DevOps ve DevSecOps: İki Savaş kartının karşılaştırılması





Sektör yorumcuları ve spekülatörler, BT tartışırken sıklıkla DevOps ile DevSecOps'u karıştırıyor.





Bunlar karmaşık ifadeler gibi görünse de anlaşılması nispeten kolaydır ve gelecekte yazılım geliştirme sektörü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler.





Pek çok işletme DevOps'tan DevSecOps yaklaşımlarına doğru ilerliyor.

Ancak DevOps ve DevSecOps arasındaki kesin farklar nelerdir?





Bu kapsamlı eğitim, DevOps'un ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm temellerini kapsayacak ve DevSecOps'un neden ayrı bir teknik olarak kabul edildiğine dair bir açıklama içerecektir.

DevOps nedir?

DevOps, iki bilgisayar bilimi odağını birleştiren ilk ve benzersiz metodolojidir . Yalnızca isme dayanarak, bu bileşenlerin ne olduğu konusunda makul bir çıkarım yapabilirsiniz.





Yazılım geliştirme "Dev" olarak, bilgi teknolojisi operasyonları veya hizmetleri ise "Ops" olarak talimatlandırılır.





Bu nedenle, yazılım geliştirme işlemleri/hizmetleri veya Dev + Ops, DevOps'a eşittir.





İşleri daha basit hale getirelim. DevOps'un gerçek anlamı nedir?





Amaç, sürekli zeka, otomasyon, kombinasyon ve işbirliğinden yararlanarak yazılım üretimini ve iyileştirme hızını artırmaktır.





Geliştiriciler, geliştirme döngüsü boyunca DevOps ilkelerini vurgulamaları halinde, ürünlerinin altyapısı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak ve yazılım performansını diğer tüm hususların önüne koyabilecektir.





Saygın bir BT şirketinin, yüksek kaliteli ürünleri ve yazılım düzeltmelerini herhangi bir gecikme veya kesinti olmaksızın düzenli olarak yayınlayabilmesi gerekir. Geliştiriciler, rutin ve güvenilir bir şekilde son teslim tarihlerine ulaşmayı kolaylaştıran tekniklere veya süreçlere odaklanabilirler.

DevOps Metodolojileri

Sektöre aşina olan herkes DevOps tekniklerinin temel unsurlardan veya taktiklerden oluştuğunu bilir. İşte bunun kısa bir özeti.

1. Mikro hizmetler

Çoğu mikro hizmet geliştiricisi, üretim oranlarını artırmak ve optimize etmek için mikro hizmet yapılarını kullanır. Bu yapılar, taahhüt edilmiş hizmetlerden oluşan bir koleksiyondan yazılım oluşturur. Mikro hizmetler sanal makineler veya konteynerler üzerinden çalışabilir.

2. IaC

Kod olarak altyapı (IaC) yaklaşımı, hem sanal hem de fiziksel bilgi işlem cihazlarının bir kombinasyonunu otomatikleştirmek ve çalıştırmak için kod kullanır.

Geliştiriciler, BT operasyonlarına yönelik desteği otomatikleştirmek için Hizmet Olarak Altyapıyı kullanır; bu, belirli görevler için gereken iş gücü miktarını azaltır ve sıklıkla BT operasyonları yönetiminde kaybedilen zamanın bir kısmını azaltabilir.

3.PAC

Benzer şekilde PaC, işlevsel kod aracılığıyla işlemlere yönelik kontrol politikalarının otomatikleştirilmesini ifade eder.

Bazı sistemler, örneğin uygun teknoloji kullanımı için kuruluşun yönergelerine bağlı kalmayı, BT sistemleri için güvenlik standartlarına uymayı vb. içerebilir.

Geliştiriciler, yönetim araçlarını ve hesap kontrollerini kullanarak politikaları kod formatında hazırlayarak uygulamalarını otomatik hale getirebilirler.

SecOps nedir?

"SecOps" tıpkı kuzeni gibi iki farklı fikri birleştiren bir kısaltmadır. "Sec", zaten düşündüğünüz gibi siber güvenlik anlamına gelir.





"Ops", önceki konudan devam eden bilgi teknolojisi operasyonlarını veya hizmetlerini ifade eder. Dolayısıyla "SecOps" terimi, bir geliştirme hattı boyunca güvenliği artıran süreçlere yönelik yaklaşımı veya yoğunlaşmayı tanımlar.





SecOps şunları başarmayı amaçlamaktadır:





Güvenliği artırmak için tüm geliştirme süreci boyunca siber güvenliğe öncelik verin

Güvenliğin sürekli gelişmesini sağlamak.

Sonuç olarak, belirli bir uygulamanın oluşturulmasında ve korunmasında yer alan tüm paydaşlar, güvenlik konusunda sorumlulukları paylaşır.





Kısacası, SecOps daha çok güvenlikle ilgilenirken DevOps daha çok yazılım geliştirme, tutarlı çıktı ve geliştirme yaşam döngüsüyle ilgilenir.

DevSecOps'un Gerçek Anlamı Nedir?





DevSecOps, DevOps ve SecOps'un bir melezidir ve teknoloji operasyonları, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanlarındaki bilgi ve teknikleri birleştiren döngüsel bir sistem oluşturmak için iki yaklaşımı birleştirir.





Bu metodolojinin amacı, DevSecOps'un otomatik güvenlik uygulamalarını otomatik geliştirme faaliyetleriyle entegre etmesinden dolayı açıktır.





DevSecOps, yazılım ürünü geliştirme yaşam döngüsünün mümkün olduğunca büyük kısmının otomatikleştirilmesini ve güvenlik prosedürlerinin çok daha erken uygulanmasını gerektirir.





Önceki iki yaklaşımın avantajlarını birleştirebilir ve güvenlik prosedürlerinizi otomatikleştirerek, standartlaştırarak ve sola taşıyarak uzaktan çevik geliştirme yöntemleri elde edebilirsiniz.

Güvenliğe öncelik vermek

Güvenlik protokolleri ve süreçleri, söz konusu uygulamadan önce veya güvenliğin geliştirme hattında yukarıya doğru kaydırılması durumunda program yeterince güvence altına alınamayacak kadar ilerlemeden önce uygulamaya konulacaktır.





Uygulama geliştirme döngüleri ancak kod tabanlarının uygun şekilde güvenli olduğu onaylanana kadar bu tekniğe ve felsefeye bağlı kalarak ilerleyebilir.





BT organizasyonlarının, geliştirme sürecinde daha önce keşfedilebilecek bir şey nedeniyle daha sonra ortaya çıkan tuhaf güvenlik ihlalleri veya sorunlarla uğraşmasını önler.

Sürekli Geri Bildirim Döngüleri

Devam eden geri bildirim döngülerine yapılan vurgu da çok önemlidir. Operasyonlar, güvenlik ve ham geliştirmeden sorumlu olanlar da dahil olmak üzere tüm ekip üyeleri, bu tür geri bildirim döngülerini devreye sokarak yeni özellikler, politikalar ve geliştirme prosedürleri hakkında otomatik olarak bilgilendirilecektir.





Ayrıca sürekli girdi, herhangi bir otomatik prosedürün yazılımı güvenlik kusurları veya uyarılara karşı sürekli olarak izleyebilmesini sağlayacaktır. Bu metodolojiyi kullanırken gerçek zamanlı bildirimler veya derleme sırasında kod tabanında sorunlar yaşanması olağan ve olasıdır.

DevSecOps Türleri

Ayrıca DevSecOps'un bilinmesi gereken iki türü vardır.

1. Kod olarak güvenlik

SaC yaklaşımlarının temel amacı, güvenlik protokollerini standart DevOps teknikleri, politikaları ve otomatikleştirilmiş teknolojilerle entegre etmektir. Temel altyapıda değişiklikler uygulamak ve kusurları veya güvenlik risklerini derhal test etmek iyi bir örnektir.





Testin önemini basitleştirir ve arttırır ve DevOps ekibinin bu güvenli kodlama tekniklerinden haberdar olması ve desteklemesi mümkündür.

2. Kod olarak altyapı

IaC ayrıca DevOps prosedürlerinde ve süreçlerinde de kullanılır. Yazılım altyapısına yönelik yönetilen hizmetler, özellikle bulut bilişim ve sanallaştırma nedeniyle işletmeler için giderek daha erişilebilir hale geliyor.





Altyapınızı yönetmek için kod tabanlı yapılandırma dosyalarını kullanmak, güvenlik kusurlarını maskeleyebilecek karmaşıklığı azaltmanıza ve olası genel DevSecOps düzeyini artırmanıza yardımcı olabilir.

DevSecOps'un Avantajları

DevSecOps'un bazı avantajlarını anlayalım.

1. Giderlerin Azaltılması

Güvenliği geliştirme döngülerinde daha erken benimsemek, birçok şirket ve kuruluş için maliyet tasarrufu sağlar.





Güvenlik kusurlarının geliştirme yaşam döngüsünün başlarında ortaya çıkarılması mantıklıdır. Hızlı ve basit bir şekilde onarılabilirler ve gelecekteki pahalı güvenlik yaması kurulumlarından tasarruf etmenizi sağlar.

Bu durum özellikle tüketici güvenliğine ilişkin yasal uyumluluğun sürdürülmesi sırasında geçerlidir.

2. Başvurunun ele alınması

Hafifliğine rağmen bu avantaj önemlidir. Bu aynı zamanda düzenli geliştiricilerin güvenlik prosedürlerine daha aşina hale geleceği ve en azından eninde sonunda düzeltilmesine gerek kalmadan varsayılan olarak daha güvenli kod oluşturacağı anlamına gelir. DevSecOps, güvenliği standart DevOps hizmetlerine entegre eder.





DevSecOps standartları ve uygulamaları şüphesiz bazı büyüme sorunları içermektedir, ancak potansiyel faydalar çabaya tatmin edici derecede değerdir.

DevOps ve DevSecOps: Benzerlikler

Aşağıda iki yaklaşım arasındaki bazı önemli paralellikler yer almaktadır.

1. Birlikte çalışmak ve iletişim kurmak

İşbirliği ve verimli ekip iletişimi, hem DevOps'un hem de DevSecOps'un kritik bileşenleridir.





Kurumsal siloların ortadan kaldırılmasını ve geliştiricilerin, operasyonel personelin ve güvenlik uzmanlarının ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yaptığı ortak bir sorumluluk kültürünün geliştirilmesini savunuyorlar.

2. Sürekli Geliştirme

Sürekli iyileştirme hem DevOps hem de DevSecOps tarafından benimsenmektedir. Ekipleri yinelenen geliştirme döngülerini kullanmaya, girdi istemeye ve yazılım geliştirme ve teslim prosedürlerini kademeli olarak iyileştirmeye zorlarlar. Her iki yaklaşım da büyük ölçüde testlere, geri bildirim döngülerine ve sürekli izlemeye dayanmaktadır.

3. Mükemmellik için Ortak Sorumluluk

Hem DevOps hem de DevSecOps kalite güvencesinin sorumluluğunu paylaşıyor. Ayrı QA ekiplerine sahip olmak yerine tüm ekip, yazılımın yüksek standartta olduğundan emin olmaktan sorumludur. Daha yüksek kalitede bir yazılım, test ve kalite kontrollerin entegrasyonu yoluyla, geliştirme yaşam döngüsünün başlarında sorunların belirlenmesi ve düzeltilmesiyle oluşturulabilir.

4. Önce Müşteri Anlayışı

Değer sunmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak her iki yaklaşımda da oldukça değerlidir. Ekipler, müşteri geri bildirimlerini ve içgörülerini sürekli olarak geliştirme sürecine entegre ederek tüketici beklentilerini karşılayan eklemelere ve iyileştirmelere öncelik verebilir. Daha müşteri odaklı ürün ve hizmetlerin yaratılmasına yol açar.

DevOps ve DevSecOps: Farklılıklar

DevOps ve DevSecOps gibi yazılım geliştirme yaklaşımları pek çok ortak noktaya sahip olsa da farklı amaç ve yöntemlere sahiptir.

1. Güvenlik Prosedürlerinin Önceliklendirilmesi

Güvenliğin entegrasyonu, DevOps ve DevSecOps'un en çok ayrıldığı noktadır. DevOps, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü optimize etmek için operasyonlar ve geliştirme arasındaki işbirliğini vurgulasa da güvenlik, yaklaşımın temel bir parçası değildir.





Ancak güvenlik, DevSecOps tarafından yazılım geliştirme ve teslim sürecinin ayrılmaz ve hayati bir parçası olarak tanıtılmaktadır. Güvenlik sorunlarını vurgular ve potansiyel güvenlik sonuçlarının her geliştirme düzeyinde varsayıldığından emin olmak için güvenliği kod olarak destekler.

Bir güvenlik olayının gerçekleşmesinden sonra veya sonrasında güvenlik açıklarını ele almak yerine, bu strateji güvenlik açıklarının proaktif olarak tanımlanmasını ve azaltılmasını teşvik eder.

2. Ekibin Katılımı ve Kültür

Sürekli entegrasyon ve teslimatı (CI/CD) garanti altına almak için geliştiriciler ve BT operasyon personeli öncelikle bir DevOps ortamında birlikte çalışır. Amaç, yazılım geliştirmeyi, test etmeyi ve daha sık, hızlı ve güvenilir bir şekilde yayınlamayı kolaylaştıran bir ortam oluşturmaktır.





Öte yandan DevSecOps, bu işbirliği kültürünü güvenlik ekibine de yayıyor. Bu paradigma, SDL'deki herkesi güvenlikten sorumlu hale getirerek geliştirme, operasyonlar ve güvenlik ekipleri arasındaki ayrımları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Herkes tarafından ve herkes için güvenlik fikri, güvenliği ortak bir sorumluluğa dönüştüren DevSecOps stratejisinden doğmuştur.

3. Güvenliği Ne Zaman Entegre Etmelisiniz?

Geleneksel DevOps modelindeki ekipler genellikle güvenlik ilkelerini sonradan akla gelen bir düşünce olarak, genellikle SDL'nin bitimine yakın bir zamanda uygular. Özellikle ciddi güvenlik açıkları bulursanız, bu son aşamadaki entegrasyon nedeniyle gecikmeler ve karmaşıklıklar ortaya çıkabilir.





DevSecOps, projenin başlangıcından itibaren ve tüm geliştirme aşamalarına güvenlik prosedürlerini dahil ederek bu sorunun üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Güvenlik konusunda sola kaydırma yaklaşımı nedeniyle, olası durumlar süreçte daha erken bulunup düzeltilerek daha güvenilir ve emniyetli nihai ürünler üretilir.

4. Otomatik Sistemler ve Araçlar

Hem DevOps hem de DevSecOps, etkili süreç yönetimi ve otomasyon için çeşitli teknolojiler kullanırken DevSecOps, güvenlik kontrollerini ve kontrollerini entegre etmek ve otomatikleştirmek için özel olarak tasarlanmış çözümler kullanır. Bunlar, kod analiz araçları, otomatik güvenlik testleri ve sürekli izleme araçları gibi güvenlik tehdidi tanımlama ve yönetim teknolojilerini içerebilir.

Son düşünceler

Yazılım geliştirme alanında DevOps ile DevSecOps arasındaki karar, şirketinizin belirli gereksinimlerine ve hedeflerine göre belirlenir. DevOps, verimliliğe ve ekip çalışmasına öncelik vererek daha hızlı teslimat ve daha kaliteli sonuçlar sağlar. DevSecOps, güvenliği geliştirme sürecinin her aşamasına dahil ederek ve güvenlik açıklarını proaktif bir şekilde tespit edip gidererek daha da ileri gider.





DevOps ve DevSecOps arasında seçim yapmak birbirini dışlayan bir durum değildir. İşletmeler DevOps ile başlayabilir ve güvenlik daha gerekli hale geldikçe DevSecOps'a doğru ilerleyebilir.

Yazılım geliştirme süreçlerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve güvenli, mükemmel çözümler üretmek, verimlilik, güvenlik ve işbirliği arasındaki ideal dengeyi bulmanıza bağlıdır.



