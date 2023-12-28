DevOps против DevSecOps: сравнение двух боевых карт





Отраслевые комментаторы и спекулянты часто смешивают DevOps и DevSecOps при обсуждении ИТ.





Хотя эти фразы кажутся сложными, их относительно легко понять, и они могут оказать заметное влияние на сектор разработки программного обеспечения в будущем.





Многие компании переходят от DevOps к подходам DevSecOps.

Однако каковы точные различия между DevOps и DevSecOps?





В этом подробном руководстве будут рассмотрены все основы DevOps и жизненный цикл разработки программного обеспечения, а также описано, почему DevSecOps считается отдельным методом.

Что такое DevOps?

DevOps — это первая и уникальная методология , объединяющая два направления информатики. Основываясь только на названии, вы можете сделать разумный вывод, что это за компоненты.





Разработка программного обеспечения обозначается как «Разработка», а операции или услуги в области информационных технологий — как «Операции».





Таким образом, операции/услуги по разработке программного обеспечения или Dev + Ops равны DevOps.





Давайте сделаем все проще. В чем истинный смысл DevOps?





Цель состоит в том, чтобы увеличить производство программного обеспечения и скорость его совершенствования за счет использования непрерывного анализа, автоматизации, комбинирования и сотрудничества.





Разработчики получат больший контроль над инфраструктурой своих продуктов и смогут поставить производительность программного обеспечения превыше всех других соображений, если они будут уделять особое внимание принципам DevOps на протяжении всего цикла разработки.





Авторитетная ИТ-компания должна иметь возможность регулярно выпускать высококачественные продукты и исправления программного обеспечения, без каких-либо задержек и перебоев. Разработчики могут сосредоточиться на методах или процессах, которые упрощают регулярное и надежное соблюдение сроков.

Методологии DevOps

Любой, кто знаком с отраслью, знает, что методы DevOps состоят из важных элементов или тактик. Вот краткое изложение этого.

1. Микросервисы

Большинство разработчиков микросервисов используют структуры микросервисов для увеличения и оптимизации производительности. Эти структуры создают программное обеспечение из набора выделенных сервисов. Микросервисы могут работать через виртуальные машины или контейнеры.

2. МАК

Подход «инфраструктура как код» (IaC) использует код для автоматизации и управления сочетанием вычислительных устройств, как виртуальных, так и физических.

Разработчики используют «Инфраструктуру как услугу» для автоматизации поддержки ИТ-операций, что снижает объем трудозатрат, необходимых для выполнения конкретных задач, и зачастую позволяет сократить часть времени, затрачиваемого на управление ИТ-операциями.

3. ПаК

Для сравнения, PaC относится к автоматизации политик управления операциями с помощью функционального кода.

Некоторые системы могут предполагать, например, соблюдение руководящих принципов организации по соответствующему использованию технологий, соблюдение стандартов безопасности для ИТ-систем и т. д.

Используя инструменты управления и средства контроля учетных записей, разработчики могут автоматизировать применение политик, подготавливая их в формате кода.

Что такое SecOps?

«SecOps» — это аббревиатура, сочетающая в себе две разные идеи, как и ее двоюродный брат. Как вы уже поняли, «Sec» означает кибербезопасность.





«Операции» относятся к операциям или услугам информационных технологий, перенесенным из предыдущей темы. Таким образом, термин «SecOps» описывает подход или концентрацию на процессах, которые повышают безопасность на протяжении всего конвейера разработки.





Целью SecOps является достижение:





Уделяйте приоритетное внимание кибербезопасности на протяжении всего процесса разработки, чтобы повысить безопасность.

Обеспечение безопасности постоянно развивается.

В результате все заинтересованные стороны, участвующие в создании и защите конкретного приложения, разделяют ответственность за безопасность.





Короче говоря, SecOps больше заботится о безопасности, тогда как DevOps больше заботится о разработке программного обеспечения, согласованности результатов и жизненном цикле разработки.

В чем истинный смысл DevSecOps?





DevSecOps — это гибрид DevOps и SecOps, объединяющий два подхода для создания циклической системы, которая объединяет знания и методы из областей технологических операций, кибербезопасности и разработки программного обеспечения.





Цель этой методологии очевидна, поскольку DevSecOps объединяет автоматизированные методы обеспечения безопасности с автоматизированной деятельностью по разработке.





DevSecOps предполагает автоматизацию как можно большей части жизненного цикла разработки программного продукта и гораздо более раннее внедрение процедур безопасности.





Вы можете объединить преимущества двух предыдущих подходов и реализовать методы удаленной гибкой разработки, автоматизируя, стандартизируя и перемещая процедуры безопасности влево.

Приоритет безопасности

Протоколы и процессы безопасности будут внедрены до того, как рассматриваемое приложение или до того, как программа зайдет слишком далеко, чтобы ее можно было адекватно защитить, если безопасность будет перемещена вверх по конвейеру разработки.





Только до тех пор, пока не будет подтверждено, что кодовые базы достаточно безопасны, циклы разработки приложений могут продолжаться с соблюдением этой техники и философии.





Это удерживает ИТ-организации от неловких нарушений безопасности или проблем, которые возникают позже из-за чего-то, что можно обнаружить на более ранних этапах процесса разработки.

Циклы постоянной обратной связи

Акцент на постоянном цикле обратной связи также имеет решающее значение. Все члены команды, в том числе те, кто отвечает за эксплуатацию, безопасность и необработанную разработку, будут автоматически проинформированы о новых функциях, политиках и процедурах разработки за счет внедрения подобных циклов обратной связи.





Более того, постоянный ввод данных гарантирует, что любые автоматизированные процедуры смогут постоянно отслеживать программное обеспечение на наличие недостатков безопасности или предупреждений. При использовании этой методологии уведомления в реальном времени или проблемы с базой кода во время компиляции являются обычными и возможными.

Типы DevSecOps

Кроме того, существует две формы DevSecOps, о которых следует знать.

1. Безопасность как код

Основная цель подходов SaC — интеграция протоколов безопасности со стандартными методами, политиками и автоматизированными технологиями DevOps. Хорошей иллюстрацией может служить внесение изменений в основную инфраструктуру и оперативное тестирование на наличие дефектов или угроз безопасности.





Это упрощает и повышает значимость тестирования, и вполне возможно, что команда DevOps знает и поддерживает эти методы безопасного кодирования.

2. Инфраструктура как код

IaC также используется в процедурах и процессах DevOps. Управляемые услуги для программной инфраструктуры становятся все более доступными для бизнеса, главным образом благодаря облачным вычислениям и виртуализации.





Использование файлов конфигурации на основе кода для управления вашей инфраструктурой может помочь вам снизить сложность, которая может маскировать недостатки безопасности, и повысить общий возможный уровень DevSecOps.

Преимущества DevSecOps

Давайте разберемся в некоторых преимуществах DevSecOps.

1. Снижение расходов

Внедрение безопасности на более ранних этапах цикла разработки приводит к экономии затрат для многих компаний и предприятий.





Это имеет смысл, когда недостатки безопасности обнаруживаются на ранних этапах жизненного цикла разработки. Их можно исправить быстро и просто, что сэкономит вам деньги на будущих дорогостоящих установках исправлений безопасности.

Это особенно актуально при соблюдении требований законодательства, касающихся безопасности потребителей.

2. Задержание заявления

Несмотря на свою незначительность, это преимущество существенно. Это также означает, что обычные разработчики будут лучше знакомы с процедурами безопасности и по умолчанию будут генерировать более безопасный код без необходимости его исправления, по крайней мере, со временем. DevSecOps интегрирует безопасность в стандартные службы DevOps.





Стандарты и практики DevSecOps, несомненно, сопряжены с некоторыми проблемами роста, но потенциальные выгоды вполне оправдывают затраченные усилия.

DevOps против DevSecOps: сходства

Ниже приведены некоторые важные параллели между этими двумя подходами.

1. Совместная работа и общение

Сотрудничество и эффективное командное общение являются важнейшими компонентами DevOps и DevSecOps.





Они выступают за демонтаж организационных разрозненностей и развитие культуры совместной ответственности, в которой разработчики, операционный персонал и эксперты по безопасности сотрудничают для достижения общих целей.

2. Постоянное улучшение

Постоянное улучшение поддерживается как DevOps, так и DevSecOps. Они подталкивают команды использовать итеративные циклы разработки, получать информацию и постепенно совершенствовать процедуры разработки и доставки программного обеспечения. Оба подхода в значительной степени полагаются на тестирование, обратную связь и постоянный мониторинг.

3. Совместная ответственность за совершенство

И DevOps, и DevSecOps разделяют ответственность за обеспечение качества. Вместо отдельных групп контроля качества вся команда отвечает за обеспечение высокого стандарта программного обеспечения. Программное обеспечение более высокого уровня может быть создано путем выявления и устранения проблем на ранних этапах жизненного цикла разработки посредством интеграции тестирования и проверок качества.

4. Менталитет, ориентированный на клиента

При обоих подходах высоко ценятся предоставление ценности и удовлетворение потребностей клиентов. Команды могут расставлять приоритеты в дополнениях и улучшениях, которые соответствуют ожиданиям потребителей, последовательно интегрируя отзывы и идеи клиентов в процесс разработки. Это приводит к созданию более ориентированных на клиента товаров и услуг.

DevOps против DevSecOps: различия

Подходы к разработке программного обеспечения, такие как DevOps и DevSecOps, имеют разные цели и методы, хотя у них много общего.

1. Приоритизация процедур безопасности

Интеграция безопасности — это то, в чем DevOps и DevSecOps больше всего расходятся. Хотя DevOps делает упор на сотрудничество между эксплуатацией и разработкой для оптимизации жизненного цикла разработки программного обеспечения, безопасность не является фундаментальной частью подхода.





Однако DevSecOps представляет безопасность как неотъемлемую и жизненно важную часть процесса разработки и доставки программного обеспечения. Он подчеркивает вопросы безопасности и продвигает безопасность как код, чтобы гарантировать, что потенциальные последствия безопасности учитываются на каждом уровне разработки.

В отличие от устранения уязвимостей постфактум или после инцидента безопасности, эта стратегия поощряет упреждающее выявление и устранение уязвимостей.

2. Вовлеченность команды и культура

Чтобы гарантировать непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), разработчики и ИТ-персонал работают вместе преимущественно в среде DevOps. Цель состоит в том, чтобы создать условия, которые облегчат разработку, тестирование и выпуск программного обеспечения более часто, быстро и надежно.





С другой стороны, DevSecOps распространяет эту культуру сотрудничества на команду безопасности. Эта парадигма эффективно разрушает разрозненность между командами разработки, эксплуатации и безопасности, возлагая ответственность за безопасность на всех участников SDL. Идея безопасности для всех и для всех возникла из стратегии DevSecOps , которая превращает безопасность в общую ответственность.

3. Когда интегрировать безопасность

Команды в традиционной модели DevOps обычно применяют принципы безопасности в последнюю очередь, обычно ближе к завершению SDL. Эта поздняя стадия интеграции может привести к задержкам и сложностям, особенно если вы обнаружите серьезные уязвимости безопасности.





DevSecOps стремится решить эту проблему, внедряя процедуры безопасности с самого начала проекта и на всех этапах его разработки. Благодаря подходу «сдвиг влево» к безопасности возможные ситуации обнаруживаются и исправляются на более ранних этапах процесса, что позволяет создавать более надежные и безопасные конечные продукты.

4. Автоматизированные системы и инструменты

В то время как DevOps и DevSecOps используют ряд технологий для эффективного управления и автоматизации процессов, DevSecOps использует решения, специально созданные для интеграции и автоматизации проверок и контроля безопасности. Они могут включать в себя технологии выявления и управления угрозами безопасности, такие как инструменты анализа кода, автоматизированные тесты безопасности и инструменты непрерывного мониторинга.

Последние мысли

Выбор между DevOps и DevSecOps в области разработки программного обеспечения основывается на конкретных требованиях и целях вашей компании. DevOps отдает приоритет эффективности и командной работе, что позволяет ускорить доставку и получить более качественные результаты. Внедряя безопасность на каждом этапе процесса разработки, а также активно обнаруживая и устраняя уязвимости, DevSecOps выходит за рамки возможного.





Выбор между DevOps и DevSecOps не является взаимоисключающим. Компании могут начать с DevOps и переходить к DevSecOps по мере того, как безопасность становится более необходимой.

Реализация всего потенциала ваших процессов разработки программного обеспечения и создание безопасных и отличных решений зависят от поиска идеального баланса между эффективностью, безопасностью и сотрудничеством.



