DevOps vs DevSecOps: Comparando as duas cartas de batalha

Comentaristas e especuladores do setor frequentemente misturam DevOps e DevSecOps quando discutem TI.





Mesmo que pareçam frases complicadas, são relativamente fáceis de entender e podem ter um impacto proeminente no setor de desenvolvimento de software no futuro.





Muitas empresas estão se afastando do DevOps e adotando abordagens DevSecOps.

No entanto, quais são as distinções precisas entre DevOps e DevSecOps?





Este tutorial abrangente cobrirá todos os fundamentos do DevOps e do ciclo de vida de desenvolvimento de software, juntamente com uma descrição de por que o DevSecOps é considerado uma técnica distinta.

O que é DevOps?

DevOps é a primeira e única metodologia que combina dois focos da ciência da computação. Com base apenas no nome, você pode inferir razoavelmente quais são esses componentes.





O desenvolvimento de software é instruído como “Dev” e as operações ou serviços de tecnologia da informação como “Ops”.





Portanto, operações/serviços de desenvolvimento de software, ou Dev + Ops é igual a DevOps.





Vamos simplificar as coisas. Qual é o verdadeiro significado do DevOps?





O objetivo é aumentar a produção de software e a velocidade de melhoria, utilizando inteligência, automação, combinação e colaboração contínuas.





Os desenvolvedores terão mais controle sobre a infraestrutura de seus produtos e serão capazes de colocar o desempenho do software acima de todas as outras considerações se enfatizarem os princípios do DevOps ao longo do ciclo de desenvolvimento.





Uma empresa de TI respeitável deve ser capaz de lançar produtos de alta qualidade e correções de software regularmente, sem atrasos ou interrupções. Os desenvolvedores podem se concentrar em técnicas ou processos que facilitam o cumprimento rotineiro e confiável de seus prazos.

Metodologias DevOps

Qualquer pessoa familiarizada com o setor sabe que as técnicas DevOps consistem em elementos ou táticas essenciais. Aqui está um rápido resumo disso.

1. Microsserviços

A maioria dos desenvolvedores de microsserviços emprega estruturas de microsserviços para aumentar e otimizar as taxas de produção. Essas estruturas criam software a partir de uma coleção de serviços comprometidos. Os microsserviços podem ser executados por meio de máquinas virtuais ou contêineres.

2. IaC

A abordagem de infraestrutura como código (IaC) usa código para automatizar e operar uma combinação de dispositivos de computação, tanto virtuais quanto físicos.

Os desenvolvedores usam a infraestrutura como serviço para automatizar o suporte às operações de TI, o que reduz a quantidade de mão de obra necessária para tarefas específicas e pode frequentemente reduzir a parte do tempo perdida no gerenciamento de operações de TI.

3. PaC

Da mesma forma, PaC refere-se à automação de políticas de controle para operações por meio de código funcional.

Alguns sistemas podem envolver, por exemplo, a adesão às diretrizes da organização para o uso apropriado da tecnologia, o cumprimento dos padrões de segurança para sistemas de TI, e assim por diante.

Ao usar ferramentas de gerenciamento e controles de contas, os desenvolvedores podem automatizar a aplicação de políticas, preparando-as em formato de código.

O que é SecOps?

“SecOps” é uma sigla que combina duas ideias distintas, assim como seu primo. “Sec” significa segurança cibernética, como você já imaginou.





“Ops” refere-se a operações ou serviços de tecnologia da informação, herdados do tópico anterior. O termo “SecOps” descreve assim a abordagem ou concentração em processos que melhoram a segurança ao longo de um pipeline de desenvolvimento.





SecOps visa alcançar:





Priorize a segurança cibernética em todo o processo de desenvolvimento para aumentar a segurança

Garantir que a segurança esteja em constante evolução.

Como resultado, todas as partes interessadas envolvidas na criação e salvaguarda de uma aplicação específica partilham a responsabilidade pela segurança.





Resumindo, o SecOps está mais preocupado com a segurança, enquanto o DevOps está mais preocupado com o desenvolvimento de software, resultados consistentes e o ciclo de vida do desenvolvimento.

Qual é o verdadeiro significado do DevSecOps?





DevSecOps é um híbrido de DevOps e SecOps, mesclando as duas abordagens para construir um sistema cíclico que integra conhecimentos e técnicas de operações de tecnologia, segurança cibernética e domínios de desenvolvimento de software.





O objetivo desta metodologia é evidente uma vez que o DevSecOps integra práticas automatizadas de segurança com atividades automatizadas de desenvolvimento.





DevSecOps envolve automatizar o máximo possível do ciclo de vida de desenvolvimento de produtos de software e implementar procedimentos de segurança com muito mais antecedência.





Você pode combinar as vantagens das duas abordagens anteriores e obter métodos de desenvolvimento ágeis distantes, automatizando, padronizando e movendo seus procedimentos de segurança para a esquerda.

Priorizando a segurança

Os protocolos e processos de segurança serão implementados antes da aplicação em questão ou antes que o programa esteja muito adiantado para ser adequadamente protegido se a segurança for movida a montante no pipeline de desenvolvimento.





Somente até que as bases de código sejam confirmadas como adequadamente seguras os ciclos de desenvolvimento de aplicativos poderão prosseguir aderindo a esta técnica e filosofia.





Isso evita que as organizações de TI enfrentem violações de segurança incômodas ou problemas que surjam posteriormente devido a algo que pode ser descoberto no início do processo de desenvolvimento.

Ciclos de Feedback Constantes

A ênfase em ciclos de feedback contínuos também é crucial. Todos os membros da equipe, incluindo os responsáveis pelas operações, segurança e desenvolvimento bruto, serão automaticamente informados sobre novos recursos, políticas e procedimentos de desenvolvimento, posicionando esses tipos de ciclos de feedback.





Além disso, a contribuição contínua garantirá que quaisquer procedimentos automatizados possam monitorar continuamente o software em busca de falhas ou alertas de segurança. Ao usar esta metodologia, notificações em tempo real ou problemas com a base de código durante a compilação são comuns e possíveis.

Tipos de DevSecOps

Além disso, existem duas formas de DevSecOps que você deve conhecer.

1. Segurança como código

O objetivo fundamental das abordagens SaC é integrar protocolos de segurança com técnicas, políticas e tecnologias automatizadas padrão de DevOps. Implementar modificações na infraestrutura essencial e testar prontamente defeitos ou riscos de segurança é um bom exemplo.





Isso simplifica e aumenta a importância dos testes, e é viável que a equipe DevOps conheça e apoie essas técnicas de codificação segura.

2. Infraestrutura como código

IaC também é usado em procedimentos e processos DevOps. Os serviços gerenciados para infraestrutura de software estão se tornando cada vez mais acessíveis às empresas, principalmente devido à computação em nuvem e à virtualização.





Usar arquivos de configuração baseados em código para gerenciar sua infraestrutura pode ajudar a diminuir a complexidade que pode mascarar falhas de segurança e aumentar o nível geral possível de DevSecOps.

Vantagens do DevSecOps

Vamos entender algumas das vantagens do DevSecOps.

1. Redução de despesas

A adoção da segurança no início dos ciclos de desenvolvimento resulta em economia de custos para muitas empresas e empreendimentos.





Faz sentido quando as falhas de segurança são descobertas no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Eles podem ser corrigidos de forma rápida e simples, economizando dinheiro em futuras instalações caras de patches de segurança.

Isto é particularmente verdadeiro ao manter a conformidade legal relativa à segurança do consumidor.

2. Apreensão do pedido

Apesar da sua pequenez, esta vantagem é significativa. Isso também significa que os desenvolvedores regulares se tornarão mais familiarizados com os procedimentos de segurança e gerarão códigos mais seguros por padrão, sem a necessidade de correção, pelo menos eventualmente. DevSecOps integra segurança em serviços DevOps padrão.





Os padrões e práticas DevSecOps envolvem, sem dúvida, algumas dificuldades crescentes, mas os benefícios potenciais compensam satisfatoriamente o esforço.

DevOps vs DevSecOps: semelhanças

A seguir estão alguns paralelos significativos entre as duas abordagens.

1. Trabalhando juntos e comunicando

A colaboração e a comunicação eficiente da equipe são componentes críticos do DevOps e do DevSecOps.





Defendem o desmantelamento de silos organizacionais e o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade partilhada na qual os promotores, o pessoal operacional e os especialistas em segurança colaboram para alcançar objectivos partilhados.

2. Aprimoramento Constante

A melhoria contínua é adotada tanto pelo DevOps quanto pelo DevSecOps. Eles incentivam as equipes a usar ciclos de desenvolvimento iterativos, solicitar contribuições e melhorar gradualmente os procedimentos de desenvolvimento e entrega de software. Ambas as abordagens dependem fortemente de testes, ciclos de feedback e monitoramento contínuo.

3. Responsabilidade Conjunta pela Excelência

Tanto o DevOps quanto o DevSecOps compartilham a responsabilidade pela garantia de qualidade. Em vez de ter equipes de controle de qualidade distintas, toda a equipe é responsável por garantir que o software seja de alto padrão. Software de maior calibre pode ser criado identificando e corrigindo problemas no início do ciclo de vida de desenvolvimento por meio da integração de testes e verificações de qualidade.

4. Uma mentalidade de cliente em primeiro lugar

Entregar valor e satisfazer as necessidades do cliente são altamente valorizados em ambas as abordagens. As equipes podem priorizar adições e melhorias que atendam às expectativas dos consumidores, integrando consistentemente o feedback e os insights dos clientes no processo de desenvolvimento. Isso leva à criação de bens e serviços mais centrados no cliente.

DevOps vs DevSecOps: diferenças

Abordagens de desenvolvimento de software como DevOps e DevSecOps têm objetivos e métodos diferentes, embora tenham muito em comum.

1. A Priorização dos Procedimentos de Segurança

A integração da segurança é onde DevOps e DevSecOps mais divergem. Embora o DevOps enfatize a cooperação entre operações e desenvolvimento para otimizar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, a segurança não é uma parte fundamental da abordagem.





No entanto, a segurança é introduzida pelo DevSecOps como parte integrante e vital do processo de desenvolvimento e entrega de software. Enfatiza questões de segurança e promove a segurança como código para garantir que potenciais consequências de segurança sejam assumidas em todos os níveis de desenvolvimento.

Em vez de abordar as vulnerabilidades após o facto ou na sequência de um incidente de segurança, esta estratégia incentiva a identificação proativa e a mitigação de vulnerabilidades.

2. Engajamento da Equipe e Cultura

Para garantir integração e entrega contínuas (CI/CD), os desenvolvedores e a equipe de operações de TI trabalham juntos principalmente em um ambiente DevOps. O objetivo é estabelecer uma configuração que facilite o desenvolvimento, o teste e o lançamento de software com mais frequência, rapidez e confiabilidade.





Por outro lado, o DevSecOps estende esta cultura colaborativa à equipe de segurança. Esse paradigma efetivamente quebra os silos entre as equipes de desenvolvimento, operações e segurança, responsabilizando todos no SDL pela segurança. A ideia de segurança de todos e para todos originou-se da estratégia DevSecOps , que transforma a segurança em uma responsabilidade compartilhada.

3. Quando integrar a segurança

As equipes em um modelo DevOps tradicional geralmente aplicam princípios de segurança posteriormente, geralmente perto da conclusão do SDL. Atrasos e complexidades podem resultar desta integração em estágio avançado, especialmente se você encontrar vulnerabilidades graves de segurança.





Ao incorporar procedimentos de segurança desde a génese do projeto e ao longo de todas as fases de desenvolvimento, o DevSecOps pretende ultrapassar este problema. Devido à abordagem de segurança shift-left, possíveis situações são encontradas e corrigidas mais cedo no processo, produzindo produtos finais mais confiáveis e seguros.

4. Sistemas e ferramentas automatizados

Embora tanto o DevOps quanto o DevSecOps usem uma variedade de tecnologias para gerenciamento e automação eficazes de processos, o DevSecOps emprega soluções feitas especialmente para integrar e automatizar verificações e controles de segurança. Isso pode incluir tecnologias de identificação e gerenciamento de ameaças à segurança, como ferramentas de análise de código, testes automatizados de segurança e ferramentas de monitoramento contínuo.

Pensamentos finais

A decisão entre DevOps e DevSecOps no espaço de desenvolvimento de software é baseada nos requisitos e objetivos específicos da sua empresa. O DevOps prioriza a eficiência e o trabalho em equipe, permitindo entrega mais rápida e resultados de maior qualidade. Ao incorporar a segurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento e detectar e abordar proativamente as vulnerabilidades, o DevSecOps vai além.





A seleção entre DevOps e DevSecOps não é mutuamente exclusiva. As empresas podem começar com DevOps e migrar para DevSecOps à medida que a segurança se torna mais necessária.

A realização de todo o potencial dos seus processos de desenvolvimento de software e a produção de soluções seguras e excelentes dependem de encontrar o equilíbrio ideal entre eficiência, segurança e cooperação.