sécurité en tant que code pour garantir que les conséquences potentielles en matière de sécurité sont assumées à chaque niveau de développement.

Plutôt que de remédier aux vulnérabilités après coup ou à la suite d’un incident de sécurité, cette stratégie encourage l’identification et l’atténuation proactives des vulnérabilités.

2. Engagement de l'équipe et culture

Pour garantir une intégration et une livraison continues (CI/CD), les développeurs et le personnel des opérations informatiques travaillent ensemble principalement dans un environnement DevOps. L'objectif est d'établir un environnement qui facilite le développement, les tests et la publication de logiciels plus fréquemment, plus rapidement et de manière plus fiable.





D'autre part, DevSecOps étend cette culture collaborative à l'équipe de sécurité. Ce paradigme brise efficacement les silos entre les équipes de développement, d'exploitation et de sécurité en rendant chaque membre du SDL responsable de la sécurité. L'idée de la sécurité par tous et pour tous est issue de la stratégie DevSecOps , qui fait de la sécurité une responsabilité partagée.

3. Quand intégrer la sécurité

Les équipes d'un modèle DevOps traditionnel appliquent généralement les principes de sécurité après coup, généralement vers la conclusion du SDL. Des retards et des complexités peuvent résulter de cette intégration tardive, en particulier si vous découvrez de graves failles de sécurité.





En intégrant des procédures de sécurité dès la genèse du projet et tout au long de toutes les étapes de développement, DevSecOps vise à pallier cette problématique. Grâce à l’approche de sécurité orientée vers la gauche, les situations possibles sont détectées et corrigées plus tôt dans le processus, produisant ainsi des produits finaux plus fiables et plus sécurisés.

4. Systèmes et outils automatisés

Alors que DevOps et DevSecOps utilisent une gamme de technologies pour une gestion et une automatisation efficaces des processus, DevSecOps utilise des solutions spécialement conçues pour intégrer et automatiser les vérifications et les contrôles de sécurité. Ceux-ci peuvent inclure des technologies d’identification et de gestion des menaces de sécurité telles que des outils d’analyse de code, des tests de sécurité automatisés et des outils de surveillance continue.

Dernières pensées

La décision entre DevOps et DevSecOps dans le domaine du développement logiciel est fondée sur les exigences et les objectifs particuliers de votre entreprise. DevOps donne la priorité à l'efficacité et au travail d'équipe, permettant une livraison plus rapide et des résultats de meilleure qualité. En intégrant la sécurité à chaque étape du processus de développement et en détectant et en traitant de manière proactive les vulnérabilités, DevSecOps va bien au-delà.





Le choix entre DevOps et DevSecOps ne s’exclut pas mutuellement. Les entreprises peuvent commencer avec DevOps et évoluer vers DevSecOps à mesure que la sécurité devient plus nécessaire.

Pour exploiter tout le potentiel de vos processus de développement logiciel et produire des solutions sûres et excellentes, il faut trouver l'équilibre idéal entre efficacité, sécurité et coopération.